Samsung actualiza los Galaxy S22 para anular las medidas de reducción del rendimiento

Los usuarios de Corea de la serie Samsung Galaxy S22 han empezado a informar de una nueva actualización que les da la opción de anular las medidas de reducción del rendimiento, tal y como prometió Samsung.

No está claro cuándo llegará esta actualización a otros países, aunque suponemos que, si no da ningún problema, no tardará en extenderla al resto del mundo.

La actualización añade un «Modo de gestión del rendimiento de los juegos» a la herramienta Game Booster del Galaxy S22. El objetivo de este modo es anular la ralentización y garantizar que el teléfono ofrezca el mejor rendimiento en cualquier momento.

Por supuesto, la desventaja es que esto reducirá la vida de la batería y generará más calor como resultado.

La polémica con la ralentización de apps y juegos surgió vez a principios de este mes, con pruebas que mostraban que un software llamado «Servicio de Optimización de Juegos» (GOS) estaba ralentizando el rendimiento cuando se detectaban ciertas aplicaciones.

Por lo general, esas aplicaciones eran de juegos, aunque algunas aplicaciones que no eran de juegos se vieron afectadas en el proceso

Samsung admitió que esto ocurría y confirmó que, tras una «cuidadosa consideración», permitirá a los propietarios «controlar el rendimiento mientras se ejecutan aplicaciones de juegos.» Sin embargo, la compañía insistió en que el software del Servicio de Optimización de Juegos «no gestiona el rendimiento de las apps que no son de juegos.»

Geekbench retiró de su base de datos los teléfonos Galaxy de los últimos cuatro años como resultado de estas prácticas de ralentización. La razón es que el benchmark de Geekbench no representa las capacidades del mundo real, ya que Samsung ralentiza los juegos mientras deja que las apps de benchmark funcionen a pleno rendimiento.