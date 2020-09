Samsung cancela SDC 2020, su conferencia anual de desarrolladores

Samsung ha anunciado hoy que no celebrará su conferencia anual de desarrolladores SDC 2020.

La decisión de cancelar el evento de este año se debe, como no podía ser de otra forma, a la actual pandemia de COVID-19 ya que quiere dar prioridad a la «salud y seguridad» de sus empleados.

Aunque se han cancelado varias conferencias técnicas presenciales, algunas han sido reemplazadas por eventos virtuales.

En estos eventos, Samsung suele mostrar nuevas capacidades para Bixby, nuevos desarrollos de hogar inteligente y las novedades en su capa de personalización One UI.

La empresa menciona que mantendrá a los desarrolladores al tanto de las actualizaciones de su plataforma a través de su sitio web para desarrolladores y los foros de la comunidad.

Aunque la cancelación del evento presencial no es una sorpresa, informes anteriores sugieren que el miedo a la pandemia no es la única razón por la que la compañía ha decidido dejar de lado la conferencia. Según hemos escuchado, la empresa no ha hecho grandes desarrollos en sus productos software como Bixby, por loq ue supuestamente no tenía mucho que presentar durante la conferencia de este año.

Además, los rumores sugieren que Google está persiguiendo al fabricante de teléfonos para que abandone algunas de sus soluciones – como Bixby y la Galaxy Store – para potenciar los productos del gigante de la búsqueda en los dispositivos Samsung.

Dado que la compañía ya ha celebrado dos eventos Unpacked este año para lanzar una gran cantidad de dispositivos y tiene un tercer evento programado para el 23 de septiembre, tampoco hay novedades de hardware para presentar en la conferencia de desarrolladores.