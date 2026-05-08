Samsung prepara una pantalla holográfica para móviles que parece sacada del futuro
Samsung lleva años experimentando con pantallas que parecen sacadas de un laboratorio de ciencia ficción. Hemos visto paneles micro LED capaces de estirarse, prototipos plegables casi sin pliegue visible y monitores 3D que no necesitan gafas. Ahora, una nueva filtración apunta a que la compañía estaría trabajando en una tecnología todavía más llamativa: una pantalla holográfica para smartphones.
Según el filtrador Schrödinger en X, Samsung tendría en desarrollo un proyecto conocido internamente como MH1 o H1. Su objetivo sería integrar una capa holográfica nanoestructurada directamente dentro de un panel AMOLED, permitiendo crear efectos de profundidad que parecerían flotar sobre la superficie del cristal.
Samsung estaría trabajando en una pantalla holográfica para móviles
La idea detrás de esta supuesta pantalla holográfica de Samsung no sería simplemente mostrar imágenes en 3D como las que hemos visto en algunos dispositivos del pasado. Según la filtración, el panel utilizaría una capa holográfica formada por nanoestructuras capaces de manipular la luz de forma muy precisa.
Esta capa estaría integrada en el propio panel AMOLED, por lo que no se trataría de un accesorio externo ni de una cubierta adicional sobre la pantalla. En teoría, el resultado sería una imagen con sensación de profundidad que podría sobresalir visualmente por encima del cristal del teléfono.
Para lograrlo, Samsung combinaría seguimiento ocular con una técnica denominada direccionamiento de haz difractivo. Dicho de forma sencilla, el sistema usaría estructuras microscópicas para desviar la luz hacia los ojos del usuario en ángulos concretos, generando así una percepción de volumen más convincente.
El contenido normal seguiría viéndose en 2D
Uno de los puntos más interesantes de la filtración es que la pantalla no convertiría todo el contenido en holográfico. El uso diario del móvil seguiría siendo completamente normal, con aplicaciones, menús, vídeos y páginas web mostrándose en 2D como en cualquier smartphone actual.
El efecto holográfico solo se activaría con contenido específico preparado para aprovechar esta tecnología. Esto resulta importante, porque una pantalla de este tipo no tendría demasiado sentido si degradara la experiencia habitual o si obligara a ver todo con profundidad artificial.
Según Schrödinger, Samsung habría conseguido mantener resolución 4K incluso cuando el sistema holográfico está en funcionamiento. De confirmarse, sería un detalle relevante, ya que muchas tecnologías 3D o de visualización avanzada suelen sacrificar resolución, brillo o nitidez para lograr el efecto de profundidad.
Una función para mirar alrededor de los objetos
La filtración también menciona un algoritmo patentado que permitiría inclinar el teléfono para ver alrededor de ciertos objetos dentro de un vídeo. El filtrador lo describe como una especie de rotación de 360 grados, aunque conviene tomar esta expresión con cautela.
En la práctica, esto podría significar que el usuario vería una escena con cierta información de profundidad y perspectiva, de forma que al mover ligeramente el móvil podría cambiar el ángulo de visualización. Algo parecido a mirar un objeto desde diferentes posiciones, aunque probablemente con limitaciones importantes.
La utilidad real de esta función dependería mucho del contenido disponible. En vídeos, juegos, experiencias de realidad aumentada o previsualizaciones de productos podría tener sentido. Sin embargo, sin un ecosistema sólido de apps y contenidos compatibles, también podría quedarse en una demostración técnica muy vistosa pero poco útil en el día a día.
Samsung lleva años investigando la holografía en paneles delgados
Aunque la filtración suene futurista, no aparece de la nada. El Advanced Institute of Technology de Samsung lleva años publicando investigaciones relacionadas con la holografía en paneles delgados, al menos desde 2020.
Esto no significa que un móvil holográfico esté cerca de llegar a las tiendas, pero sí que existe una base tecnológica real detrás del concepto. Samsung no estaría simplemente jugando con una idea llamativa para una feria tecnológica, sino explorando cómo llevar este tipo de visualización a formatos compactos y comerciales.
La clave está en resolver varios desafíos al mismo tiempo: grosor del panel, consumo energético, brillo, ángulos de visión, compatibilidad con contenido convencional y coste de fabricación. Todo eso tiene que encajar en un smartphone que siga siendo delgado, resistente y razonablemente asequible dentro de la gama alta.
El proyecto estaría todavía en una fase muy temprana
Pese a lo espectacular que suena la tecnología, no conviene esperar un Galaxy holográfico a corto plazo. Según el filtrador, el proyecto MH1 todavía se encontraría en la primera fase de investigación y desarrollo.
La fecha que se menciona de forma orientativa es 2030, pero no necesariamente para un modelo concreto, sino como horizonte general para la llegada de smartphones con pantallas holográficas. Es decir, estaríamos hablando de una tecnología a varios años vista.
Además, los proyectos en una fase tan temprana pueden cambiar mucho. Algunas ideas evolucionan hasta convertirse en productos reales, otras se transforman en funciones más discretas y muchas simplemente desaparecen si no cumplen las expectativas técnicas o comerciales.
Apple también podría estar interesada en esta tecnología
La filtración añade otro elemento interesante: Samsung no sería la única compañía explorando este tipo de pantallas. Según los rumores procedentes de la cadena de suministro, Apple también estaría estudiando un supuesto “Spatial iPhone” que podría apoyarse en tecnología de pantalla holográfica de Samsung.
La idea no resulta descabellada si tenemos en cuenta que Samsung Display ya es uno de los grandes proveedores de paneles OLED para el iPhone. Si la compañía surcoreana logra desarrollar una tecnología holográfica viable, Apple podría acabar interesándose en ella para futuros dispositivos centrados en experiencias espaciales.
Aun así, aquí entramos todavía más en el terreno de la especulación. Que Apple estudie una tecnología no significa que vaya a lanzarla, y mucho menos que exista ya un producto definido alrededor de ella.
Una tecnología prometedora, pero llena de incógnitas
Una pantalla holográfica en un smartphone podría abrir posibilidades muy llamativas. Juegos con más profundidad, videollamadas con sensación tridimensional, mapas más inmersivos, compras online con productos flotando sobre la pantalla o experiencias de realidad aumentada sin necesidad de gafas son algunas de las ideas que vienen rápidamente a la cabeza.
Pero también hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuánto consumiría este sistema? ¿Funcionaría bien en exteriores? ¿Requeriría mirar la pantalla desde una posición muy concreta? ¿Sería cómodo usarlo durante mucho tiempo? ¿Y habría suficiente contenido compatible para justificar el coste?
El mayor reto no sería solo fabricar la pantalla, sino hacer que tenga sentido dentro de un móvil. La industria ya ha visto tecnologías 3D muy llamativas que no terminaron de cuajar porque dependían demasiado de contenidos específicos o porque el efecto resultaba más curioso que práctico.
Samsung podría estar preparando el salto más futurista en pantallas móviles
Por ahora, la supuesta pantalla holográfica de Samsung debe tomarse como una filtración temprana, no como un producto confirmado. El historial del filtrador en hardware de Samsung le da cierto interés a la información, pero un proyecto con horizonte 2030 todavía está demasiado lejos como para dar nada por seguro.
Aun así, la idea encaja con la trayectoria reciente de Samsung Display. La compañía está buscando nuevas formas de diferenciar sus paneles más allá de mejorar brillo, resolución o eficiencia. Después de los plegables, los paneles enrollables y las pantallas 3D sin gafas, la holografía podría ser el siguiente gran terreno de experimentación.
Si Samsung logra convertir este concepto en una tecnología comercial, los smartphones del futuro podrían dejar de ser simples rectángulos planos para convertirse en ventanas con profundidad real. Falta mucho para saber si eso ocurrirá, pero el proyecto MH1 apunta a una dirección claramente ambiciosa.