Sony habla sobre la escasez de consolas PS5 para este año 2021

Sony ha presentado hoy sus cifras trimestrales, que han sido buenas gracias a las excelentes ventas de la nueva consola.

Sony habría tenido todavía mejores números si la PS5 hubiera estado disponible, ya que actualmente es muy complicado hacerse con una.

Desde el lanzamiento de la nueva consola hasta finales de marzo de 2021, Sony ha conseguido vender un total de alrededor de 7,8 millones de dispositivos.

Tras el anuncio de los últimos resultados comerciales, se realizó la habitual conferencia telefónica con inversores y allí, por supuesto, la disponibilidad de la PlayStation 5 fue uno de los temas centrales.

Para los fans de PlayStation que aún no han conseguido hacerse con una consola, las noticias no son buenas y eso, por supuesto, tampoco no es nada bueno para la compañía.

El director financiero de Sony, Hiroki Totoki, ha dicho que no se espera que los problemas de entrega puedan eliminarse por completo este año.

Según el CTO, la compañía está buscando varias soluciones para contrarrestar la escasez global de componentes de hardware. Esto incluye posibles cambios en el diseño del hardware y la búsqueda de proveedores alternativos.

«¿Podemos aumentar la oferta drásticamente? No, eso no es probable», dijo Totoki. «La escasez de semiconductores es un factor, pero hay otros que afectarán el volumen de producción. Por ahora, nos gustaría superar los 14,8 millones, que es el segundo año en ventas de PS4».