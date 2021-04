Tim Cook habla sobre el coche eléctrico, el control de la App Store y más

El CEO de Apple, Tim Cook, ha concedido una entrevista de 30 minutos a Kara Swisher de New York Times. La mayor parte de la conversación giró en torno a la privacidad, pero también tocaron otros temas importantes.

Cook comentó sobre las afirmaciones de Elon Musk, jefe de Tesla, acerca de que ofreció vender la empresa a Apple, pero Cook «ni siquiera aceptó una reunión con él».

El jefe de Apple confirmó que no se ha reunido con Musk, pero que admira mucho lo que Tesla ha sido capaz de lograr, resaltando la consistencia de la compañía a lo largo de los años.

Por último, arrojó algo de luz sobre el propio coche eléctrico de Apple. Expresó su firme opinión de que «los coches autónomos son robots». Dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer con los vehículos autónomos y «veremos lo que hace Apple».

Cook también dijo que la compañía está constantemente investigando muchas posibles variaciones de un producto, pero muchas de ellas simplemente no ven la luz del día.

Cuando Swisher le preguntó si va a ser «una tecnología dentro de un coche» o un coche, se rió y evitó responder a la pregunta. «Nos encanta integrar hardware, software y servicios,» dijo Cook. Añadió que quiere tener un control total de los tres componentes, para que el producto final funcione con la misma fluidez que otros productos de Apple.

Kara Swisher mencionó la próxima conferencia WWDC21 con el eslogan «Glow and behold» (brilla y admira), y preguntó si esta frase insinúa que veremos un casco de realidad virtual. Cook dijo que cree firmemente en la realidad aumentada, y que ya está viendo su uso incluso en un smartphone.

Tim Cook también fue preguntado por qué Apple considera tan importante tener un control total sobre las aplicaciones a las que pueden acceder los usuarios.

Todo comenzó con una pregunta sobre el reciente conflicto entre Apple y Epic Games. Esto es lo que dijo Cook cuando Swisher le preguntó por qué no se debería permitir a un desarrollador implementar su propio sistema de pago o incluso hacer que sus aplicaciones estén disponibles a través de una fuente distinta de la App Store:

Bueno, creo que alguien tiene que tener el control de las aplicaciones. Creo que alguien tiene que supervisar, ¿no? Porque los usuarios no van a ir a comprar cosas si no tienen confianza en la tienda. Y creemos que nuestros usuarios quieren eso.

En cuanto a por qué no puede haber otras tiendas en iOS, algo que muchos desarrolladores han pedido a Apple durante años, Cook dice que «si pudieras cargar por fuera, romperías el modelo de privacidad y seguridad.»

El consejero delegado continuó explicando que en una semana se envían 100.000 aplicaciones para su revisión, y 40.000 de ellas son rechazadas porque no funcionan o no hacen lo que se supone que deben hacer. Sin la revisión, argumenta, la App Store sería un desastre, aunque no abordó directamente la cuestión de los desarrolladores que gestionan sus propias tiendas.