Twitter prohíbe oficialmente los clientes no oficiales: Adiós a Tweetbot, Twitterrific y otros

Twitter ha confirmado esta semana que ya no permite a desarrolladores externos crear clientes de Twitter.

La información se ha compartido discretamente en una actualización del acuerdo para desarrolladores. Una nueva cláusula bajo Restricciones dice que los desarrolladores no pueden «crear un servicio o producto sustituto o similar a las Aplicaciones de Twitter.»

Esta redacción prohíbe todas las aplicaciones de terceros como Tweetbot, Twitterrific, Aviary, Echofon, Birdie, y otros, y deja claro que las apps de Twitter de terceros no van a volver en este momento.

El jueves pasado, Twitter dejó de proporcionar acceso a la API a los principales clientes de Twitter como Tweetbot, haciendo que dejaran de funcionar, pero en ese momento, no dio ninguna explicación de por qué las API estaban repentinamente no disponibles. Twitter se mantuvo en silencio hasta el martes, cuando dijo que estaba «aplicando sus normas de API de grandes cantidades de datos», un cambio que podría hacer que algunas aplicaciones no funcionaran.

Los desarrolladores de terceros no recibieron en ningún momento comunicación alguna de Twitter ni advertencia alguna sobre el cierre, y Twitter nunca ofreció información sobre qué normas de la API podrían haberse infringido.

Todos los clientes populares de Twitter como Tweetbot y Twitterrific ya no funcionan, y los usuarios de Twitter que dependían de estas aplicaciones ahora tendrán que utilizar la aplicación oficial de Twitter en iOS o Android o la experiencia de Twitter en la web. Al eliminar las aplicaciones de terceros, Twitter podrá ofrecer anuncios a todos los usuarios de sus plataformas.