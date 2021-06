WhyNotWin11: Una herramienta que de verdad te dice por qué no puedes ejecutar Windows 11

Microsoft presentó hace unos días Windows 11 y ya ha publicado la primera compilación de Windows 11 Insider Preview.

Sin embargo, pos requisitos del sistema de la compañía han causado mucha confusión, sobre todo porque ya los ha cambiado varias veces

Microsoft no sólo ha ofrecido declaraciones contradictorias sobre el chip Trusted Platform Module (TPM) que necesita Windows 11, sino que ha ofrecido mensajes poco claros sobre los procesadores que ejecutarán el sistema operativo sin problemas.

Una máquina tampoco necesita un chip TPM 2.0 dedicado, ya que AMD e Intel integran equivalentes compatibles en sus procesadores modernos.

Ayer, Microsoft anunció que había retirado PC Health Check, su aplicación para determinar si un PC podrá ejecutar Windows 11. Microsoft declaró que la aplicación no proporcionaba suficientes detalles y que la sustituiría por una versión revisada más cerca del lanzamiento público de Windows 11.

En realidad, la aplicación PC Health Check no proporciona ninguna información sobre por qué un PC puede o no puede ejecutar Windows 11. Microsoft ha publicado los requisitos del sistema de Windows 11, pero la aplicación PC Health Check no los compara con el hardware del equipo.

WhyNotWin11, una herramienta de terceros, hace todo esto. Disponible en GitHub, WhyNotWin11 no necesita ser instalada. En su lugar, puedes ejecutar la herramienta abriendo el archivo .exe y hará un chequeo completo, tras el cual te informará sobre qué requerimientos no cumple tu PC.

Microsoft Edge y otros navegadores pueden intentar bloquear la descarga de WhyNotWin11, aparentemente debido a la falta de una firma, pero aparentemente es una herramienta inofensiva.