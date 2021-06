Windows 11: Será posible instalar apps de Android por fuera de la tienda oficial

Según un desarrollador de Microsoft, los usuarios de Windows 11 tendrán la opción de cargar manualmente apps de Android en el sistema operativo.

Microsoft ha decidido asociarse con Amazon para la obtención de apps de Android, por lo que no utiliza Google Play Store.

Esto implica que muchas apps populares quedarán fuera del alcance de los usuarios, como cualquiera de Google (YouTube, Maps, Gmal, etc.), Feedly, SwiftKey, Slack, etc. que no están en la tienda de Amazon.

Por suerte, la descarga lateral por fuera de la tienda de apps de Amazon será posible con Windows 11, lo que permite más libertad y elección a los usuarios.

Ahora bien, esto también significa que las apps pueden provenir de fuentes inseguras, lo que supone un riesgo de seguridad.

Por otro lado, actualmente se desconoce cómo funcionará en la práctica la descarga lateral con Windows. Podría ser un proceso complicado que solo lleven a cabo pocos usuarios.

Excepto por la confirmación de un desarrollador de que será posible, actualmente no hay información directa de Microsoft al respecto, por lo que tendremos que esperar para saber mejor cómo funcionará.