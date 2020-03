Xiaomi Mi A2 Lite: La actualización a Android 10 está dando problemas

La vida no es fácil para los propietarios de smartphones Xiaomi. Después de un largo período de espera, la actualización a Android 10 comenzó a llegar hace unas semanas al Mi A2 y, más adelante, al Mi A3. Sin embargo, surgieron multitud de problemas que obligaron a interrumpir ambas actualizaciones (1 y 2) hasta corregir todos los fallos.

Hoy lunes, Xiaomi ha comenzado a actualizar los Mi A2 Lite a Android 10 y, de nuevo, se están produciendo problemas.

Algunos usuarios que han recibido la actualización se quejan de que el Mi A2 Lite es incapaz de arrancar correctamente tras la actualización. Esta actualización fue anunciada en el foro oficial de la marca y, tras los problemas, parece que ahora está suspendida.

Usuarios explican en los comentarios de XDA Developers que la actualización está causando el llamado «bootloop», que es cuando el smartphone entra en un bucle continuo de reinicios, lo que hace imposible usar el teléfono de ninguna manera.

Por lo tanto, no recomendamos instalar la actualización y, si tienes activadas las actualizaciones automáticas, es el momento de desactivarla. Si ya has recibido la actualización y estás experimentando el problema, Xiaomi aún no ha publicado oficialmente una solución. Un desarrollador está tratando de resolver el bootloop y puedes seguir sus avances en el foro oficial de Xiaomi.

La actualización pesa alrededor de 1.9 GB y lleva la numeración V11.0.2.0.QDLMIXM . Por suerte, parece que Xiaomi no ha distribuido esta actualización de forma masiva sino a un número reducido de usuarios, así que con suerte este problema no habrá afectado a tanta gente.