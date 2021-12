YouTube: Las extensiones que restauraban el recuento de «no me gusta» dejan de funcionar

YouTube es la mayor plataforma de vídeos del mundo y el segundo sitio web más visitado de Internet después de Google.

La compañía ha introducido recientemente algunos cambios en la plataforma y ha decidido ocultar el número de «no me gusta» en los vídeos para, supuestamente, reducir la «toxicidad»de la plataforma.

Muchos no están de acuerdo ya que el recuento de los «me gusta» es un indicador de lo bueno que es el contenido.

Desde que YouTube introdujo los cambios, la gente ha expresado su frustración de diversas maneras, como bombardeando la página de la app en la Play Store con valoraciones de 1 estrella — lo cual, por otro lado, no sirve para mucho dado que la app viene preinstalada en casi todos los teléfonos Android.

Algunos usuarios de YouTube han recurrido a extensiones del navegador que muestran el número de «no me gusta» de un vídeo.

Ahora YouTube ha actualizado su API y ha eliminado la posibilidad de que las extensiones vean el recuento de «no me gusta» en un vídeo. Sin embargo, los creadores podrán seguir viendo el contador.

Parece que YouTube realmente quieren que los usuarios se olviden del contador de «no me gusta». Ahora que estas extensiones de terceros que ya no funcionan, no hay forma de que los usuarios de YouTube vean el recuento.