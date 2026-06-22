Análisis del Amazon Fire TV Stick HD y opinión

💻 ¡Rebajas en software! ¡Windows 11 Pro por 12€, Office 2024 Pro por 16,99€ y más! [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Fire TV Stick HD.

Amazon presentó a mediados de abril su nuevo dispositivo de streaming Fire TV Stick HD (🛒49,99€), el más delgado hasta la fecha. Llega con una interfaz renovada, mejoras de velocidad y Alexa+ integrada en determinados mercados — en España está en acceso anticipado.

Como otros Fire TV Stick, se conecta a un puerto HDMI del televisor y a un adaptador de corriente con USB (o un puerto USB del televisor) para recibir energía. En la caja incluye su propio mando a distancia, por lo que no tenemos que recurrir al smartphone ni al mando de distancia del televisor para controlar el dispositivo.

He tenido oportunidad de probar a fondo el Fire TV Stick HD y, a continuación, os traigo mi análisis.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El Fire TV Stick presenta un aspecto renovado frente a los modelos anteriores,ya que es aproximadamente un 30% más estrecho que la generación anterior del modelo HD. Esto facilita tanto su transporte como su colocación detrás del televisor, especialmente cuando hay otros cables o conectores ocupando espacio en la zona de los conectores HDMI.

En un extremo, encontramos un conector HDMI para conectarlo directamente a tu televisor. Si la posición del puerto HDMI de tu televisor no permite conectar el dispositivo debido a su tamaño, puedes hacer uso de un pequeño cable de extensión HDMI, pero Amazon no lo incluye en la caja.

El Fire TV Stick HD cuenta con un puerto USB-C al que debemos conectar el cable para suministrar energía al dispositivo. El nuevo stick está optimizado para alimentarse directamente desde el puerto USB del televisor, algo que evita depender del clásico adaptador de corriente a la pared en muchos casos. Si el televisor no dispone de USB, puedes usarse un cable USB-C estándar junto a un adaptador de corriente convencional.

Uno de los puntos fuertes del Fire TV Stick HD es que incluye el mando por voz Alexa que cuenta con un control de navegación con 4 posiciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y botones para Encender, Seleccionar, Atrás, Inicio, Menú, Retroceder, Reproducir/Pausar, Avanzar, Volumen arriba/abajo, Silenciar, Guía, Configuración, Recientes y Comandos de Voz para Alexa.

Además, también hay 4 grandes botones para acceder directamente a los servicios de Prime Video, Netlix, Disney+ y YouTube. Me hubiera gustado poder personalizar alguno de estos botones ya que, en mi caso, no utilizo Disney+, pero sí que soy usuario de Movistar+-

Durante el proceso de configuración, es posible seleccionar una barra de sonido o un receptor AV como fuente de sonido, de manera que los controles de volumen actúen directamente sobre la barra en lugar de sobre el televisor.

Esto es posible gracias a que el nuevo mando a distancia no solamente tiene Bluetooth para comunicarse con el Fire TV sino que además incorpora un emisor de infrarrojos. En mi caso he enlazado Fire TV con una barra de sonido Samsung sin ningún problema. También es posible establecer un altavoz Alexa como salida de audio.

Otra de las características del mando a distancia es que incorpora un botón con un micrófono en la parte superior que puede ser utilizado para activar a Alexa y dar órdenes al Fire TV Stick HD. No obstante, si tienes un altavoz Echo en la habitación, puedes establecerlo como dispositivo asociado al Fire TV Stick HD para que, cuando hables al altavoz, la orden llegue al Fire TV sin necesidad de utilizar el mando a distancia.

Hardware

En el interior del Fire TV Stick HD encontramos un procesador MediaTek MT8698D con cuatro núcleos Cortex-A55 a 1.7 GHz y una GPU Mali G310v2 a 500 MHz con soporte OpenGL ES 3.1, que viene acompañado por 1 GB de RAM LPDDR4 y 8 GB de almacenamiento eMMC.

En el apartado de conectividad, es compatible con WiFi 6 en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como Bluetooth 5.3. Son tecnologías bastante avanzadas y más que suficientes para disfrutar de streaming sin interrupciones.

La salida de vídeo del Fire TV Stick HD soporta HDMI 2.1 y es compatible con resoluciones 1080p y 720p hasta 60 fps. Soporta HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 y AV1, pero no es compatible con Dolby Vision.

En el apartado de sonido, el Fire TV Stick HD ofrece audio Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD (perfil Básico) y MPEG-H, pero solo mediante pass-through a través de HDMI.

La reproducción de vídeo es buena y el buffering es rápido así que, a los pocos segundos de iniciar un vídeo, podemos disfrutar de una buena calidad de imagen a resolución 1080p.

Interfaz y funcionalidades

La configuración inicial del Fire TV Stick HD es muy sencilla. Basta con conectarlo a un puerto HDMI libre del televisor y proporcionarle energía a través del conector USB-C para ponerlo en funcionamiento.

Al cabo de unos segundos, aparecerán instrucciones en la pantalla y, en poco tiempo, tendrás el mando a distancia emparejado y el Fire TV Stick HD conectado a la red inalámbrica de tu hogar. Puedes utilizar el mando a distancia para introducir tus credenciales de Amazon o usar la app Fire TV del móvil para transferir tus datos de configuración.

Amazon abandonó hace un tiempo el sistema operativo Fire OS basado en Android que utilizaba en sus dispositivos anteriores y, en su lugar, apuesta por el nuevo Vega OS, basado en Linux, para el Fire TV Stick HD. Además del Fire TV Stick HD, los nuevos dispositivos Echo de Amazon también funcionan con Vega OS.

El cambio a un sistema operativo basado en Linux implica que algunas aplicaciones no son compatibles hasta que los desarrolladores las adapten y que tampoco es posible instalar archivos APK mediante sideloading.

La principal ventaja de Vega OS es que ha sido diseñado específicamente para reproductores multimedia, por lo que, supuestamente, las aplicaciones se deberían iniciar más rápido y la navegación debería ser fluida.

Amazon afirma que el Fire TV Stick HD ofrece una mejora de rendimiento de más del 30% frente a la generación anterior del stick HD, lo que se traduce en un encendido más rápido, apertura de apps más ágil y una navegación general más fluida.En la práctica, sin embargo, no he notado mayor rapidez respecto al Fire TV Stick 4K Max que uso habitualmente.

La interfaz del Fire TV Stick HD se mueve con fluidez. El procesador es lo suficientemente potente como para que la apertura y cambio entre apps sea rápida y las apps se mantienen en memoria aunque cambies momentáneamente a otra app.

En la parte superior encontramos una tira con varios accesos directos:

Buscar , que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.)

, que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.) Inicio , que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos.

, que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos. Películas, que muestra una lista de películas

que muestra una lista de películas Series, que muestra una lista de series

que muestra una lista de series Fiebre del fútbol, que muestra contenidos de fútbol por el Mundial

Además, hay un botón con tres líneas horizontales que abre un panel vertical con diversas opciones:

Películas y series

Juegos

Arte y fotos

Appstore

Mi espacio

Fondo ambiental

Configuración

Amazon ofrece un buen número de apps en su catálogo, muchas de ellas de streaming de vídeo como Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, RTVE Play, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, Rakuten, Apple TV+, HBO Max, Sky Showtime, Filmin, FlixOlé, DAZN o Filmrise en español.

Dado que el Fire TV Stick HD no permite acceder Play Store ni instalar APKs por fuera, estamos limitados a las apps que ofrece Amazon. En comparación con la lista de apps que podíamos descargar en los Fire TV basados en Fire OS, el catálogo disponible para Vega OS es muy inferior.

El Fire TV Stick HD permite buscar contenidos en los catálogos de varios servicios de streaming a la vez, tanto mediante texto como por voz. Si mantenemos el botón del micrófono apretado y decimos «quiero ver películas de terror» obtenemos una lista de películas de este género de servicios como Amazon Prime Video, Movistar+ y Netflix.

Esto resulta cómodo si no recuerdas el nombre del servicio en el que estabas viendo cierto contenido o, simplemente, para descubrir contenido.

También es posible utilizar la voz para controlar la reproducción. Podemos decir «para/reanuda la película» o «sube/baja el volumen» a Alexa.

Si tenemos un altavoz con Alexa en el salón, podemos hablar al altavoz en lugar de utilizar el mando a distancia aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, si hemos emparejado el mando con la barra de sonido para controlar el volumen, no podemos pedir que suba/baje el volumen al altavoz Echo sino que debemos utilizar el mando ya que se utiliza su emisor de infrarrojos.

Además de apps de streaming de vídeo, encontramos apps de reproducción de música como Spotify o Amazon Music (pero no están Deezer, Tidal, Vevo o Apple Music). Apenas encontramos ningún juego en comparación con otros Fire TV, aunque es compatible con el servicio Luna de juegos en streaming de Amazon.

También podemos descargar algunas apps de VPN, que pueden ser útiles si deseas acceder al catálogo de otro país — por ejemplo, al de Netflix España si viajas fuera del país.

Amazon ha incluido una funcionalidad llamada modo Espejo que se activa manteniendo apretado el botón de inicio («casita») del mando a distancia. Este modo permite enviar el contenido de la pantalla de nuestro smartphone o tablet al televisor.

Esta funcionalidad requiere un smartphone o tablet Android con soporte de Miracast, que Google dejó de incluir en Android 6.0 por lo que dependerá de si el fabricante de tu smartphone sigue incluyéndola. En este aspecto, habría preferido ver soporte de Chromecast y AirPlay.

Otra de las utilidades de Fire TV Stick HD es como dispositivo inteligente con Alexa, ya que podemos pedirle lo mismo que le pediríamos a un dispositivo Echo. Además, es compatible con Alexa+, la versión más avanzada del asistente de Amazon orientada a recomendaciones y control por voz más natural.

En el Fire TV Stick HD, Alexa+ puede sugerir series y películas de forma más conversacional, ayudar a identificar actores que aparecen en pantalla o controlar dispositivos del hogar, como luces o enchufes inteligentes.

📢 ¿Qué es Alexa+?

Alexa+ es una nueva generación de Alexa impulsada por inteligencia artificial generativa que promete ser bastante más útil que la versión que conocemos hasta ahora. La idea no es solo que entienda mejor lo que le dices, sino que sea capaz de mantener conversaciones más naturales, adaptarse a cada usuario y, sobre todo, completar tareas reales por ti.

Alexa+ está ya disponible para clientes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En el caso de España, el acceso a Alexa+ se encuentra en período de acceso anticipado. Durante este periodo, Alexa+ es gratuita, pero más adelante, su precio es de 22,99 € al mes, aunque con un matiz muy importante: estará incluida para todos los clientes Prime en España.

» 📢 Obtén acceso anticipado a Alexa «

En mi casa tengo una cámara de seguridad Eufy, y al pedirle «muestra la cámara exterior escaleras» a un altavoz Echo o al propio mando a distancia del Fire TV Stick, el vídeo captado por la cámara se muestra en la televisión.

Vista de la cámara de seguridad Eufy compatible con Alexa en el televisor

También puedes pedir a Alexa que controle las luces, los termostatos y otros dispositivos de hogar digital compatibles. O simplemente preguntarle por la previsión del tiempo, el estado del tráfico, las películas que ponen en el cine, un chiste, etc. así como que active una skill en concreto.

Amazon ofrece Fondo Ambiental, que puede convertir la televisión en una galería de arte en casa cuando no estás usando el dispositivo. La colección, de más de 2.000 obras de arte gratuitas de alta calidad, incluye las obras de artistas de Francia, España, Italia, Japón y Australia, con obras de arte de lugares emblemáticos como el Museo d’Orsay de París, el Museo del Prado de Madrid y la Galleria d’Arte Moderna de Florencia.

A la hora de introducir texto, resulta un poco tedioso pasar de letra a letra con el mando a distancia, pero podemos usar nuestro móvil para introducir el texto con solo descargar la app App Fire TV para iOS y Android. Además, esta app tiene una zona que actúa como ratón.

Precio

El Fire TV Stick HD está a la venta en la web de Amazon por 🛒49,99€.

Actualmente, la familia Fire TV de Amazon ofrece varias opciones de dispositivos de streaming diseñados para distintos usos y presupuestos, desde modelos básicos hasta soluciones avanzadas con mejor rendimiento, resolución y funciones inteligentes.

El Fire TV Stick 4K Select (🛒23,99€) es una opción intermedia pensada para quienes quieren disfrutar de contenidos en resolución 4K sin dar el salto a los modelos más avanzados de Amazon. Ofrece reproducción en 4K Ultra HD y compatibilidad con HDR10, HDR10+ y HLG, por lo que permite sacar más partido a televisores 4K compatibles con una imagen más nítida y colores más vivos.

Cuenta con procesador de cuatro núcleos, 8 GB de almacenamiento, WiFi de doble banda y Bluetooth 5.0, además del mando por voz Alexa incluido para buscar contenidos, controlar la reproducción o abrir apps con comandos de voz. No es tan completo como los Fire TV Stick 4K o 4K Max en conectividad o formatos premium, pero resulta una alternativa equilibrada para quienes buscan streaming 4K a buen precio.

El Fire TV Stick HD (🛒 21,99€) es el modelo más económico y sencillo de la línea. Está pensado para quienes desean convertir cualquier televisor con HDMI en un centro de entretenimiento sin complicaciones. Este dispositivo ofrece resolución Full HD (1080p) y acceso a las principales plataformas de streaming como Prime Video, Netflix, Disney+ o YouTube. Aunque no soporta resoluciones 4K ni formatos avanzados de HDR, es ideal si tu televisor no es 4K o si buscas una solución básica y económica. Incluye control remoto con Alexa para búsquedas por voz y control básico de reproducción.

Subiendo un escalón, el Fire TV Stick 4K Plus (🛒 38,99€) añade mejoras de calidad de imagen y sonido — incluyendo 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos — y un procesador rápido que hace la navegación y la apertura de aplicaciones sea más fluida. También ofrece Wi-Fi de doble banda mejorado, Bluetooth para conectar accesorios y un control remoto Alexa con botones dedicados para servicios de streaming.

El Fire TV Stick 4K Max (🛒 33,99€) es el dispositivo de streaming más potente dentro de la serie Stick. Además de todo lo que ofrecen los modelos 4K anteriores, el 4K Max incorpora Wi-Fi 6, lo que permite conexiones más estables y rápidas en redes compatibles, especialmente útil para reproducir contenido en alta resolución sin interrupciones. Su procesador más potente se traduce también en una interfaz más rápida y tiempos de carga reducidos.

El Fire TV Cube (🛒 109,99€) se sitúa en la gama alta de los dispositivos Fire TV, ofreciendo no solo funciones de streaming, sino también control por voz manos libres gracias a Alexa integrado directamente en el dispositivo. El Cube cuenta con un hardware robusto con soporte para 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Aquí tienes la tabla en HTML, con una estructura sencilla y editable para pegarla en WordPress:

Fire TV Stick HD Fire TV Stick 4K Select Fire TV Stick 4K Plus Fire TV Stick 4K Max Fire TV Cube Calidad de imagen compatible Full HD 1080p Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Formatos de vídeo compatibles HDR10, HDR10+, HLG HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10+, HLG Audio compatible Audio codificado con Dolby mediante pass-through a través de HDMI Audio codificado con Dolby mediante pass-through a través de HDMI Audio Dolby Atmos Audio Dolby Atmos Audio Dolby Atmos Mando con controles de TV y barra de sonido incluido Mando por voz Alexa Mando por voz Alexa Mando por voz Alexa Mando por voz Alexa | Enhanced Edition Mando por voz Alexa | Enhanced Edition Almacenamiento 8 GB 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB Conectividad WiFi y compatibilidad Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E y puerto Ethernet Videojuegos en la nube Amazon Luna, Xbox Game Pass Amazon Luna, Xbox Game Pass Amazon Luna, Xbox Game Pass Amazon Luna, Xbox Game Pass Amazon Luna, Xbox Game Pass Fondo ambiental para Fire TV ✓ Vídeo en directo con superposición de imagen ✓ ✓ ✓ Precio 49,99€ 23,99€ 38,99€ 33,99€ 109,99€

Mi opinión

Aunque los televisores con funciones Smart TV son cada vez más habituales, no todos ofrecen una experiencia igual de ágil, completa o cómoda que la de los Fire TV Stick de Amazon. Además, el hecho de poder conectarlo fácilmente a cualquier televisor con HDMI lo convierte en un accesorio muy práctico para llevar de viaje o utilizarlo en una segunda residencia, un apartamento o incluso un hotel.

En el caso del Fire TV Stick HD, su procesador permite moverse por la interfaz con bastante soltura. Las aplicaciones se abren y cierran con rapidez, la navegación resulta sencilla y es posible saltar entre apps sin que la experiencia se vuelva pesada ni se pierda necesariamente el punto en el que habíamos dejado un contenido.

Por su parte, el Fire TV Stick HD estrena una interfaz de aspecto más actual, añade la posibilidad de gestionar distintos perfiles y facilita mucho el descubrimiento de nuevas series, películas y programas. Sin embargo, también introduce un cambio importante: Amazon ha dejado atrás Fire OS, basado en Android, para apostar por Vega OS, un sistema basado en Linux.

Esto tiene algunas consecuencias, como la ausencia temporal de ciertas aplicaciones —previsiblemente hasta que sus desarrolladores las adapten— y la imposibilidad de instalar APKs manualmente mediante sideloading.

Uno de los puntos clave en un dispositivo de este tipo es la disponibilidad de servicios de streaming, y aquí Amazon sigue cumpliendo con nota. El Fire TV Stick HD es compatiblecontrol con plataformas tan populares como Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, RTVE Play, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, Rakuten, Apple TV+, HBO Max, Sky Showtime, Filmin, FlixOlé, DAZN y Filmrise en español.

En reproducción de vídeo, el Fire TV Stick HD alcanza resolución 1080p a 60 fps con compatibilidad HDR10+, aunque se queda sin Dolby Vision. En el apartado de sonido, ofrece compatibilidad con Dolby, aunque no de forma nativa, sino mediante pass-through a través de HDMI.

Otro de sus atractivos es la integración con Alexa a través del micrófono del mando a distancia. Esto permite controlar la interfaz con comandos de voz, por ejemplo para abrir Netflix, manejar la reproducción de una película o serie, o pedirle a Alexa información y acciones propias de un altavoz inteligente, como consultar el tiempo, ver una cámara de seguridad, encender una luz conectada o pedirle que cuente un chiste.

El mando incluido también ayuda a simplificar el uso diario, ya que incorpora botones para controlar el volumen y el encendido del televisor, evitando tener que recurrir constantemente al mando original. Además, cuenta con accesos directos a Prime Video, Netflix, Disney+ y YouTube, y también puede utilizarse para controlar una barra de sonido compatible.

En definitiva, el Fire TV Stick HD es una opción muy recomendable para quienes no tienen un televisor Smart TV o disponen de uno con una experiencia limitada en fluidez, compatibilidad con aplicaciones o integración con dispositivos del hogar conectado. Puedes hacerte con el Fire TV Stick HD en la web de Amazon por 49,99€.

Lo mejor:

Tamaño compacto fácil de transportar y colocar detrás del televisor

Tamaño compacto fácil de transportar y colocar detrás del televisor Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones.

Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones. Soporte para diferentes perfiles de usuario

Soporte para diferentes perfiles de usuario Control a través del mando a distancia incluido en la caja, que incluye también controles de volumen y encendido, así como accesos directos a algunos servicios predeterminados.

Control a través del mando a distancia incluido en la caja, que incluye también controles de volumen y encendido, así como accesos directos a algunos servicios predeterminados. Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o cualquier altavoz inteligente con Alexa.

Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o cualquier altavoz inteligente con Alexa. Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 1080p HDR10+ a 60fps) y buena calidad de sonido (Dolby en pass-through).

Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 1080p HDR10+ a 60fps) y buena calidad de sonido (Dolby en pass-through). Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc.

Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc. Posibilidad de emparejar dispositivos Bluetooth como auriculares, altavoces, mandos de juego, teclados, etc.



Capacidades de Alexa / Alexa+ integradas para ver cámaras de seguridad, controlar dispositivos del hogar (luces, enchufes, etc.), abrir skills, proporcionar respuestas a preguntas sobre el tiempo, tráfico, cartelera, etc.

Capacidades de Alexa / Alexa+ integradas para ver cámaras de seguridad, controlar dispositivos del hogar (luces, enchufes, etc.), abrir skills, proporcionar respuestas a preguntas sobre el tiempo, tráfico, cartelera, etc. Posibilidad de enlazarlo con un altavoz Echo para poder hablar con el altavoz en lugar de con el mando a distancia.

Lo peor: