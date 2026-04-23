Alexa+ llega a España: así es la nueva Alexa con IA generativa incluida en Prime

hAmazon ha presentado Alexa+ en España, una nueva generación de Alexa impulsada por inteligencia artificial generativa que promete ser bastante más útil que la versión que conocemos hasta ahora. La idea no es solo que entienda mejor lo que le dices, sino que sea capaz de mantener conversaciones más naturales, adaptarse a cada usuario y, sobre todo, completar tareas reales por ti.

La propuesta suena ambiciosa, pero también muy alineada con lo que estamos viendo en el sector: los asistentes dejan de ser simples herramientas para responder preguntas o poner música y empiezan a convertirse en sistemas capaces de organizar una agenda, hacer compras, controlar la casa, ayudarte a descubrir contenido e incluso actuar por iniciativa propia en determinados contextos.

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Lo más interesante para el mercado español es que Alexa+ estará incluida sin coste adicional para los clientes Prime en España, algo que puede darle un impulso importante desde el primer día. Además, Amazon ya ha abierto un programa de Acceso Anticipado, por lo que algunos usuarios podrán empezar a probarla desde ahora.

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Alexa quiere dejar de ser solo un altavoz inteligente

Amazon lleva años intentando que Alexa sea una presencia habitual en casa. En España, la compañía asegura que el asistente ya forma parte del día a día de muchos hogares, gestionando recordatorios, reproduciendo música, poniendo la radio, respondiendo preguntas o ayudando con pequeñas tareas domésticas.

Según los datos compartidos por la empresa, los usuarios españoles han interactuado con Alexa más de 27.000 millones de veces en los últimos tres años. Esa cifra sirve para entender hasta qué punto este tipo de dispositivos se ha normalizado en muchas casas, pero también pone sobre la mesa una realidad evidente: Alexa necesitaba evolucionar.

Hasta ahora, los asistentes de voz han sido útiles para acciones sencillas y comandos concretos, pero muchas veces se quedaban cortos cuando la conversación se salía del guion. Alexa+ pretende precisamente atacar ese problema con una experiencia mucho más fluida, más natural y bastante más capaz.

Qué es Alexa+ y por qué cambia tanto la experiencia

La gran diferencia de Alexa+ es que está impulsada por modelos de lenguaje avanzados a través de Amazon Bedrock. Eso le permite entender mejor el lenguaje cotidiano, seguir el contexto de una conversación y responder de manera más flexible.

Pero Amazon insiste en que aquí no se trata solo de hablar más “como una persona”. Lo realmente importante es que Alexa+ no se limite a contestar, sino que también pueda hacer cosas por el usuario. Esa es, según la compañía, la gran transformación.

En lugar de quedarse en una simple recomendación, Alexa+ puede ejecutar acciones completas. No solo puede sugerirte música, sino empezar a reproducirla al instante. No solo puede darte ideas para un regalo, sino ayudarte a comprarlo y avisarte cuando llegue. No solo puede ayudarte a preparar un cumpleaños, sino también redactar una invitación y enviarla a tus contactos.

La idea de fondo es bastante clara: pasar del asistente que responde al asistente que resuelve.

Las conversaciones son mucho más naturales

Uno de los cambios más visibles de Alexa+ tiene que ver con la forma de hablar con ella. Amazon asegura que ya no hace falta formular las frases de manera tan rígida ni dar órdenes tan exactas como antes. Puedes hablarle con expresiones cotidianas, frases incompletas o ideas más complejas, y el sistema debería entender mejor lo que realmente quieres.

Eso es especialmente importante en un mercado como el español, donde el lenguaje coloquial está lleno de matices, dobles sentidos y costumbres muy concretas. Amazon ha querido destacar precisamente esa dimensión local, subrayando que Alexa+ ha sido adaptada para comprender referencias culturales y formas de hablar propias de España.

La compañía pone ejemplos muy reconocibles: entender debates tan españoles como la tortilla de patatas con o sin cebolla, captar referencias musicales que van de Mecano a C. Tangana, o interpretar palabras como “vale” o “venga”, que pueden significar cosas distintas según el contexto. Puede parecer un detalle menor, pero en un asistente conversacional este tipo de matices marcan una diferencia enorme en la sensación de naturalidad.

Una Alexa más personal y mucho más contextual

Otro de los pilares de Alexa+ es la personalización. Amazon quiere que el asistente no sea simplemente un sistema genérico que responde igual a todo el mundo, sino una herramienta que aprenda de cada hogar y de cada persona.

Cuanto más interactúas con Alexa+, más capaz será de recordar tus preferencias, tus rutinas y ciertos detalles importantes de tu día a día. Puede tener en cuenta qué música te gusta, qué comidas prefieres evitar, qué hábitos tienes al llegar a casa o incluso las particularidades de distintos miembros de la familia.

La propuesta va un paso más allá con funciones de identificación visual y de voz, de forma que Alexa+ podrá reconocer a quién tiene delante o quién está hablando y ajustar la respuesta en consecuencia. En teoría, eso permitirá una experiencia más afinada y menos genérica, algo especialmente útil en hogares con varios usuarios.

Amazon también habla de un tono de conversación adaptable. Si tu equipo gana, Alexa+ puede responder de una forma más entusiasta; si pierde, puede captar el contexto emocional del momento. Es uno de esos enfoques con los que las grandes tecnológicas intentan que la IA resulte más cercana y menos robótica.

Alexa+ también quiere anticiparse a tus necesidades

Una de las ideas que más repite Amazon es la de la inteligencia ambiental. En otras palabras, tecnología que está presente, pero que no exige constantemente tu atención. Según la compañía, Alexa+ aspira a funcionar así: ayudando de manera discreta y anticipándose cuando tiene sentido hacerlo.

Eso puede traducirse en acciones como calentar la casa antes de que llegues, encender la cafetera al levantarte, avisarte de nuevos episodios de una serie que sigues o adaptar automáticamente ciertos dispositivos del hogar a tus rutinas.

Sobre el papel, es una visión muy atractiva de la domótica y la asistencia personal. La clave, como siempre, estará en que funcione de forma fiable y no se vuelva intrusiva. Si Amazon consigue ese equilibrio, Alexa+ puede resultar bastante más útil que el típico asistente que solo espera órdenes.

Servicios compatibles y socios en España

Para que un asistente de este tipo tenga verdadero valor, necesita integrarse con servicios reales. Y ahí Amazon ha puesto bastante énfasis en el ecosistema.

Alexa+ podrá conectarse a plataformas de música como Amazon Music, Spotify y Apple Music, además de integrarse con servicios de restauración como The Fork. También ofrecerá noticias a través de medios españoles como El País, El Mundo, Marca y As, y permitirá acceder a emisoras de radio locales.

Amazon ha adelantado además que llegarán más socios próximamente, entre ellos Cabify, CoverManager y Fever. Esa ampliación es importante, porque cuanto más conectada esté Alexa+ con servicios cotidianos, más útil será de verdad fuera del entorno puramente doméstico.

Comprar con Alexa+ será más conversacional e intuitivo

Amazon también quiere aprovechar Alexa+ para reforzar su faceta comercial, algo que no sorprende nada. El nuevo asistente estará preparado para ayudarte a comprar de una forma más natural, casi como si estuvieras consultando con alguien que conoce tus hábitos.

Por ejemplo, si te quedas sin papel de cocina, Alexa+ puede sugerirte la marca que compras normalmente, buscar el mejor precio y pedir confirmación antes de tramitar el pedido. También podrá ayudarte a preparar una lista de la compra teniendo en cuenta los gustos o restricciones alimentarias de cada miembro de la familia.

Además, hará seguimiento de envíos, avisará cuando baje el precio de un producto, resumirá opiniones verificadas de otros usuarios, comparará características y sugerirá artículos complementarios. Todo ello encaja muy bien con el objetivo de hacer que la interacción se sienta menos mecánica y más parecida a una conversación útil.

El control del hogar inteligente gana mucha naturalidad

Otro de los terrenos donde Alexa+ puede marcar diferencias es en el hogar conectado. Amazon recuerda que en España ya hay millones de dispositivos domóticos vinculados a Alexa, y con esta nueva versión quiere simplificar todavía más la forma de manejarlos.

La novedad aquí no está solo en que puedas encender luces o poner el aire acondicionado con la voz, sino en que podrás hacerlo de forma menos rígida. En lugar de memorizar comandos concretos, bastará con frases naturales como “está oscuro” o “hace calor aquí” para que Alexa interprete lo que necesitas y actúe en consecuencia.

También será posible crear Rutinas personalizadas únicamente con la voz, sin necesidad de pasar por la app. Eso puede facilitar mucho la adopción de funciones avanzadas que hasta ahora, para muchos usuarios, resultaban algo más engorrosas.

Amazon también explica que Alexa+ podrá mover la reproducción de música o contenido de un dispositivo a otro de forma más fluida dentro de casa. Y más adelante, quienes tengan un timbre inteligente Ring podrán preguntarle, por ejemplo, si ha llegado algún paquete y el sistema analizará el vídeo para mostrar lo que ha ocurrido en la puerta.

La experiencia continuará entre dispositivos

Amazon quiere que Alexa+ no se quede encerrada en el altavoz del salón o en la pantalla de la cocina. La compañía la plantea como una experiencia continua que acompaña al usuario en distintos dispositivos y contextos.

Se podrá usar en un Echo Show, en un Fire TV, en el portátil y, próximamente, también directamente desde el navegador en España. Esto es especialmente útil en tareas que requieren más contexto visual o más profundidad, como buscar información, leer recomendaciones o consultar contenido más largo.

Uno de los aspectos más interesantes es la continuidad de la conversación. Según Amazon, puedes empezar una interacción en un dispositivo y retomarla en otro sin perder el hilo. Por ejemplo, buscar recetas en la cocina, seguir con la conversación desde el móvil mientras vas al supermercado y volver a retomarla más tarde desde otro equipo.

Esa persistencia del contexto es una de las funciones más prometedoras de los asistentes con IA generativa, porque evita tener que empezar desde cero cada vez y hace que la experiencia se parezca más a una conversación real.

Alexa+ ha sido adaptada específicamente para España

Amazon ha querido dejar claro que Alexa+ no es una simple traducción de una experiencia diseñada para Estados Unidos. Según la compañía, equipos de ingenieros, lingüistas computacionales, diseñadores y especialistas en producto, incluidos profesionales basados en España, han trabajado durante años para construir una versión realmente local.

El objetivo es que Alexa+ entienda no solo el idioma, sino también los códigos culturales, las expresiones del día a día y esas pequeñas normas no escritas que forman parte de cualquier conversación natural. Esa localización más profunda puede ser una de las claves de su éxito, porque uno de los grandes problemas históricos de muchos asistentes ha sido precisamente sonar demasiado artificiales fuera de su mercado de origen.

Si Amazon ha afinado bien esta capa cultural, Alexa+ podría sentirse bastante más cercana para el usuario español que otras soluciones más genéricas.

Privacidad y control de los datos

Como era de esperar, Amazon también ha puesto el foco en la privacidad y la seguridad, dos cuestiones especialmente delicadas cuando hablamos de un asistente que escucha, aprende hábitos y gestiona acciones en nombre del usuario.

La compañía asegura que Alexa+ ha sido diseñada con ese enfoque desde el principio y destaca el panel de Privacidad de Alexa como centro de control. Desde ahí, los usuarios podrán revisar sus interacciones, escuchar lo que el asistente ha registrado, consultar archivos compartidos y decidir durante cuánto tiempo se almacenan las grabaciones de voz.

Todo esto estará accesible tanto desde la app de Alexa como a través de la web. La transparencia y el control sobre los datos van a ser claves para que muchos usuarios se animen a dar el salto a una versión más avanzada y más proactiva del asistente.

Precio de Alexa+ en España y cómo conseguir acceso

Durante el periodo de Acceso Anticipado, Alexa+ será gratuita. Más adelante, Amazon fija su precio en 22,99 € al mes, aunque con un matiz muy importante: estará incluida para todos los clientes Prime en España.

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Ese detalle cambia bastante la percepción del producto. Presentada de forma aislada, la cuota mensual parece elevada. Pero al integrarla como beneficio dentro de Prime, Amazon la convierte en un añadido de valor para su suscripción, junto a ventajas ya conocidas como los envíos rápidos, Prime Day, Amazon Music o Amazon Photos.

El programa de Acceso Anticipado arranca hoy mismo en España. Los usuarios con un dispositivo Echo compatible pueden registrarse para recibir una invitación, y quienes quieran acceso inmediato podrán conseguirlo comprando uno de los modelos compatibles.

Los nuevos dispositivos Echo están preparados para Alexa+

Amazon también ha destacado una nueva generación de hardware pensada específicamente para esta experiencia. Entre los dispositivos mencionados están Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio.

Según la compañía, estos equipos están diseñados para aprovechar mejor Alexa+, gracias a una mayor potencia de procesamiento, más memoria y capacidades de edge computing junto con sensores de nueva generación.

Ese punto también es relevante, porque deja entrever que parte de la experiencia más avanzada de Alexa+ podría depender no solo de la nube y los modelos de lenguaje, sino también de un hardware mejor preparado para ejecutar ciertas tareas con más rapidez y eficiencia.

Amazon quiere redefinir lo que esperamos de un asistente

En el fondo, Alexa+ representa algo más que una simple actualización. Amazon está intentando reposicionar por completo a Alexa en plena era de la inteligencia artificial generativa.

La apuesta ya no va de preguntarle el tiempo, poner una emisora o encender una bombilla, aunque siga haciendo todo eso. Va de convertirla en una asistente capaz de entenderte mejor, recordar contexto, conectarse con servicios reales, actuar por ti y acompañarte entre dispositivos sin fricción.

Ahora queda por ver cómo se comporta en el día a día, que es donde este tipo de promesas se la juegan de verdad. Pero al menos sobre el papel, Alexa+ parece el mayor salto que ha dado Alexa desde su llegada a España. Y teniendo en cuenta que estará incluida para los clientes Prime, tiene bastantes papeletas para convertirse en una de las propuestas de IA doméstica más visibles del mercado español en los próximos meses.