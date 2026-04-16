Amazon lanza el Fire TV Stick HD, su stick de streaming más delgado, por 49,99€

Amazon acaba de presentar el nuevo Fire TV Stick HD, un dispositivo que llega con una idea muy clara: hacer todavía más fácil convertir cualquier televisor con HDMI en una smart TV moderna, tanto en casa como de viaje.

La compañía lo define como su stick de streaming más delgado hasta la fecha y lo acompaña de una interfaz renovada, mejoras de velocidad y Alexa+ integrada en determinados mercados. El nuevo Fire TV Stick HD estará disponible en España a partir de junio por 49,99€. Los clientes pueden registrarse aquí para ser los primeros en enterarse de la disponibilidad del producto.

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La propuesta tiene bastante sentido en el contexto actual. Hay muchos usuarios que no necesitan cambiar de televisor, pero sí quieren una experiencia de streaming más rápida, más limpia y con funciones inteligentes actualizadas. Y ahí es donde Amazon quiere colocar este Fire TV Stick HD: como una solución compacta, asequible y mucho más portátil que antes.

El Fire TV Stick HD es un 30 % más estrecho y más fácil de ocultar

La principal novedad del dispositivo está en su diseño. Amazon asegura que el Fire TV Stick HD es aproximadamente un 30 % más estrecho que la generación anterior del modelo HD, lo que facilita tanto su transporte como su colocación detrás del televisor, especialmente cuando hay otros cables o conectores ocupando espacio en la zona de HDMI.

Además, el nuevo stick está optimizado para alimentarse directamente desde el puerto USB del televisor, algo que evita depender del clásico adaptador de corriente a la pared en muchos casos. Si el televisor no dispone de USB o no tenemos el cable original a mano, Amazon indica que también puede usarse un cable USB-C junto a un adaptador de corriente convencional. Ese detalle refuerza mucho su enfoque como dispositivo de viaje.

Más rápido que el anterior modelo HD

Amazon no solo ha rediseñado el cuerpo del dispositivo. También afirma que el Fire TV Stick HD ofrece una mejora de rendimiento de más del 30 % frente a la generación anterior del stick HD, lo que debería traducirse en encendidos más rápidos, apertura de apps más ágil y una navegación general más fluida.

A esto se suma conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, dos especificaciones importantes para un producto de este tipo. La primera debería ayudar a mantener una conexión más estable y veloz en hogares con routers modernos, mientras que la segunda mejora la compatibilidad con mandos, auriculares y otros accesorios inalámbricos.

Una nueva interfaz de Fire TV más limpia y organizada

Junto al hardware, Amazon ha querido poner énfasis en la experiencia de uso. El Fire TV Stick HD llega con la interfaz rediseñada de Fire TV que la compañía comenzó a desplegar este año, con una organización más clara por categorías como películas, series, contenido en directo, deportes y noticias. La intención es reducir el tiempo que el usuario pasa buscando y llevarle antes a lo que realmente quiere ver.

Ese cambio puede parecer menor sobre el papel, pero en la práctica es una de las cosas que más impacto tienen en un dispositivo de salón. Cuando la interfaz es lenta o confusa, cualquier stick termina resultando frustrante. Amazon quiere que este nuevo modelo se perciba no solo como una opción barata, sino también como una forma de rejuvenecer por completo la experiencia del televisor.

Alexa+ entra en juego, pero no en todos los países

Otra de las claves del nuevo Fire TV Stick HD es la presencia de Alexa+, la versión más avanzada del asistente de Amazon orientada a recomendaciones y control por voz más natural. En el Fire TV, Alexa+ puede sugerir series y películas de forma más conversacional, ayudar a identificar actores que aparecen en pantalla o controlar dispositivos del hogar conectado, como luces o enchufes inteligentes.

Eso sí, esta integración no será igual en todos los mercados. Amazon indica que Alexa+ en el nuevo stick estará disponible para clientes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En el caso de Europa continental, incluida España, el anuncio se centra por ahora en la disponibilidad futura del hardware, pero no confirma el mismo despliegue inmediato de Alexa+ que en esos tres países.

Diseñado para viajar

Amazon insiste mucho en el componente portátil del nuevo Fire TV Stick HD, y no es difícil entender por qué. Al ser más pequeño, caber mejor junto a otros cables y poder alimentarse desde el USB del televisor, se convierte en una opción especialmente cómoda para llevar en la mochila, en una maleta de mano o incluso en un bolsillo amplio. La idea es llegar a un hotel, apartamento o segunda residencia, conectarlo a cualquier televisor y tener acceso inmediato a tus apps y preferencias.

En un mercado donde muchos sticks ya son bastante compactos, Amazon intenta diferenciarse no solo por tamaño, sino por practicidad real. Eliminar la necesidad del enchufe de pared en muchos escenarios puede parecer un detalle pequeño, pero en la vida real es una de esas cosas que simplifican mucho la experiencia.

También habrá mejoras de accesibilidad

La compañía ha adelantado además una nueva función de accesibilidad llamada Adaptive Display, que llegará al Fire TV Stick HD en los próximos meses. Esta opción permitirá ampliar textos, menús y otros elementos pequeños de la interfaz sin descompensar visualmente el resto del contenido, algo útil para personas con baja visión o para quienes simplemente prefieren una navegación más cómoda en pantallas grandes.

Amazon ya venía trabajando en este terreno con funciones como Dialogue Boost, audiodescripciones y alto contraste, así que este añadido encaja con la evolución natural de la plataforma. No es la novedad más vistosa del anuncio, pero sí una de las más valiosas para mejorar la usabilidad real del dispositivo.

Precio y disponibilidad del nuevo Fire TV Stick HD

El nuevo Fire TV Stick HD estará disponible en España a partir de junio por 49,99€. Los clientes pueden registrarse aquí para ser los primeros en enterarse de la disponibilidad del producto.