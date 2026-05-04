Vive el Mundial de la FIFA 2026 como nunca: convierte tu salón en el mejor palco del estadio

Con la llegada del Mundial de la FIFA 2026, millones de aficionados ya empiezan a imaginar cómo disfrutarán de cada partido. Más allá del propio televisor, la experiencia completa depende de pequeños detalles que marcan la diferencia: la comodidad, el orden y la facilidad de uso.

En este contexto, adaptar el salón para convertirlo en un auténtico espacio de entretenimiento se ha convertido en una tendencia clave.

Un ángulo perfecto para cada jugada

La emoción de un gol o la tensión de una tanda de penaltis merecen verse desde la mejor perspectiva. El soporte de pared para TV Hama giratorio, inclinable y extraplano permite ajustar el televisor según la posición de cada espectador, ya sea desde el sofá o desde cualquier rincón de la estancia.

Gracias a su diseño totalmente móvil, con inclinación y giro de hasta 120°, este soporte facilita encontrar siempre el ángulo ideal, evitando reflejos y mejorando la visibilidad. Además, su perfil ultraplano permite integrarlo en el espacio sin romper la estética del salón, algo especialmente valorado en televisores modernos como los OLED.

A esto se suma su sistema Easy-Fix, que permite reajustar la posición del televisor sin herramientas, y un organizador de cables integrado que contribuye a mantener un entorno limpio y ordenado. Todo ello con una estructura robusta capaz de soportar hasta 40 kg, ofreciendo seguridad incluso en pantallas de gran formato.

Control total sin complicaciones

Durante un evento como el Mundial, cambiar entre retransmisiones, plataformas de streaming o dispositivos puede convertirse en una tarea tediosa si se acumulan varios mandos. Aquí es donde entra en juego el mando a distancia universal solar de Hama.

Diseñado para controlar hasta ocho dispositivos diferentes, este mando simplifica la experiencia en el salón. Desde televisores hasta barras de sonido o reproductores, todo queda centralizado en un único dispositivo. Además, sus botones de acceso directo a plataformas como Netflix o Prime Video permiten moverse rápidamente entre contenidos, algo especialmente útil para seguir resúmenes, análisis o partidos en diferido.

Su tecnología de carga solar elimina la necesidad de pilas, aprovechando tanto la luz natural como la artificial. Incluso en condiciones de poca iluminación, una breve carga mediante USB-C es suficiente para seguir disfrutando del entretenimiento sin interrupciones.

Orden y comodidad para una experiencia sin distracciones

Un salón preparado para el Mundial también necesita organización. El organizador para mandos a distancia “Agent” de Hama aporta una solución práctica para mantener todos los dispositivos en su sitio.

Con capacidad para hasta seis mandos y otros objetos como móviles o gafas, este soporte giratorio facilita el acceso rápido a cada elemento. Su versatilidad permite utilizarlo también como organizador de escritorio o incluso en otros espacios del hogar, adaptándose a diferentes necesidades.

Además de mejorar el orden visual, contribuye a evitar pérdidas o búsquedas innecesarias en los momentos clave del partido, cuando cada segundo cuenta.

Preparados para el gran espectáculo

El Mundial de la FIFA 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, y preparar el entorno adecuado puede marcar la diferencia entre simplemente ver un partido o vivirlo intensamente.

Con soluciones pensadas para mejorar la visualización, simplificar el control y mantener el orden, es posible transformar cualquier salón en un auténtico espacio de disfrute. Porque cuando todo está en su lugar, solo queda centrarse en lo importante: sentir cada jugada como si estuvieras en el estadio.

∼ Espacio presentado por Hama∼