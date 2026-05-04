Google explica por qué AICore puede ocupar más de 10 GB en tu móvil Android

Google ha explicado finalmente por qué el servicio AICore puede llegar a consumir varios gigabytes de espacio en tu móvil Android, especialmente cuando se actualizan los modelos de inteligencia artificial que funcionan directamente en el teléfono.

AICore es una pieza cada vez más importante dentro del ecosistema Android, sobre todo en los móviles de gama alta que ejecutan funciones de IA en local. Su papel es servir de base para Gemini Nano, el modelo de inteligencia artificial diseñado para funcionar en el propio dispositivo, sin depender siempre de la nube.

Qué es AICore y para qué sirve en Android

AICore es, en esencia, un servicio del sistema que permite ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial directamente en el móvil. Gracias a este componente, algunos dispositivos Android pueden ofrecer capacidades como respuestas inteligentes, resúmenes de notificaciones y otras funciones de IA privadas y sin conexión.

Este enfoque tiene varias ventajas. Al procesarse parte de la información en el propio teléfono, las respuestas pueden ser más rápidas, se reduce la dependencia de una conexión constante a Internet y se mejora la privacidad, ya que ciertos datos no tienen que salir del dispositivo.

En móviles como los Pixel más recientes, AICore es una pieza clave para que Gemini Nano pueda funcionar en segundo plano y dar soporte a estas experiencias inteligentes integradas en Android.

El motivo por el que AICore puede ocupar varios GB

Algunos usuarios habían detectado que AICore podía ocupar una cantidad de almacenamiento muy elevada, llegando en ciertos casos a cifras cercanas a los 11 GB. Esto resultaba especialmente llamativo porque se trata de una app o servicio del sistema que, a simple vista, no parece justificar semejante consumo de espacio.

Google ha aclarado ahora que este comportamiento puede producirse cuando AICore está actualizando en segundo plano una nueva versión de un modelo de inteligencia artificial. Durante ese proceso, el sistema puede conservar temporalmente tanto el modelo antiguo como el nuevo.

La razón es sencilla: Android necesita asegurarse de que el nuevo modelo funciona correctamente antes de eliminar el anterior. De esta forma, si la actualización falla o el nuevo modelo presenta algún problema, el sistema puede volver rápidamente a la versión anterior sin obligar al usuario a descargar de nuevo varios gigabytes de datos.

Google mantiene dos modelos de IA durante hasta tres días

Según la explicación de Google, AICore puede mantener en el dispositivo las dos versiones del modelo de IA durante un periodo de hasta tres días. Durante ese tiempo, el almacenamiento ocupado por el servicio puede parecer anormalmente alto.

Este mecanismo funciona como una medida de seguridad. En lugar de borrar inmediatamente el modelo antiguo al descargar el nuevo, Android lo mantiene como respaldo temporal. Si todo va bien y la nueva versión del modelo se confirma como estable, el sistema libera automáticamente el espacio adicional.

Esto significa que, en principio, el usuario no tiene que hacer nada. El almacenamiento debería recuperarse por sí solo una vez que la actualización se complete y el sistema considere que el nuevo modelo de IA funciona de forma fiable.

Por qué este sistema tiene sentido, aunque pueda resultar molesto

Aunque ver que un servicio del sistema ocupa más de 10 GB puede resultar preocupante, el planteamiento técnico tiene lógica. Los modelos de IA locales pueden ser muy pesados, y una actualización fallida podría dejar al usuario sin determinadas funciones inteligentes si no existiera una copia de seguridad temporal.

Si AICore eliminase el modelo anterior nada más descargar el nuevo y algo saliera mal, el teléfono tendría que volver a descargar una gran cantidad de datos. Además, algunas funciones de inteligencia artificial podrían quedar desactivadas hasta completar de nuevo el proceso.

Conservar ambas versiones durante unos días permite que la transición sea más segura y evita interrupciones en funciones como Gemini Nano, respuestas inteligentes o resúmenes generados en el propio dispositivo.

El almacenamiento se libera automáticamente

La buena noticia es que este uso elevado de almacenamiento no debería ser permanente. Google indica que el espacio adicional utilizado por AICore se libera automáticamente cuando la nueva versión del modelo de IA se considera estable.

Por tanto, si ves que AICore está ocupando mucho espacio, lo más recomendable es esperar un tiempo antes de tomar medidas drásticas. Es posible que el consumo baje por sí solo en unas horas o en los días siguientes.

Eso sí, el comportamiento también deja una pregunta abierta: si los modelos de IA locales van a ser cada vez más habituales y pesados, Android quizá debería ofrecer más transparencia y control al usuario. Una opción para ver qué modelo está instalado, cuánto ocupa o cuándo se eliminará la versión anterior ayudaría a evitar confusiones.

La IA en local exige más espacio en el móvil

La explicación de Google también pone de relieve una tendencia cada vez más clara: la inteligencia artificial integrada en el dispositivo tiene ventajas, pero también exige más recursos. No solo requiere procesadores más potentes y memoria suficiente, sino también almacenamiento disponible para guardar modelos cada vez más grandes.

Durante los últimos años, compañías como Google y Samsung han impulsado funciones de IA directamente en sus móviles. Esto permite experiencias más privadas y rápidas, pero también convierte a servicios como AICore en componentes cada vez más relevantes dentro de Android.

En otras palabras, el almacenamiento que antes se destinaba principalmente a fotos, vídeos, apps o juegos, ahora también puede verse ocupado por modelos de inteligencia artificial que trabajan en segundo plano.

¿Debes preocuparte si AICore ocupa mucho espacio?

En principio, no deberías preocuparte si el aumento de almacenamiento ocupado por AICore coincide con una actualización de modelos de IA. Google asegura que se trata de un comportamiento temporal y que el espacio se recupera automáticamente cuando el nuevo modelo queda validado.

Ahora bien, si el almacenamiento ocupado sigue siendo muy elevado durante más de unos días, puede ser recomendable revisar el apartado de aplicaciones del sistema, comprobar si hay actualizaciones pendientes de Android o reiniciar el dispositivo. En la mayoría de los casos, no debería ser necesario borrar datos manualmente.

La explicación de Google ayuda a entender por qué AICore puede ocupar tanto espacio, pero también confirma que la IA en local va a tener un coste cada vez más visible en nuestros móviles: más almacenamiento reservado para funciones que, aunque muchas veces pasan desapercibidas, forman parte de la experiencia inteligente de Android.