Análisis del HONOR Magic8 Lite a fondo y opinión

HONOR ha anunciado este mes la llegada del nuevo HONOR Magic8 Lite a España. Como es evidente por su nombre, el HONOR Magic8 Lite es el modelo más asequible de la serie Magic8 y, por tanto, el que más puede interesar a quienes tienen un presupuesto ajustado.

El HONOR Magic8 Lite cuenta con pantalla OLED de 6.8″, procesador Snapdragon 6 Gen4, 8 GB de RAM, 256 / 512 GB de almacenamiento, cámara doble gran angular (108 MP, f/1.8, OIS) + ultra gran angular (5MP, f/2.2), cámara frontal (16MP, f/2.5) y batería de 7.500 mAh con carga rápida a 66W por cable.

El HONOR Magic8 Lite está disponible en colores Forest Green, Midnight Black y Reddish Brown a un precio de 399€ para 256GB, y 429€ para 512 GB de almacenamiento.

He tenido oportunidad de probar el HONOR Magic8 Lite durante algunas semanas antes de su llegada a España y, a continuación, os presento el análisis más completo que podréis leer.

Diseño y construcción

El HONOR Magic8 Lite posee un frontal donde la pantalla ocupa un lugar destacado, con unos marcos bastante estrechos, alrededor de 1.3 mm, rodeando la pantalla y con un grosor similar a lo largo de todo el perímetro. La pantalla es totalmente plana, como es habitual en los smartphones últimamente.

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es la resistencia de la pantalla a arañazos y caídas. En este aspecto, la pantalla está protegida por un vidrio de aluminosilicato.

Según HONOR, el teléfono tiene un grosor de 7,8 mm (según mis mediciones, 8,1 mm), que aumenta hasta los 10,2 mm si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara trasera, que apenas sobresale de la superficie exterior. Su peso es de 189 o 193 gramos, por lo que la sensación en la mano es la de un teléfono contundente

El chasis del teléfono y la parte trasera están hechas de plástico, con un acabado de color mate. En la mano, se siente un poco resbaladizo, por lo que deberías tener cuidado.

En la parte trasera del HONOR Magic8 Lite destaca el gran módulo redondo para las cámaras, que está rodeado por un marco de color plateado.

El HONOR Magic8 Lite está disponible en tres colores — Forest Green, Midnight Black y Reddish Brown — siendo el primero el que corresponde a la unidad que he probado.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y un botón alargado para el volumen.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con un altavoz y un micrófono.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar hasta dos tarjetas nano-SIM y, al otro lado, un altavoz.

En materia de durabilidad, el HONOR Magic8 Lite cuenta con la primera certificación SGS Triple Resistente Premium Performance Certification del sector. Al igual que la generación anterior, también cuenta con la certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, que garantiza que puede soportar caídas desde alturas de hasta 2,5 metros sobre determinadas superficies.

Además, posee la tecnología anticaída HONOR Ultra-Bounce para proteger el móvil a caídas sobre 10 tipos diferentes de superficies de piedra e incluso de disparos con pistolas de aire comprimido.

Por último, el HONOR Magic8 Lite presume de certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, ofreciendo una resistencia excepcional al polvo, agua y chorros a alta presión, algo muy poco habitual en smartphones comerciales. Además, ofrece control táctil con guantes y bajo la lluvia.

¿Qué significa IP68, IP69 y IP69k?

La certificación IP68 garantiza protección contra el polvo y la inmersión en agua a profundidades de hasta 2 metros durante 30 minutos, superando el estándar de la industria de 1,5 metros.

Las calificaciones IP69 e IP69K indican protección contra chorros de agua a alta presión a temperaturas de hasta 80 °C, lo que asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones aún más extremas. Este nivel de protección sin precedentes ofrece total tranquilidad, permitiéndote usar tu teléfono con confianza junto a la piscina o bajo un aguacero repentino, con la seguridad de que está diseñado para sobrevivir donde otros buques insignia no pueden.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el HONOR Magic8 Lite salvo por accidente — o sea, nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El HONOR Magic8 Lite llega con una pantalla con panel AMOLED de 6,8″ con frecuencia de actualización hasta 120 Hz, atenuación PWM a 3.840 Hz y cobertura completa del gamut DCI-P3.

El panel ofrece resolución 2.640 × 1.200 píxeles (ratio 19.8:9), lo que implica una densidad de píxeles de 427 ppp. Esto implica que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

HONOR ha incorporado paneles con tasa de refresco hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Estándar (refresco a 60 Hz, mínimo consumo de batería), Alta (refresco a 120 Hz, máximo consumo de batería) y Dinámica (adapta la tasa de refresco a 60 o 120 Hz según el contenido)

Al no tener un panel LTPO, la tasa de refresco únicamente alterna entre 60, 90 y 120 Hz. En mis pruebas, he medido tasas de 60 Hz en aplicaciones como Netflix, YouTube o Play Store, 90 Hz en el navegador Chrome y 120 Hz en la interfaz del escritorio.

La pantalla del HONOR Magic8 Lite ofrece una gran amplitud de color capaz de mostrar 10.700 millones de colores, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles, como del de este teléfono, sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El HONOR Magic8 Lite es compatible con los formatos estándar HDR10 y HDR10+, pero no Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones).

HONOR afirma que el teléfono puede alcanzar los 6.000 nits en HDR y 1.800 nits en contenido estándar. Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de 770 nits en modo manual, y aumenta a 1.730 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado. Este valor se queda bastante cerca de los 1.800 nits anunciados.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla. Como se puede apreciar, este teléfono ofrece un buen nivel de brillo, aunque por debajo de algunos rivales de gama alta.

El color negro es muy profundo, por lo que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR Magic8 Lite, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla.

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería, alertas de mensajes y llamadas y, opcionalmente, iconos de notificaciones de apps. No es posible configurar que esté siempre activa, sino únicamente al pulsar sobre la pantalla.

Pantalla Siempre Activa

HONOR ha incorporado un modo Lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Este modo es diferente al modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Para el cuidado de la vista, también ofrece una función llamada modo Circadiano, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el tono de la pantalla se vuelve más cálido.

También incluye una función de modo de Alivio de la fatiga ocular que busca combatir la miopía transitoria haciendo que, al mirar vídeos o leer libros, se produzca un efecto de desenfoque controlado que reduce los efectos nocivos de una mirada prolongada a una pantalla a corta distancia.

El teléfono ofrece una función de Optimización de vídeo que mejora el color y el contraste de los vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 3.840 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Un valor de 3.840 Hz es extremadamente alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM. Según las mediciones que he tomado, la combinación de frecuencia y modulación de la atenuación PWM hacen que el teléfono no ofrezca ningún riesgo de molestar a la vista a personas con ojos sensibles.

Análisis del PWM de la pantalla

Rendimiento

El HONOR Magic8 Lite incorpora el potente Snapdragon 6 Gen 4, un chip de gama media presentado en febrero de 2025 y fabricado en el proceso de 4 nm de TSMC .

ℹ️ Info: Así es el chip Sandpragon 6 Gen 4

El Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (SM6650) es un SoC basado en ARMv9 es similar al Snapdragon 7s Gen 3, pero con núcleos Cortex-A720 funcionando a frecuencias más bajas.

La CPU se compone de tres clústeres: un núcleo principal (Cortex-A720) que alcanza hasta 2,3 GHz, tres núcleos de rendimiento (Cortex-A720, hasta 2,2 GHz) y cuatro núcleos de bajo consumo (Cortex-A520, hasta 1,8 GHz). Puede utilizar memoria LPDDR4x (hasta 2.133 MHz) o LPDDR5 (hasta 3.200 MHz). La GPU integrada Adreno 810 se encarga del procesamiento gráfico.

Entre otras características destacan un ISP triple, compatibilidad con Qualcomm aptX Lossless Audio, una mejora del 30% en el rendimiento de IA respecto a su predecesor, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 6E. También es compatible con memoria rápida UFS 3.1 y GNSS de triple frecuencia. El sistema de módem RF 5G admite tanto 5G Sub-6 como mmWave, lo que permite velocidades de descarga de hasta 2,9 Gbit/s.

HONOR ha incorporado un sistema de refrigeración llamado VC Ice que combina grafito con acero inoxidable para una disipación de calor más rápida y eficiente. La cámara de vapor de acero inoxidable tiene una superficie de 3.490 mm² y la superficie total de refrigeración es de 29.500 mm².

El chip viene acompañado por 8 GB de RAM, que es lo mínimo que esperamos hoy en un smartphone para mantener unas cuantas aplicaciones abiertas a la vez. La memoria es de tipo LPDDR4X, que no es tan rápida como la memoria LPDDR5 que encontramos en smartphones de gama alta.

Estos 8 GB de RAM se ven aumentados por otros 8 GB de RAM Turbo, que es el nombre que da HONOR a la capacidad de usar almacenamiento como RAM virtual. Personalmente, no soy fan de este tipo de memoria, ya que es considerablemente más lenta que la RAM tradicional… así que de «Turbo» nada.

Por otro lado, el teléfono llega con 256 o 512 GB de almacenamiento tipo UFS 3.1, por lo que no es el más veloz del mercado. En el improbable caso de que necesites ampliar el almacenamiento, debes saber que el HONOR Magic8 Lite no admite el uso de una tarjeta microSD.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, y es compatible OTG, por lo que puedes conectar almacenamiento USB para transferir ficheros. Sin embargo, no soporta salida de vídeo.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

Todas las pruebas se han realizado con el modo de energía Equilibrado, por ser el que viene activo por defecto y el que utilizarán la mayoría de los usuarios. También está disponible un modo Máximo de Rendimiento que permite a la CPU y GPU alcanzar temperaturas más altas antes de reducir la potencia, por lo que el dispositivo puede sentirse caliente en las manos y, además, el consumo de batería aumenta, por lo que no es un modo recomendable en el día a día.

Lamentablemente, la unidad que he recibido para el análisis antes de su lanzamiento oficial en España tiene bloqueada la instalación de apps de benchmarks, por lo que no he podido ejecutar ninguna prueba de rendimiento.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez, sin cierres inesperados. También los juegos han mostrado un buen rendimiento.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. Para comprobar si estas afirmaciones están a la altura de la realidad, he realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento ha caído solo un 8% en dicho período.

En cuanto a conectividad, el HONOR Magic8 Lite soporta WiFi 6, pero no soporta WiFi 6E ni, por supuesto, Wi-Fi 7.

En mis pruebas de velocidad de red, el HONOR Magic8 Lite ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 370 Mbps y 260 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el HONOR Magic8 Lite es compatible con redes 5G con posibilidad de utilizar nanoSIM 1 + nanoSIM 2 + eSIM (solo dos pueden estar habilitadas en un momento dado).

El HONOR Magic8 Lite incluye conectividad vía Bluetooth 5.2 y NFC. Es compatible con varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass y BeiDou), pero no incluye GPS de frecuencia dual, así que no puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión (algo útil al movernos entre los edificios altos de una ciudad).

En el apartado de «ausencias», no posee soporte para infrarrojos, en caso de que seas usuario habitual de esta característica.

Sistemas biométricos

El sensor de huella es de tipo óptico, que no es tan rápido como los lectores ultrasónicos, que además son capaces de funcionar con los dedos mojados y no requieren encender la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el HONOR Magic8 Lite ha sido razonablemente rápido a la hora de desbloquear el teléfono, aunque no tanto como otros smartphones de gama alta. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. En mi opinión, el lector de huella está situado demasiado abajo, por lo que no resulta especialmente cómodo apoyar el dedo.

Lector de huella en la pantalla del HONOR Magic8 Lite



HONOR también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal para captar los rasgos faciales en 2D, por lo que es tan seguro como la huella dactilar o el lector 3D de su hermano mayor, el HONOR Magic8 Pro.

El desbloqueo facial funciona bien, por lo que resulta cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

HONOR permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

HONOR incluye una funcionalidad llamada Prolongar desbloqueo que mantiene el dispositivo desbloqueado cuando estás sujetando el dispositivo, estás cerca de casa u otro sitio de confianza, o tu reloj (u otro dispositivo de confianza) está cerca.

Batería

El HONOR Magic8 Lite posee una batería de carbono y silicio con una capacidad de 7.500 mAh, que es una capacidad muy generosa. Lo curioso es que, fuera de Europa, llega con una batería de 8.300 mAh.

🔋 ¿Por qué los móviles en Europa tienen baterías más pequeñas que en otras partes del mundo?

La batería funciona bien a temperaturas de entre -30 °C y 55 °C , lo que le permite funcionar perfectamente en diversas condiciones adversas. Además, HONOR afirma que, con un uso de pantalla de 5 horas al día, la batería puede alcanzar 1.000 ciclos completos de vida útil, que, según los cálculos de la compañía, equivalen a 6 años. Lamentablemente, no dan más detalles sobre qué capacidad retiene la batería tras ese período.

Las pruebas de HONOR muestran que el dispositivo, con una sola carga, puede soportar hasta:

49,1 horas de reproducción de música

22,2 horas de reproducción de vídeo ONLINE

15,7 horas de juegos

11,4 horas de videochat

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba de batería Work Battery Life 3.0 de PCMark, el teléfono ha dado un resultado de 16 horas y 55 minutos con la tasa a 120 Hz, que es un valor bastante alto, aunque se ve superada por algunos smartphones con menos capacidad.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la autonomía aumenta a 20 horas y 43 minutos, que es una marca espectacular, aunque, dadas las cifras a 120 Hz, no parece necesario renunciar a la alta tasa de refresco.

En el día a día, la autonomía del HONOR Magic8 Lite es brutal. No he tenido dificultad en llegar al final del día con más de un 40 por ciento de batería restante con un uso intenso del teléfono con la tasa de refresco establecida en dinámica.

HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía activando el modo oscuro, deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales.

También encontramos un modo de ahorro de energía ultra, que activa el modo oscuro, desactiva la mayoría de las aplicaciones y funcionalidades que agotan la batería, además de restringir el rendimiento del teléfono. El modo de ahorro de energía ultra permite al dispositivo mantener llamadas continuas durante hasta 60 minutos cuando la batería baja al 2 %.

La app Administrador realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones. Por ejemplo, indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

MagicOS permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR Magic8 Lite cuenta con la tecnología de carga rápida a 66W. HONOR no ha incorporado un cargador en la caja, por lo que tendrás que comprar el cargador por unos 30€. También es necesario un cable USB de 6A para aprovechar esta capacidad.

El teléfono ofrece carga inteligente, que conserva la batería en buen estado, ya que aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcance el 80 por ciento hasta que el teléfono estime que vas a necesitar utilizarlo.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 57 minutos con un cargador de HONOR de 65W que tenía por casa. El 50 por ciento de carga se consigue en unos 20 minutos.

Proceso de carga rápida del HONOR Magic8 Lite

El HONOR Magic8 Lite no incluye carga inalámbrica, lo que es una pena porque una vez que te acostumbras, resulta muy cómodo cargar el teléfono con solo apoyarlo.

HONOR ha incluido la funcionalidad carga inversa que permite utilizar el teléfono como un cargador para smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta (7.5 W).

Software

El HONOR Magic8 Lite corre Android 15 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 9. No tenemos confirmación oficial sobre el número de actualizaciones de software que recibirá este teléfono, pero probablemente serán tres.

MagicOS 9 fue anunciado en octubre de 2024 pasado, con una mejora de un 40% en renderizado y una reducción del 11% en consumo de energía. También hace más estable la tasa de fotogramas por segundo cuando estás jugando.

Esta versión trae mejoras interesantes, en particular, una actualización completa de su asistente de voz «Yoyo», reposicionándolo como un asistente de acción avanzado, o LAM (Large Action Model), similar a lo que otras compañías como Google están haciendo con sus propios asistentes virtuales. Sin embargo, por el momento no está disponible fuera de China.

Además de las mejoras en el asistente virtual, MagicOS 9.0 también introduce avances en Portal Mágico y Magic Capsule, dos herramientas que permiten seleccionar y acceder a textos e imágenes de manera más eficiente. HONOR ha impulsado estas funciones con un aumento del 255% en la integración de servicios en comparación con la versión anterior de su sistema operativo, MagicOS 8.0.

Portal Mágico aprovecha el modelo de IA de HONOR para ofrecer recomendaciones de accesos directos a aplicaciones y servicios basados en el contexto. Si mantienes pulsado texto, imágenes o archivos y lo arrastras a los bordes de la pantalla, puedes compartir el elemento con diversas aplicaciones, reduciendo pasos y ganando tiempo. Esta función admite aplicaciones como navegación GPS, búsqueda, compras, contraseña, impresión, uso compartido y recopilación global.

Portal Mágico se ha actualizado con la función Portal to anywhere, que permite rodear objetos para comprender textos e imágenes y acceder rápidamente a servicios. Por ejemplo, al buscar un libro, puedes rodear la imagen del libro y Portal Mágico muestra las aplicaciones de comercio electrónico pertinentes.

Además, amplía su compatibilidad a una gama más amplia de aplicaciones de entretenimiento, transporte, productividad y compras.

HONOR incorpora Cápsula Mágica, su propia versión de la Isla Dinámica de Apple. La información sobre temporizadores, el estado del hotspot WiFi, la reproducción de música y otros servicios se muestran en la muesca de la parte superior de la pantalla, que se expande cuando pulsas encima, como se puede apreciar en estas imágenes.

Cápsula Mágica

Gracias a la IA, también es posible extraer texto de cualquier imagen con solo mantener pulsado el dedo con Texto Mágico.

HONOR ha incluido una herramienta de Traducción cara a cara que permite traducir conversaciones en tiempo real entre chino, inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, turco, malayo, árabe y cantonés.

Traducción cara a cara

MagicOS 9.0 incluye HONOR Notas que, además de permitir guardar notas, ayuda a mejorar la eficacia de las reuniones de trabajo. Permite transcribir conversaciones en tiempo real con identificación del hablante en 11 idiomas y varias funciones de IA:

Resumen de IA, que ayuda a resumir rápidamente el contenido de la nota y permite insertarla como resumen del contenido.

Actas de IA, que permite a los usuarios extraer información esencial de largas transcripciones de reuniones, formaciones, cursos o entrevistas.

Formato de IA con opciones adaptadas a las necesidades de los usuarios, incluyendo, Basic, Business, Vivacious y Classic.

HONOR Notas

Otras funciones bien conocidas de MagicOS siguen presentes, como su función de colaboración multipantalla, conocida como Magic Ring. Si tienes varios dispositivos HONOR, MagicRing permite transferir ficheros, compartir el portapapeles y recibir notificaciones de forma transparente entre dispositivos MagicOS y portátiles Honor.

MagicOS ofrece otras funcionalidades interesantes sobre Android, como:

Carpetas grandes que permiten abrir las apps de su interior directamente pulsando sobre los iconos, sin necesidad de expandir la carpeta.

Barra horizontal debajo de los iconos de apps que soportan tarjetas (widgets emergentes)

Espacio paralelo para crear un espacio separado diseñado para proteger la privacidad de tus datos.

Gestor de juegos para activar la prevención de gestos involuntarios, aumentar los FPS, expandir los colores del juego, grabar un vídeo de la partida, bloquear notificaciones durante el juego y más.

Bloqueo de aplicaciones para proteger mediante huella dactilar o reconocimiento facial el acceso a una aplicación

Caja fuerte para proteger el acceso a ciertos contenidos como imágenes, vídeos o archivos

App Gemela para clonar apps (para tener dos cuentas en apps que no admiten multi-cuenta).

Gestor de contraseñas para almacenar los nombres de usuario y contraseñas localmente en el smartphone y acceder a ellas mediante la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Gestor de juegos

Multimedia

El teléfono cuenta con altavoces estéreo, situados en los laterales superior e inferior del teléfono, así como en el auricular para el oído. La posición de los altavoces hace que resulte posible taparlos por error con las manos al sostenerlo en horizontal.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal derecho, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado muy potente, con un nivel de 77 dB a 1 metro de distancia, en línea con lo que he medido con el iPhone 17 Pro Max (77 dB), el vivo X300 Pro (77 dB) o el OnePlus 15 (75 dB).

El volumen alcanza el 100 % de forma convencional y, a partir de ahí, se añade un paso adicional que promete hasta un 400 % de aumento. En mis pruebas, he medido una potencia de 83.6 dB.

Aunque este último incremento tiene un claro componente de marketing, lo cierto es que en este modelo no degrada excesivamente la calidad, algo que sí ocurre en otros smartphones.

En cuanto a la calidad de audio, el Magic8 Lite destaca por unas voces claras y bien definidas, unos agudos bien representados y una presencia de graves apreciable para tratarse de un dispositivo de su gama. En general, cumple con nota tanto para reproducir vídeos como para escuchar música o podcasts en el día a día.

Como es habitual hoy en día, HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm. A nivel de codecs, es compatible con SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD y aptX Adaptive.

Es posible seleccionar efectos de sonido de los auriculares:

Audio espacial, que reproduce la distancia y la dirección percibidas. El audio espacial crea un sonido tridimensional inmersivo durante la reproducción de audio y vídeo.

Audio estéreo Honor

Sin efectos de sonido.

También permite seleccionar el tipo de sonido que queremos reproducir: predeterminado, música, película, juego o personalizado. Si escoges personalizado, puedes ajustar un ecualizador de sonido de diez bandas.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora tres pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Memorias (una mala traducción de Memories, que significa recuerdos, ya que esta función crea secuencias de fotografías con sonido)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

Aplicación Galería

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc.

MagicOS ha incorporado algunas funciones de Inteligencia Artificial generativa. como Goma de Borrar de IA, que permite eliminar personas u objetos indeseados de las imágenes. Goma de borrar de IA ofrece dos modos distintos para la eliminación de objetos: círculo para borrar y pincel para borrar, proporcionando dos opciones versátiles para seleccionar los elementos a eliminar.

Además, permite eliminar transeúntes, quitar reflejos, eliminar arrugas en ropa o eliminar el patrón de muaré. Hace un trabajo bastante bueno eliminando objetos, como podemos apreciar en este ejemplo donde he quitado dos coches.

Borrador Mágico

Otra función relacionada es Recorte IA, que permite extraer objetos de las imágenes con una simple pulsación, lo que permite guardar y editar los elementos extraídos de forma independiente.

Mejora con IA realiza cambios en una imagen para mejorar su calidad. Por ejemplo, en un rostro, suaviza la piel. También resulta bastante útil Pintura con IA, que amplia el lienzo de una imagen añadiendo nuevos elementos que no estaban en la imagen original

Pintura con IA

Existe otra función llamada Ajusta facial IA que permite abrir los ojos, que busca imágenes similares en la galería para abrir los ojos en fotografías donde alguien aparece con los ojos cerrados.

El HONOR Magic8 Lite cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. Dado el gran tamaño de su pantalla, se trata de un smartphone ideal para disfrutar de películas.

Cámaras

HONOR ha incluido dos cámaras en la parte trasera:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP (1/1.67″, 1.0µm), lente con apertura f/1.75, enfoque automático PDAF y estabilización óptica.

con sensor Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP (1/1.67″, 1.0µm), lente con apertura f/1.75, enfoque automático PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (17 mm) con sensor de 5 MP (1/5.0″, 1.12µm).

También encontramos una cámara en la parte delantera:

Cámara gran angular con sensor de 16 MP y lente con apertura f/2.45.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales — Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Profesional y Más — están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El modo Más contiene el resto de los modos: Apertura, Multivídeo, Cámara lenta, Panorámica, Cámara rápida, Marcas de agua, Subacuático, Alta resolución y Escanear documento. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

Una de las opciones que incorpora HONOR es Captura automática, que incluye la opción de tomar automáticamente fotos de personas sonriendo, corriendo y saltando, así como de perros y gatos. También es posible configurar Capturar sonrisas para hacer fotos automáticamente cuando se detectan sonrisas.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También permite disparar en modo RAW

HONOR incluye un ajuste de Cámara con IA que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. Si se activa esta opción, se puede activar una opción para recibir recomendaciones automáticas de filtros según los hábitos de uso. Es posible activar una opción para que se guarde la foto original, además de la mejora con optimización de retrato con IA.

Cámara principal (gran angular)

El HONOR Magic8 Lite cuenta con un sensor de gran resolución, 108 MP, pero su tamaño no es excesivamente grande (1/1.67″), por lo que los píxeles son pequeños (1.0µm).

Esta cámara guarda las fotos con una resolución de 12.5 MP por defecto, haciendo uso de la agrupación de píxeles (conocido como pixel bining) 9-en-1 para reducir el ruido, consiguiendo así alcanzar un tamaño de píxel más interesante.

HONOR ofrece un modo de disparo de alta resolución que permite capturar a 108 MP. A continuación podemos ver un recorte de la misma escena capturada a 12 MP y 108 MP.

Recorte de la misma escena capturada a 108 MP y 12 MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrece un amplio rango dinámico en condiciones de buena luz. No obstante, tiende a sobreexponer ligeramente en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de luz abundante

La calidad de imagen se mantiene alta cuando la luz escasea. Las capturas ofrecen una buena nitidez gracias a un nivel de ruido contenido, los colores se muestran vivos, los cielos se ven oscuros (no grises), las luces se mantienen bien confinadas sin destellos y el rango dinámico sigue siendo amplio. Ahora bien, en escenas muy oscuras, la imagen se ve menos iluminada de lo que me gustaría.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de escasa luz

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 5 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.2. No cuenta con enfoque automático.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición acertada, pero, debido a su limitada resolución, la nitidez es bastante baja. Tampoco el gran angular es tan amplio como en otras cámaras similares. Esta cámara nos deja claramente con ganas de más.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de luz abundante



El resultado en situaciones de poca luz no es claramente mejorable, con capturas muy oscuras y con poca nitidez.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de escasa luz



Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 16 MP con una lente con apertura f/2.5, pero no cuenta con enfoque automático.

La calidad de los selfies es correcta. El HONOR Magic8 Lite expone correctamente la imagen y muestra un buen nivel de detalle, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfies tomados con la cámara frontal

Grabación de vídeo

El HONOR Magic8 Lite es capaz de grabar vídeo a resolución hasta 4K@30fps o 1080p@60fps. HONOR permite grabar los vídeos en formato de vídeo eficiente (H.265), que ocupa un 35% menos de espacio.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados por el día, que ofrecen una calidad buena.

Vídeos grabados con HONOR Magic8 Lite por el día

Por la noche, sin embargo, la calidad empeora notablemente, ya que el ruido se hace muy presente y los vídeos se ven bastante oscuros.

Vídeos grabados con HONOR Magic8 Lite por la noche.

Llamadas de voz

El HONOR Magic8 Lite soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos nano SIM, además de una eSIM como segunda SIM.

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Precio

El HONOR Magic8 Lite está disponible en colores Forest Green, Midnight Black y Reddish Brown a un precio de 399€ para 256GB, y 429€ para 512 GB de almacenamiento.

Mi opinión

Tras varias semanas usando el HONOR Magic8 Lite como móvil principal, mi sensación general es que estamos ante uno de los gama media más completos y equilibrados que he probado recientemente, especialmente si se valora la autonomía, la pantalla y la resistencia por encima de todo.

Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es su durabilidad. No solo por las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, que son prácticamente únicas en este segmento, sino porque en el uso diario transmite una sensación de robustez muy superior a la media. Es un teléfono que invita a usarlo sin miedo.

La pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas es otro de sus grandes puntos fuertes. Se ve muy nítida, con colores vivos, excelente contraste y un brillo más que suficiente para exteriores. Además, la atenuación PWM a 3.840 Hz marca la diferencia si eres sensible al parpadeo, algo que no todos los fabricantes cuidan.

En rendimiento, el Snapdragon 6 Gen 4 cumple exactamente con lo que esperaba: fluidez total en el día a día, buena respuesta en multitarea y un comportamiento sólido en juegos, sin calentamientos excesivos ni caídas bruscas de rendimiento tras sesiones largas.

La autonomía es, sin exagerar, brutal. La batería de 7.500 mAh permite olvidarse del cargador durante toda la jornada, incluso con un uso intensivo y la pantalla a 120 Hz. En mi caso, terminar el día con más de un 40 % de batería ha sido habitual. La carga rápida de 66 W ayuda mucho a compensar el gran tamaño de la batería, aunque la ausencia de carga inalámbrica es una concesión clara que HONOR ha hecho para ajustar el precio.

En el apartado de cámaras, el sensor principal de 108 MP ofrece muy buenos resultados en condiciones normales, con buen detalle y rango dinámico. Sin embargo, la cámara ultra gran angular es claramente el eslabón débil del conjunto, tanto por resolución como por rendimiento nocturno.

El software, con MagicOS 9 sobre Android 15, me ha dejado un sabor muy positivo. Es un sistema fluido, cargado de funciones útiles y con un enfoque claro en la productividad y la inteligencia artificial, aunque algunas de las funciones más avanzadas aún no están disponibles fuera de China.

En multimedia, el Magic8 Lite rinde a gran nivel. Los altavoces estéreo son potentes, con buen equilibrio de frecuencias, y la compatibilidad con múltiples códecs Bluetooth lo convierte en un excelente compañero para consumir contenido.

En definitiva, el HONOR Magic8 Lite es un smartphone que prioriza la experiencia de uso: autonomía sobresaliente, pantalla excelente, gran resistencia y un rendimiento fiable. Si buscas un móvil resistente, con una batería casi inagotable y una pantalla de primer nivel, y no das tanta importancia a la cámara ultra gran angular o a la carga inalámbrica, este HONOR Magic8 Lite es una opción muy seria a tener en cuenta.

Lo mejor:

Pantalla AMOLED grande, brillante y con PWM de 3.840 Hz

Pantalla AMOLED grande, brillante y con PWM de 3.840 Hz Rendimiento fluido y estable en el día a día

Rendimiento fluido y estable en el día a día Altavoces estéreo potentes y de buena calidad

Altavoces estéreo potentes y de buena calidad Autonomía sobresaliente, de las mejores de su categoría

Autonomía sobresaliente, de las mejores de su categoría Software cargado de funciones útiles y bien optimizado

Software cargado de funciones útiles y bien optimizado Certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K poco habituales

Lo peor:

Cámara ultra gran angular muy limitada

Cámara ultra gran angular muy limitada Puerto USB-C 2.0 sin salida de vídeo

Puerto USB-C 2.0 sin salida de vídeo Sin carga inalámbrica

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio del HONOR Magic8 Lite en España?

El HONOR Magic8 Lite tiene un precio oficial de 399€ en la versión de 256 GB y 429€ en la de 512 GB de almacenamiento.

¿El HONOR Magic8 Lite tiene carga inalámbrica?

No, el HONOR Magic8 Lite no cuenta con carga inalámbrica. Sí ofrece carga rápida por cable, pero prescinde de esta función para ajustar el precio.

¿Qué batería tiene el HONOR Magic8 Lite y cuánta autonomía ofrece?

Integra una batería de 7.500 mAh en Europa. En uso real, permite completar el día sin problemas incluso con uso intensivo, y es habitual terminar la jornada con más de un 40% de batería restante.

¿Cuánto tarda en cargarse el HONOR Magic8 Lite?

Soporta carga rápida de 66 W. En mis pruebas, alcanza el 50% en unos 20 minutos y completa la carga en aproximadamente 57 minutos con un cargador compatible. El cargador no viene incluido en la caja.

¿El HONOR Magic8 Lite es resistente al agua y al polvo?

Sí. Cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que garantiza resistencia al polvo, inmersión en agua y chorros a alta presión. Aun así, la garantía del fabricante no suele cubrir daños por agua.

¿Qué pantalla tiene el HONOR Magic8 Lite?

Dispone de una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 2.640 × 1.200 píxeles, refresco de hasta 120 Hz y atenuación PWM de 3.840 Hz, ideal para usuarios sensibles al parpadeo.

¿La pantalla del HONOR Magic8 Lite es LTPO?

No, el panel no es LTPO. La tasa de refresco alterna entre 60, 90 y 120 Hz según el contenido, pero no baja a valores ultra bajos como en algunos móviles de gama alta.

¿Qué procesador monta el HONOR Magic8 Lite y cómo rinde?

Está equipado con el Snapdragon 6 Gen 4 junto a 8 GB de RAM (ampliables con RAM virtual). En el uso diario ofrece un rendimiento fluido, buena multitarea y comportamiento sólido en juegos.

¿Qué tal son las cámaras del HONOR Magic8 Lite?

La cámara principal de 108 MP ofrece buenos resultados en la mayoría de situaciones. Su punto débil es la cámara ultra gran angular de 5 MP, limitada en nitidez y rendimiento nocturno. La cámara frontal de 16 MP cumple correctamente para selfies.

¿El HONOR Magic8 Lite tiene 5G, eSIM y NFC?

Sí. Es compatible con redes 5G, permite usar nanoSIM + nanoSIM + eSIM (con un máximo de dos líneas activas) e incluye NFC. En conectividad inalámbrica ofrece Wi-Fi 6, pero no Wi-Fi 6E ni Wi-Fi 7.

