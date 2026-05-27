YouTube empezará a detectar vídeos generados con IA aunque el creador no lo declare

YouTube quiere que los espectadores sepan de forma más clara cuándo están viendo contenido generado o alterado con inteligencia artificial. La plataforma ha anunciado cambios importantes en la forma en la que muestra las etiquetas de divulgación de IA, que a partir de ahora serán mucho más visibles tanto en vídeos largos como en Shorts.

Hasta ahora, estas advertencias podían aparecer en la descripción ampliada del vídeo, una ubicación que muchos usuarios probablemente no llegaban a consultar. Con el nuevo enfoque, YouTube llevará estas etiquetas a zonas más destacadas de la interfaz y, además, empezará a aplicar avisos automáticamente cuando detecte un uso significativo de IA fotorrealista que no haya sido declarado por el creador.

YouTube hará más visibles las etiquetas de contenido generado con IA

YouTube comenzó en 2024 a mostrar avisos cuando los creadores indicaban que habían utilizado herramientas de inteligencia artificial en sus vídeos. Sin embargo, la compañía considera ahora que esas señales deben ser más evidentes para que el espectador pueda entender rápidamente la naturaleza del contenido que está viendo.

La principal novedad es que las etiquetas de contenido generado o alterado con IA pasarán a ocupar posiciones más visibles dentro de la plataforma. En los vídeos de formato largo, el aviso aparecerá justo debajo del reproductor, por encima de la descripción. En el caso de Shorts, la etiqueta se mostrará como una superposición directamente sobre el propio vídeo.

Con este cambio, YouTube busca ofrecer más contexto “de un vistazo”, evitando que el usuario tenga que desplegar la descripción para descubrir si una escena realista ha sido modificada o generada mediante IA.

Qué tipo de contenido recibirá una etiqueta destacada

Las nuevas etiquetas estarán pensadas especialmente para contenidos fotorrealistas o aquellos que hayan sido alterados de forma significativa mediante inteligencia artificial. Es decir, vídeos que puedan parecer reales a simple vista y que, por tanto, puedan generar confusión sobre lo que el espectador está viendo.

YouTube distingue este tipo de contenido de otros casos menos sensibles. Por ejemplo, cuando el material sea claramente irreal, animado o solo haya sido modificado de forma ligera, la divulgación seguirá apareciendo en la descripción ampliada, como hasta ahora.

La diferencia está en el posible impacto sobre la percepción del espectador. Un vídeo animado o evidentemente artificial no plantea el mismo riesgo de confusión que una escena fotorrealista en la que una persona, lugar o acontecimiento pueda parecer auténtico.

Los avisos también llegarán automáticamente si el creador no declara el uso de IA

Otra de las novedades importantes es que YouTube empezará a detectar automáticamente determinados contenidos creados o modificados con inteligencia artificial. Aunque los creadores seguirán teniendo la obligación de declarar cuando utilicen IA realista, la plataforma quiere que el sistema sea más fiable y no dependa únicamente de la declaración manual.

Para ello, YouTube está desplegando nuevas señales internas capaces de identificar vídeos con un uso significativo de IA fotorrealista. Si un creador no indica que ha empleado este tipo de herramientas, pero los sistemas de YouTube detectan que sí se ha usado inteligencia artificial de manera relevante, la plataforma podrá aplicar la etiqueta automáticamente.

Este movimiento refuerza la estrategia de YouTube para aumentar la transparencia sin eliminar por completo el control de los creadores. La compañía quiere evitar que los contenidos generados con IA pasen desapercibidos cuando pueden influir en la interpretación del espectador.

Los creadores podrán corregir etiquetas aplicadas por error

YouTube asegura que los creadores seguirán teniendo capacidad de actuación si consideran que una etiqueta se ha aplicado incorrectamente. En esos casos, podrán actualizar el estado de divulgación del vídeo desde YouTube Studio.

Esto significa que, aunque la plataforma introduzca detección automática, no se trata de un sistema totalmente cerrado. Si el algoritmo interpreta erróneamente que un vídeo incluye IA fotorrealista significativa, el creador tendrá una vía para corregirlo.

El equilibrio que busca YouTube es delicado: por un lado, quiere proteger al espectador frente a contenidos realistas creados con IA que puedan inducir a error; por otro, no quiere penalizar injustamente a los creadores ni generar etiquetas incorrectas que puedan afectar a la percepción de sus vídeos.

Las etiquetas serán permanentes en algunos casos

YouTube también ha explicado que habrá determinados contenidos en los que la divulgación se mantendrá de forma permanente. Esto se aplicará, por ejemplo, a vídeos creados con herramientas de inteligencia artificial propias de YouTube, como Veo o Dream Screen.

También ocurrirá con contenidos que incluyan metadatos C2PA indicando que han sido generados completamente mediante inteligencia artificial. C2PA es un estándar diseñado para aportar información sobre el origen y la autenticidad de los contenidos digitales, algo cada vez más relevante en un entorno donde las imágenes y vídeos sintéticos son cada vez más difíciles de distinguir.

En estos casos, la plataforma no dependerá solo de la declaración del creador, sino también de señales técnicas asociadas al propio archivo o al proceso de creación.

Un paso más contra la confusión generada por vídeos realistas de IA

La decisión de YouTube llega en un momento en el que las herramientas de generación de vídeo con inteligencia artificial están avanzando muy rápido. Modelos capaces de crear escenas realistas, personas sintéticas o situaciones ficticias con apariencia verosímil hacen que cada vez sea más importante diferenciar entre contenido real, editado y generado.

La plataforma no está prohibiendo este tipo de contenidos, pero sí quiere que los usuarios tengan más información antes de interpretarlos como auténticos. En la práctica, estas etiquetas pueden resultar especialmente relevantes en vídeos relacionados con noticias, política, sucesos, celebridades o cualquier contenido donde la apariencia de realidad pueda influir en la opinión del espectador.

Para los creadores, el cambio supone una mayor responsabilidad a la hora de declarar el uso de IA. Para los espectadores, implica una experiencia algo más transparente, con avisos visibles en lugares donde es más probable que sean vistos.

YouTube busca transparencia sin frenar la creatividad

El reto para YouTube será encontrar un equilibrio entre transparencia, precisión y libertad creativa. La IA se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual para edición, generación de imágenes, doblaje, efectos visuales o creación de vídeos completos. No todos esos usos tienen el mismo impacto ni requieren el mismo nivel de advertencia.

Por eso, la compañía diferencia entre contenido fotorrealista alterado de forma significativa y contenidos animados, poco realistas o modificados de manera leve. La clave está en si el vídeo puede hacer creer al espectador que está viendo algo real cuando no lo es.

Con estas medidas, YouTube se suma a la tendencia de las grandes plataformas tecnológicas que buscan etiquetar mejor los contenidos generados por inteligencia artificial. La cuestión no es solo informar de que se ha usado IA, sino hacerlo en el lugar adecuado, con suficiente visibilidad y sin saturar al usuario con avisos innecesarios.