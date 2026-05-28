Xiaomi presenta sus nuevos electrodomésticos inteligentes: TV Mini LED, robot aspirador, nevera y más

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Xiaomi sigue ampliando su presencia más allá del smartphone. La compañía ha presentado una nueva línea de electrodomésticos inteligentes para el mercado global, con cinco grandes categorías de producto pensadas para reforzar su estrategia de ecosistema conectado Human × Car × Home.

La nueva gama incluye la Xiaomi TV S Mini LED Series 2026, el aire acondicionado Mijia Air Conditioner GentleAir, el frigorífico Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L, la lavadora-secadora Mijia Front Load Washer Dryer 8kg y el robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro.

Todos estos productos tienen un objetivo común: hacer que el hogar sea más eficiente, cómodo y conectado, integrándose con la aplicación Xiaomi Home y, en varios casos, con asistentes de voz como Google Assistant y Alexa.

Un paso más en la estrategia Human × Car × Home

Xiaomi lleva tiempo intentando que su ecosistema no dependa únicamente de móviles, tablets, relojes o auriculares. Su visión Human × Car × Home busca conectar dispositivos personales, automóviles y productos para el hogar en una experiencia más integrada.

Con esta nueva generación de electrodomésticos, la compañía da un paso importante en esa dirección. Los nuevos productos permiten controlar funciones desde el móvil, recibir notificaciones, ajustar parámetros a distancia y beneficiarse de actualizaciones OTA para mejorar funciones con el tiempo.

La aplicación Xiaomi Home se convierte así en el centro de control del hogar conectado, permitiendo monitorizar el estado de los dispositivos, modificar ajustes y automatizar rutinas desde cualquier lugar.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026: televisores QD-Mini LED de hasta 98 pulgadas

Uno de los lanzamientos más destacados es la nueva Xiaomi TV S Mini LED Series 2026, una familia de televisores disponible en tamaños de 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas.

La serie apuesta por un diseño minimalista en color gris oscuro, con doble soporte y una relación pantalla-cuerpo de hasta el 98% en toda la gama. Xiaomi quiere situarla como una opción atractiva tanto para cine en casa como para videojuegos, especialmente en los modelos de mayor tamaño.

La tecnología utilizada es QD-Mini LED, que combina zonas de atenuación local con una reproducción de color más amplia. Según el tamaño, la cifra de zonas varía: el modelo de 55 pulgadas cuenta con 308 zonas, el de 65 pulgadas con 384 zonas, el de 75 pulgadas con 512 zonas, el de 85 pulgadas con 640 zonas y el enorme modelo de 98 pulgadas alcanza las 880 zonas.

La nueva Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 promete un brillo máximo de hasta 1.200 nits, cobertura del 94% del espacio DCI-P3 y reproducción de 1.070 millones de colores. También es compatible con HDR10+, HLG y Filmmaker Mode, una combinación pensada para ofrecer una imagen más fiel al contenido original.

Los modelos de 85 y 98 pulgadas añaden compatibilidad con Dolby Vision, reforzando su perfil más cinematográfico. También son los más ambiciosos para gaming, ya que ofrecen una tasa de refresco nativa de 144 Hz y pueden llegar hasta 288 Hz mediante Game Boost, aunque esta función funciona con resoluciones de 1.920 × 1.080 o 2.560 × 1.440.

Los modelos de 55, 65 y 75 pulgadas admiten hasta 120 Hz en modo Game Boost. En todos los casos, Xiaomi apunta a una experiencia fluida en juegos, deportes y contenidos de acción.

En sonido, toda la gama incorpora altavoces duales de 15 W con soporte para Dolby Audio y DTS:X. Los modelos de 85 y 98 pulgadas suman además Dolby Atmos, una característica interesante para quienes buscan una experiencia más inmersiva sin depender necesariamente de una barra de sonido externa.

La nueva serie de televisores funciona con Google TV, lo que permite acceder a aplicaciones de streaming, recomendaciones personalizadas y funciones de hogar inteligente desde una misma interfaz.

También incluye soporte para Apple AirPlay, Google Cast y Google Assistant, facilitando el envío de contenido desde móviles, tablets u ordenadores compatibles. En la práctica, Xiaomi quiere que estos televisores sean tanto una pantalla para entretenimiento como un centro de control para el hogar conectado.

Mijia Air Conditioner GentleAir: climatización más suave y eficiente

El nuevo Mijia Air Conditioner GentleAir busca diferenciarse de los aires acondicionados tradicionales con un sistema de flujo de aire más suave. Para ello utiliza aletas con microagujeros de precisión que dispersan la corriente en origen, evitando el chorro directo típico de muchos equipos de climatización.

Estará disponible en variantes de 2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW y 7,0 kW, cubriendo diferentes tamaños de estancia. Además, ofrece tres modos de flujo de aire pensados para escenarios concretos.

Halo Flow crea una circulación envolvente para reducir corrientes directas. Canopy Flow enfría suavemente desde arriba para una cobertura más amplia. Carpet Flow, por su parte, está orientado al modo calefacción, permitiendo que el aire caliente ascienda de forma natural desde el suelo.

Xiaomi asegura que el Mijia Air Conditioner GentleAir puede ofrecer refrigeración rápida en 30 segundos y calefacción rápida en 60 segundos, aunque el rendimiento real dependerá de factores como la instalación, la temperatura ambiente, el tamaño de la habitación y los ajustes elegidos.

El equipo también incluye un Modo Turbo para activar la máxima potencia de frío o calor con un toque, además de flujo de aire oscilante en cuatro direcciones para distribuir mejor la temperatura.

Una de sus funciones más interesantes es Mijia AI Energy Saving, un modo de ahorro energético basado en inteligencia artificial que ajusta dinámicamente la frecuencia de funcionamiento según las condiciones de la habitación. Según pruebas citadas por Xiaomi, el ahorro puede alcanzar el 24,5% en determinados modelos y condiciones.

El aire acondicionado se integra con Xiaomi Home, desde donde es posible encenderlo, apagarlo, ajustar la velocidad del ventilador o cambiar de modo. También aprende las preferencias del usuario y adapta la configuración en función del entorno. Incluso el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente a la luz ambiental para evitar molestias durante la noche.

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L: frigorífico familiar con tecnología Ag⁺ Fresh

El Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L es una de las incorporaciones más llamativas de la gama, especialmente por su capacidad. Xiaomi apuesta por un frigorífico side-by-side con acabado en acero inoxidable y una capacidad total de 621 litros, divididos en 385 litros para refrigeración y 236 litros para congelación.

En el interior encontramos almacenamiento en tres niveles y un total de 18 compartimentos, pensados para organizar alimentos frescos, congelados, bebidas y productos voluminosos con más flexibilidad.

El frigorífico utiliza tecnología de inversor dual, que busca ofrecer una refrigeración más uniforme, silenciosa y eficiente. También incorpora enfriamiento envolvente para mantener temperaturas constantes en los distintos compartimentos.

Xiaomi ha incluido la tecnología Ag⁺ Fresh, aplicada tanto en la zona de refrigeración como en el congelador. Según la compañía, esta tecnología ayuda a reducir olores y bacterias como E. coli, contribuyendo a conservar mejor los alimentos.

El frigorífico puede controlarse desde la aplicación Xiaomi Home, lo que permite ajustar temperatura y modos a distancia. También incorpora un panel táctil LED exterior para gestionar funciones directamente desde la puerta.

Además, es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa, por lo que se puede controlar mediante comandos de voz en hogares con dispositivos compatibles. Xiaomi también menciona alertas en tiempo real, como avisos si la puerta del frigorífico queda abierta, algo útil para evitar pérdida de frío, consumo innecesario y posible deterioro de alimentos.

Mijia Front Load Washer Dryer 8kg: lavadora-secadora con vapor y más de 30 programas

La nueva Mijia Front Load Washer Dryer 8kg combina lavado y secado en un único equipo, una solución especialmente práctica para hogares donde no hay espacio para dos electrodomésticos separados.

Xiaomi afirma que el producto ofrece una eficiencia energética un 30% superior al umbral mínimo de la Clase A de la UE en lavado, aunque aclara que esta información se ofrece como referencia y no representa una etiqueta energética oficial de la Unión Europea.

La lavadora-secadora incorpora un tambor de 525 mm y tecnología Power Wash, disponible en los modos Smart Wash y Cold Wash, para generar un flujo de agua más intenso y mejorar la limpieza.

Uno de los puntos clave de este modelo es su modo de higiene, que combina vapor a alta temperatura y agua caliente. Según Xiaomi, bajo condiciones de laboratorio, este programa logra eliminar el 99,99% de las bacterias.

La función de vapor también puede añadirse a determinados ciclos de lavado, lo que puede ser útil para ropa de cama, prendas de bebé, toallas o tejidos que requieran una higienización extra.

La lavadora-secadora ofrece más de 30 programas, repartidos entre los 14 programas disponibles en el panel de control y otros 16 accesibles desde la aplicación Xiaomi Home. También incluye un lavado rápido de 15 minutos para cargas ligeras de entre 1 y 2 kg, así como una función de lavado y secado con un solo toque.

Para el secado, Xiaomi utiliza un sistema de control inteligente con flujo de aire 3D y sensores de alta precisión, que detienen automáticamente el proceso cuando la ropa alcanza el estado adecuado. La idea es evitar sobrecalentamiento y ayudar a mantener los tejidos suaves.

La Mijia Front Load Washer Dryer 8kg también se integra con Xiaomi Home, permitiendo controlar y monitorizar ciclos de lavado desde el móvil.

Desde la app, el usuario puede personalizar ajustes mediante el programa My Time, guardar preferencias y acceder a funciones adicionales. Xiaomi también promete actualizaciones OTA para añadir mejoras y ajustar programas de lavado con el paso del tiempo.

El diseño sigue una línea bastante limpia, con acabado blanco y un panel táctil a color para facilitar el uso diario.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: 15.000 Pa de succión y base automática

El Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro es el nuevo robot aspirador de la marca para quienes buscan automatizar la limpieza diaria con la menor intervención posible.

El robot combina aspirado y fregado, y destaca por una potencia de succión de hasta 15.000 Pa, una cifra elevada dentro de esta categoría. Xiaomi lo acompaña de un sistema dual antienredos, formado por dientes de peine en forma de “Y” en la unidad principal y un cepillo lateral diseñado para reducir la acumulación de pelo.

También incorpora brazos robóticos duales que se extienden hacia bordes y esquinas, con el objetivo de cubrir zonas donde otros robots suelen dejar suciedad.

El Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro utiliza navegación láser LDS para moverse con precisión por la casa y planificar rutas alrededor de muebles, cables y otros objetos.

Además, integra un sistema de evasión de obstáculos con detección a nivel milimétrico. Xiaomi matiza que la eficacia real dependerá del entorno, por lo que sigue siendo recomendable retirar obstáculos antes de mapear una nueva zona.

Cuando el robot detecta alfombras, levanta automáticamente las almohadillas de la mopa 10 mm y aumenta la potencia de succión para mejorar la limpieza. Para alfombras gruesas o de pelo largo, Xiaomi recomienda usar el modo de evitación de alfombras desde la app.

La estación base del Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro integra recogida automática de polvo, bandeja de autolimpieza y secado por aire caliente. En teoría, esto reduce de forma notable la intervención manual, aunque Xiaomi recuerda que la autolimpieza ayuda a reducir suciedad y olores, pero no los elimina por completo, por lo que sigue siendo necesaria una limpieza manual periódica.

El robot también puede gestionarse desde Xiaomi Home, con programación, supervisión remota y control por voz mediante Google Assistant y Alexa.

Precios de los nuevos electrodomésticos inteligentes de Xiaomi

Xiaomi ha confirmado los precios de varios de estos productos en mi.com. La nueva serie de televisores Mini LED queda así:

Xiaomi TV S Mini LED 55 2026: 549,00€

549,00€ Xiaomi TV S Mini LED 65 2026: 749,00€

749,00€ Xiaomi TV S Mini LED 75 2026: 949,00€

949,00€ Xiaomi TV S Mini LED 85 2026: 1.399,00€

1.399,00€ Xiaomi TV S Mini LED 98 2026: 2.199,00€

En limpieza, Xiaomi también ha anunciado dos modelos: