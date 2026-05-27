Google cambia AI Overviews para destacar las webs en las que más confías

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Google quiere que sus respuestas generadas con inteligencia artificial sean más útiles para el usuario, pero también menos opacas para quienes buscan información fiable.

La compañía ha anunciado nuevas funciones para AI Overviews y AI Mode que darán más protagonismo a las webs que cada usuario considera de confianza, además de reforzar la visibilidad de las fuentes originales y del periodismo más citado.

Google quiere que sus respuestas con IA muestren mejor las fuentes de confianza

Google está introduciendo una serie de cambios en su buscador con inteligencia artificial para que las fuentes originales y los sitios preferidos por cada usuario tengan más presencia dentro de las respuestas generadas por IA.

La novedad más destacada es la integración de las llamadas Fuentes preferidas dentro de AI Overviews y AI Mode. Esta función permite seleccionar medios, blogs, publicaciones o creadores de confianza para que Google los tenga más en cuenta cuando muestra información dentro de sus experiencias de búsqueda con inteligencia artificial.

Hasta ahora, una de las críticas más habituales a los resúmenes generados por IA era que podían condensar información procedente de múltiples páginas sin dar suficiente protagonismo a quienes habían publicado la información original. Con este cambio, Google intenta que las fuentes reconocidas por el usuario no queden diluidas dentro de una respuesta automatizada.

Qué son las fuentes preferidas de Google

Las Fuentes preferidas son una herramienta de personalización del buscador que permite indicar a Google qué webs quieres ver con mayor frecuencia en determinados resultados. En la práctica, el usuario puede elegir sus publicaciones favoritas y, cuando esas páginas aparezcan dentro de AI Overviews o AI Mode, Google las mostrará con una etiqueta clara.

Esto significa que, si una persona confía especialmente en determinados medios tecnológicos, blogs especializados o publicaciones de referencia, podrá hacer que esas fuentes sean más visibles dentro del nuevo buscador con IA.

La idea no es sustituir por completo el criterio del algoritmo, sino añadir una capa de personalización basada en la confianza del usuario. De esta forma, Google no solo decide qué fuentes son relevantes, sino que también tiene en cuenta qué medios considera fiables cada persona.

Las webs favoritas aparecerán destacadas en AI Overviews y AI Mode

Con esta actualización, las fuentes marcadas como preferidas podrán aparecer destacadas directamente dentro de las respuestas generadas por inteligencia artificial. Cuando una de esas páginas se incluya como referencia, Google mostrará una etiqueta visible que permitirá reconocerla rápidamente.

Según los datos internos de Google, esta identificación puede tener un impacto notable en el tráfico hacia las páginas web. La compañía asegura que los usuarios tienen el doble de probabilidad de hacer clic en un enlace cuando aparece marcado como fuente preferida. Además, Google afirma que los usuarios ya han guardado más de 345.000 fuentes web únicas como favoritas.

Este detalle es especialmente relevante para medios digitales y creadores de contenido, ya que una de las grandes preocupaciones alrededor de AI Overviews es que el usuario obtenga la respuesta directamente en Google y no visite la web original.

Más visibilidad para las noticias en desarrollo

Google también va a modificar la forma en la que presenta contenidos relacionados con temas de actualidad o noticias en desarrollo. Cuando el usuario busque información sobre un asunto que está evolucionando rápidamente, el buscador mostrará un carrusel de artículos tradicionales justo debajo del bloque generado por IA.

Este carrusel funcionará de manera similar al conocido módulo de noticias destacadas, facilitando el acceso a piezas periodísticas recientes y a diferentes perspectivas sobre el mismo tema.

La decisión tiene sentido en búsquedas donde la información cambia con rapidez. En esos casos, un resumen generado por IA puede ser útil como punto de partida, pero el usuario necesita acceder fácilmente a artículos actualizados, análisis y fuentes directas para comprender mejor el contexto.

Google también dará espacio a foros y redes sociales

Además del carrusel de noticias, Google prepara un espacio similar para mostrar debates procedentes de foros y plataformas sociales. El objetivo es destacar experiencias de primera mano, opiniones de usuarios y conversaciones que puedan aportar una perspectiva más humana o práctica.

Esto puede ser especialmente útil en búsquedas donde la experiencia real de otras personas aporta valor, como problemas técnicos, recomendaciones de productos, incidencias con servicios, viajes, compras o dudas muy específicas.

Con este movimiento, Google intenta combinar tres capas de información: el resumen generado por IA, las fuentes periodísticas o web tradicionales y las conversaciones de usuarios reales en comunidades online.

La insignia Highly Cited se expandirá en el buscador

Otra novedad importante es la ampliación de las insignias Highly Cited, una etiqueta que Google utiliza para identificar contenidos muy citados por otras publicaciones.

Esta función está pensada para dar más visibilidad a la fuente original de una noticia o investigación. Si varios medios enlazan o hacen referencia a una pieza concreta, Google puede marcarla como contenido altamente citado, ayudando al usuario a encontrar el origen de la información.

En la práctica, esto puede ser una forma de combatir el contenido de baja calidad que se limita a copiar o reescribir noticias publicadas por otros medios sin aportar valor añadido. Para el usuario, la ventaja es evidente: resulta más fácil llegar al artículo que inició una historia, no solo a las versiones derivadas.

Un intento de equilibrar IA, tráfico web y atribución

La actualización llega en un momento especialmente sensible para editores, periodistas, medios especializados y creadores de contenido. AI Overviews y AI Mode representan una nueva forma de buscar información, pero también plantean dudas sobre el futuro del tráfico web.

Si Google responde directamente a una pregunta con un resumen generado por IA, muchos usuarios pueden no sentir la necesidad de hacer clic en las fuentes originales. Esto afecta especialmente a las webs cuyo modelo depende de visitas, publicidad, afiliación o suscripciones.

Con estas nuevas funciones, Google intenta enviar un mensaje claro: la IA seguirá ocupando un lugar central en la búsqueda, pero las fuentes externas no deberían desaparecer del proceso. Al destacar fuentes preferidas, artículos recientes y contenidos altamente citados, la compañía busca preservar parte del vínculo entre el usuario y las páginas que alimentan el ecosistema de información.

Por qué este cambio importa a los medios y blogs especializados

Para blogs de tecnología, medios verticales y publicaciones especializadas, la llegada de las Fuentes preferidas a AI Overviews puede convertirse en una oportunidad importante.

Hasta ahora, aparecer citado en una respuesta de IA podía no traducirse necesariamente en una visita. Sin embargo, si el usuario ha marcado una web como fuente preferida, esa página tendrá más posibilidades de destacar visualmente dentro de las respuestas del buscador.

Esto refuerza la importancia de construir una marca reconocible y una comunidad fiel. En un entorno donde la IA resume cada vez más contenido, no basta con publicar información correcta: también es clave que el lector identifique una web como una fuente a la que quiere volver.

Para un medio tecnológico, esto puede ser especialmente relevante en búsquedas sobre lanzamientos, análisis de dispositivos, comparativas, guías de compra o explicaciones sobre nuevas funciones de software.

Google busca frenar las críticas sin renunciar a la IA

La compañía no está reduciendo su apuesta por la inteligencia artificial en el buscador. Al contrario, AI Overviews y AI Mode forman parte de una transformación profunda de Google Search.

Lo que sí parece estar cambiando es la forma en que Google presenta las fuentes. En lugar de limitarse a generar una respuesta y colocar enlaces secundarios alrededor, la compañía está probando maneras de hacer que los sitios de confianza, las fuentes originales y los contenidos con autoridad tengan una presencia más clara.

El cambio no elimina todas las dudas. Los editores seguirán preocupados por el impacto real de los resúmenes de IA en el tráfico orgánico. Pero sí supone un paso hacia un modelo en el que las fuentes no queden tan ocultas detrás de la respuesta generada.

Una búsqueda más personalizada y más dependiente de la confianza

La llegada de las Fuentes preferidas a AI Overviews y AI Mode también marca una evolución en la personalización de la búsqueda. Google no solo quiere responder mejor, sino hacerlo teniendo en cuenta qué fuentes considera fiables cada usuario.

Esto puede mejorar la experiencia de búsqueda, pero también introduce nuevos retos. Si una persona solo prioriza determinadas fuentes, podría recibir una visión más limitada de algunos temas. Por eso, el equilibrio entre personalización, diversidad informativa y calidad de las fuentes será clave.

En cualquier caso, el movimiento confirma que la batalla por la visibilidad en Google ya no se juega únicamente en los clásicos enlaces azules. Ahora también se juega dentro de los bloques generados por inteligencia artificial.