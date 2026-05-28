Xiaomi 17T y 17T Pro: teleobjetivo Leica 5x, batería de hasta 7.000 mAh y precios en España

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Xiaomi ha presentado oficialmente la nueva Xiaomi 17T Series, formada por los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, dos smartphones que llegan con una clara intención: reforzar la serie T como una familia centrada en fotografía, autonomía y rendimiento de gama alta.

La gran novedad de esta generación es que Xiaomi introduce por primera vez dos tamaños dentro de la serie T, buscando atraer tanto a quienes prefieren un móvil más compacto y cómodo de usar con una mano como a quienes quieren una experiencia más grande y potente.

Pero el verdadero protagonista está en la cámara. La compañía ha reforzado su colaboración con Leica y ha llevado el teleobjetivo a toda la gama, algo que hasta ahora solía reservarse para modelos más caros o versiones superiores.

Teleobjetivo Leica 5x para los dos modelos

Tanto el Xiaomi 17T como el Xiaomi 17T Pro incorporan un sistema de triple cámara con una cámara principal de 50 MP y óptica Leica. En el caso del Xiaomi 17T Pro, el sensor principal tiene un tamaño de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T apuesta por un sensor de 1/1,55 pulgadas.

Ambos modelos utilizan una estructura óptica Leica Summilux con lente híbrida 1G + 6P, diseñada para mejorar la nitidez, el rango dinámico y la profundidad de campo. Xiaomi destaca especialmente la capacidad de estas cámaras para capturar detalles finos y ofrecer un aspecto más natural en escenas complejas.

La mayor novedad, sin embargo, está en el teleobjetivo. Por primera vez en la serie T, los dos modelos cuentan con una cámara teleobjetivo Leica 5x de 50 MP con estabilización óptica OIS. Esta cámara permite capturar desde primeros planos a una distancia de 30 cm hasta zoom de grado óptico 10x y un zoom digital asistido por IA de hasta 120x.

Esto convierte a los Xiaomi 17T en móviles mucho más versátiles para fotografía de viaje, retratos, conciertos, arquitectura o escenas donde no siempre es posible acercarse físicamente al sujeto.

Leica Live Moment: fotos con movimiento y estética Leica

Otra de las funciones destacadas es Leica Live Moment, una nueva herramienta pensada para capturar no solo una imagen estática, sino también el movimiento y la emoción que rodean a ese instante.

La idea recuerda a las fotos animadas que ya hemos visto en otros ecosistemas, pero Xiaomi lo presenta con la estética propia de Leica y compatibilidad con todas las distancias focales de la cámara trasera. Así, el usuario puede conservar una pequeña secuencia con gestos, expresiones o movimientos que aportan más contexto a la foto final.

También llega Leica Live Portrait, que traslada esta filosofía al modo retrato, añadiendo un desenfoque de fondo más natural mientras mantiene la fluidez del movimiento. Además, Xiaomi incluye nuevas marcas de agua Leica para este tipo de capturas y permite combinar varios momentos en collages pensados para redes sociales.

En el Xiaomi 17T Pro, la experiencia va un paso más allá con Ultra-HD Live Moment en 4K, efectos de zoom fluidos y cinematografía en vivo en modo retrato. Esta función estará disponible mediante una actualización OTA a partir del 28 de mayo de 2026.

Vídeo 4K a 60 fps con efecto cinematográfico en el Xiaomi 17T Pro

El Xiaomi 17T Pro también estrena una función de grabación cinematográfica en 4K a 60 fps, una primicia dentro de los smartphones Xiaomi según la marca.

Esta opción busca ofrecer vídeos con un bokeh de fondo más natural, mejor separación del sujeto y una estética más inmersiva. Xiaomi también destaca el modo Stage, pensado para mejorar las capturas en escenarios de iluminación complicada, como conciertos, actuaciones o eventos nocturnos.

En la práctica, el enfoque está claro: Xiaomi quiere que el 17T Pro no sea solo un móvil para hacer buenas fotos, sino también una herramienta más seria para creadores de contenido.

Pantallas AMOLED 1.5K con hasta 3.500 nits

La pantalla es otro de los puntos fuertes de la nueva familia. Los Xiaomi 17T incorporan paneles AMOLED 1.5K con un brillo máximo de 3.500 nits, una cifra muy elevada que debería mejorar la visibilidad en exteriores bajo luz solar directa.

El Xiaomi 17T Pro alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz, mientras que el Xiaomi 17T se queda en 120 Hz. En ambos casos, Xiaomi promete una experiencia fluida tanto al navegar por la interfaz como al jugar o consumir contenido multimedia.

El modelo Pro también presume de un brillo mínimo de 1 nit a nivel de hardware, pensado para mejorar la comodidad visual en entornos muy oscuros. Además, utiliza tecnología de empaquetado LIPO, que permite reducir los bordes hasta 1,29 mm de forma uniforme en los cuatro lados.

Xiaomi Vision Care: cuidado ocular con certificación TÜV Rheinland

Xiaomi ha puesto especial énfasis en el cuidado ocular con la llegada de Xiaomi Vision Care, una tecnología que adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental y gestiona aspectos como la luz azul, el parpadeo y el desenfoque de movimiento.

La serie Xiaomi 17T es la primera de la marca en recibir una certificación cuádruple de cuidado ocular de TÜV Rheinland, además de la primera certificación Intelligent Eye Care de TÜV Rheinland para Xiaomi.

Conviene recordar, eso sí, que estas funciones no convierten al dispositivo en un producto médico ni están pensadas para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades visuales.

Diseño más refinado y nuevos colores

Xiaomi también ha renovado el diseño de la serie 17T con un módulo de cámara más pequeño y bajo, bordes microcurvados y un acabado cepillado alrededor de los laterales.

El Xiaomi 17T Pro estará disponible en tres colores: azul oscuro, violeta oscuro y negro. Por su parte, el Xiaomi 17T llegará en cuatro acabados: violeta, blanco ópalo, azul y negro.

La diferencia de enfoque entre ambos modelos también se nota en el formato. El Xiaomi 17T apuesta por un diseño más compacto y ligero, pensado para quienes valoran la comodidad y la portabilidad. El Pro, en cambio, se posiciona como la opción más completa para quienes buscan la mejor pantalla, cámara y batería de la familia.

Baterías enormes: hasta 7.000 mAh en el Xiaomi 17T Pro

La autonomía promete ser uno de los grandes argumentos de compra. El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7.000 mAh, la más grande en un smartphone Xiaomi vendido en mercados internacionales hasta mayo de 2026, según la compañía.

Xiaomi asegura que esta batería supone un aumento del 27% frente a la generación anterior y permite alcanzar una media de 1,88 días de uso en un escenario típico. Además, el dispositivo admite HyperCharge de 100 W por cable y carga inalámbrica HyperCharge de 50 W.

El Xiaomi 17T, pese a su diseño más compacto, tampoco se queda corto. Integra una batería de 6.500 mAh, un 18% más que la generación previa, y carga rápida HyperCharge de 67 W.

Ambos modelos son compatibles con cargadores de terceros gracias al soporte PPS: hasta 100 W en el Xiaomi 17T Pro y hasta 50 W en el Xiaomi 17T. La disponibilidad del cargador en la caja dependerá del mercado.

MediaTek Dimensity 9500 y Dimensity 8500-Ultra

En el apartado de rendimiento, Xiaomi vuelve a apostar por MediaTek. El Xiaomi 17T Pro monta el nuevo MediaTek Dimensity 9500, fabricado en proceso de 3 nm, mientras que el Xiaomi 17T incorpora el MediaTek Dimensity 8500-Ultra, basado en arquitectura de 4 nm.

Según Xiaomi, ambos chips ofrecen mejoras importantes en CPU, GPU e inteligencia artificial, con el objetivo de mantener una experiencia fluida en multitarea, juegos y procesamiento de imagen.

Para controlar la temperatura, la serie incorpora el sistema Xiaomi 3D IceLoop, una solución térmica que separa vapor y líquido para alejar el calor del chipset principal y mantener un rendimiento sostenido durante sesiones exigentes.

Xiaomi Care: protección frente a caídas, derrames y robos

Junto a los nuevos teléfonos, Xiaomi también promociona Xiaomi Care, un servicio de protección diseñado para cubrir situaciones como caídas, derrames o robos, además de ofrecer soporte dedicado.

La disponibilidad y condiciones concretas de este servicio pueden variar según el mercado, por lo que conviene revisar los detalles al comprar el dispositivo.

Precios del Xiaomi 17T Pro y Xiaomi 17T en España

El Xiaomi 17T Pro llegará en tres configuraciones de memoria y almacenamiento:

Xiaomi 17T Pro

12 GB + 256 GB: 899,99€

12 GB + 512 GB: 999,99€

12 GB + 1.024 GB: 1.099,99€

El Xiaomi 17T estará disponible en dos versiones:

Xiaomi 17T

12 GB + 256 GB: 749,99€

12 GB + 512 GB: 799,99€

Además, Xiaomi menciona beneficios promocionales relacionados con servicios como Google One AI Premium, YouTube Premium y Spotify Premium, aunque sujetos a condiciones, fechas límite y elegibilidad del usuario.