Apple presentó el año pasado cuatro modelos de iPhone y, este año, la compañía ha repetido la misma estrategia lanzando los iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

El iPhone 13 Pro Max es el más grande y, junto con el iPhone 13 Pro, posee el hardware más potente de los cuatro.

El iPhone 13 Pro Max posee una enorme pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7″ hasta 120 Hz, procesador A15 Bionic, cámara trasera gran angular (12MP, f/1.5) + ultra gran angular (12MP, f/1.8) + teleobjetivo 3x (12MP, f/2.8), cámara frontal gran angular (12MP, f/2.2), opciones de almacenamiento 128GB / 256GB / 512GB / 1TB y soporte magnético trasero MagSafe.

He tenido oportunidad de probar el iPhone 13 Pro Max durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo sobre este impresionante dispositivo.

Diseño y construcción

El año pasado, con el lanzamiento del iPhone 12, Apple sustituyó los bordes redondeados del iPhone X / 11 por un nuevo diseño industrial con bordes planos y líneas rectas.

El iPhone 13 Pro Max mantiene este mismo diseño, que personalmente encuentro muy atractivo, aunque habrá quienes prefieran los bordes redondeados de antaño.

La diagonal de la pantalla se mantiene en unas generosas 6.7″, por lo que ofrece un área de visualización amplia para disfrutar al máximo de fotografías, vídeos, juegos y otros contenidos.

La muesca, presente desde el iPhone X, sigue siendo visible, pero por primera vez, su tamaño se ha reducido en aproximadamente un 20 por ciento.

La muesca es ahora algo más estrecha y un pelín más alta, aunque, si no te lo hubiera dicho, posiblemente no te habrías dado cuenta.

Esta disminución de tamaño ha sido posible gracias a que el altavoz superior se ha movido desde detrás de la pantalla hasta el marco superior, justo en el borde del teléfono, lo que ha permitido acercar el resto de elementos y ahorrar espacio.

La reducción del tamaño de la muesca se traduce en una mayor área de visualización al ver contenidos a pantalla completa, como películas o juegos. Sin embargo, iOS 15 no ha aprovechado esta oportunidad para incluir información adicional (por ejemplo, el porcentaje de batería), por lo que en el día a día la reducción de la muesca no es una ventaja tan grande.

Me gustaría que la muesca desapareciera completo, pero no es algo que me quite el sueño. En mi opinión, las ventajas de Face ID en seguridad y comodidad compensan de sobra la presencia de la muesca, así que prefiero que se mantenga la muesca a que desaparezca y sea sustituida por un lector de huella bajo pantalla.

Reducción de la muesca: iPhone 12 Pro Max (arriba) vs. iPhone 13 Pro Max (abajo)

Si nos fijamos en el frontal, los marcos que rodean la pantalla son bastante estrechos. No obstante, hoy en día, encontramos smartphones en el mercado con pantallas curvadas que disimulan el marco lateral — aunque a costa de producir reflejos y cambios en el el tono de color en esa zona.

Los marcos son simétricos a los cuatro lados, algo de lo que no pueden presumir todos los smartphones — muchos presentan un marco inferior más grueso, la famosa barbilla.

Tradicionalmente, los iPhone siempre han sido smartphones delgados y ligeros. El año pasado, Apple redujo el grosor del iPhone 12 Pro Max hasta tan solo 7,4 mm, pero este año, ha aumentado hasta 7,7 mm para incorporar una batería más grande.

De igual forma, el peso también ha aumentado desde 228 hasta 240 gramos. En todo caso, nada preocupante.

Con un tamaño de pantalla tan grande, seguro que no es ninguna sorpresa escuchar que nos encontramos ante un smartphone de grandes dimensiones, no apto para usuarios con maños pequeñas o que no quieran llevar un dispositivo voluminoso en el bolsillo.

Si estás pensando en hacerte con este iPhone, mi consejo es que lo pruebes antes en la mano en alguna tienda, ya que puede que prefieras el iPhone 13 Pro, más compacto pero igualmente potente.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S21 Ultra 165 × 76 × 8,9 227 6,8″ 90% Xiaomi Mi 11 Ultra

164 × 75 × 8,4 234 6,8″ 91% Xiaomi Mi 11

164 × 75 × 8,1 196 6,8″ 91% Huawei Mate 40 Pro 163 × 76 × 9,1 212 6,8″ 94% ⏩ iPhone 13 Pro Max 161 × 78 × 7,7 240 6,7″ 87% Samsung Galaxy S21+ 162 × 76 × 7,8 200 6,7″ 88% OPPO Find X3 Pro 164 × 74 × 8,3 193 6,7″ 90% OnePlus 9T

163 x 74 x 8,7 197 6,7″ 90% OnePlus 9

160 x 74 × 8,7 192 6,6″ 88% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% Vivo X60 Pro

159 × 73 × 7,6 179 6,6″ 90% Samsung Galaxy S20 FE 160 × 74 × 8,4 190 6,5″ 85% Sony Xperia 1 III 165 × 71 × 8.2 186 6,5″ 84% Samsung Galaxy S21 152 × 71 × 7,9 169 6,2″ 87% iPhone 13 Pro 147 × 72 × 7,7 204 6,1″ 86% iPhone 13 147 × 72 × 7,7 174 6,1″ 86% Sony Xperia 5 III

157 × 68 × 8,2 168 6,1″ 85% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Pixel 5 145 × 70 × 8,0 151 6,0″ 86% iPhone 13 mini

132 × 64 × 7,7 141 5,4″ 85%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

La estructura del teléfono es de acero, a diferencia de muchos otros smartphones que están fabricados en aluminio. El acero resulta más resistente ante caídas y golpes, aunque, por otro lado, es algo más pesado y más propenso a que aparezcan arañazos sobre su superficie.

La pantalla está protegida por el cristal Ceramic Shield que la compañía presentó el año pasado. Según explicó Apple, se trata del cristal más resistente jamás utilizado en un smartphone ya que se obtiene insertando en el vidrio cristales de nanocerámica, más duros que la mayoría de los metales.

Aunque suena sencillo, es un proceso complicado porque la cerámica es opaca, así que Apple ha tenido que controlar el tipo de cristales y su grado de cristalinidad para equilibrar dureza con transparencia.

La pantalla está nivelada con el borde del teléfono en lugar de tener un pequeño reborde (conocido como cristal 2.5D), por lo que queda aún más protegida. Como resultado, el iPhone 13 Pro Max resiste mejor las caídas que otros smartphones.

Por otro lado, la parte trasera está hecha de un cristal que, según Apple, es el más resistente que puedes encontrar en un smartphone, aunque no especifica qué tipo de protección lleva.

Este año, el iPhone 13 Pro Max está disponible en cinco acabados: azul alpino, plata, oro y grafito. Las cuatro variantes tienen un frontal de color negro, pero tanto el marco de acero como la parte de atrás son del mismo color que has elegido.

El modelo que he tenido oportunidad de probar es el de color azul alpino, que tiene un tono azul claro que se ve realmente atractivo. La parte trasera tiene un acabado mate, por lo que las huellas dactilares apenas quedan marcadas sobre su superficie.

En la parte trasera, se encuentra el módulo de cámara en la esquina superior izquierda. Este módulo está esculpido a partir de una sola lámina de vidrio fresado y alberga las tres cámaras. Este año, el tamaño de este módulo ha crecido significativamente respeto a su antecesor, probablemente para hacer sitio a los sensores de mayor tamaño.

La cámara trasera sobresale ligeramente de la superficie del teléfono, lo que hace que el teléfono baile al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa.

Si te preocupa que se pueda rayar el cristal de la cámara, puedes estar tranquilo porque está protegido por zafiro (y el zafiro solo puede ser rayado por diamante o por otro zafiro). Tuve la mala fortuna de que un iPhone 12 Pro se me vayó desde una altura considerable, cerca de 2 metros (estaba apoyado en la repisa de una escalera de mano), y aunque el cristal trasero se agrietó por la zona cercana a la cámara, los cristales que protegían las cámaras no sufrieron ningún daño.

El tamaño de la pantalla del iPhone 13 Pro Max hace que resulte imposible alcanzar la zona superior con el dedo. Si la altura de la pantalla te supone un problema, iOS incorpora la funcionalidad “Fácil Alcance” que hace que la mitad superior de la pantalla descienda.

Esta función no viene activada por defecto, sino que debemos hacerlo en las opciones de Accesibilidad. La forma de utilizarla es arrastrando la pantalla hacia abajo cerca del extremo inferior, pero en mi experiencia no siempre reconoce el gesto a la primera.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del iPhone 13 Pro Max para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector, salvo una línea de antena.

En la parte inferior está el conector Lightning y el altavoz al lado derecho. A la izquierda encontramos una línea de antena.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, en los extremos, dos pequeñas líneas de antena.

Por último, en el lateral izquierdo está el interruptor para activar el modo Silencio y los dos botones para controlar el volumen.

Un poco más abajo encontramos el compartimento para la tarjeta nanoSIM, con una bandeja que se extrae al introducir un objeto punzante incluido en la caja del teléfono. En los extremos también encontramos dos pequeñas líneas de antena.

Apple incluye un conjunto de imanes en la parte trasera del iPhone 13 Pro Max llamados MagSafe. Estos imanes permiten acoplar magnéticamente accesorios como el cargador MagSafe o la cartera de piel que se queda pegada a la parte trasera.

Este año hay una nueva cartera que es compatible con la funcionalidad Buscar del iPhone, de manera que, si te la dejas olvidada, sabrás dónde fue el último lugar en el que la desacoplaste del teléfono.

El iPhone 13 Pro Max ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si se derrama una bebida encima de nuestro iPhone 13 Pro Max o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta bastante práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el iPhone salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar.

Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación, ya que los sellos que protegen de la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El iPhone 13 Pro Max posee una espectacular pantalla Super Retina XDR, cuyo nombre está inspirado en el del impresionante monitor Pro Display XDR que comercializa la compañía.

Se trata de un panel OLED de 6.7″ con resolución Super Retina HD (2.778 × 1.284 píxeles), que ofrece una elevada densidad de píxeles de 458 ppp.

Algunos fabricantes incorporan resoluciones más altas, como QHD (2.560 × 1.440 píxeles) o incluso 4K, pero la mejora en nitidez frente al iPhone 13 Pro Max es imperceptible.

Respecto a las pantallas LCD, las pantallas OLED ofrecen mejoras un tiempo de respuesta más rápido, menor pérdida de brillo desde ángulos extremos, mayor amplitud cromática y mejor uniformidad de la imagen debido a la ausencia de las variaciones en la retroliluminación que experimentan las pantallas LCD.

Por otro lado, en una pantalla OLED, es posible iluminar de forma independiente cada sub-píxel.

Esto significa que las pantallas OLED son más eficientes en consumo energético que las LCD para la mayoría de los contenidos, especialmente si utilizas el modo oscuro de iOS.

Además, las pantallas OLED pueden ofrecer un brillo máximo más elevado ya que pueden concentrar toda la energía en únicamente los sub-píxeles iluminados. Ahora bien, a la hora de mostrar una imagen blanca o casi blanca a pantalla completa, las pantallas LCD pueden llegar a ser más brillantes y eficientes.

El panel OLED del iPhone 13 Pro Max utiliza una matriz de tipo Pentile, en el que los sub-píxeles rojo, verde y azul no están dispuestos uno a continuación del otro en una hilera, sino que están colocados formando rombos, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Matriz de sub-píxeles de la pantalla del iPhone 13 Pro Max



El iPhone 13 Pro Max cubre de sobra los dos espacios de color más importantes de la industria: el espacio sRGB / Rec. 709, que es el estándar utilizado por la mayoría de las apps, y el más amplio DCI-P3 que se emplea en la industria del cine. El rango de colores del DCI-P3 es un 26 un por ciento superior al del espacio sRGB / Rec. 709.

iOS ofrece un sistema automático de gestión de color que conmuta automáticamente al espacio DCI-P3 cuando el contenido a mostrar ha sido creado bajo ese espacio (por ejemplo, las fotografías tomadas con la cámara del teléfono).

De esta forma, los colores se ven siempre de la forma correcta, ni sobresaturados ni infrasaturados. A pesar de los esfuerzos de Google, pocos smartphones Android pueden presumir de una gestión de color a la altura.

Además, el iPhone 13 Pro Max es compatible con la reproducción de contenidos HLG, HDR10 y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual. A día de hoy, ya es posible disfrutar de películas y vídeos con esta tecnología en Apple TV+, iTunes, Netflix, YouTube y otros servicios.

Para analizar la calidad de la pantalla del iPhone 13 Pro Max he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo máximo que he medido en la pantalla del iPhone 13 Pro Max es muy elevado, ya que se encuentra alrededor de los 1.031 nits según mis propias mediciones (Apple habla de un valor máximo típico de 1.000 nits en la hoja de características). Esta prueba se ha realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco.

Apple afirma que el brillo de la pantalla puede alcanzar los 1.200 nits al reproducir contenidos HDR, aunque no he podido comprobarlo dado que no es sencillo encontrar patrones HDR de prueba.

En la siguiente gráfica comparativa, se muestra el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El valor máximo de brillo con la pantalla iluminada al 100% es muy elevado, por encima de cualquier otro smartphone que haya probado hasta la fecha.

Centrándonos en la reproducción del color, la fidelidad del panel del iPhone 13 Pro Max es espectacular, ya que el error medio en la reproducción de los colores es de tan solo 1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo se queda en tan solo 2.2 dE. El valor de gamma es bueno, 2.4, bastante cercano al valor deseado de 2.2.

Resultados de las pruebas de pantalla con Calman Portrait

La pantalla del iPhone 13 Pro Max muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de mantener apagado cada sub-píxel. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito (Apple habla de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo)

El iPhone 13 Pro Max cuenta con la funcionalidad True Tone para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental de cuatro canales que ajustan el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina la habitación para que la pantalla se comporte como una hoja de papel, que absorbe la luz del entorno.

Con la funcionalidad True Tone desactivada, la temperatura de color resulta ser 6.386ºK, lo que implica un valor muy cercano al blanco ideal de 6.500ºK. Al activar True Tone, el tono de la pantalla se adapta al entorno.

Una de las novedades de este año es la tecnología de pantalla ProMotion, que ofrece una tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se nota, por ejemplo, en la mayor fluidez de la animación de desbloqueo del teléfono y en la suavidad al hacer scroll en el navegador Safari.

No todos los contenidos se muestran a 120 Hz, sino que Apple adapta la tasa de refresco de forma dinámica al contenido mostrado, pudiendo bajar a tan solo 10 Hz si estás viendo contenido estático como un e-mail para no consumir tanta energía. En total, el iPhone 13 Pro Max puede reproducir contenidos a 120, 80, 48, 20, 16, 15, 12 y 10 Hz según la documentación para desarrolladores.



Dentro de una misma aplicación, la tasa de refresco varía en función de lo que ocurre — por ejemplo, para ver un menú en un juego no son necesarios 120 Hz, así que la tasa de refresco disminuye. La tasa de refresco también se adapta a los cambios en la velocidad del dedo al desplazarte por la pantalla, deslizar o pellizcar.

La incorporación de una tasa dinámica de refresco no solamente mejora la experiencia de visualización, sino que también ayuda a ahorrar batería, como demuestra la mejor autonomía del iPhone 13 Pro frente al iPhone 13 (ambos con el mismo tamaño de pantalla y, previsiblemente, la misma batería).

El iPhone 13 Pro Max ofrece un modo Noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. El iPhone 13 Pro Max permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla a ciertas horas (pero no cuando se pone el sol y cuando amanece)

Las pantallas OLED tienen la ventaja de que el brillo se reduce en menor medida al observar la pantalla desde un ángulo que las pantallas LCD pero, a cambio, los colores sufren una mayor distorsión.

El iPhone 13 Pro Max ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que solo cambian ligeramente de tono al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

Una funcionalidad interesante de la pantalla es que se enciende con solo un toque, lo que resulta muy cómodo para comprobar notificaciones.

A pesar de contar con una pantalla OLED, Apple no ha implementado la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que encontramos en otros smartphones para mostrar de manera permanente la hora y notificaciones. Me gustaría que Apple se decidiera a incluir esta funcionalidad algún día, aunque imagino que si no lo ha hecho hasta ahora es para no perjudicar la duración de la batería.

Hardware y rendimiento

El iPhone 13 Pro Max incorpora el nuevo procesador A15 Bionic de Apple, que no solo está incluido en la nueva familia iPhone 13, sino también en el nuevo iPad mini.

👉 Las claves del chip Apple A15 Bionic



El Apple A15 Bionic incluye 15.000 millones de transistores y se fabrica en un proceso de 5nm.

Cuenta con 6 núcleos divididos en dos de rendimiento y cuatro de eficiencia energética, y ofrece un 50% más de rendimiento de CPU que la competencia.

Incluye una GPU de 4 o 5 núcleos, dependiendo de si se trata de los modelos iPhone 13 / 13 mini o iPhone 13 Pro / 13 Pro Max respectivamente. Ofrece un 30% más de rendimiento de GPU que la competencia.



El chip A15 Bionic incorpora un motor Neural Engine de 16 núcleos, que obtiene 15,8 TOPs frente a los 11 TOPs del A14 Bionic, lo que supone una mejora del 44 por ciento respecto al A14 Bionic.



También hay un nuevo codificador y decodificador de vídeo, y el nuevo ISP permite mejores algoritmos de procesado de foto y vídeo. Por último, la caché del sistema se ha duplicado hasta los 32 MB.

Aunque Apple no proporciona información sobre la cantidad de memoria RAM de sus iPhone, cualquier herramienta de benchmark revela que el iPhone 13 Pro Max llega con 6 GB de RAM. Se trata de la misma cantidad que encontramos en el iPhone 12 Pro Max del año pasado.

Esta cantidad de memoria RAM es inferior a cualquier smartphone Android de gama alta, pero la gestión que hace iOS hace que no sea necesaria tanta memoria para un rendimiento similar.

El iPhone 13 Pro Max obtiene unos resultados espectaculares en los benchmarks

A continuación, vamos a ver en los benchmarks cómo se comporta el iPhone 13 Pro Max frente a otros rivales de gama alta.

En el benchmark AnTuTu, ha conseguido 833.218 puntos, una puntuación muy elevada.

Si te preguntas por qué el iPhone 13 Pro Max obtiene una puntuación inferior al algunos modelos de la familia iPhone 13, esto se debe a la mayor resolución de pantalla de este dispositivo, que le obliga a mover más píxeles.

⚠ Nota: En este punto merece la pena notar que las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre iOS y Android, como ha explicado AnTuTu en numerosas ocasiones, por lo que en la siguiente gráfica solo incluimos dispositivos iOS. Comentamos este hecho porque algunos comparan erróneamente las puntuaciones de dispositivos iOS y Android.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en la CPU ha conseguido 1.718/4.829 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo.

Centrándonos en las capacidades 3D, en la prueba Wild Life Unlimited de 3DMark, el iPhone 13 Pro Max ha obtenido unos resultados excelentes, superando a cualquier smartphone Android.

En el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el dispositivo ha obtenido unos resultados muy altos, como se puede apreciar en la gráfica.

En el test gráfico GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo también ha obtenido unos resultados magníficos.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado de 75%, lo que significa que el rendimiento gráfico puede verse afectado tras un largo período de tiempo de uso. En la práctica, podrías ver caídas de rendimiento en largas partidas si juegas a juegos 3D muy exigentes, aunque dado el gran rendimiento que ofrece el iPhone 13 Pro Max, probablemente no notes esa caída de FPS.

Los benchmarks han confirmado que el chip A15 Bionic del iPhone 13 Pro Max ofrece una gran potencia. Su rendimiento supera con creces al A14 Bionic del año pasado, así como a los actuales buques insignia de Android.

Dejando a un lado los benchmarks, el comportamiento del teléfono en el día a día es excelente. La interfaz de iOS se mueve con gran fluidez y las aplicaciones se abren y se manejan con una gran fluidez, sin parones ni ningún signo de lentitud.

A esto también ayuda que los desarrolladores tienen más fácil optimizar sus apps para iOS dado que la variedad de dispositivos y versiones vivas de sistemas operativos es menor.

Tampoco he experimentado ningún problema a la hora de hacer multi-tarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone 13 Pro Max, con tasas de FPS elevadas.

Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multi-jugador exigente que se mueve con suavidad en el iPhone 13 Pro Max. Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation y Xbox con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

El rendimiento del iPhone 13 Pro Max en juegos 3D exigentes es excelente

El iPhone 13 Pro Max se comercializa en variantes de almacenamiento de 128, 256 y 512 GB y, por primera vez, también 1 TB.



Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 60 FPS con Dolby Vision, que requieren bastante espacio, o en el nuevo formato de vídeo ProRes.

Si bien es cierto que las fotografías y vídeos se guardan por defecto en el iPhone en formatos muy eficientes (HEVC/HEIC en lugar de JPG/MPG), cada vez las apps y los juegos ocupan más.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de 128 GB debería ser suficiente. No obstante, si te lo puedes permitir, la variante de 256 GB te dará una mayor tranquilidad para el futuro.

En cuanto a conectividad, el iPhone 13 Pro Max soporta las tecnologías inalámbricas Bluetooth 5 y WiFi 6 (802.11ax).

WiFi 6 es el protocolo más reciente para redes WiFi que no solamente aumenta la velocidad sino que está especialmente pensado para conectar una gran cantidad de dispositivos a la vez.

No es compatible con el nuevo estándar WiFi 6E que hace uso de la banda de 6 GHz para un mayor rendimiento, aunque muy pocos smartphones soportan este tipo de redes.

En cuanto a conectividad celular, el iPhone 13 Pro Max es compatible con redes LTE/4G de clase Gigabit y también con redes 5G.

Mientras que en Estados Unidos el iPhone 13 Pro Max puede conectarse a redes 5G de tipo sub-6GHz y mmWave, en el resto del mundo solo se conecta a redes sub-6GHz.

ℹ️ Info: Conectividad 5G: Sub-6 vs. mmWave

El espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio.

Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas. La menor cobertura de mmWave es la razón por la que los operadores quieren llenar las ciudades de antenas 5G, para que siempre haya una con la que tengas visión directa.

En España, la única banda que está disponible para 5G es sub-6GHz, por lo que tener un smartphone con conectividad 5G mmWave no sirve para nada a día de hoy — al menos hasta que salga a concurso la banda de frecuencias correspondiente.

En Estados Unidos, sin embargo, algunos operadores sí que han desplegado estas redes, y esta es la razón por la que solamente los iPhone vendidos en EE.UU. ofrecen acceso a redes 5G de onda milimétrica (mmWave).

Apple ofrece tres modos de datos en Ajustes > Datos móviles > Opciones > Modo de datos. Por defecto, está activo el «Modo estándar» que permite que se realizan actualizaciones automáticas y tareas en segundo plano con datos móviles, pero limita la calidad de vídeo y FaceTime.

Si tienes un plan de datos ilimitado, quizás quieras activar el modo «Permitir más datos en 5G» que proporciona llamadas FaceTime de mayor calidad, contenido de alta definición en el Apple TV, canciones y vídeos de Apple Music, actualizaciones de software, copias de seguridad automáticas en iCloud, y actualizaciones del iOS a través del móvil.

Esta configuración también permite que las aplicaciones de terceros utilicen más datos móviles para una mejor experiencia.

También hay un «Modo de datos reducidos» que disminuye el uso de datos móviles y Wi-Fi al pausar las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por conectividad celular ha sido muy elevada. He alcanzado los 300 Mbps de subida y bajada con una conexión de fibra de 300 Mbps simétricos, y 82 / 42 Mbps de bajada / subida con una conexión 5G de Movistar.

El iPhone 13 Pro Max llega con funcionalidad Dual SIM, que Apple implementa de forma diferente a otros fabricantes ya que, en lugar de utilizar una segunda SIM física, emplea una eSIM. Por primera vez, es posible utilizar dos eSIM para hacer uso de la funcionalidad Dual SIM.

En España, a día de hoy, Movistar, Orange, Pepephone, Truphone, Vodafone y Yoigo ofrecen eSIM compatibles con el iPhone.

Para utilizar la eSIM, tienes que activar el plan móvil con un código QR proporcionado por el operador.Aunque algunos operadores fuera de España permiten transferir la eSIM de un iPhone a otro, en España no conozco ninguno que lo permita, lo que resulta un inconveniente el día que renuevas tu smartphone o si lo tienes que llevar a reparar.

El iPhone 13 Pro Max no posee radio FM, algo que puede echar para atrás a los usuarios que utilizan su smartphone para escuchar la radio analógica. No obstante, existen apps que permiten escuchar la radio consumiendo datos.

Incorpora un chip NFC que puede ser activado con solo tener la pantalla encendida. Basta con acercar el iPhone a una etiqueta NFC para que nos sugiera abrir una aplicación o página web, o se ejecute uno de los nuevos atajos automáticos.

El iPhone 13 Pro Max también integra tecnología de banda ultraancha (UWB) para la detección espacial de objetos gracias al chip U1.

El chip U1 de Apple utiliza esta tecnología para localizar con precisión otros dispositivos de Apple que también tengan chip U1. La ventaja de la tecnología UWB frente a otras tecnologías de localización como Bluetooth es que puede ofrecer una precisión de centímetros, en lugar de metros, lo que permite localizar objetos con mucha más exactitud.

Con el chip U1, cuando apuntas con tu iPhone al de otra persona, AirDrop da prioridad a ese dispositivo para que puedas enviarle archivos más rápido. Otro uso de esta tecnología es poder abrir tu vehículo con el móvil gracias a una llave digital y, desde hace unos meses, también es posible localizar objetos perdidos con precisión gracias a las etiquetas de rastreo AirTags.

Face ID

Con la llegada del iPhone X en 2017, Apple abandonó el lector de huella dactilar Touch ID en favor del sistema de reconocimiento Facial ID, que se basa en la tecnología TrueDepth que reside en la muesca de la pantalla.

Un emisor proyecta 30.000 puntos de luz infrarroja sobre la cara del usuario y obtiene información suficiente sobre las facciones del usuario para reconocerle con fiabilidad y rapidez, incluso cuando el usuario lleva gafas o gorro, en condiciones de poca luz, o si se ha dejado de afeitar.

Una limitación de Face ID es que no puedes desbloquear el iPhone 13 Pro Max estando apoyado horizontalmente sobre una mesa, salvo que pongas la cara justo encima o lo levantes de la mesa.

En época de pandemia, el uso de mascarillas tampoco ayuda ya que Face ID requiere visión completa de la cara. Por suerte, si eres usuario de Apple Watch y lo llevas puesto, es posible activar el desbloqueo automático del iPhone con el Apple Watch si llevas puesta una mascarilla.

Apple permite ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta que detecta tu cara. En mi caso, dado que enciendo muchas veces la pantalla cuando está apoyado sobre una mesa, he optado por desactivar dicha funcionalidad para poder ver las notificaciones mientras trabajo o almuerzo.

Por suerte, es posible ocultar de la vista de extraños solo algunas notificaciones, por lo que es posible configurar que se muestren todas las notificaciones excepto, por ejemplo, las de WhatsApp u otras apps cuyos mensajes consideres privados.

Face ID no falla prácticamente nunca en el reconocimiento. Una medida de seguridad para evitar desbloqueos involuntarios es que Face ID necesita “tu atención”, lo que significa que el usuario debe tener sus ojos abiertos y mirando al dispositivo para que Face ID actúe. De esta forma, nadie puede acceder a tu teléfono mientras duermes, por ejemplo.

El modelo 3D de la cara generado por Face ID no se almacena en la nube, sino localmente en el iPhone, por lo que está a salvo de posibles accesos a los servidores de Apple. Face ID no solamente permite desbloquear el teléfono sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay, acceder a aplicaciones de terceros (por ejemplo, bancos) o autenticarse en la web usando el Apple ID.

Batería

Apple ha aumentado el tamaño de la batería en la nueva familia iPhone 13, lo que se ha traducido en un ligero aumento del grosor de los dispositivos, como hemos visto en el apartado de diseño.

Este aumento de la capacidad de batería, unido a la pantalla con tasa de refresco dinámica permite al iPhone 13 Pro Max aumentar su autonomía significativamente, en torno a 2,5 horas según Apple.

Apple no proporciona detalles técnicos sobre la capacidad de la batería, pero indica el número de horas de autonomía bajo ciertas actividades. A la vista de estos datos, es evidente que el iPhone 13 Pro Max supone una mejora importante en autonomía respecto a su antecesor.

Autonomía iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max Incremento Reproducción de vídeo Hasta 20 horas Hasta 28 horas +40% Streaming de vídeo Hasta 12 horas Hasta 25 horas +108% Reproducción de audio Hasta 80 horas Hasta 95 horas +19%

Si te preocupa el mayor consumo que tiene la conectividad 5G, tenemos buenas noticias ya que Apple ha ideado un truco para ayudar a extender la autonomía del iPhone.

ℹ️ Info: El truco de Apple para extender la autonomía en 5G

Por defecto, el iPhone 13 Pro Max tiene activo por defecto el modo «5G automático». En este modo, cuando las velocidades de 5G no proporcionan una experiencia notablemente mejor, el iPhone cambia automáticamente a LTE/4G, lo que ahorra batería.

Por ejemplo, si el iPhone tiene la pantalla apagada, la conexión pasa automáticamente a ser 4G, ya que no te beneficiarás de velocidades más rápidas.

Si prefieres utilizar 5G de manera permanente, puedes establecer el modo «5G activado» y, si no quieres utilizar 5G nunca, puedes establecer el modo «4G.» Todas estas opciones se encuentran en Ajustes > Datos móviles > Opciones > Voz y datos.

A pesar de que le he dado un uso intenso al iPhone 13 Pro Max — múltiples cuentas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería, redes sociales, conexión permanente al Apple Watch — he llegado al final del día con alrededor de un 35 por ciento de batería.

Obviamente, la experiencia de cada usuario es diferente ya que, si consumes muchos vídeos en streaming de YouTube o TikTok, dedicas mucho tiempo a juegos o tomas muchos vídeos, tu batería se agotará más rápidamente.

El iPhone 13 Pro Max es compatible con carga rápida con cable aunque, como es bien sabido, Apple ya no incluye el cargador en la caja para reducir el impacto en el medioambiente.

Según la web de Apple, el iPhone 13 Pro Max permite carga rápida por cable hasta 20 W, aunque algunas pruebas realizadas por terceros elevan esta cifra hasta 27 W en ciertos momentos.

En cualquier caso, estas velocidades no son tan rápidas como otros smartphones del mercado que ofrecen velocidades que llegan hasta 120 W.

En este aspecto, me gustaría ver velocidades más rápidas de carga, aunque probablemente Apple tiene razones para no hacerlo, ya que la carga ultrarrápida suele deteriorar la batería más rápidamente. De hecho, Samsung pasó de ofrecer carga rápido a 45W en su buque insignia de 2020 a hacerlo solo a 25W en el de 2021.

Utilizando el nuevo cargador Anker Nano Pro (🛒 19,99€) con carga hasta 20 W, el tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de cerca de 2 horas, y alcanza el 50 por ciento de carga en unos 35 minutos.

Carga de batería del iPhone 13 Pro Max



Si necesitas alargar la autonomía, el iPhone 13 Pro Max incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos. Sin embargo, echo de menos algunas funciones que permitan reducir el consumo de la batería, por ejemplo, limitando temporalmente las actividades en segundo plano de ciertas apps no críticas.

Apple incluye una opción llamada Salud de la batería que permite conocer la capacidad real de la batería que, como bien sabemos, se reduce con el paso del tiempo por el deterioro provocado por los continuos procesos de carga y descarga.

iOS incorpora una función llamada Carga optimizada que reduce el deterioro de la batería que se produce cuando el teléfono está muchas horas con una carga cercana al 100%. Esta función aprende tus hábitos diarios de carga y ajusta el proceso de carga para que alcance el 100% a la hora a la que sueles quitar el iPhone del cargador, en lugar de en medio de la noche.

El iPhone 13 Pro Max es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi. Basta con colocar el dispositivo encima de una base de carga compatible para que este se empiece a cargar, sin necesidad de conectar ningún cable.

Apple permite carga inalámbrica de 7.5W con un cargador convencional, y alcanza los 15W si utilizas el cargador MagSafe (🛒 39€). Este cargador se fija a la parte trasera mediante imanes, lo que asegura que el teléfono y el cargador quedan perfectamente alineados.

Así se evitan las situaciones cuando, tras haber dejado el teléfono cargando, te das cuenta de que no ha servido para nada porque no los dispositivos no estaban bien alineados y no se ha cargado.

iPhone 13 Pro Max cargando con el cargador MagSafe

Mientras que algunos smartphones ofrecen la posibilidad de cargar otro dispositivo de forma inalámbrica, el iPhone 13 Pro Max no cuenta con carga inalámbrica inversa. En mi experiencia con otros smartphones, esta carga es muy lenta y tiende a interrumpirse en cuanto los dispositivos se desalinean, por lo que tampoco es algo que eche de menos.

iOS 15

El iPhone 13 Pro Max utiliza iOS 15, la última versión del sistema operativo de Apple que fue presentado en junio.

Una de las ventajas de iOS sobre Android es que Apple se encarga de actualizar los dispositivos. Las nuevas versiones de iOS llegan a la vez a todos los dispositivos, incluso a modelos bastante antiguos — a modo de referencia, iOS 15 ha llegado al iPhone 6s, que fue lanzado en 2016.

Apple ha introducido diversas mejoras en iOS 15, que vamos a repasar brevemente.

Apple ha desarrollado una funcionalidad llamada Tiempo de Concentración para ayudar a que nos centremos en lo que es realmente importante.

Esta funcionalidad permite escoger entre modos personalizados como Trabajo, Descanso o Tiempo Libre.

Cada modo permite elegir qué apps pueden mostrar notificaciones, qué personas pueden enviar mensajes y llamadas, si se deben mostrar globos de notificación, qué paginas de la pantalla de inicio se deben mostrar, si la pantalla bloqueada se debe atenuar y si se deben mostrar las notificaciones silenciadas en la pantalla bloqueada.

Una limitación que encuentro a estos modos es que debes seleccionar todas aquellas apps que pueden mostrar notificaciones, pero no es posible establecer que se muestren todas las notificaciones excepto las de aquellas apps que elijas.

Apple también ha introducido una funcionalidad de resumen de notificaciones que hace uso de IA para mostrar un resumen de aquellas notificaciones más importantes que te has perdido, por ejemplo, mientras dormías.

La inteligencia de los Recuerdos de la galería de fotos ha mejorado, añadiendo incluso música que pega con las fotografías o vídeos que estás viendo.

Ahora la app Cartera (antes llamada Wallet) puede almacenar nuevos elementos, como la llave digital de la casa o de la habitación de un hotel, o la tarjeta de identificación del trabajo.

La app Tiempo ha renovado su diseño con efectos que reflejan la situación meteorológica y mapas en alta definición.

En algunas ciudades, la app Mapas ofrecerá detalles como elevación y representaciones 3D de lugares emblemáticos como monumentos. También se muestran carriles en las calles para que sea más fácil saber dónde debes colocarte.

Apple también ha incluido mejoras a la hora de usar el transporte público, con avisos sobre cuándo debes bajarte. Y una vez que te bajes del vehículo, puedes escanear el entorno con tu iPhone para situarte mejor.

Con la cámara del iPhone, iOS 15 permite apuntar a, por ejemplo, una pizarra con texto, y convertir el texto de la fotografía a texto que puedes copiar/pegar en cualquier lugar.

También puedes utilizar esta funcionalidad para detectar texto y números de teléfono en fotografías de tu galería, obtenidas de una página web o capturas de pantalla. Funciona en varios idiomas, incluyendo español.

Esta funcionalidad de iOS 15 puede ser útil: Seleccionar un letrero a través de la app Cámara para poder pegarlo luego en cualquier app como texto. pic.twitter.com/D7qYjn4anb — Teknófilo (@Teknofilo) September 20, 2021

Apple ha mejorado la forma en la que se muestran las fotografías compartidas a través de la app Mensajes, agrupándolas en colecciones que pueden expandirse de manera cómoda. Además, estas fotografías aparecen en la app Fotos en una sección dedicada.

Por otro lado, la funcionalidad Compartido contigo reúne los artículos web que tus contactos te han enviado a través de Mensajes para que puedas verlos más tarde, cuando mejor te venga.

También es posible marcar ciertos mensajes para que sea más fácil localizarlos y aparezcan en los resultados de la búsqueda.

iCloud+ combina añade nuevas funciones como Relay privado (beta), un servicio que protege tu privacidad ocultando tu IP al navegar; Ocultar mi correo electrónico una forma sencilla de crear una dirección de correo electrónico única y aleatoria cada vez que la necesites; y la ampliación de la Grabación de vídeo seguro de HomeKit a un número ilimitado de cámaras de seguridad. iCloud+ se puede compartir con la familia.

Apple ha mejorado las llamadas de FaceTime para que suenen de forma más natural gracias al uso de audio espacial, de manera que escuchas a otras personas como si hablaran desde el lugar en que aparecen en pantalla.

Facetime también ha mejorado la capacidad de los micrófonos para aislar tu voz, reduciendo cualquier ruido de fondo.

Por supuesto, para aquellos momentos en los que sí que quieres compartir el sonido ambiente, es posible activar una funcionalidad llamada amplio espectro. Otra mejora de Facetime es el modo Retrato, que permite difuminar el fondo de la imagen para que el foco esté en ti.

Apple también ha creado enlaces de FaceTime, que puedes compartirse a través de emails, apps de mensajería como WhatsApp, etc. Con estos enlaces, los usuarios de Android o PC pueden unirse a FaceTime a través de un navegador web.

Por último, SharePlay hace posible escuchar música, ver películas en streaming y compartir la pantalla en directo con otras personas a través de una llamada de FaceTime. Esta funcionalidad no está todavía disponible, sino que llegará próximamente.

Multimedia

En el apartado de sonido, el iPhone 13 Pro Max cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido 3D y cuentan con soporte Dolby Atmos. Los altavoces suenan con bastante potencia, por lo que es posible ver vídeos o escuchar música en entornos moderadamente ruidosos.

La calidad del sonido del iPhone 13 Pro Max es muy buena, incluso en comparación con otros smartphones que poseen dos altavoces.

Como ya es bien sabido, Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o recurrir a un adaptador de 3.5mm a Lightning para conectar auriculares con cable.

Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro o incluso los nuevos AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen un buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS.

El iPhone 13 Pro Max permite conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez para compartir lo que escuchas con otra persona.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (9,99€/mes para uso individual o 14,99€/mes para uso familiar).

Apple también ofrece Apple One, un conjunto de paquetes de suscripciones a varios servicios que ofrecen un precio más ventajoso:

Plan Individual incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por 14,95€ al mes

incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por 14,95€ al mes Plan Familiar incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud por 19,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia

Cuando el teléfono está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control.

En la sección de Ajustes generales de iOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

En cuanto a la reproducción de vídeo, la enorme pantalla del iPhone 13 Pro Max hace que se trate de un dispositivo muy apropiado para disfrutar de películas o vídeos. La pantalla posee un ratio 19.5:9, por lo que los vídeos 16:9 muestran barras negras a derecha e izquierda. Si quieres ver el vídeo a pantalla completa, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que una parte de la imagen queda oculta por la muesca de la pantalla.

Como hemos comentado en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone 13 Pro Max es capaz de reproducir contenido HDR en formatos HDR10 y Dolby Vision alcanzando con un brillo espectacular de 1.200 nits según Apple.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime TV o HBO, que funcionan perfectamente en el iPhone 13 Pro Max.

La app de Fotos permite ver todas nuestras fotografías y vídeos, y es posible incluso retocar y rotar vídeos de forma muy cómoda. Como novedad, con iOS 15 es posible ver los detalles de captura de una imagen (sus datos EXIF) desde la propia app.

La app Fotos reconoce automáticamente la cara de las personas que aparecen en las fotos y, si asociamos las caras con el nombre de una persona, podemos ver fácilmente todas las fotografías donde aparece esa persona. Resulta sorprendente lo bien que reconoce a la persona correcta. Además, con iOS 15, es capaz de reconocer a la persona incluso aunque no esté mirando directamente a la cámara.

También hay una pestaña llamada Para ti que ofrece fotografías destacadas y sugiere efectos a aplicar a algunas fotografías, así como los nombres de aquellas personas con las que podrías querer compartir ciertas fotos, en función de la gente que aparece en la fotografía o con la que tienes relación.

Cámara

Las principales novedades que trae el iPhone 13 Pro Max se centran en sus cámaras. No solamente incorpora mejoras en la óptica con respecto a su antecesor, sino que también añade mejoras en el procesado y nuevos modos de captura.

El iPhone 13 Pro Max cuenta con tres cámaras traseras:

Cámara gran angular (26 mm) de 12MP (tamaño de píxel de 1.9 µm), apertura f/1.5, enfoque automático Dual Pixel PDAF y estabilización óptica por desplazamiento del sensor.

Cámara ultra gran angular (13 mm, 120º) de 12MP, apertura f/1.8 y enfoque automático PDAF

Cámara teleobjetivo 3x (77 mm) de 12MP, apertura f/2.8, enfoque automático PDAF y estabilización óptica.

Además de estas tres cámaras, también incorpora un sensor LiDAR que mejora el enfoque en condiciones de poca luz y se utiliza en aplicaciones de Realidad Aumentada.

App de Cámara

La app Cámara del iPhone 13 Pro Max destaca por su simplicidad, ya que está pensado para que tomar buenas fotografías sea algo al alcance de cualquiera, aunque no tenga muchos conocimientos de fotografía.

La app muestra la imagen que vamos a capturar y, a ambos lados, en sombreado, la zona de la imagen que queda fuera del encuadre y que es capturada por la cámara ultra gran angular (si estamos usando la cámara principal). Esto es para útil para mejorar el encuadre si detectamos que estamos dejando algo fuera.

Las zonas grises muestran las partes que quedan fuera del encuadre

A la izquierda, encontramos el botón de disparo junto con un botón para cambiar entre cámara frontal y trasera, así como una miniatura de la última fotografía capturada.

También tenemos acceso a los diferentes modos de captura que ofrece: Time-lapse, Cámara lenta, Cinematográfico, Vídeo, Foto, Retrato y Panorámica.

A la derecha, encontramos un botón para activar/desactivar Live Photo (que graba un pequeño vídeo junto a cada foto), el control del flash y una flecha que nos da acceso a controles adicionales: filtros, temporizador, ajuste de exposición (-2.0 a +2.0), formato de captura (1:1, 4:3, 16:9) y, como novedad, el estilo fotográfico (más sobre esto más adelante).

Es posible que los usuarios más avanzados echen de menos un modo «Pro» con el que ajustar manualmente el valor de la sensibilidad ISO, alterar el tiempo de disparo, ver un histograma en tiempo real, etc. Por suerte, existen muchas apps de cámara en la App Store que permiten modificar libremente los parámetros de captura.

La app de Cámara hace uso de Deep Fusion, que utiliza el motor neuronal Neural Engine para mejorar las texturas y el detalle en las fotografías

Apple siempre ha sido fuerte en su procesado HDR para tomar fotografías con grandes variaciones de luminosidad. La ultima generación Smart HDR 4 analiza cada persona de un grupo individualmente para mejorar el color, contraste e iluminación de cada sujeto.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares que captan cuatro veces más elementos de los que normalmente caben en una fotografía gran angular. Por tanto, es ideal para espacios pequeños o paisajes amplios.

La cámara ultra gran angular del iPhone 13 Pro Max incluye un nuevo sensor, que produce menos ruido y ofrece más detalle en las áreas oscuras de fotografías y vídeos. Además, viene acompañado de una lente con una apertura muy amplia, por lo que en conjunto consigue captar un 92 por ciento más de luz.

Apple también ha incorporado enfoque automatico, una funcionalidad que no acostumbra a estar presente en este tipo de cámaras.

Una de las cosas que más me gusta de los iPhone es que todas las cámaras están calibradas para ofrecer el mismo tono de color, por lo que no notarás diferencias al capturar fotos con la cámara ultra gran angular frente a las que tomes con gran angular.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día, que produce imágenes espectaculares y corrige perfectamente la distorsión de las líneas para que se vean rectas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra angular por el día

Como he comentado anteriormente, la cámara ultra gran angular posee una lente bastante luminosa, por lo que, aunque no cuenta con estabilización óptica, es capaz de tomar buenas imágenes por la noche.

Además, Apple ofrece el modo Noche también en la cámara ultra gran angular, que mejora significativamente la luminosidad de las capturas y reduce el ruido.

A continuación, podemos ver varias fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular del iPhone 13 Pro Max por la Noche, que ofrecen una calidad muy superior a lo que conseguimos con otros smartphones.

Fotografías tomadas con la cámara ultra angular por la noche

Como novedad, la cámara ultra gran angular del iPhone 13 Pro Max es capaz de tomar fotografías Macro a una distancia de unos 2 centímetros, y es posible incluso grabar vídeo normal o a cámara lenta y time-lapse.

Para tomar una captura en modo macro, no es necesario activar ningún modo especial. Basta con acercarte al elemento que quieres fotografiar para que el teléfono conmute automáticamente de la cámara principal a la cámara ultra gran angular. El cambio se aprecia en la pantalla ya que cambia ligeramente el punto de vista al cambiar la cámara que se utiliza.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con el modo Macro de la lente ultra gran angular, que son bastante mejores que las que obtienen las cámaras Macro dedicadas de otros smartphones.

Fotografías tomadas con la cámara ultra angular en modo Macro

Cámara teleobjetivo 3x

Apple ha aumentado el factor de ampliación de la lente teleobjetivo desde los 2,5x aumentos en el iPhone 12 Pro Max del año pasado hasta los 3x en el iPhone 13 Pro Max.

Se trata de un factor ampliación bastante alto, que permite fotografiar elementos que están alejados. Algunos fabricantes ofrecen lentes con niveles de zoom aún mayores pero, en mi opinión, esto es un error salvo que estén acompañadas por otras lentes con factores de ampliación más bajos.

De hecho, un factor 3x puede ser incluso demasiado alto para tomar ciertos tipos de fotografías, como retratos de medio cuerpo, ya que es necesario alejarse bastante del sujeto para conseguir el encuadre esperado.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la lente teleobjetivo en condiciones de buena luz.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo por el día

El aumento en el factor de ampliación también ha traído consigo una reducción de la luminosidad de esta lente, que ahora es f/2.8. Por suerte, Apple ha llevado el modo Noche también a la cámara teleobjetivo, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la lente teleobjetivo en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo por la noche

Cuando las condiciones de luz son realmente escasas, el iPhone 13 Pro Max utiliza la cámara principal (gran angular) en lugar de la cámara teleobjetivo, ya que tiene mejor rendimiento. Realiza un recorte de la zona central y lo escala a 12MP.

El resultado es una fotografía más limpia de ruido pero menos nítida que si hubiera sido por una lente teleobjetivo 3x.

Aquí tenemos algunos ejemplos de fotografías que se pretendieron tomar con la lente teleobjetivo, pero el teléfono decidió capturar la imagen con la lente gran angular.

Fotografías tomadas con zoom 3x que realmente se capturan con la cámara gran angular

Cámara gran angular (principal)

La cámara principal del iPhone 13 Pro Max posee un nuevo sensor (píxeles de 1.9 vs. 1.7 µm) y mejora la apertura (f/1.5 vs. f/1.6). Esto se traduce en que captura 2,2 veces más luz que su antecesor.

Además, Apple ha mantenido el sistema de estabilización por desplazamiento de sensor que debutó con el iPhone 12 Pro Max del año pasado. Este sistema de estabilización es más efectivo que el sistema tradicional ya que mueve el propio sensor para compensar el movimiento.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara gran angular durante el día, que ofrece una excelente calidad de imagen.

Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) por el día



Apple introdujo con el iPhone 11 el modo Noche, que utiliza el procesado de software para tomar fotografías con poca luz. Al tomar la fotografía, la cámara hace varias fotos que después se alinean y se combinan para producir una imagen más limpia y luminosa.

Algunos smartphones iluminan en exceso la escena al utilizar su propio modo Noche, dando lugar a una imagen muy luminosa, como si hubiera sido tomada de día, pero demasiado irreal. Para combatir este efecto, Apple ha reducido la sobreiluminación de las zonas oscuras, dando lugar a una imagen más realista.

El modo Noche se activa de manera automática cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna llena junto al icono del flash. Al pulsar sobre icono podemos desactivar el efecto, ver el tiempo de disparo seleccionado automáticamente y, en algunos casos, incrementarlo.

El disparo puede llevar un poco más de tiempo pero los resultados merecen la pena, como podemos apreciar en estos ejemplos

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz con la cámara gran angular, que se ven realmente bien.

Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) por la noche

Apple ha añadido una nueva funcionalidad bastante curiosa llamada Estilos, que permite aplicar ajustes de temperatura y tono de color a las fotografías. Es posible escoger entre cuatro estilos — cálido, brillante, alto contraste y frío — y puedes personalizar los ajustes de temperatura y tono a tu gusto.

No se trata de filtros tradicionales ya que estos estilos se aplican durante la captura y tienen en cuenta las distintas partes de la fotografía para, por ejemplo, preservar los tonos de piel o el color azul del cielo. Una vez elegido un estilo, este se queda seleccionado para futuras capturas.

A continuación, podemos ver una misma fotografía captada con distintos estilos.

Estilos fotográficos

Comparativa de la cámara principal con otros smartphones

A continuación, vamos a comparar la calidad de imagen de la cámara principal del iPhone 13 Pro Max con la de los mejores smartphones de gama alta a la venta en España: iPhone 13 Pro, iPhone 13, Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro, Vivo X60 Pro, Oppo Find X3 Pro, Sony Xperia 1 III y Xiaomi Mi 11 Ultra.

Comparativa en condiciones de buena luz

Comparativa de fotografías tomadas por el día (ampliación de una zona)



En esta comparativa, todos los teléfonos obtienen unas buenas capturas y, ademas, todas son muy similares entre sí.

La imagen capturada por el iPhone 13 Pro Max es prácticamente idéntica a la capturada por los iPhone 13 Pro y iPhone 13. Las tres imágenes permiten apreciar sin problema los detalles de los edificios lejanos, y no se aprecia un procesamiento excesivo.

La captura del Samsung Galaxy S21 Ultra es muy parecida a la de los iPhone 13y, aunque puede verse ligeramente más nítida, es el resultado de un filtro de nitidez un poco más agresivo que el empleado por Apple. Por otro lado, si observamos la imagen completa, podemos apreciar que las nubes tienen un color azul que no es muy real.

El Huawei Mate 40 Pro parece sorprender por la nitidez de la imagen en relación con el resto de smartphones, pero en realidad, es el resultado de aplicar un filtro de nitidez. De hecho, si tomas la imagen de, por ejemplo, el iPhone 13 y aplicas un filtro de nitidez con Photoshop obtienes un resultado muy similar.

La imagen del Vivo X60 Pro también ofrece una buena calidad de imagen, muy parecida a la del resto de dispositivos, mientras que el Oppo Find X3 Pro ha aumentado la saturación de los colores de manera algo artificial, hasta el punto de que las nubes tienen un color azulado irreal.

En el caso del Xiaomi Mi 11 Ultra, el procesado parece haber aumentado el contraste de la imagen, dando lugar a una imagen más viva y con colores algo irreales.

Por último, el Sony Xperia 1 III produce una imagen menos nítida que el resto de dispositivos, aunque se puede igualar a sus rivales aplicando un filtro de nitidez.

A continuación, se incluyen las fotografías originales tomadas por cada dispositivo.

Comparativa en condiciones de escasa luz

Comparativa de fotografías tomadas por la noche (ampliación de una zona)



Cuan la luz escasea es cuando los smartphones demuestran realmente sus capacidades fotográficas, ya que la combinación de tamaño de sensor, apertura de la lente y procesado de imagen determinan la calidad de la imagen final.

La calidad de la imagen captada por el iPhone 13 Pro Max es excelente, ya que ofrece un buen equilibrio entre nitidez y ruido. Lo mismo ocurre con la del iPhone 13 Pro que, con el mismo sensor, es prácticamente idéntica.

Algo por detrás se encuentra el iPhone 13 ya que, con una lente menos luminosa y un sensor más pequeño, deja pasar algo más de ruido, pero aún con todo ofrece un resultado muy bueno.

Como he comentado anteriormente, Apple ha reducido la iluminación de las zonas oscuras en el modo Noche, por lo que los árboles en primer plano se ven más oscuros que en la mayoría de las capturas del resto de smartphones.

El Samsung Galaxy S21 Ultra consigue una imagen buena pero con colores excesivamente «lavados», lo que hace perder calidad a la imagen.

El Huawei Mate 40 Pro obtiene también una excelente imagen, que no se aleja mucho en cuanto a nitidez y ruido de la del iPhone 13 Pro Max, pero que opta por iluminar en mayor medida las zonas oscuras.

El Vivo X60 Pro no consigue un gran resultado ya que su procesado resulta algo excesivo y en ciertas zonas, como las casas del fondo, se notan algunos artefactos. Algo parecido le pasa al OPPO Find X3 Pro, que ofrece un procesado excesivo en ciertas zonas, como las paredes lisas.

El Sony Xperia 1 III no aplica un procesado de modo Noche como el resto de smartphones, por lo que el resultado es excesivamente oscuro. Por último, al Xiaomi Mi 11 Ultra no se le ha dado muy bien esta escena, ya que el resultado es una imagen muy poco nítida,

A continuación, se incluyen las imágenes originales captadas por cada dispositivo.

Modo Retrato

Apple fue pionera en la introducción del modo Retrato, que permite simular el desenfoque del fondo de la imagen que producen las cámaras réflex mediante la identificación de qué está en primer plano y qué pertenece al fondo de la imagen.

Las fotografías en modo Retrato se realizan mejor con una cámara teleobjetivo ya que las cámaras gran angular tienden a deformar el rostro cuando te acercas mucho para tomar un primer plano. En el caso del iPhone 13 Pro Max, su teleobjetivo 3x hace que sea necesario alejarse bastante del sujeto para tomar un retrato.

Los resultados que ofrece el iPhone 13 Pro Max son muy buenos, como podemos apreciar en estos ejemplos, aunque en algunas ocasiones tiene algunas dificultades para distinguir ciertas zonas del cuerpo, como el pelo, del fondo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas en modo Retrato.

Fotografías tomadas en modo Retrato

El iPhone 13 Pro Max ofrece, además del modo habitual de Retrato, algunos modos adicionales con efectos de iluminación sobre el rostro y es posible ajustar la intensidad de la luz a nuestro gusto.

Efectos de iluminación sobre el rostro en retratos

👉 Si quieres ver algunos ejemplos más de fotografías tomadas en modo Retrato, te aconsejo que visitas la galería de retratos que tomamos en un estudio de fotografía con el iPhone 13 Pro, que posee las mismas cámaras que el iPhone 13 Pro Max.

El iPhone 13 Pro Max puede guardar imágenes en un formato RAW llamado Apple ProRAW. Los archivos RAW son archivos de imagen en bruto que no han sido alteradas por el procesado de imagen de la cámara. Contienen toda la información que ha captado el sensor y están pensadas para ser tratadas con un software de edición de imagen

El formato ProRAW no es estrictamente un fichero RAW sino lo que conocemos como un «RAW cocinado». Esto tiene la ventaja de que el fichero resultante se beneficiará de las tecnologías de captura de imagen de Apple como Smart HDR, Deep Fusion o el modo Noche.

Por supuesto, técnicamente podemos hacer esto con cualquier smartphone en JPEG, pero el soporte de RAW hace que esto se acerque mucho más a un flujo de trabajo profesional.

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, las cámaras del iPhone 13 Pro Max pueden grabar vídeo a 720p a 30fps, 1080p a 25/30/60 fps y 4K a 24/25/30/60 fps. También es posible grabar vídeo a cámara lenta a 1080p a 120/240 fps.

El iPhone 13 Pro Max ofrece grabación de vídeo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces más colores que el vídeo estándar. Además, los iPhone son los únicos smartphones capaces de grabar vídeo en formato Dolby Vision a [email protected] con la cámara trasera y a [email protected] con la cámara frontal.

Incluso puedes editar vídeo grabado en Dolby Vision y aplicar filtros a los vídeos grabados sin la necesidad de un potente ordenador. Cuando compartes un vídeo con otra persona o aplicación (por ejemplo, WhatsApp), el iPhone convierte automáticamente el vídeo a un formato compatible. Si quieres compartir vídeos en Dolby Vision, puedes subirlos a Vimeo.

Otra funcionalidad que ofrece Apple es Zoom de Audio, que consiste en que la grabación de sonido se centra en el objeto al que estamos apuntando con la cámara al hacer zoom. Esto funciona mejor con fuentes de sonido estáticas y sin demasiado ruido alrededor.

A continuación podemos ver algunos grabados con el iPhone 13 Pro Max, por el día y por la noche, a resolución [email protected], que ofrece una excelente calidad de imagen y estabilización.

Apple ha incorporado un editor de vídeo bastante potente que facilita mucho las cosas a la hora de girar vídeos, aplicar filtros, retocar la imagen, etc. Esto es muy interesante ya que a día de hoy hay pocos editores de vídeo preparados para trabajar con formatos avanzados como Dolby Vision.

Como novedad, Apple ha añadido un modo Cinematográfico que permite desenfocar el fondo (efecto bokeh como el modo Retrato) cuando se graba a personas o mascotas en vídeo 1080p a 30 fps (no soporta 4K). La cámara enfoca a la persona que está en primer plano, pero si esta gira la cabeza para mirar a otra persona o bien entra otra persona en el plano (el teléfono le «ve» acercarse gracias a la lente ultra gran angular), el enfoque pasa progresivamente a la nueva persona.

Resulta impresionante comprobar cómo el iPhone 13 Pro Max consigue aplicar el modo Cinematográfico a una secuencia de vídeo en tiempo real con tan buen resultado.

Junto con el vídeo, se guarda información de profundidad, por lo que es posible editar el vídeo y seleccionar qué elemento debe aparecer enfocado en cada momento.

A continuación, podemos ver un video grabado con el modo Cinematográfico en acción, donde podemos apreciar como, en los primeros instantes, el enfoque pasa de la chica al fondo de la imagen cuando se gira, y luego vuelve a ella. Lo mismo ocurre al final del vídeo.

El iPhone 13 Pro Max también tiene la capacidad de grabar vídeo ProRes, un formato utilizado por profesionales que ofrece una fidelidad de color excepcional, pero también ocupa una cantidad ingente de espacio debido a la alta tasa de bits que emplea.

Es posible grabar vídeo ProRes con una resolución 4K a 30 fps con las variantes de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. Sin embargo, solo es posible grabar con una resolución 1080p a 30 fps en la variante de 128 GB ya que el espacio se agotaría rápidamente al grabar en 4K.

En el momento de escribir este análisis, la funcionalidad de grabación en formato ProRes no está todavía disponible y llegará en una próxima actualización de software.

Cámara frontal

La cámara frontal del iPhone 13 Pro Max posee un sensor de 12 MP, lente con apertura f/2.2 y un gran ángulo de visión (23 mm) que permite tomar selfies de grupo o, mediante un recorte, selfies individuales.

Es posible conmutar entre selfies de grupo e individuales pulsando un botón sobre la pantalla. Por defecto, al utilizar el smartphone en vertical, se toman selfies individuales, pero al cambiar a horizontal se toman selfies de grupo.

A continuación, podemos ver algunos selfies captados por la cámara frontal. A diferencia de otros smartphones, el iPhone 13 Pro Max no ofrece un control para retocar la cara y aplicar efecto belleza, sino que Apple apuesta más por la belleza natural.

Selfies tomados con la cámara frontal por el día



Gracias al sensor True Depth, la cámara frontal capaz de tomar fotografías en modo Retrato difuminando el fondo.

Aquí podemos ver algunos de ejemplos de selfies tomados en modo Retrato.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

La pantalla del iPhone 13 Pro Max puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Además, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

Aquí podemos ver algunos ejemplos de selfies tomados por la calle por la noche.

Selfies tomados con la cámara frontal por la noche.

La cámara frontal del iPhone 13 Pro Max puede grabar vídeo hasta 4K a 60 fps, algo que no es habitual en los smartphones. Además, también es posible aplicar el modo Cinematográfico a los selfies.

Precio

Los nuevos iPhone 13 Pro Max se pueden adquirir en la tienda online Apple Store a un precio a partir de 1.259 € para la variante de 128 GB, lo mismo que costaba el iPhone 12 Pro Max de 128 GB el año pasado.

iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 128 GB 809 € 909 € 1.159 € 1.259 € 256 GB 929 € 1.029 € 1.279 € 1.379 € 512 GB 1.159 € 1.259 € 1.509 € 1.609 € 1024 GB

– – 1.739 € 1.839 €

Si el iPhone 13 Pro Max te parece demasiado grande, el iPhone 13 Pro es más compacto y posee las mismas características técnicas: una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1″ a 120 Hz, procesador A15 Bionic, cámara trasera de 12MP (gran angular) + 12MP (ultra gran angular) + 12MP (teleobjetivo 3x) + sensor LiDAR 3D, cámara frontal de 12MP, soporte magnético trasero MagSafe y más.

Si prefieres un modelo más económicom el iPhone 13 posee el mismo tamaño que el iPhone 13 Pro pero unas prestaciones inferiores en pantalla y cámara. Y si buscas un teléfono realmente compacto, el iPhone 13 mini posee una pantalla de solo 5.4″.

Conclusiones

Apple ha lanzado cuatro nuevos iPhone, siendo el iPhone 13 Pro Max el modelo más grande y, junto con el iPhone 13 Pro, también el más potente de la nueva familia.

El iPhone 13 Pro Max mantiene el diseño industrial que estrenó la familia iPhone 12 el año pasado. Cuenta con una estructura de acero inoxidable, más resistente que el alumino que encontramos en otros teléfonos, y bordes laterales totalmente planos.

Apple ha reducido ligeramente la anchura de la muesca de la pantalla, que ahora es un 20 por ciento más pequeña, gracias a que el auricular del oído se ha movido al borde superior. La pantalla está protegida por Ceramic Shield que, según Apple, es el cristal más resistente jamás utilizado en un smartphone.

La parte trasera está fabricada en vidrio reforzado y cuenta con un módulo cuadrado en la esquina que ha aumentado su tamaño para albergar las tres cámaras con sensores más grandes. Además, la funcionalidad MagSafe permite acoplar accesorios de forma magnética a la parte de atrás.

Apple ha optado por un acabado mate para el vidrio trasero, que es una magnífica elección para que las huellas dactilares no queden marcadas sobre su superficie. El iPhone 13 Pro Max está disponible en cuatro colores que tiñen la parte trasera y los bordes laterales: Grafito, oro, plata y azul alpino.

El teléfono ha aumentado ligeramente el grosor (7.7 vs. 7.4 mm) y el peso (240 vs. 228 gramos) respecto a su antecesor, pero lo ha hecho por una buena causa ya que la batería es mayor. En todo caso, no es una diferencia que se note mucho.

El iPhone 13 Pro Max es un smartphone muy grande, por lo que, si tienes la posibilidad de probarlo en la mano en alguna tienda, te aconsejo que lo hagas, ya que podrías preferir el iPhone 13 Pro más compacto.

Face ID permite desbloquear el dispositivo con comodidad y seguridad mediante el rostro, incluso en la oscuridad. El iPhone 13 Pro Max reconoce el rostro desde diversos ángulos, aunque sigue siendo difícil hacerlo mientras está apoyado sobre una mesa (salvo que asomes la cabeza).

En tiempos de pandemia, se ha echado de menos el lector de huella dactilar ya que la mascarilla impide el funcionamiento de Face ID, aunque si tienes un Apple Watch este problema está solventado ya que el reloj puede desbloquear el teléfono en esta situación.

La pantalla Super Retina XDR es, sin duda, la mejor que he probado hasta la fecha, ya que ofrece un brillo máximo muy elevado (unos 1.031 nits según mis mediciones con el 100% de la pantalla iluminada), una fidelidad y amplitud de color espectacular y una tasa dinámica de refresco que va desde 10 hasta 120 Hz.

La alta tasa de refresco hasta 120 Hz hace que las animaciones se vean muy suaves, especialmente las de la interfaz y apps de Apple, ya que no todas las apps se benefician todavía de esta característica. Además, al ser una tasa dinámica, se consigue ahorrar batería cuando consumes contenidos que no requieren un refresco tan frecuente.

Lo único que echo de menos en la pantalla del iPhone 13 Pro Max es la funcionalidad de pantalla siempre activa, que no acaba de llegar a los iPhone a pesar de contar con un panel OLED desde hace tiempo.

El iPhone 13 Pro Max destaca frente a los mejores smartphones en términos de rendimiento ya que llega con el nuevo y potente chip A15 Bionic, fabricado en un proceso de 5 nm.

Este chip tiene una CPU de 6 núcleos — 4 núcleos de alta eficiencia y 2 núcleos de alto rendimiento — y una GPU de 5 núcleos (los iPhone 13 / 13 mini tienen una GPU de 4 núcleos).

Incorpora un motor Neural Engine de 16 núcleos que ofrece una mejora de un 44 por ciento respeto al A14 Bionic.

En las pruebas de rendimiento, el A15 Bionic ha demostrado ser toda una bestia, superando en rendimiento de CPU y GPU a todos sus rivales de Android.

En la práctica, esto se traduce en que el iPhone 13 Pro Max se mueve con máxima fluidez, y esto se ve todavía más potenciado por la alta tasa de refresco d ela pantalla.

El iPhone 13 Pro Max está disponible en 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. La opción de 128 GB debería ser suficiente para muchos usuarios, pero si puedes permitirtelo, la opción de 256 GB es un valor más seguro para el futuro, sobre todo si te gusta tomar muchos vídeos — una buena razón para comprar este teléfono.

En el aspecto de conectividad, el teléfono soporta las tecnologías inalámbricas más avanzadas como Bluetooth 5 y WiFi 6 (802.11ax), aunque no con el estándar emergente WiFi 6E. Además, es compatible con redes LTE/4G de clase Gigabit y con redes 5G en la banda Sub-6GHz, que es la más comúnmente utilizada. También es compatible con Dual SIM, y ahora es posible utilizar SIM física + eSIM o doble eSIM.

Apple ha incorporado el chip U1 de banda ultraancha (UWB) que permite localizar objetos con gran precisión si utilizas las AirTags o productos compatibles con la red Buscar, así como ordenar por proximidad los iPhone cercanos al enviar un contenido por AirDrop.

El iPhone 13 Pro Max tiene altavoces estéreo que ofrecen una buena sensación espacial y, además, soportan Dolby Atmos. Como era de esperar, carece del conector de auriculares, por lo que tendrás que recurrir a un adaptador o auriculares Bluetooth como los excelentes AirPods.

El iPhone 13 Pro Max ofrece carga rápida por cable mediante su conector Lightning si utilizas un cargador de 20W o superior (no viene cargador en la caja) y, según algunas pruebas, parece que incluso puede aprovechar potencias superiores. Apple ofrece carga inalámbrica de 7.5W con un cargador convencional, y alcanza los 15W si utilizas el cargador magnético MagSafe.

En comparación con otros smartphones, especialmente de marcas chinas, no es una velocidad de carga muy elevada. Por cable, tarda algo más de 30 minutos en cargar el 50% de batería, y alrededor de 2 horas en cargar el 100%.

El iPhone 13 Pro Max cuenta con una batería más grande que su antecesor, lo que unido a la tasa de refresco dinámica se traduce en una autonomía todavía mejor. Aún con un uso intenso, estoy llegando al final del día con al menos un 35 por ciento de batería.

El teléfono llega con iOS 15 de fábrica, que incorpora novedades interesantes como los modos de Concentración para limitar llamadas y notificaciones según tu actividad (Descanso, Trabajo, Tiempo Libre), resumen de notificaciones, nuevos elementos almacenables en la Cartera, mayor detale en Mapas, captura de texto desde imágenes, mejoras en Mensajes, compartición de pantalla y reproducción de contenidos sincronizada con SharePlay. etc.

Una de las grandes ventajas que tiene iOS sobre Android son las actualizaciones. iOS 15 está llegando a dispositivos con seis años de antigüedad, por lo que es de esperar que el iPhone 13 Pro Max se mantenga actualizado durante mucho tiempo.

La cámara trasera doble del iPhone 13 Pro Max también ha experimentado importantes mejoras. Está formada por tres cámaras: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x. Además, también encontramos un sensor LiDAR para ayudar con el enfoque con poca luz y aplicaciones de Realidad Aumentada.

La cámara principal posee un nuevo sensor más grande (píxeles de 1.9 vs. 1.7 µm), una lente más luminosa (f/1.5 vs. f/1.6) y el sistema de estabilización por desplazamiento de sensor que estrenó el iPhone 12 Pro Max del año pasado.

Apple no solamente ha mejorado la óptica sino que ha incorporado Smart HDR 4, que ahora analiza cada persona de un grupo para mejorar el color, contraste e iluminación de cada sujeto individualmente. Otras funcionalidades como Deep Fusion o el modo Noche siguen presentes y mejoradas — ahora las fotografías tomadas por la noche son más realistas, con menos zonas sobreiluminadas.

En mis pruebas, las imágenes captadas por el iPhone 13 Pro Max ofrecen una buena nitidez, una reproducción de color fiel a la realidad y una exposición acertada. Tanto por el día como por la noche, los resultados son excelentes y, en mi opinión, no tienen nada que envidiar al del resto de smartphones de gama alta.

Como novedad, Apple ha incorporado los Estilos, que permiten ajustar el tono y temperatura de color de las fotografías de manera inteligente con cuatro modos: cálido, brillante, alto contraste y frío. A diferencia de un filtro convencional, aquí se identifican los elementos de la imagen para preservar el color de la piel, el azul del cielo, etc.

La cámara ultra gran angular incorpora un nuevo sensor que produce menos ruido y una lente más luminosa. En mis pruebas, los resultados son muy buenos. Se consiguen imágenes muy espectaculares, tanto durante el día como por la noche, que suele ser la asignatura pendiente de este tipo de cámaras. Además, esta cámara ahora permite tomar capturas en modo Macro.

La cámara teleobjetivo ha aumentado su factor de ampliación (3x vs. 2.5x) y, en consecuencia, la lente es menos luminosa. Por suerte, Apple ha añadido el modo Noche a esta cámara, y es posible acecarnos con gran acierto a elementos lejanos tanto por el día como por la noche — salvo en situaciones de muy poca luz, ya que entonces el teléfono utiliza la cámara principal y recorta la imagen.

El modo Retrato sigue presente en el iPhone 13 Pro Max, aunque ahora tendrás que alejarte un poco más si quieres usar la cámara teleobjetivo debido al mayor factor de ampliación. Apple permite modificar el nivel de desenfoque del fondo y ofrece seis efectos de iluminación que producen resultados muy llamativos.

En el apartado de vídeo, la cámara trasera del iPhone 13 Pro Max ofrece grabación de vídeo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces más colores que el vídeo convencional.

De hecho, el iPhone es el único smartphone capaz de grabar vídeo en formato Dolby Vision a [email protected] con la cámara trasera y a [email protected] con la cámara frontal.

Como novedad, Apple ha introducido el modo Cinematográfico que permite capturar vídeo con efecto bokeh (desenfoque de vídeo).

Ese modo hace seguimiento de los rostros para saber cuál debe enfocar en cada momento y anticipa la acción para cambiar el enfoque cuando, por ejemplo, entra otra persona en escena o el sujeto principal gira la cabeza.

Estos ajustes se pueden modificar posteriormente al editar el vídeo, dando lugar a secuencias más profesionales.

También es posible grabar en el modo ProRes, que es utilizado por profesionales de vídeo para conseguir una calidad y fidelidad de color excepcional. No obstante, este modo todavía no está disponible y habrá que esperar a que Apple lo habilite en una futura actualización de software.

La cámara frontal TrueDepth de 12MP ofrece unas buenas capturas y, además, es capaz de tomar fotografías en modo Retrato con una gran calidad. La lente es gran angular y permite tomar selfies individuales o de grupo. Es posible grabar vídeos 4K a 60 fps en Dolby Vision, así como en el nuevo modo Cinematográfico.

En mi opinión, el iPhone 13 Pro Max es un smartphone impresionante, gracias a su pantalla exquisita, su potente procesador, su batería casi inagotable y un conjunto de cámaras que destacan frente a otros en todas situaciones.

Lo mejor:

Diseño atractivo con estructura de acero inoxidable con bordes planos, cubierta trasera de vidrio y pantalla protegida por Ceramic Shield. Reducción del tamaño de la muesca.

Diseño atractivo con estructura de acero inoxidable con bordes planos, cubierta trasera de vidrio y pantalla protegida por Ceramic Shield. Reducción del tamaño de la muesca. Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos y apps exigentes gracias al rendimiento de su procesador A15 Bionic.

Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos y apps exigentes gracias al rendimiento de su procesador A15 Bionic. Reconocimiento facial Face ID que resulta fiable y rápido.

Reconocimiento facial Face ID que resulta fiable y rápido. Pantalla con amplia gama cromática, altísima fidelidad de colores, elevado brillo máximo, excelente contraste y una tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz

Pantalla con amplia gama cromática, altísima fidelidad de colores, elevado brillo máximo, excelente contraste y una tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz Sistema operativo iOS 15 que recibirá actualizaciones durante varios años

Sistema operativo iOS 15 que recibirá actualizaciones durante varios años Cámaras gran angular, ultra gran angular / macro y teleobjetivo que ofrecen la mejor calidad de la imagen en múltiples situaciones gracias al modo Noche, Smart HDR 4 y Deep Fusion.

Cámaras gran angular, ultra gran angular / macro y teleobjetivo que ofrecen la mejor calidad de la imagen en múltiples situaciones gracias al modo Noche, Smart HDR 4 y Deep Fusion. Modo Retrato con buena separación entre el sujeto y el fondo, y efectos de luz muy llamativos.

Modo Retrato con buena separación entre el sujeto y el fondo, y efectos de luz muy llamativos. Grabación de vídeo en formato 4K HDR Dolby Vision con la cámaras frontal y trasera. Nuevo modo Cinemático para grabar vídeo con fondo desenfocado y ProRes para grabación profesional.

Grabación de vídeo en formato 4K HDR Dolby Vision con la cámaras frontal y trasera. Nuevo modo Cinemático para grabar vídeo con fondo desenfocado y ProRes para grabación profesional. Soporte de Dual SIM mediante la combinación de SIM física + eSIM o doble eSIM

Soporte de Dual SIM mediante la combinación de SIM física + eSIM o doble eSIM Soporte de carga rápida por cable (50% de carga en media hora con cargador de 20W) y carga inalámbrica rápida a 15W con el cargador MagSafe.

Soporte de carga rápida por cable (50% de carga en media hora con cargador de 20W) y carga inalámbrica rápida a 15W con el cargador MagSafe. Conectividad 5G en la banda sub-6GHz (la más extendida fuera de Estados Unidos)

Conectividad 5G en la banda sub-6GHz (la más extendida fuera de Estados Unidos) Autonomía enorme gracias a componentes eficientes, la optimización de iOS y una mayor batería que modelos anteriores.

Autonomía enorme gracias a componentes eficientes, la optimización de iOS y una mayor batería que modelos anteriores. Altavoces estéreo con gran potencia y sonido espacial Dolby Atmos

Altavoces estéreo con gran potencia y sonido espacial Dolby Atmos Chip U1 de banda ultraancha (UWB) para localización de objetos con AirTags y uso de llaves inteligentes de vehículos

Chip U1 de banda ultraancha (UWB) para localización de objetos con AirTags y uso de llaves inteligentes de vehículos Resistencia frente al polvo y el agua IP68 (hasta 6 metros durante 30 minutos)

Lo peor:

Parte superior de la pantalla ocupada por una muesca (aunque ha disminuido su tamaño).

Parte superior de la pantalla ocupada por una muesca (aunque ha disminuido su tamaño). Ausencia de un modo de pantalla siempre activa.

Ausencia de un modo de pantalla siempre activa. Carga rápida no tan rápida como otros smartphones.

Carga rápida no tan rápida como otros smartphones. Conector Lightning presente, en lugar del más extendido USB-C.

