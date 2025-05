Samsung Galaxy S25 Edge es oficial: Diseño fino, resistente y elegante

Samsung ha presentado oficialmente el Galaxy S25 Edge, un smartphone que redefine el concepto de diseño ultradelgado con solo 5,8 mm de grosor y un peso de 163 gramos.

Esta nueva incorporación a la serie Galaxy S combina un cuerpo de titanio refinado con una resistencia superior y un diseño sofisticado, pensado tanto para destacar como para durar.

Este modelo conserva la identidad visual de la serie Galaxy S, pero apuesta por una silueta más compacta que no sacrifica rendimiento. La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Ceramic 2, una nueva generación de vidrio cerámico que refuerza la durabilidad sin comprometer la estética.

Cámara de 200 MP con Galaxy AI: creatividad en tu bolsillo

El Galaxy S25 Edge incorpora una cámara gran angular de 200 MP que ofrece imágenes de altísima resolución incluso en condiciones de baja luz. Gracias a la tecnología Nightography y a la optimización del tamaño de píxel, es posible capturar fotografías más brillantes, con una mejora de hasta el 40% en comparación con modelos anteriores.

Además, se incluye un sensor ultra gran angular de 12 MP con autofoco, perfecto para fotografía macro y tomas creativas. Todo esto potenciado por el ProVisual Engine y funciones como Borrador de audio o Asistente de dibujo, que permiten editar y mejorar imágenes con ayuda de Galaxy AI.

Rendimiento profesional con Snapdragon 8 Elite for Galaxy

En su interior, el Galaxy S25 Edge cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, desarrollado en colaboración con Qualcomm. Este chip proporciona un rendimiento fluido y eficiente durante todo el día, incluso en tareas exigentes como la edición de fotos o el uso de IA.

Para mantener el dispositivo fresco, Samsung ha rediseñado la cámara de vapor, haciéndola más ancha y delgada para una mejor disipación térmica. Además, la tecnología ProScaler mejora en un 40% el escalado de imágenes en pantalla, acompañado del motor mDNIe para una visualización más natural.

Galaxy AI: una inteligencia artificial más útil y segura

Galaxy S25 Edge lleva la inteligencia artificial al siguiente nivel, con herramientas personalizadas que entienden el contexto y se adaptan a las rutinas del usuario. Gracias a Galaxy AI, el dispositivo ofrece una experiencia multimodal, con asistentes virtuales que trabajan de forma integrada entre aplicaciones.

Funciones como Now Brief y Now Bar permiten una organización más inteligente del día a día, con recordatorios contextuales y asistencia en tiempo real. También se integran las últimas novedades de Gemini Live, permitiendo al usuario mostrarle a la IA lo que ve en la pantalla o en su entorno mientras mantiene una conversación activa.

Samsung refuerza su compromiso con la privacidad incorporando procesamiento de IA en el propio dispositivo. De esta forma, los datos personales nunca abandonan el teléfono, gracias a la tecnología Samsung Knox Vault. Esto garantiza que las experiencias personalizadas no comprometan la seguridad del usuario.

Colores disponibles y dónde obtener más información

El Galaxy S25 Edge se podrá adquirir en tres acabados elegantes: Titanio Plata, Titanio Azul y Titanio Negro intenso.