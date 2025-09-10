Apple amplía gratis la conectividad satelital en iPhone 14 y 15 hasta 2026

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha confirmado que los usuarios de iPhone 14 y iPhone 15 disfrutarán de un año adicional de acceso gratuito a las funciones de conectividad vía satélite.

Según la información publicada en las notas oficiales de la compañía sobre el lanzamiento del iPhone 17 y iPhone 17 Pro, la extensión se aplicará a todos aquellos que hayan activado su dispositivo en un país compatible con esta tecnología antes del 9 de septiembre de 2025 a las 9:00.

Una función clave desde el iPhone 14

La conectividad satelital debutó en noviembre de 2022 junto con los iPhone 14. En aquel momento, Apple introdujo el servicio de Emergencia SOS vía satélite, una herramienta que permite contactar con los servicios de emergencia incluso en lugares sin cobertura móvil o Wi-Fi. En un inicio, la compañía anunció que el servicio sería gratuito durante dos años tras la activación del dispositivo.

En 2023, Apple sorprendió a los primeros usuarios del iPhone 14 con un año adicional de uso gratuito, lo que situaba el final de la promoción en noviembre de 2025. Ahora, con este nuevo anuncio, la fecha límite se pospone de nuevo, extendiendo el acceso sin coste hasta noviembre de 2026 para los primeros en adoptar esta tecnología.

Cómo funciona el sistema de Emergencia SOS

La función de Emergencia SOS vía satélite permite que, en una situación de urgencia, el iPhone se conecte directamente a un satélite en órbita baja para enviar mensajes a servicios de rescate. La interfaz guía al usuario paso a paso, indicando hacia qué dirección apuntar el dispositivo para optimizar la conexión.

Con la llegada de iOS 18, Apple amplió estas capacidades permitiendo enviar mensajes de texto a familiares y amigos aunque no haya cobertura móvil. Esta evolución ha hecho que la conectividad satelital no sea solo un recurso de emergencia, sino también una herramienta útil para actividades al aire libre como senderismo, acampadas o viajes a zonas rurales.

Apple Watch Ultra 3 también con conectividad satelital

El anuncio de Apple no se limitó al iPhone. La compañía confirmó que el nuevo Apple Watch Ultra 3 también incorporará conexión por satélite, ampliando las posibilidades de comunicación en entornos extremos y consolidando esta tecnología como un estándar dentro del ecosistema Apple.

El hecho de que Apple siga extendiendo el acceso gratuito demuestra su intención de consolidar esta característica como un valor añadido clave en sus dispositivos. Aunque todavía no se ha especificado cuál será el coste del servicio en el futuro, la compañía continúa ofreciendo esta ventaja a millones de usuarios en todo el mundo sin cobrar por ella.