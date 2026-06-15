eufy rebaja cámaras de seguridad, robots aspiradores y otros dispositivos por Prime Day

El verano es una de las épocas del año en las que más tiempo pasamos fuera de casa, ya sea por vacaciones, escapadas de fin de semana o planes al aire libre. Para quienes quieren mantener el hogar protegido y en orden durante estos meses, eufy ha anunciado una selección de ofertas por Prime Day con descuentos en cámaras de vigilancia inteligentes, robots aspiradores y otros dispositivos para el hogar.

Las promociones estarán disponibles del 15 al 26 de junio tanto en Amazon como en la web oficial de eufy, con rebajas que alcanzan hasta el 45% en algunos productos.

eufyCam C37 2+1 Kit: vigilancia 360º con IA y visión nocturna 2K

Uno de los productos destacados de la promoción es el eufyCam C37 2+1 Kit, un sistema pensado para vigilar el hogar tanto de día como de noche.

Este kit incorpora seguimiento por IA de 360 grados con giro e inclinación, lo que permite cubrir diferentes zonas de la vivienda y mantener a las personas centradas en la imagen. Además, cuenta con visión nocturna en color 2K y foco integrado, para captar detalles incluso cuando la iluminación es reducida.

El sistema también puede combinarse con HomeBase Mini, desde donde es posible gestionar las cámaras en una sola app y acceder a funciones inteligentes como reconocimiento facial, IA más rápida, seguimiento entre cámaras y almacenamiento ampliable.

El eufyCam C37 2+1 Kit tiene un descuento del 33%, pasando de 299,99 euros a 199,99 euros.

eufyCam S4: triple lente, zoom 360º y energía solar

Para quienes buscan una cámara de seguridad más avanzada, la eufyCam S4 combina una triple lente BulletPTZ con una cámara Bullet 4K de 130 grados y una PTZ dual 2K con seguimiento inteligente.

Cuando detecta a una persona, la cámara puede enfocarla, seguirla y hacer zoom para mostrar detalles a una distancia de hasta 50 metros. También ajusta el encuadre si entran más personas en escena.

Otro de sus puntos fuertes es SolarPlus 2.0, con panel solar desmontable de 5,5 W, pensado para mantener la cámara activa con menor dependencia de la carga manual. Puede funcionar sin HomeBase gracias a su IA integrada para personas, vehículos y mascotas, junto con 32 GB de almacenamiento ampliables a 256 GB. Con HomeBase S380, añade BionicMind y almacenamiento de hasta 16 TB.

Además, combina radar y PIR para reducir falsas alarmas y puede activar luces rojas y azules junto a una sirena de 105 dB si detecta una amenaza dentro de la zona configurada.

La eufy Security SoloCam S4 tiene un descuento del 20%, pasando de 349,99 euros a 279,99 euros.

eufy S1 Pro: sacaleches calefactable con carga inalámbrica

La promoción también incluye el sacaleches calefactable eufy S1 Pro, un dispositivo pensado para quienes necesitan extraer leche fuera de casa sin complicaciones.

Su tecnología HeatFlow aporta una sensación de calidez tipo spa y, según eufy, puede ayudar a evitar obstrucciones y aumentar la producción hasta un 30%, de acuerdo con usuarias. Además, incorpora un estuche de carga inalámbrica y ofrece hasta 5 días de autonomía.

El sacaleches se conecta con la app eufy Baby, que permite ajustar ritmo y succión mediante OptiRhythm. Ofrece succión de nivel hospitalario de hasta 300 mmHg, un diseño fino, uso manos libres, funcionamiento ultrasilencioso de 46 dB y protección frente a fugas.

El sacaleches calefactable eufy S1 Pro tiene un descuento del 33%, pasando de 299,99 euros a 199,99 euros.

eufy HydroJet S2: robot aspirador con 30.000 Pa y base 12 en 1

Para quienes prefieren olvidarse de la limpieza diaria, el eufy HydroJet S2 es uno de los productos más ambiciosos de la campaña.

Este robot aspirador ofrece 30.000 Pa de succión AeroTurbo, con potencia constante incluso en alfombras. También incorpora limpieza inteligente de alfombras: eleva el chasis hasta 5 cm, evita flecos y no moja el tejido.

En el fregado, utiliza HydroJet 2.0, con presión de 15 N y agua electrolizada para tratar manchas y olores. Su sistema CleanMind AI le permite esquivar más de 200 obstáculos y evitar enredos de pelo.

La base UniClean 12 en 1 completa la experiencia con funciones automatizadas como lavado y secado de la mopa con agua a 60 ºC, reduciendo la intervención del usuario.

El eufy HydroJet S2 Robot Aspirador tiene un descuento del 31%, pasando de 1.599 euros a 1.099 euros.

Más ofertas de eufy por Prime Day

Además de los modelos destacados, eufy ha detallado otras rebajas disponibles durante la campaña. Estos son todos los productos incluidos en la promoción: