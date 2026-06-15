Reino Unido prohibirá TikTok, YouTube e Instagram a los menores de 16 años

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El Gobierno laborista de Keir Starmer ha anunciado una de las medidas más contundentes hasta la fecha contra el uso de redes sociales por parte de menores: Reino Unido bloqueará el acceso a plataformas como TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, X, Reddit, Facebook, Twitch, Kick y Threads para los menores de 16 años.

La iniciativa, presentada como una forma de devolver a los niños “más tiempo para jugar” y reducir el tiempo dedicado al desplazamiento infinito en pantalla, supone un paso más dentro de la estrategia británica de seguridad online. Llega después de la aplicación de la Online Safety Act, que ya había introducido controles más estrictos de edad y verificación obligatoria para determinados contenidos sensibles.

Según la información publicada por el propio Gobierno británico, las plataformas sociales quedarán bloqueadas para usuarios menores de 16 años, en una medida que el Ejecutivo describe como histórica y orientada a “devolver la infancia” a los niños.

Una medida que va más allá de Australia

El plan británico se inspira en iniciativas similares aprobadas en otros países, especialmente Australia, pero el Ejecutivo de Starmer quiere ir más lejos. La propuesta no solo afectaría a redes sociales clásicas, sino también a servicios con funciones sociales, recomendaciones algorítmicas, vídeos, comentarios o interacción entre usuarios.

Entre las plataformas mencionadas se encuentran TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook y X, aunque la lista definitiva de servicios afectados se publicará más adelante. Medios como Reuters apuntan a que WhatsApp y otros servicios de mensajería quedarían fuera inicialmente, aunque algunas funciones de comunicación con desconocidos podrían verse restringidas en otros entornos digitales.

Starmer ha defendido la medida asegurando que las grandes tecnológicas han tenido tiempo suficiente para actuar y no lo han hecho. El primer ministro británico sostiene que los padres se sienten desbordados por el mundo digital y que el Estado debe intervenir para establecer una nueva normalidad en la protección de los menores.

YouTube responde: una prohibición total puede empujar a los niños a sitios menos seguros

Una de las reacciones más llamativas ha llegado desde YouTube. En declaraciones recogidas por Wired, Jay Stoll, portavoz de la compañía, ha defendido que YouTube es un recurso importante para jóvenes, profesores y padres, y ha advertido de que las prohibiciones generales pueden sacar a los menores de entornos supervisados y llevarlos hacia servicios anónimos menos seguros.

La respuesta de YouTube pone sobre la mesa uno de los grandes debates de esta medida: si una prohibición directa protege realmente a los menores o si, por el contrario, les empuja a buscar vías alternativas como VPN, cuentas falsas o plataformas menos reguladas.

Las grandes tecnológicas afectadas todavía no han ofrecido una respuesta coordinada, aunque es previsible que Meta, TikTok, X y otras compañías presionen para matizar el alcance de la norma antes de su entrada en vigor.

Críticas por vigilancia, identidad digital y exceso de control

La medida ha generado una fuerte reacción en redes sociales, especialmente entre quienes la consideran una forma de exceso regulatorio. Algunos críticos sostienen que el Gobierno debería invertir más en ocio juvenil, deporte, educación digital y espacios seguros, en lugar de limitar el acceso a herramientas que también pueden tener usos educativos y sociales.

Otro de los puntos más polémicos es la verificación de edad. Para aplicar una prohibición de este tipo, las plataformas necesitarán comprobar con mayor precisión la edad de sus usuarios, lo que ha reabierto el debate sobre privacidad, identidad digital y tratamiento de datos personales.

Reuters señala que la aplicación recaerá sobre las plataformas, no sobre los menores, y que Ofcom tendrá un papel clave en el desarrollo de los mecanismos de verificación y supervisión.

Más restricciones para adolescentes y plataformas de juegos

El plan no se limitaría únicamente al acceso a redes sociales. El Gobierno británico también estudia restricciones adicionales para adolescentes de 16 y 17 años, como limitaciones al desplazamiento infinito, controles nocturnos y medidas contra los chatbots de inteligencia artificial con contenido romántico o sexual.

También se contemplan limitaciones en plataformas de videojuegos, livestreaming y servicios en los que los menores puedan comunicarse con desconocidos. Según The Guardian, el paquete se presenta como una política de “Australia plus”, con restricciones más amplias que las aplicadas en otros países.

Un precedente que puede extenderse a otros países

La decisión de Reino Unido puede marcar un precedente importante para otros gobiernos europeos. En los últimos años, la preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental, el sueño, la concentración y la seguridad de los menores ha aumentado de forma notable.

Sin embargo, la eficacia de estas prohibiciones sigue siendo objeto de debate. Los defensores creen que ayudan a reducir la presión social, el consumo compulsivo de contenido y la exposición a material dañino. Los críticos, en cambio, advierten de que una prohibición rígida puede ser difícil de aplicar, invadir la privacidad de todos los usuarios y no resolver los problemas de fondo.

En cualquier caso, el anuncio británico confirma una tendencia clara: los gobiernos están dejando de confiar únicamente en la autorregulación de las plataformas y empiezan a imponer límites legales mucho más estrictos al uso de redes sociales por parte de menores.