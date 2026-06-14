El precio de los móviles va a subir: Nothing advierte del gran culpable

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La próxima vez que pienses en cambiar de móvil, quizá no te convenga esperar demasiado. Al menos eso es lo que sugiere Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing, que ha lanzado una advertencia bastante clara: los precios de los smartphones van a subir, y no parece que la situación vaya a mejorar pronto.

El motivo no está en las cámaras, ni en las pantallas, ni siquiera en los procesadores. Según Pei, el gran problema está ahora en la memoria RAM, un componente que se ha encarecido de forma muy notable y que ya está afectando directamente al coste de fabricación de los móviles.

La memoria RAM se dispara y amenaza el precio de los móviles

Carl Pei ha explicado en X que los costes de memoria han subido con una rapidez mayor de la esperada. De hecho, asegura que en el caso del Nothing Phone (4a), el coste de la memoria se duplicó entre el momento en que la compañía decidió fabricar el dispositivo y su llegada al mercado.

Lo más llamativo es que, según Pei, esos costes se han vuelto a duplicar desde entonces. Es decir, Nothing se ha encontrado con una subida muy fuerte en uno de los componentes clave de cualquier smartphone moderno.

La memoria RAM, que durante años ha sido un elemento importante pero no necesariamente el más caro, se habría convertido ahora en el componente más costoso dentro de un teléfono. Pei afirma que puede representar más del 50% del coste total del hardware de un nuevo móvil, por encima incluso del procesador o la pantalla.

Nothing no es la única marca preocupada

Aunque la advertencia llega ahora de la mano de Nothing, la compañía no sería la única afectada por esta situación. Otros grandes fabricantes también se enfrentan al mismo problema, y marcas como Samsung o Google podrían verse obligadas a trasladar parte de ese incremento al precio final de sus próximos dispositivos.

Esto podría tener un impacto especialmente visible en los móviles de gama media, donde los márgenes suelen ser más ajustados. En este segmento, cualquier aumento de coste en componentes esenciales puede marcar la diferencia entre mantener un precio competitivo o lanzar un modelo más caro que su predecesor.

La situación también llega en un momento complicado para los usuarios, ya acostumbrados a que los teléfonos de gama alta superen con facilidad la barrera psicológica de los 1.000 euros. Si la presión sobre los costes se extiende a todas las gamas, renovar el móvil podría ser más caro en 2026.

Esperar a las ofertas podría no ser suficiente

Una de las ideas más repetidas entre quienes quieren cambiar de smartphone es esperar a las grandes campañas de descuentos. Sin embargo, Pei también ha querido enfriar esas expectativas.

Según el CEO de Nothing, la temporada de ofertas de este año no contará con los descuentos a los que muchos compradores están acostumbrados. En otras palabras, quienes esperen al Black Friday, campañas navideñas o promociones similares podrían encontrarse con rebajas menos agresivas de lo habitual.

Esto tendría sentido si los fabricantes están absorbiendo ya una subida importante de costes. Si el margen de beneficio se reduce por el encarecimiento de la memoria, las marcas tendrían menos margen para lanzar descuentos importantes sin perder rentabilidad.

El mensaje de Carl Pei: comprar antes puede ser mejor

Pei ha resumido la situación con una frase bastante directa: si estás pensando en actualizar tu móvil, el mejor momento fue ayer. Es una forma sencilla de decir que, desde su punto de vista, esperar no necesariamente jugará a favor del consumidor.

El directivo asegura que los precios de los teléfonos van a subir y que seguirán haciéndolo durante el próximo año. Aunque este tipo de mensajes también puede servir para incentivar las ventas a corto plazo, lo cierto es que encaja con una tendencia más amplia: la memoria se ha convertido en un componente estratégico y cada vez más demandado.

La presión no viene solo del mercado móvil. El auge de la inteligencia artificial, los centros de datos y otros sectores tecnológicos está aumentando la demanda de memoria, lo que puede tensionar todavía más los precios y la disponibilidad para fabricantes de smartphones.

¿Qué significa esto para los usuarios?

Para quienes tienen un móvil relativamente nuevo y no necesitan cambiarlo, probablemente no tenga sentido precipitarse. Pero quienes ya tenían pensado renovar su teléfono en los próximos meses podrían encontrarse con un mercado menos favorable más adelante.

Los modelos actuales podrían mantener precios más atractivos que los próximos lanzamientos, especialmente si las marcas ajustan sus tarifas para compensar el aumento de costes. También es posible que veamos cambios en las configuraciones, con menos memoria en algunos modelos base o diferencias de precio más marcadas entre versiones.

En cualquier caso, el aviso de Nothing apunta a una tendencia que puede afectar a todo el sector: los móviles podrían encarecerse no por grandes innovaciones visibles, sino por el coste de componentes internos que el usuario rara vez ve, pero que son esenciales para el rendimiento del dispositivo.

Una subida que puede cambiar la gama media

La gama media podría ser la gran perjudicada por esta situación. En los últimos años, este segmento se ha vuelto muy competitivo gracias a móviles con pantallas de calidad, buenas cámaras, baterías generosas y cantidades de RAM cada vez mayores.

Si la memoria se encarece tanto como advierte Pei, los fabricantes tendrán que tomar decisiones difíciles: subir precios, reducir márgenes, recortar especificaciones o reservar ciertas configuraciones para modelos más caros.

Esto podría provocar que los móviles asequibles de los próximos meses resulten menos atractivos que los actuales, o que las versiones con más RAM se encarezcan de forma notable. Para muchos usuarios, la recomendación práctica será comparar muy bien antes de comprar y no asumir que el próximo modelo será necesariamente mejor por el mismo precio.