Roborock Qrevo S Pro llega a España: Limpieza premium desde 589 euros

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Roborock amplía su catálogo en España con el lanzamiento del Roborock Qrevo S Pro (275983), un nuevo robot aspirador que llega con una idea muy clara: acercar funciones propias de modelos de gama alta a quienes buscan una opción más accesible, sin renunciar a una limpieza potente y automatizada.

El nuevo modelo está disponible desde hoy, 27 de abril, a través del canal oficial de Roborock en Amazon, la web oficial de la marca y otros distribuidores por un precio de 589€.

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Un robot aspirador pensado para dar el salto a la limpieza inteligente

El Roborock Qrevo S Pro se presenta como una propuesta especialmente interesante para quienes quieren comprar su primer robot aspirador avanzado. No se trata simplemente de un modelo de entrada, sino de una alternativa que hereda varias tecnologías habituales en gamas superiores.

La compañía lo posiciona como una evolución natural dentro de la familia Qrevo, con un enfoque muy claro en reducir la intervención del usuario. Es decir, que el robot no solo aspire y friegue, sino que también se encargue de buena parte de su propio mantenimiento mediante una base multifuncional.

Roborock, que asegura ser la marca número uno a nivel mundial en robótica de limpieza desde 2023 tanto en valor como en unidades vendidas, refuerza así su apuesta por el mercado español, donde también ha ganado visibilidad recientemente gracias a su alianza estratégica con el Real Madrid.

Succión HyperForce de 18.500 Pa para alfombras, grietas y suciedad difícil

Uno de los apartados más destacados del Roborock Qrevo S Pro es su sistema de succión HyperForce, capaz de alcanzar los 18.500 Pa. Según la marca, esto supone un incremento superior al 50% frente a modelos anteriores.

Esta potencia está pensada para mejorar la recogida de suciedad en superficies complicadas, como alfombras, juntas del suelo, grietas o zonas donde se acumulan polvo, migas y pelos. En hogares con mascotas, este punto puede ser especialmente importante, ya que el robot combina esa fuerza de aspiración con un diseño orientado a reducir atascos.

Para ello, incorpora un cepillo principal de goma integral y un cepillo lateral antienredos, dos elementos diseñados para minimizar el mantenimiento y evitar que el pelo se quede atrapado con facilidad. Es una mejora práctica, sobre todo para quienes están cansados de tener que limpiar manualmente los cepillos cada pocos días.

Base multifuncional con lavado de mopas a 75 °C

El Qrevo S Pro no solo busca destacar por la aspiración. Roborock también ha puesto el foco en la higiene y la comodidad mediante una base multifuncional de nueva generación.

Una de sus funciones más llamativas es la limpieza de las mopas con agua caliente a 75 °C. Este sistema permite lavar automáticamente las mopas después de cada sesión, ayudando a eliminar manchas difíciles y reduciendo la necesidad de intervención manual.

Además, tras el lavado, la base utiliza aire templado a 45 °C para secar las mopas. Esta función resulta especialmente útil para evitar malos olores y reducir la proliferación de bacterias, un problema habitual cuando las mopas permanecen húmedas durante demasiado tiempo.

La base también cuenta con un diseño desmontable que facilita la limpieza y promete una carga un 30% más rápida, de modo que el robot pueda volver antes al trabajo cuando lo necesite.

Navegación LiDAR y evitación inteligente de obstáculos

Para moverse por casa, el Roborock Qrevo S Pro integra el sistema de navegación inteligente PreciSense LiDAR, que permite crear mapas precisos del hogar y planificar rutas de limpieza eficientes.

Este sistema se combina con la tecnología Reactive Tech, diseñada para detectar y esquivar obstáculos. La idea es que el robot pueda evitar muebles, objetos olvidados en el suelo o pequeños obstáculos cotidianos sin quedarse bloqueado con facilidad.

También es compatible con Matter, Alexa, Google Home y Apple Siri, lo que facilita su integración en hogares conectados. Gracias a esta compatibilidad, los usuarios podrán controlar el robot mediante asistentes de voz o integrarlo en automatizaciones domésticas.

Fregado con mopas giratorias y elevación automática de 10 mm

El sistema de fregado también recibe un tratamiento avanzado. El Roborock Qrevo S Pro incorpora mopas giratorias dobles, una solución que busca mejorar el contacto con el suelo y aumentar la eficacia frente a manchas.

Además, estas mopas pueden elevarse automáticamente hasta 10 mm cuando el robot detecta una alfombra. De esta forma, el dispositivo puede aspirar alfombras sin mojarlas, manteniendo la succión elevada y evitando tener que retirar manualmente alfombras o configurar zonas de exclusión en cada limpieza.

Esta combinación de aspiración potente, fregado activo y elevación automática convierte al Qrevo S Pro en un modelo especialmente práctico para hogares con suelos mixtos.

Precio y disponibilidad del Roborock Qrevo S Pro en España

El Roborock Qrevo S Pro llega a España con un precio oficial de 589 euros en su versión estándar.

También estará disponible una versión set por 599 euros, que incluye una mopa y un filtro adicional. La diferencia de precio entre ambas opciones es reducida, por lo que esta segunda versión puede resultar interesante para quienes quieran contar desde el principio con consumibles extra.

Una propuesta atractiva para quienes buscan funciones premium sin irse a la gama más cara

Con el Qrevo S Pro, Roborock quiere cubrir un espacio cada vez más demandado: el de los robots aspiradores que ofrecen prestaciones avanzadas sin alcanzar los precios de los modelos más exclusivos.

Su combinación de 18.500 Pa de succión, lavado de mopas con agua caliente, secado automático, navegación LiDAR, evitación de obstáculos y fregado con elevación automática lo coloca como una opción muy completa dentro de su rango de precio.

Habrá que ver cómo se comporta en el día a día, especialmente en aspectos como la detección de obstáculos pequeños, el nivel de ruido o la eficacia real del fregado en manchas secas. Sobre el papel, sin embargo, el Roborock Qrevo S Pro apunta a ser uno de los lanzamientos más interesantes de la marca para quienes buscan automatizar la limpieza del hogar sin complicaciones.