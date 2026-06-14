Apple no enseñó todo lo nuevo de iOS 27: Estas funciones llegarían en septiembre

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Apple ya ha celebrado la keynote inaugural de la WWDC 2026, y este año el foco ha estado claramente puesto en dos grandes frentes: la nueva etapa de Siri con inteligencia artificial y una promesa de mayor estabilidad en sus sistemas operativos. Sin embargo, como suele ocurrir con Apple, no todo lo que la compañía tiene preparado para los próximos meses se mostró sobre el escenario.

Según Mark Gurman, de Bloomberg, todavía hay varias funciones en desarrollo que no aparecieron durante la presentación, pero que podrían llegar o anunciarse más cerca de septiembre, coincidiendo con los nuevos lanzamientos de hardware de la compañía.

Entre ellas estarían una nueva esfera para el Apple Watch inspirada en el Modular Ultra, una integración más abierta de Siri con chatbots de terceros y una app Cámara mucho más personalizable para el iPhone.

Apple todavía se guarda algunas novedades para septiembre

La WWDC suele ser el escaparate principal de las novedades de software de Apple, pero no siempre revela todo lo que llegará con las versiones finales de iOS, watchOS, macOS y el resto de sistemas. En muchas ocasiones, la compañía reserva ciertas funciones para más adelante, especialmente cuando están vinculadas a nuevos dispositivos.

Este año parece que volverá a ocurrir algo similar. Aunque Apple ya ha presentado las grandes líneas de sus próximos sistemas operativos, todavía habría características que no están listas para aparecer en las primeras betas para desarrolladores o que la empresa prefiere enseñar junto a nuevos productos.

De acuerdo con Mark Gurman, estas novedades podrían dejarse ver antes del lanzamiento público de las nuevas versiones de software, previsto habitualmente para septiembre.

Una esfera Modular Ultra más sencilla para el Apple Watch

Una de las novedades que Apple tendría en desarrollo afecta al Apple Watch. Según la información publicada, la compañía habría creado una versión simplificada de la esfera Modular Ultra, hasta ahora exclusiva del Apple Watch Ultra.

La esfera Modular Ultra se ha convertido en una de las más reconocibles del reloj más avanzado de Apple. Destaca por aprovechar la gran pantalla del Apple Watch Ultra con un reloj de gran tamaño y varias complicaciones que permiten consultar mucha información de un vistazo.

La nueva versión, sin embargo, sería más sencilla. Mantendría el gran reloj característico de Modular Ultra, pero prescindiría de una segunda fila de complicaciones. Esto la haría más limpia visualmente y, posiblemente, más adecuada para otros modelos de Apple Watch con pantallas algo más pequeñas.

Apple no mostró esta esfera durante la WWDC 2026, pero su llegada tendría sentido en septiembre, cuando la compañía suele renovar la familia Apple Watch. También podría ser una forma de llevar parte de la experiencia visual del Apple Watch Ultra a modelos más convencionales, aunque habrá que esperar para saber si estará disponible en todos los relojes compatibles o si seguirá teniendo algún tipo de limitación.

Siri podría abrirse a más chatbots de inteligencia artificial

Otra de las funciones que Apple estaría preparando tiene que ver con Siri y su integración con servicios de inteligencia artificial de terceros.

Actualmente, Apple mantiene compatibilidad con ChatGPT gracias al acuerdo anunciado con OpenAI en 2024, que permitió integrar el chatbot dentro de la experiencia de Siri y Apple Intelligence. Sin embargo, la compañía estaría trabajando en un modelo distinto, más flexible y menos dependiente de acuerdos individuales.

La idea sería permitir que aplicaciones de terceros se integren directamente con Siri mediante una API de extensiones. En lugar de que Apple tenga que cerrar acuerdos específicos con cada empresa interesada, los desarrolladores podrían solicitar acceso a esta capacidad e integrarla en sus propias aplicaciones.

Esto abriría la puerta a que Siri pudiera trabajar no solo con ChatGPT, sino también con otros asistentes y modelos de inteligencia artificial como Gemini, Claude u otros servicios similares. En teoría, el usuario podría invocar funciones de esos chatbots directamente desde Siri, siempre que la app correspondiente haya implementado la integración.

Una integración más abierta, pero con posibles diferencias de privacidad

Este nuevo enfoque tendría una diferencia importante respecto al acuerdo actual con OpenAI. En el caso de la integración original de ChatGPT, Apple estableció unas condiciones específicas para mantener ciertas garantías de privacidad dentro de la experiencia de Apple Intelligence.

Con un sistema basado en extensiones de terceros, la relación sería distinta. Ya no se trataría necesariamente de una alianza directa entre Apple y cada proveedor, sino de una integración más estándar a través de una API. Eso podría implicar que las condiciones de privacidad dependan más de cada aplicación y de sus propias políticas.

Apple también estaría trabajando para trasladar ChatGPT a este nuevo modelo de integración, aunque por ahora no se habría materializado públicamente. Según Gurman, la compañía ya habría mantenido conversaciones con OpenAI, Anthropic y Google sobre cómo funcionaría este sistema y qué permisos o autorizaciones necesitarían las empresas para integrarse con Siri.

Por qué Apple no habría anunciado todavía estas extensiones para Siri

Aunque la integración de Siri con más chatbots parece una evolución lógica, Apple podría haber tenido varios motivos para no presentarla todavía en la WWDC.

Uno de ellos estaría relacionado con la situación regulatoria en Europa. Apple mantiene una postura crítica frente a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, y anunciar una apertura más amplia de Siri a servicios externos podría resultar incómodo dentro de ese contexto.

También hay una razón de producto. Si Apple hubiera mostrado desde el primer día integraciones con modelos externos más potentes o conocidos, la nueva Siri con IA podría haber perdido protagonismo. La compañía parece interesada en presentar primero su propia evolución del asistente antes de destacar lo que pueden hacer otros servicios.

Otro posible motivo tendría que ver con OpenAI. Según el texto original, Apple podría querer evitar conflictos legales con la compañía, que habría amenazado con litigios. Además, incorporar más proveedores externos mientras se trabaja también en una posible colaboración con Gemini podría generar confusión entre los usuarios.

En cualquier caso, la expectativa es que sepamos más sobre estas extensiones conforme se acerque septiembre. Si Apple acaba activando este sistema, Siri podría convertirse en una puerta de entrada mucho más flexible a distintos servicios de inteligencia artificial.

La app Cámara del iPhone sería mucho más personalizable

La tercera gran función que no apareció en la primera beta para desarrolladores de iOS 27 está relacionada con la app Cámara.

Según la información disponible, Apple habría estado preparando una versión mucho más personalizable de la aplicación. La idea sería permitir que los usuarios puedan mover controles y colocar ciertos elementos en la posición que prefieran.

Esto supondría un cambio relevante en una app que, tradicionalmente, Apple ha mantenido bastante controlada. La Cámara del iPhone suele apostar por una interfaz sencilla, con pocas opciones visibles y un enfoque muy directo: abrir, apuntar y disparar. Sin embargo, a medida que los iPhone Pro han ganado funciones avanzadas de foto y vídeo, también ha crecido la necesidad de ofrecer más control a quienes quieren adaptar la experiencia a su forma de uso.

La posibilidad de reorganizar controles podría resultar especialmente útil para quienes utilizan el iPhone como herramienta de creación de contenido. También ayudaría a reducir fricciones en funciones que hoy pueden quedar algo escondidas o requerir varios toques para acceder a ellas.

Siri en la Cámara sí llegó, pero la personalización tendrá que esperar

Aunque la app Cámara no recibió todavía esa personalización completa en la primera beta, Apple sí habría incluido otras novedades relacionadas con Siri dentro de la aplicación.

Esto sugiere que la compañía está trabajando en una experiencia más inteligente para la captura de fotos y vídeos, posiblemente apoyada en comandos de voz, reconocimiento contextual o accesos más rápidos a funciones concretas.

La personalización completa de la interfaz, sin embargo, podría reservarse para septiembre. Tiene sentido que Apple quiera enseñar esta función junto a los próximos iPhone, especialmente si los nuevos modelos Pro incorporan mejoras de cámara que necesiten una demostración más vistosa.

Según la información original, esta novedad podría presentarse junto al iPhone 18 Pro, lo que ayudaría a dar más interés al ciclo de lanzamiento. Apple suele utilizar funciones de software exclusivas o destacadas para reforzar el atractivo de sus nuevos dispositivos, incluso cuando forman parte de una actualización más amplia de iOS.

Septiembre podría completar lo que la WWDC no enseñó

La WWDC 2026 ha servido para marcar el rumbo del software de Apple durante el próximo año, pero todo apunta a que la historia todavía no está completa.

La compañía habría preferido centrarse en Siri AI, estabilidad y las funciones ya listas para las primeras betas, dejando otras novedades para más adelante. Esta estrategia no es extraña: Apple suele pulir algunas características durante el verano y reservar ciertos anuncios para el evento de septiembre, cuando los nuevos iPhone y Apple Watch concentran toda la atención.

La esfera Modular Ultra simplificada, las extensiones de Siri para más chatbots y la app Cámara personalizable encajan bien dentro de esa estrategia. No son necesariamente las funciones más grandes del año, pero sí pueden tener un impacto visible en el uso diario.