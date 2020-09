Análisis del Sony Xperia 1 II a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Sony Xperia 1 II.

Sony presentó a principios de año su nuevo buque insignia Xperia 1 II, el sucesor del Xperia 1 del año pasado, pero la compañía no lo ha sacado a la venta hasta varios meses después.

El Sony Xperia 1 II posee una pantalla OLED 4K de 6.5″, procesador Snapdragon 865, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera gran angular (12MP, f/1.7) + ultra gran angular (12MP, f/2.2) + teleobjetivo 3x (12MP, f/2.4) + ToF, cámara frontal (8MP, f/2.0), lector de huella en un lateral y batería de 4.000 mAh con carga rápida hasta 21W.

He tenido la oportunidad de probar y utilizar el Sony Xperia 1 II durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Apartados del análisis

Diseño y construcción

El Sony Xperia 1 II se caracteriza por un diseño con líneas rectas, que contrasta con los cuerpos curvados que encontramos en otros smartphones de gama alta. De hecho, todas las superficies del Sony Xperia 1 II son planas a excepción de las cuatro esquinas, que están ligeramente redondeadas.

Otro aspecto que llama la atención del diseño del Sony Xperia 1 II es su frontal inusualmente alargado.

A su pantalla con ratio 21:9, más alargada de lo habitual, se suman unos marcos superior e inferior que, sin ser demasiado gruesos, contribuyen a que el teléfono tenga un aspecto todavía más alargado.

Como resultado, nos encontramos ante un smartphone más estrecho que otros pero, a la vez, más largo de lo habitual.

Esto hace que el manejo del Sony Xperia 1 II no sea todo lo cómodo que me gustaría. La pantalla resulta ser demasiado alta y, al sostener el teléfono con una mano, es complicado alcanzar con el dedo elementos situados en la mitad superior de la pantalla.

A pesar de que Sony experimentó el uso de la muesca con el Xperia L4 y que la mayoría de los fabricantes optan por pantallas con muesca o, más recientemente, perforadas para aumentar la superficie de pantalla, Sony ha vuelto a confiar en el marco tradicional que cubre toda la franja superior del frontal.

Sobre esto, hay diversidad de opiniones. Hay quienes prefieren marcos a muescas u orificios en pantalla pero, personalmente, yo no estoy en ese grupo y prefiero un mejor aprovechamiento del frontal.

Sony ha aprovechado el marco superior para colocar un LED de notificaciones en la esquina superior izquierda, algo que será bien recibido por muchos usuarios aunque no es apenas configurable (solo puedes activarlo o desactivarlo). También encontramos la cámara frontal y un altavoz.

La barbilla que encontramos debajo de la pantalla es prácticamente igual de ancha que el marco superior y considerablemente más prominente que otros smartphones de gama alta. En mi opinión, estos marcos se ven algo anticuados para los estándares de hoy pero, como comentaba antes, es cuestión de gustos.

Los marcos del Sony Xperia 1 II hacen que nos encontremos ante un smartphone con un ratio de pantalla-a-cuerpo de un 84% según GSMArena, que es uno de los valores más bajos que hemos visto.

El grosor del cuerpo del Sony Xperia 1 II es de solo 7,6 mm., por lo que se encuentra por debajo de otros smartphones. Su peso de 181 gramos también es bastante bajo, por lo que a pesar de ser un smartphone bastante alargado no es un ladrillo.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy Note20 Ultra 165 × 77 × 8,1 208 6,9″ 92% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% OPPO Find X2 Pro 165 × 74 × 8,8 207 6,7″ 91% OnePlus 8 Pro 165 × 74 × 8,5 199 6,8″ 91% Samsung Galaxy Note10+ 162 × 77 × 7,9 196 6,8″ 91% Samsung Galaxy S20+ 162 × 74 × 7,8 186 6,7″ 91% Samsung Galaxy S20 Ultra 167 × 76 × 8,8 222 6,9″ 90% Samsung Galaxy S20 152 × 69 × 7,9 163 6,2″ 90% Xiaomi Mi 10 / 10 Pro 163 × 75 × 9,0 208 6,7″ 90% Samsung Galaxy Note20 162 × 75 × 8,3 192 6,7″ 89% OnePlus 8 160 × 73 × 8,0 180 6,6″ 89% Xiaomi Mi Note 10 158 × 74 × 9.7 208 6.5″ 88% Oppo Reno2 160 × 74 × 9.5 189 6,5″ 88% Poco F2 Pro 163 × 75 × 8.9 219 6,7″ 87% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Sony Xperia 1 II 165 × 71 × 7,6 181 6,5″ 84% Honor 20 Pro 155 × 74 × 8.4 182 6,3″ 84% LG V50 ThinQ 5G 159 × 76 × 8,3 183 6,4″ 83% LG G8x ThinQ 159 × 76 × 8,4 192 6,4″ 83% Sony Xperia 1 167 × 72 × 8.2 178 6,5″ 82% iPhone 11 Pro 144 × 71 × 8.1 188 5.8″ 82% Pixel 4 XL 160 × 75 × 8,2 193 6,3″ 81% Sony Xperia 5 158 × 68 × 8,2 164 6.1″ 81%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

La parte trasera del Sony Xperia 1 II está hecha de cristal y, por tanto, resulta algo resbaladiza en la mano y las huellas dactilares tienden a quedar marcadas — aunque no tanto como cabría esperar. El módulo de cámara está situado en la esquina superior izquierda y sobresale ligeramente de la superficie del teléfono, por lo que el teléfono baila un poco al teclear sobre la pantalla estando apoyado sobre una mesa.

Si sujetas el teléfono con la mano izquierda, debes tener cuidado ya que el dedo índice se apoya de manera natural sobre el módulo de cámara, por lo que acabará ensuciándose fácilmente.

Sony ha reforzado el cristal de la parte frontal y trasera con Gorilla Glass 6, la penúltima versión del popular sistema de protección de Corning (en el momento de lanzamiento, era la última generación disponible). Pocos smartphones pueden presumir de contar con Gorilla Glass 6 a ambos lados, por lo que es un punto a favor de Sony que no haya escatimado costes en este aspecto.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del smartphone para ver qué elementos se encuentran.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, que integra el lector de huella dactilar y hunde por debajo del marco al pulsarlo, y, justo encima, el botón de volumen, que es alargado y de una sola pieza.

En el otro extremo podemos ver el botón dedicado para la cámara, algo que cada vez se ve menos pero que Sony sigue manteniendo como seña de identidad. Sin duda, es más útil tener un botón dedicado para la cámara que para Google Assistant, como algunos fabricantes. A diferencia del resto de botones, el botón de Cámara se nota un poco suelto al tacto.

En el lateral izquierdo, encontramos el compartimento que oculta la bandeja para la tarjeta nano-SIM y la tarjeta micro-SD, que puede extraerse fácilmente sin necesidad de usar un objeto puntiagudo.

La parte superior del teléfono incorpora un conector de auriculares.

La parte inferior del teléfono solo posee un conector USB-C 3.1 y, a diferencia de otros smartphones, no posee una rejilla de altavoz ya que el segundo altavoz se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Los bordes laterales del teléfono son completamente planos, pero las aristas están biseladas, por lo que no se clavan en la mano cuando sostenemos el teléfono con fuerza.

El Sony Xperia 1 II está disponible en dos colores: negro y púrpura. Me hubiera gustado ver alguna alternativa un poco más alegre ya que ambos colores resultan bastante serios.

Por último, como ya es habitual en los dispositivos de Sony, el Xperia 1 II posee protección frente al agua y el polvo IP68. La garantía no cubre daños por agua y, por tanto, no deberíamos utilizar el teléfono para tomar fotografías subacuáticas ni nada parecido.





Pantalla

El Sony Xperia 1 II posee un panel OLED de un tamaño 6.5″. El panel posee una resolución 4K (3840 x 1644 píxeles) y un ratio alargado 21:9 al que Sony denomina CinemaWide y que está especialmente pensado para ver películas en formato cinematográfico sin grandes barras arriba y abajo.

La densidad de píxeles de la pantalla es de 643 ppp, un valor extremadamente alto que hace que la pantalla se vea muy nítida. En mi opinión, no tiene mucho sentido una resolución tan elevada en la pantalla de un smartphone ya que, al menos para mí, es imposible apreciar la diferencia frente a un smartphone con resolución QHD+ a simple vista.

La matriz de sub-píxeles del Sony Xperia 1 II es de tipo Pentile, por lo que los sub-píxeles rojo, verde y azul no están dispuestos uno a continuación del otro en una hilera sino que están colocados formando rombos, como se puede apreciar en la imagen de más abajo.

A igualdad de resolución, las pantallas RGB se ven más nítidas que las pantallas PenTile de los paneles OLED, donde los subpíxeles se organizan irregularmente con formas geométricas. El patrón PenTile produce un efecto de zigzagueo en las líneas rectas que es perceptible a simple vista si la resolución no es lo suficientemente elevada, aunque esto no es un problema en smartphones como el Xperia 1 II.

Matriz Pentile de la pantalla del Sony Xperia 1 II

El Sony Xperia 1 II posee un panel de 10 bits compatible con la reproducción de contenidos HDR, lo que significa que podrás disfrutar de contenidos con un gran rango dinámico en servicios de streaming como Netflix o incluso YouTube. Incluso si el contenido no es HDR, Sony afirma que el Xperia 1 II es capaz de convertir contenidos estándar a contenidos HDR mediante software a través de la tecnología X-1 for mobile.

Sony también ha incorporado una nueva tecnología de reducción del desenfoque en movimiento que reduce el retraso entre fotogramas para una imagen más nítida.

En los ajustes de pantalla, Sony ofrece un modo de color estándar y un modo Creador. Este último está inspirado en la reproducción de color del monitor profesional Master Monitor que ofrece una reproducción de colores fiel al contenido original. La combinación de la pantalla con el procesado de imagen de Sony ofrece soporte del espacio de color completo DCPI-P3 y BT.2020 (aunque este último no al 100%).

Sony ofrece un ajuste que permite activar el modo Creador automáticamente al abrir ciertas aplicaciones como Netflix.

Lamentablemente, el Sony Xperia 1 II no incorpora una alta tasa de refresco sino que debemos conformarnos con los habituales 60 Hz. Me hubiera gustado ver una tasa de 90 o 120 Hz, como algunos de sus rivales de gama alta que han aparecido este año.

Para analizar la calidad de la pantalla he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro sobre los dos modos de pantalla que ofrece el Sony Xperia 1 II: estándar y creador.

En el modo estándar, que es el que viene activado por defecto, la fidelidad de los colores es bueno ya que el error medio es 4.7 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 dE se considera inaceptable) y el error máximo de fidelidad es 10.4 dE. Otros smartphones, no obstante, obtienen mejores valores de fidelidad.

En este modo, el smartphone cubre el 100% de los espacios de color sRGB y un 90% del espacio DCI-P3, este último utilizado habitualmente en la industria cinematográfica.

El color blanco presenta una temperatura de color de 7.926ºK, lo que indica que la pantalla posee un tinte azulado bastante marcado que es en parte responsable de los resultados algo mejorables en fidelidad de color.

Aunque es habitual que muchos smartphones estén calibrados para que la pantalla tienda a ser azulada — por la percepción humana de que las cosas «azules» son modernas y las «amarillentas» son antiguas — normalmente no es tan pronunciado. Jugando con los controles manuales del balance de blancos, podemos mejorar este valor si optamos por el ajuste «cálido» (por defecto, está activo el modo Frío).

Resultados de las pruebas con el modo Estándar

En el modo Creativo, la fidelidad de los colores mejora ya que el valor medio E es de 3.3 dE y el error máximo de fidelidad se da con un valor de 8.9 dE.

El color blanco presenta una temperatura de color de 7.166ºK, lo que indica que también posee un tinte azulado bastante marcado. Al seleccionar el modo Creador, el valor predeterminado del ajuste de balance de blancos es Medio.

Resultados de las pruebas con el modo Creativo

El brillo máximo de la pantalla en modo manual es de 363 nits pero he conseguido medir un brillo de 581 nits en modo de brillo automático bajo un entorno fuertemente iluminado. Estas medidas se han tomado mostrando un patrón uniforme de color blanco que ocupa el 100% de la pantalla (lo que se conoce como 100% APL, average picture level).

Este valor de brillo es correcto pero queda ampliamente superado por otros smartphones de gama alta que ofrecen un brillo de más de 700 nits con la pantalla iluminada al 100%.

La pantalla del Sony Xperia 1 II muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de no encender sub-píxeles a nivel individual. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito.

El Sony Xperia 1 II ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que no cambian ni siquiera al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

Sony ha incorporado una funcionalidad llamada Retroiluminación inteligente detecta automáticamente si estás sujetando el teléfono en la mano y, en ese caso, mantiene la pantalla encendida aunque no toques la pantalla por un largo período de tiempo.

El Sony Xperia 1 II también ofrece un modo Luz nocturna que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. El Xperia 1 II permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla.

Sony ha incorporado un modo de pantalla siempre activa al que Sony denomina Pantalla Ambiente. Con la pantalla bloqueada, este modo muestra el reloj (en varios estilos a elegir), el nivel de batería, las notificaciones, controles para la música y cierto contenido gráfico.

Es posible elegir que la pantalla Ambiente esté siempre activa, que se active al agarrar el dispositivo o que se active de forma inteligente (al caminar, al sacar del dispositivo del bolsillo o en otras situaciones). Lo que no es posible es que la pantalla se encienda al hacer un toque sobre la misma salvo que hayas escogido la opción de siempre encendido.

Modo de pantalla siempre activa

Hardware y rendimiento

El Sony Xperia 1 II llega con el procesador Snapdragon 865, que fue anunciado en diciembre de 2019 y es el más potente de Qualcomm — solo por detrás del Snapdragon 865 Plus que fue anunciado después de que este smartphone fuera anunciado.

El Qualcomm Snapdragon 865 está fabricado en un proceso de 7 nm y cuenta con un núcleo prime Cortex-A77 a 2.84 GHz, tres núcleos de alto rendimiento Cortex-A77 a 2.42 GHz y cuatro núcleos de eficiencia Cortex-A55 a 1.8 GHz.

El Snapdragon 865 no integra un modem LTE sino que debe ser emparejado con el modem X55 5G, que también soporta LTE Cat. 24/22. El módulo WiFi sí que está integrado y ofrece soporte para Wi-Fi 6 (802.11ax), y también cuenta con soporte para Bluetooth 5.1 incluyendo aptX Adaptive.

La GPU integrada es la Adreno 650 que ofrece en torno a un 20% más de rendimiento que la Adreno 640 del Snapdragon 855.

El DSP Hexagon 698 ofrece un mejor rendimiento, y el ISP Spectra 480 también es considerablemente más rápido y añade soporte para Dolby Vision, vídeos 8K y fotografías de hasta 800 MP. El controlador de memoria soporta LPDDR5 hasta 2.750 MHz.

El Sony Xperia 1 II llega con 8 GB de RAM de tipo LPDDR5, que es la más rápida que puedes encontrar hoy.

Hasta hace poco, los dispositivos móviles actuales más potentes utilizaban RAM LPDDR4x con una velocidad de transmisión de datos de 4.266 Mb/s. La nueva velocidad de 6.400 Mb/s permite a la memoria LPDDR5 transferir 51 GB de datos, es decir, aproximadamente 14 archivos de vídeo Full HD (3,7 GB cada uno) en un minuto.

La memoria LPDDR5 ha sido diseñada para reducir su voltaje de acuerdo con la velocidad de operación del procesador para maximizar el ahorro de energía. Las características de bajo consumo permiten que la memoria RAM LPDDR5 ofrezca reducciones del consumo de energía de hasta un 30 por ciento, lo que tiene impacto en la autonomía aunque la memoria no es precisamente el elemento que más consume.

El almacenamiento es de tipo UFS 3.0, que es considerablemente más rápido que el almacenamiento UFS 2.1 que hasta no hace mucho veíamos en smartphones de gama alta. No obstante, ya hay algunos smartphones que cuentan con almacenamiento UFS 3.1.

A continuación, vamos a ver los resultados del Sony Xperia 1 II en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v8, ha dado un resultado de 556.999 puntos, una puntuación excelente que lo coloca a la altura de los mejores smartphones de gama alta.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 910/3.382 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados excelentes.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados muy altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura del almacenamiento ya que cuenta con almacenamiento UFS 3.0 (aunque algunos smartphones ya poseen almacenamiento UFS 3.1).

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación de 10.063 puntos, un valor muy alto.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha visto caer su rendimiento hasta un 77% en dicho período. Esto significa que en juegos exigentes podríamos experimentar una reducción de rendimiento al cabo de un tiempo.

Los resultados que ha obtenido el Sony Xperia 1 II en los benchmarks son muy elevados, como cabía esperar dado que cuenta con un hardware muy potente.

En el día a día, el Sony Xperia 1 II se mueve con mucha fluidez. No he experimentado parones al utilizar apps populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, TikTok, Instagram, Netflix o Google Maps, por citar algunas.

Por otro lado, los 8 GB de RAM del modelo que he probado son más que suficientes para mantener en memoria una gran cantidad de apps y hacer multitarea.

En cuanto a capacidad gráfica, como ya he comentado, el Sony Xperia 1 II incorpora una GPU Adreno 650, que ofrece en gran rendimiento gráfico, así como un sistema de disipación de calor especialmente pensado para largas sesiones de juegos.

En la prueba de rendimiento gráfico SlingShot de 3DMark, el teléfono ha obtenido unos resultados excelentes que superan a muchos buques insignia.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo ha obtenido unos resultados que, de nuevo, son muy elevados, aunque no tanto como otros rivales.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), obtiene resultados altos pero no tanto como ciertos smartphones de gama alta.

En las pruebas de rendimiento gráfico, la GPU consigue unos resultados elevados en los benchmarks, sobre todo teniendo en cuenta que en las pruebas que se realizan a la resolución nativa de la pantalla sale perjudicado frente a otros smartphones con resolución Full HD+.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — y, en todos ellos, la experiencia al jugar con el Sony Xperia 1 II ha sido satisfactoria.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los tres títulos se mueven con una tasa de imágenes por segundo elevada de manera muy consistente, aunque Asphalt 9 ha sufrido alguna caída puntual de FPS.

Juego (*) FPS medio Estabilidad FPS FPS

Min.-Max. Asphalt 9 58 99% 47-60 Real Racing 3 59 100% 55-61 Call of Duty Mobile 60 100% 56-60

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto

Un aspecto positivo de jugar en una pantalla 21:9 más alargada de los habitual es que los pulgares sobre la pantalla interfieren menos en la acción del juego. Puede parecer un detalle nimio, pero los jugadores saben que esto puede marcar la diferencia. Además, al no haber muesca ni orificio en la pantalla, todo el área de visualización pertenece al juego.

Los smartphones de gama alta tienden a calentarse al ser utilizados para tareas intensivas en CPU como juegos 3D. En el Sony Xperia 1 II, he medido temperaturas en la superficie del teléfono de hasta 46ºC, que es un valor muy elevado que hace que el teléfono queme en esa zona.

El Sony Xperia 1 II se comercializa únicamente en una variante de almacenamiento: 256 GB. Este almacenamiento es de tipo UFS 3.0, aunque ya hay smartphones con almacenamiento más rápido UFS 3.1.

Sony ofrece la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta micro-SD de hasta 1 TB en caso de que necesites más espacio.

Lamentablemente, Sony no ha activado la funcionalidad Adoptable Storage de Android, por lo que no podemos formatear la tarjeta micro-SD como si fuera almacenamiento interno.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.1 Gen 1 y es compatible con salida de imagen y vídeo a través de DisplayPort mediante un cable USB Tipo-C o un cable USB Tipo-C a HDMI.

En el aspecto de conectividad, el Sony Xperia 1 II es compatible con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4 y 5 GHz, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC y GPS-A.

El compartimento para SIM ofrece espacio para una única tarjeta nano-SIM, por lo que no puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. Tampoco es compatible con eSIM.

El Sony Xperia 1 II es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6) pero no la banda mmWave.

Si no sabes de qué hablamos, basta con que sepas que el espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio. Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas.

Dicho esto, actualmente hay mucha más cobertura sub-6 a nivel internacional y, en el caso de España, la subasta de espectro mmWave todavía no se ha realizado.

En mis pruebas de velocidad de red, el Sony Xperia 1 II ha alcanzado los 406 Mbps de bajada y 105 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica.

En la prueba de conexión 4G (no he tenido buena cobertura 5G en mi zona), he obtenido una velocidad de descarga de 24 Mbps y de subida de 8 Mbps, unos resultados buenos.

El Sony Xperia 1 II no incorpora emisor de infrarrojos, aunque nunca le he visto gran utilidad a esta funcionalidad, ni radio FM, que sí que puede ser una ausencia importante para algunos usuarios.

Sony ha incorporado una bandeja que admite una sola tarjeta nano-SIM más una tarjeta micro-SD, por lo que no podemos hacer uso de la funcionalidad Dual SIM.

A diferencia de otros smartphones que optan por integrar el lector de huella bajo la pantalla, Sony ha optado por incorporar el lector de huella dactilar en el botón de encendido situado en el lado derecho del smartphone. Esta posición es poco habitual aunque Sony ya la había utilizado en el pasado.

El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable siempre que coloquemos bien el dedo sobre el lector. Su posición en un lateral resulta cómoda ya que queda a una buena altura del dedo pulgar o índice al sostener el teléfono en la mano, aunque no es tan conveniente si está apoyado sobre una mesa. Me hubiera gustado que Sony incorporase el lector debajo de la pantalla, como muchos otros fabricantes.

El lector de huella está en funcionamiento todo el tiempo, por lo que basta con colocar el dedo encima del lector para iniciar el reconocimiento. El inconveniente es que, dada su posición, no es raro que se pulse por error al llevarlo en la mano y, tras varios intentos fallidos, pide el PIN.

El lector de huella dactilar del Sony Xperia 1 II está situado en un lateral

Por alguna razón, Sony no ha incluido reconocimiento facial 2D mediante la cámara frontal, aunque otros modelos anteriores sí que ofrecían esta opción y es algo que casi todos los fabricantes añaden para una mayor facilidad de desbloqueo.

Batería

La batería del Sony Xperia 1 II posee una capacidad de 4.000 mAh, una cantidad que a priori parece adecuada para un smartphone de este tamaño de pantalla, aunque no puedo negar que me hubiera gustado ver algunos cientos de mAh más a costa de un grosor algo superior.

Como otros modelos de smartphones Xperia, el Sony Xperia 1 II llega con la funcionalidad Cuidado de la Batería, que aumenta la vida de la batería al reducir el tiempo durante el cual se carga el dispositivo por encima de 90% en períodos el tiempo prolongados.

Esta funcionalidad carga tu teléfono a velocidad normal hasta el 90%, espera, y después lo carga hasta el 100%, alcanzando esta cifra justo antes de la hora a la que te despiertas normalmente. Es posible dejar que el propio dispositivo detecte cuándo sueles dejar tu smartphone cargando y calcule la hora a la que debería estar completamente cargado, o bien establecer manualmente cuál debe ser la hora a la que esté completamente cargado.

En la prueba de autonomía de PCMark 2.0, con la pantalla calibrada a 200 nits (si no se calibra la pantalla, el resultado no es comparable con otros smartphones), el teléfono ha dado un resultado de 9 horas y 59 minutos.

Este resultado es correcto, sin destacar ni por arriba ni por abajo en comparación con otros smartphones de gama alta. No obstante, tratándose de una pantalla 4K, es mejor de lo que esperábamos.

En la práctica, la autonomía del Sony Xperia 1 II es buena, aunque no destaca por su autonomía como lo hacen algunos de sus rivales. Si haces un uso intensivo del teléfono durante el día, es muy posible que tengas que recargar la batería a última hora de la tarde.

Si necesitas alargar la autonomía de la batería, una funcionalidad interesante que ya hemos visto en otros móviles Sony es el modo Stamina.

Este modo desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha batería para prolongar su duración. Podemos escoger entre dos niveles de Stamina: equilibrado o duración de batería, siendo este último más restrictivo.

Podemos seleccionar si este modo está siempre activado, si se activa automáticamente cuando la batería alcanza un porcentaje en concreto o nunca. También podemos configurar que se desactive cuando la batería alcanza el 90 por ciento.

El Sony Xperia 1 II es compatible con la tecnología de carga rápida USB Power Delivery (USB PD) hasta 21W. De hecho, Sony incorpora en la caja un cargador USB PD de 18W que nos permite cargar de forma más rápida el dispositivo.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha llevado alrededor de 1 horas y 59 minutos con el cargador que viene incluido en la caja, por lo que la carga no es especialmente rápida en comparación con otros smartphones de gama alta. El teléfono alcanza el 50 por ciento de carga en unos 34 minutos.

Como se puede apreciar en la gráfica, el proceso de carga no es lineal sino que hasta el 60 por ciento la carga es mucho más rápida y luego el ritmo disminuye.

Sony ha incorporado carga inalámbrica en el Xperia 1 II, por lo que podemos hacer uso de esta facilidad para cargar el teléfono. Esto es un añadido importante porque, personalmente, utilizo bastante la carga inalámbrica en casa, en la oficina e incluso en el coche.

Software y aplicaciones

El Sony Xperia 1 II llega con Android 10 y, por encima, su propia capa de personalización, que es una de las más elegantes y menos intrusivas que podemos encontrar en el mercado.

La compañía añade algunas funcionalidades interesantes por encima de Android como las de ahorro de energía que ya hemos mencionado y otras.

La pantalla de inicio muestra la barra de búsquedas de Google en la parte inferior de la pantalla y, justo encima, encontramos cinco accesos directos permanentes a aplicaciones. El resto de la pantalla está libre para que podamos colocar apps o widgets en una cuadrícula de 6×5.

Si arrastramos la pantalla de abajo a arriba del todo se abre el cajón de aplicaciones, donde podemos ordenar los iconos por nombre o según nuestro propio orden. En la parte superior del cajón hay un buscador de aplicaciones.

Aunque algunos smartphones permiten ocultar el cajón de aplicaciones y que todas las apps se sitúen en el escritorio, en el Sony Xperia 1 II no es posible librarse del cajón.

Si tenemos activados el control por gestos, al arrastrar la pantalla ligeramente de abajo a arriba accedemos a la vista con todas las apps abiertas, una al lado de otra. Este gesto no es demasiado intuitivo y, en muchas ocasiones, acabo abriendo el cajón de aplicaciones cuando quiero abrir la lista de apps abiertas.

Si pulsamos sobre el icono de una de las apps abiertas, podemos acceder a información de la aplicación y dividir la pantalla en dos.

El ratio alargado 21:9 de la pantalla del Sony Xperia 1 II se presta mucho a tener dos apps abiertas en la pantalla a la vez. Ambas apps se ejecutan a la vez, por lo que, por ejemplo, podemos ver un vídeo en una de ellas mientras navegamos por Internet en la otra.

También es posible pasar por todas las apps abiertas si pulsamos sobre la píldora de la parte inferior y arrastramos el dedo hacia la derecha. Al levantar el dedo, se abre la app elegida.

Por defecto, el Sony Xperia 1 II utiliza el teclado de Google, lo cual encuentro un gran acierto ya que en algunos modelos anteriores hacía uso de Swiftkey que, en mi opinión, mostraba unas teclas demasiado pequeñas.

Sony ofrece algunas opciones de personalización de la interfaz ya que, por ejemplo, podemos configurar si queremos ver puntos de notificación, añadir iconos a la pantalla de inicio para aplicaciones nuevas, ocultar el cuadro de búsqueda rápida en la parte inferior de la pantalla de inicio o permitir rotación de la pantalla de inicio.

El panel de notificaciones del Sony Xperia 1 II presenta pocas diferencias con respecto a Android estándar. Podemos ver todas las notificaciones que hemos recibido en el teléfono, ajustar el brillo de la pantalla, y acceder a Ajustes Rápidos para funciones como Wi-Fi, Bluetooth, Giro Automático, etc.

Lo único que echo de menos es un control para el brillo automático, ya que es necesario ir al menú de Ajustes para establecerlo.

Hace ya tiempo que Sony cerró su tienda de temas Xperia y, por tanto, ya no es posible descargar y aplicar nuevos temas.

Sony ha incluido su curiosa funcionalidad llamada Sensor Lateral, que ofrece un acceso rápido a las aplicaciones que más uses tocando dos veces en cualquier parte de los laterales de la pantalla.

Al tocar dos veces, se muestran accesos rápidos a ocho aplicaciones recomendadas que son escogidas automáticamente según el uso del dispositivo y la ubicación en la que te encuentras.

También es posible fijar algunas apps para que aparezcan siempre en la lista de apps recomendadas. Debajo de estas apps encontramos algunos ajustes rápidos del sistema (modo avión, WiFi y datos móviles) y tres accesos a Notificaciones, modo de una sola mano y multiventana

Otra funcionalidad de Sensor Lateral es volver a la página anterior al deslizar el dedo de arriba a abajo por el lateral del teléfono, así como mostrar dos apps a la vez al deslizar el dedo de abajo a arriba por el lateral.

Si no nos gustan estas acciones, podemos escoger otras para que se realicen al tocar dos veces, deslizar hacia arriba o deslizar hacia abajo. Entre las posibilidades, además de las que ya hemos visto, tenemos ir a la pantalla de inicio, abrir el panel de notificaciones, habilitar el modo a una mano, abrir la última aplicación usada, abrir aplicaciones usadas recientemente, hacer una captura de llamada o, simplemente, no hacer nada.

Si estos gestos molestan en alguna app, podemos deshabilitar la funcionalidad de Sensor Lateral en dichas apps. También podemos habilitar la funcionalidad de Sensor Lateral cuando la pantalla está bloqueada si lo deseamos.

El inconveniente de Sensor Lateral es que es bastante complicado pillar el truco a los gestos de doble toque en el lateral y todavía más al de arrastrar el dedo. Casi nunca consigo activar esta funcionalidad a la primera, por lo que me resulta frustrante. Además, muchas veces se activa de forma inesperada, así que he acabado desactivando esta funcionalidad.

Apps y ajustes recomendados en la barra de Sensor Lateral

Si la pantalla del Xperia 1 II te resulta demasiado grande, te alegrará saber que el teléfono incorpora una funcionalidad de modo a una mano que permite reducir el área de visualización de la pantalla para poder manejar el teléfono con una sola mano.

Para activar este modo, basta con pulsar dos veces sobre el botón de inicio siempre que hayas activado esta opción previamente y que no tengas activos los gestos para manejar la interfaz. Si, como yo, utilizas gestos sobre la pantalla, necesitarás activar la barra lateral con Sensor Lateral. Si, como yo, has desactivado Sensor Lateral, no tienes nada que hacer porque Sony no ha incluido un acceso rápido en el panel de notificaciones.

Otra de las funcionalidades que ha añadido Sony es Optimizador de juegos, que ofrece diversas características cuando estamos en medio de una partida:

Modo de juego, donde podemos elegir entre rendimiento preferido (máximo rendimiento), equilibrado o tiempo de batería preferido (máxima autonomía). En este último caso, se limita la velocidad de fotogramas a 40 FPS y se deshabilitan funciones que aumentan el rendimiento. Además, también incorpora una opción que impide que el teléfono se cargue mientras jugamos para evitar un sobrecalentamiento.

Ajustes de concentración, que permite liberar RAM de apps diferentes a la del juego, ocultar notificaciones mientras juegas, ocultar notificaciones de llamadas, desactivar la barra de navegación, desactivar la barra de estado y el panel de notificaciones, desactivar la navegación por gestos, desactivar el brillo automático, deshabilitar Sensor Lateral y deshabilitar el botón de Cámara.

Buscar, que realiza búsquedas en Google y YouTube para localizar consejos y vídeos del juego que tenemos abierto

Captura de pantalla, que permite realizar una captura o una ráfaga de 10 o 20 capturas por segundo con un límite de hasta 100 capturas seguidas.

Grabar, que permite grabar una partida incluyendo opcionalmente la cámara frontal y el micrófono del smartphone (incluso con una opción para transformar nuestra voz y hacerla sonar más grave/aguda o masculina/femenina)

En el apartado software, echo de menos algunas funcionalidades que añaden otros smartphones como, por ejemplo, un segundo espacio privado, la protección de apps y fotografías privadas mediante contraseña/huella, clonado de apps para aquellas que no ofrecen multi-cuenta (por ejemplo, WhatsApp), la ejecución de apps en ventanas flotantes o un modo escritorio para usar el teléfono conectado a una pantalla como si fuera en ordenador.

El Sony Xperia 1 II incorpora cierto bloatware ya que llega con varias apps preinstaladas como LinkedIn, Facebook, Netflix y Tidal. Ninguna de estas apps puede desinstalarse sino que solo pueden deshabilitarse.

Multimedia

El Sony Xperia 1 II incorpora altavoces frontales estéreo, uno de ellos situado en el borde superior del teléfono y otro más alargado en el borde inferior.

Contar con sonido estéreo es interesante cuando estás disfrutando de un juego o un vídeo, especialmente cuando ambos altavoces están mirando hacia el frente. Pocos smartphones a día de hoy pueden presumir de tener ambos altavoces en el frontal y es algo que me gustaría ver más a menudo.

La calidad del sonido del Xperia 1 II está por encima de lo que solemos encontrar en otros smartphones que llegan con un único altavoz. El sonido del Xperia 1 II suena sin distorsión, incluso a niveles de volumen elevados.

Sony ha incorporado el sistema de Vibración Dinámica que debutó con el Xperia XZ2 y que ofrece una sensación háptica (pequeña vibración) al usuario, similar a la que obtenemos con el mando DualShock 4 de la PS4. Para activarlo, basta con reproducir vídeo o música y subir/bajar volumen, ya que el control de la intensidad de la vibración aparece junto al control de volumen, pegado a un lado de la pantalla.

Este sistema analiza el sonido y hace que el teléfono vibre de forma acompasada con la música o los efectos de sonido de los vídeos, pero no es compatible con los juegos, donde podría ser interesante para transmitir la sensación de explosiones, impactos, etc.

En mi opinión, no deja de ser una curiosidad con poca utilidad práctica. Por cierto, debes tener cuidado si dejas el dispositivo sobre una mesa ya que la vibración podría hacer que se desplace y, en el peor caso, caer al suelo.

El Sony Xperia 1 II incorpora dos altavoces frontales

El Sony Xperia 1 II incorpora un conector de auriculares de 3.5 mm, un elemento que muy pocos fabricantes incorporan en sus smartphones de gama alta. Sin duda es una muy buen noticia para aquellos usuarios que no han dado el salto a los auriculares Bluetooth o USB Tipo-C, sino que prefieren la comodidad de los auriculares tradicionales.

Sony ofrece una buena experiencia de sonido con auriculares gracias al soporte de codecs de sonido de alta resolución (LPCM, FLAC, ALAC, DSD) y funcionalidades software como DSEE Ultimate, que mejora la calidad de los archivos de música comprimidos (como los que proceden de servicios de streaming tipo Spotify) para que tengan una calidad similar a la alta resolución restaurando el sonido de alto rango. Requiere el uso de auriculares por cable.

Sony también incorpora Dolby Atmos, que crea una experiencia de sonido envolvente y admite cuatro posibles ajustes: dinámico, películas, música y personalizado. Para cualquiera de estas opciones, podemos ajustar la ganancia con un ecualizador de 10 bandas y optimizar las voces para que suenen mejor los diálogos.

También cuenta con un filtro inteligente de viento que, al activarse, suprime el ruido que hace el viento al incidir sobre el micrófono durante la grabación.

El Sony Xperia 1 II ofrece soporte de la tecnología AptX HD de Qualcomm y LDAC de Sony para transmitir sonido inalámbrico de alta calidad a través de Bluetooth 5.

Para reproducir música contamos con la aplicación Música, que permite reproducir canciones almacenadas en el teléfono y procedentes de servidores multimedia conectados a la misma red Wi-Fi.

La app permite establecer un temporizador de sueño, para que la reproducción se desactive automáticamente cuando finaliza el tiempo.

Música se integra con Google Drive para poder reproducir canciones almacenadas en nuestra nube personal.

Antiguamente, la app Música de Sony se conectaba al servicio Gracenote para descargar portadas de álbumes e información adicional de las canciones almacenadas en nuestro smartphone. Sin embargo, esta funcionalidad ya no parece estar disponible en el Sony Xperia 1 II.

La aplicación Música permite editar directamente la información del fichero de sonido (título, intérprete, álbum, año y número de pista).

En cuanto a la visualización de fotografías, Sony ya no incorpora la app Álbum que encontrábamos antes en los smartphones de Sony. Como otros fabricantes, Sony ha optado por relegar la tarea de ver fotografías y vídeos a la app Fotos de Google.

La aplicación Fotos muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono organizadas por álbumes, así como por personas, sitios y cosas identificadas en las fotografías. También podemos acceder a imágenes por categorías como capturas de pantalla, selfies, vídeos, fotos y vídeos en 360º, fotoscan y fotos con movimiento.

Otra posibilidad es crear animaciones, collages o películas a partir de nuestras fotos directamente desde la app de Fotos. La propia app es capaz de sugerir algunos retoques a fotografías o incluso la creación de fotos panorámicas a partir de varias fotografías tomadas desde el mismo punto.

Podemos activar una copia de seguridad de todas nuestras fotografías a alta calidad de forma gratuita, pero si queremos guardarlas con calidad original necesitaremos pagar una suscripción.

La aplicación permite editar una imagen y aplicarle distintos efectos, recortarla, ajustar el contraste, etc.

Por último, a la hora de disfrutar de vídeos, podemos hacerlo tanto desde la app de Fotos como desde apps de streaming. Las películas pensadas para cine con aspecto 21:9 se ven sin barras negras, pero las series o películas pensadas para televisión (como las de Netflix) con aspecto 16:9 muestran unas barras a los lados.

El Sony Xperia 1 II cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que puede reproducir contenido HD de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video. Además, como ya hemos comentado anteriormente, su pantalla es HDR, por lo que podemos reproducir contenidos HDR de Netflix (es uno de los smartphones certificados oficialmente), YouTube y otras fuentes.

Cámara

En el apartado fotográfico, Sony ha incluido tres cámaras en la parte posterior del Xperia 1 II:

Cámara gran angular (24 mm) de 12MP (1/1.7″) con apertura f/1.7, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica.

(24 mm) de 12MP (1/1.7″) con apertura f/1.7, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (16 mm, 124º) de 12MP (1/2.55″) con apertura f/2.2, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica.

(16 mm, 124º) de 12MP (1/2.55″) con apertura f/2.2, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica. Cámara teleobjetivo 3x (70 mm) de 12MP (1/3.4″) con apertura f/2.4. Estabilización óptica.

Además de estas cámaras, Sony ha incluido un sensor de profundidad iToF 3D (Indirect Time-of-Flight) de 0.3MP para ayudar a enfocar en situaciones de poca luz.

La triple cámara trasera del Sony Xperia 1 II ofrece una gran versatilidad ya que permite tomar fotografías tanto con un amplio campo de visión (ultra gran angular) como con zoom (teleobjetivo) para acercarnos a los detalles.

A continuación podemos ver las mismas escenas capturada por las tres cámaras y la diferencia de perspectiva es abismal.

Misma escena capturada con cada una de las cámaras traseras

Sony ha incluido tecnología propia de las cámaras Alpha, como el sistema de autoenfoque centrado en los ojos. Mientras estamos componiendo la fotografía, aparece un recuadro verde sobre los ojos de la persona (o mascota) que sigue sus movimientos para asegurar que el sujeto siempre está enfocado.

El hecho de elegir los ojos no es casual ya que cualquier fotógrafo sabe que, en una fotografía de una persona, lo más importante es que los ojos estén siempre enfocados. El resto de las acciones pueden estar ligeramente desenfocadas si la profundidad de campo es estrecha pero los ojos deben verse nítidos.

El Sony Xperia 1 II posee tres cámaras en la parte de atrás

Otra de las mejoras heredadas de las cámaras Alpha de Sony es la posibilidad de capturar ráfagas de hasta 20 FPS manteniendo el enfoque y la exposición automáticos, que es recalculado 3 veces en cada frame.

Una novedad interesante es que ahora las lentes son ZEISS y cuentan con recubrimiento T*, que ayuda a eliminar los efectos de ghosting y reflejo que experimentan muchas cámaras al capturar fotografías en las que hay luces intensas como el sol, farolas, etc.

Centrándonos en la aplicación de Cámara, el acceso se realiza rápidamente pulsando sobre el icono de la aplicación o manteniendo pulsado unos segundos el botón dedicado que encontramos en un lateral. La app de Cámara no se limita a hacer fotografías sino que te avisa de ciertos problemas como que tu dedo esté colocado sobre la lente de la cámara o que la persona fotografiada haya cerrado los ojos al pulsar el botón de disparo.

La interfaz de la cámara muestra, a la izquierda, ajustes rápidos para conmutar la cámara frontal/trasera, ajustar la exposición y balance de blancos, modificar el ratio de aspecto, activar el modo de fondo desenfocado, ajustar el flash y acceder a opciones avanzadas.

A la derecha encontramos los botones de disparo y de selección de fotografía/vídeo, así como una miniatura de la última fotografía tomada, un acceso rápido al modo de disparo manual y un botón que ofrece modos especiales de captura. Entre los modos de captura tenemos:

Photo Pro para tomar fotografías con controles manuales

para tomar fotografías con controles manuales Google Lens para activar la cámara inteligente de Google

para activar la cámara inteligente de Google Cámara lenta para grabar vídeos hasta 120 FPS

para grabar vídeos hasta 120 FPS Autofoto retrato para tomar selfies con efecto bokeh

para tomar selfies con efecto bokeh Efecto creativo para aplicar filtros en tiempo real a la imagen

para aplicar filtros en tiempo real a la imagen Panorama para tomar fotografías panorámicas

También encontramos a la derecha tres botones para elegir la cámara gran angular, ultra gran angular o teleobjetivo. Esto es una mejora respecto a modelos anteriores que solo tenían un botón y había que pulsar varias veces hasta dar con la lente que querías utilizar.

La app de Cámara no cambia automáticamente de una lente a otra al aumentar o reducir el nivel de zoom mediante el gesto de pinza, sino que debemos elegir cada lente de forma individual. Tampoco existe un control para activar/desactivar HDR de forma manual sino que este se activa automáticamente cuando es necesario.

En mi experiencia, es importante pulsar sobre la zona de la pantalla que queremos que aparezca perfectamente expuesta, sobre todo en fotografías con zonas muy iluminadas y muy oscuras. De lo contrario, podemos obtener imágenes quemadas o subexpuestas.

Un aspecto que Sony debe mejorar es el rendimiento de la app Cámara que, en ocasiones, responde con lentitud a las pulsaciones para tomar una fotografía o enfocar, o bien tarda mucho en procesar una captura.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada unas de las cámaras del Sony Xperia 1 II.

Comenzando con la cámara ultra gran angular (16 mm, 12MP f/2.2), esta permite tomar fotografías muy espectaculares donde se captan muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Esta cámara no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

La cámara teleobjetivo 3x (70 mm, 12 MP f/2.4) permite tomar fotografías con zoom óptico 3X, lo que permite acercarnos a objetos lejanos sin movernos. Esto puede resultar muy útil para aquellas ocasiones en las que queremos centrar la atención sobre un elemento en particular y no podemos acercarnos más.

Aunque sobre el papel un zoom óptico 3x suena mejor que 2x, hay que tener en cuenta que esto no siempre es así. A diferencia de las cámaras compactas o réflex con zoom variable, las cámaras de los smartphones poseen una distancia focal fija (en este caso, 70 mm, o sea, 3x), por lo que cualquier otra distancia focal inferior a la de la cámara teleobjetivo se consigue ampliando por software la imagen tomada por la cámara principal sin aprovechar para nada la lente teleobjetivo.

Esto significa que cualquier fotografía que tomes con el Sony Xperia 1 II con un zoom menor que 3x (por ejemplo, 2x) es un recorte y ampliación por software de la cámara gran angular. La calidad de imagen, por tanto, es inferior a la que se obtiene con un smartphone cuya cámara zoom ofreciera, siguiendo con el ejemplo, zoom óptico 2x.

En cuanto a la calidad de imagen, en condiciones de luz abundante obtenemos buenas fotografías. Sin embargo, cuando la luz escasea, la lente de la cámara teleobjetivo no es muy luminosa por lo que, a pesar de a pesar de tener estabilización óptica, la calidad de la imagen disminuye significativamente.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente teleobjetivo.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 3X

La cámara principal (24 mm, 12 MP f/1.7) es la que se utiliza habitualmente para tomar fotografías y, por tanto, la que más nos interesa.

Según hemos escuchado, esta cámara utiliza un sensor Sony IMX557. Me hubiera gustado ver el sensor Sony IMX689 de 48MP en este smartphone, como en el OPPO Find X2 Pro y el OnePlus 8 Pro. La decisión de optar por un sensor de menor resolución está motivada por la elección de ofrecer ráfagas de 20 FPS pero, en mi caso, renunciaría a esta funcionalidad por una mayor calidad de imagen.

En general, la cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles, ajustar la exposición y captar los colores de forma fiel.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara principal en situaciones de abundante luz

Es en situaciones de poca luz cuando realmente se pone a prueba la cámara de un smartphone, por lo que he tomado también algunas fotografías por la noche.

Las fotografías tomadas por el Sony Xperia 1 II por la noche ofrecen un resultado desigual. En algunas casos, la calidad de la imagen es correcta, mientras que en otros la imagen resultante ofrece poca nitidez.

Fotografías tomadas con la cámara principal en situaciones de poca luz

A diferencia de otros fabricantes, Sony no ha incluido un modo Noche seleccionable por el usuario para tomar fotografías con una exposición más larga sino que, cuando el teléfono detecta una escena muy poco iluminada, aparece un icono de una «vela» y aumenta el tiempo de exposición automáticamente.

El resultado, sin embargo, no es tan luminoso como el que ofrecen otros smartphones con modo Noche. A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma fotografía tomada por el Sony Xperia 1 II, el iPhone 11 Pro y el Samsung Galaxy Note20 Ultra.

El Sony Xperia 1 II permite tomar fotografías con la cámara gran angular en modo retrato, en las que el fondo se desenfoca de manera artificial para dar lugar al efecto bokeh. El icono para activar a este modo es un poco extraño ya que son dos pequeños círculos, uno con bordes definidos y otro detrás con bordes difuminados.

Aunque es posible elegir el grado de desenfoque cuando realizas la captura, no es posible modificarlo a posteriori. Por suerte, se guarda también la fotografía original en caso de que el efecto conseguido no sea el deseado.

Las fotografías en modo Retrato solo se pueden tomar con la cámara principal (gran angular), que no es para nada la ideal ya que este tipo de lentes producen mucha distorsión cuando nos acercamos a la cara de una persona para un primer plano. Otros smartphones utilizan la cámara teleobjetivo pero, en este caso, su ampliación 3x obligaría a alejarte demasiado del sujeto para tomar la fotografía.

Lo que hacen otros smartphones con teleobjetivos largos como este es tomar los retratos con la cámara gran angular con un recorte equivalente a un zoom 2x para que no tengas que acercarte tanto. Sin embargo, Sony no ha ido por ese camino, probablemente porque su cámara principal es de solo 12MP (otros teléfonos tienen cámaras de 48MP o incluso 108MP).

A continuación, podemos ver unos ejemplos de retrato tomado con el iPhone 11 Pro y el Sony Xperia 1 II (en este último caso, he tenido que acercarme para conseguir el mismo encuadre) que muestran perfectamente lo comentado. La cabeza de la chica se ve distorsionada debido al uso de la lente gran angular, dando lugar a un resultado poco favorecedor.

El modo Retrato del Sony Xperia 1 II usa la cámara gran angular y se deforma el rostro a corta distancia

Otra limitación que he encontrado al utilizar el modo Retrato es que parece que el efecto HDR no está disponible ya que los fondos se ven bastante quemados, como se puede apreciar en este ejemplo.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas sin / con el modo Retrato. Aunque el Sony Xperia 1 II hace un trabajo correcto a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, otros smartphones han aprendido a separar mejor las zonas complicadas como el pelo.

» Fotografías originales: Retrato / Normal

» Fotografías originales: Retrato / Normal

» Fotografías originales: Retrato / Normal

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en modo Retrato:

Fotografías tomadas en modo Retrato

La cámara del Sony Xperia 1II integra memoria DRAM dedicada en el propio sensor para acelerar la velocidad de procesado y poder capturar vídeo HDR. Esta memoria integrada también ofrece otras ventajas, como Captura Predictiva, que almacena imágenes en el buffer antes y después de que pulses el botón de disparo.

En ocasiones, la cámara decide que una toma no ha sido buena y ofrece otras tres alternativas tomadas antes o después de pulsar el botón de disparo. Esto es útil, por ejemplo, si haces una foto a alguien justo en el momento en el que ha cerrado los ojos.

Centrándonos en la calidad de la imagen, he puesto a prueba la calidad de la cámara principal del Sony Xperia 1 II enfrentándolo a algunos de los mejores smartphones del momento: iPhone 11 Pro, Huawei P40 Pro Plus, Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2 Pro, LG Velvet y Samsung Galaxy Note20 Ultra.

En primer lugar, he querido probar la calidad de imagen en condiciones de buena iluminación, donde casi todos los smartphones suelen obtener unos buenos resultados. He tomado la misma imagen en el mismo momento y, a continuación, podemos comparar la misma zona recortada de la imagen.

Comparativa de fotografías durante el día

En la comparativa anterior, el Xiaomi Mi 10 Pro es el que ofrece una imagen más nítida gracias a que captura las fotografías a 25 MP, mientras que el resto lo hacen a 12 MP y producen imágenes muy parecidas.

En general, todos los smartphones de gama alta ofrecen una buena reproducción de color y una rango dinámico amplio, con buen detalle tanto en las zonas iluminadas como en sombra

📸 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy Note20 Ultra ] [ Huawei P40 Pro Plus ] [ Xiaomi Mi 10 Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ LG Velvet ] [ Sony Xperia 1 II ]

A continuación, podemos ver la misma escena en condiciones de poca iluminación, donde se aprecian diferencias importantes según el smartphone utilizado.

Comparativa de fotografías durante la noche

En esta escena, el Xiaomi Mi 10 Pro consigue retener una mayor cantidad de detalle que otros smartphones, como podemos apreciar si nos fijamos en las letras «MONTECARLO» del cartel. Además, este teléfono ha compensado perfectamente la luz naranja dominante que confunde a otros smartphones.

Los iPhone 11 Pro, Huawei P40 Pro y Samsung Galaxy Note20 Ultra consiguen imágenes con un ruido moderado y un nivel de detalle bastante alto. Me resulta complicado decidir cuál de las tres imágenes ofrece una mejor calidad.

El LG Velvet retiene algo menos de detalle que los tres anteriores y lo mismo le ocurre al Sony Xperia 1 II, que además muestra un tono bastante naranja. Por último, el Oppo Find X2 Pro queda claramente por detrás de sus rivales en esta comparativa debido a que el nivel detalle es muy inferior.

📸 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy Note20 Ultra ] [ Huawei P40 Pro Plus ] [ Xiaomi Mi 10 Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ LG Velvet ] [ Sony Xperia 1 II ]

Sony ha incorporado una app llamada Photo Pro que está pensada para fotógrafos profesionales o, al menos, con buenos conocimientos de fotografía.

La interfaz de la app es bastante diferente al de la app de Cámara ya que la mayor parte del espacio está ocupado por los controles de cámara y queda poco sitio para el visor. En el visor podemos ver un nivel para saber si la cámara está torcido y un histograma en tiempo real.

La app permite elegir multitud de opciones: los modos de fotografía típicos de cámaras dedicadas (Auto, P, S, M), fijar la exposición/enfoque, compensar la exposición, establecer un temporizador, tomar ráfagas, ajustar el tipo de enfoque (sencillo, continuo, manual), ajustar el área de enfoque (ancho, centro), establecer el ISO (64-3200), ajustar el modo de medición (multi, centro, punto), ajustar el balance de blanco (auto, nublado, luz diurna, fluorescente, incandescente, sombra y personalizado), activar/desactivar el AF por detección de cara/ojos, establecer el formato de fichero (RAW, JPEG, RAW+JPEG).

Un aspecto que no me gusta de esta app es que para disparar tienes que pulsar sobre el botón dedicado de Cámara ya que no hay un botón táctil. Pulsar un botón físico tiene el inconveniente de que es más fácil que la imagen salga movida. Tampoco me convence que la interfaz de la app no se adapta cuando sostienes el teléfono en vertical, sino solo en horizontal.

Aunque esta app no es para todo el mundo, los aficionados a la fotografía agradecerán tener una app con tantas opciones para tomar fotografías con ajustes manuales.

Interfaz de la app Photo Pro

En el apartado de vídeo, el Sony Xperia 1 II es capaz de grabar vídeo en resolución UHD/4K (3840×2160) a 24/25/30/60 fps y Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60/120 fps. Por alguna razón, Sony no permite grabar en [email protected] con la app Cámara sino únicamente con la app Cinema Pro para usuarios avanzados.

La grabación de vídeo se realiza utilizando el codec H.264 pero es posible utilizar el codec más eficiente (pero menos compatible) H.265 para capturar vídeo en 4K. La grabación de vídeo HDR se codifica en H.265, y el sonido se guarda en formato estéreo.

El Sony Xperia 1 II es uno de los pocos smartphones capaces de grabar vídeo 4K en HDR. Sony ha optado por codificar los vídeos HDR bajo el estándar Hybrid Log Gamma (HLG) que, a diferencia de HDR10 y Dolby Vision, se basan en un feed estándar SDR y añaden la parte del rango dinámico del vídeo por encima. Esto hace que los vídeos grabados bajo HLG sean compatibles con dispositivos sin pantallas HDR.

Además, Sony ha trabajado con YouTube para que sea posible subir contenido HDR en HLG al popular servicio de streaming de vídeo en formato HEVC de 10 bits. YouTube lo convierte después a formato VP9 de 10 bits, que puede ser mostrado en un amplio abanico de dispositivos.

Sony ha incorporado una funcionalidad de rastreo de objetos que puede seguir automáticamente un objeto en movimiento, aunque no está disponible al grabar en resolución 4K.

A continuación podemos ver algunos vídeos capturados por el Sony Xperia 1 II durante el día, que ofrecen una excelente calidad.

Vídeos grabados durante el día

Y aquí podemos ver algunos vídeos capturados por el Sony Xperia 1 II por la noche. La estabilización de imagen es buena pero hay bastante ruido y, en ocasiones, se pierde el enfoque de la imagen.

Vídeos grabados durante la noche

Sony ha incorporado una app llamada Cinema Pro que ofrece algunas características de grabación propias de una cámara de vídeo profesional. Esta app ofrece flujos de trabajo y looks (expresiones de color) basados en la cámara profesional de cine digital CineAlta VENICE con sensor full frame.

Para utilizar esta app, el primer paso es seleccionar los ajustes del proyecto. Además de la resolución (4K, 2K) y los FPS (24, 25, 30 y 60), también es posible seleccionar entre ajustes predefinidos profesionales de gestión del color para recrear en tus películas el ambiente de distintos estilos de cine.

En el ajuste de Enfoque, es posible elegir manual o auto. En el modo manual, es posible mover el control deslizante o pulsar el enfoque para ajustar el enfoque. Es posible establecer un marcador en la pantalla donde deseas enfocar y mover el enfoque lentamente de un punto a otro. Existen otros ajustes para seleccionar el objetivo (16 mm, 24mm o 70mm), la sensibilidad ISO (entre 64 y 800), el balance de blancos, la velocidad del obturador (desde 1/30 hasta 1/7707).

También podemos ver el nivel de sonido grabado en tiempo real por los micrófonos, así como un nivel que nos indica si el teléfono está perfectamente horizontal o torcido. Al igual que con la app Photo Pro, la interfaz no se adapta al sostener el teléfono en vertical aunque, en este caso, veo menos probable que alguien que utilice esta app vaya a grabar vídeo en vertical.

Aunque se trata de una aplicación útil para los aficionados al vídeo, el visor se ve algo pequeño dado el reducido tamaño de la pantalla del Xperia 1.

Por último, la cámara frontal posee un sensor de 8MP (tamaño 1/4″, 1.12µm) con una lente con apertura f/2.0 y enfoque fijo. Hemos visto lentes más luminosas, por lo que cabe esperar un cierto ruido en condiciones de poca luz salvo que utilices la función flash, que ilumina toda la pantalla para dar luz a tu cara.

A la hora de tomar selfies, el Sony Xperia 1 II ofrece algunas facilidades como la captura automática cuando detecta una sonrisa o si giras la palma de la mano hacia la cámara con los dedos extendidos. También incluye una opción para suavizar la piel que, por defecto, está desactivada.

Aquí dejamos algunos selfies capturados con la cámara frontal, que ofrece una buena calidad de imagen.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

La cámara frontal también permite tomar selfies en modo Retrato. Ahora bien, debes tener cuidado porque, por defecto, este modo incrementa de la suavidad y brillo de la piel, aumenta ligeramente el tamaño de los ojos y hace que la cara se vea más fina.

Mi recomendación es que pruebes estos ajustes y desactives los que no te gustan (el aumento del tamaño de los ojos parece más indicado para el público japonés que occidental).

Un problema que he encontrado con el modo Retrato para selfies es que, en muchas ocasiones, la imagen sale desenfocada, como en estos ejemplos. Por tanto, conviene que compruebes cómo ha salido la fotografía nada más hacerla.

Ejemplos de selfies en modo Retrato que han salido desenfocados

Aquí os dejo con algunos selfies con bokeh capturados con la cámara frontal y que han salido perfectamente enfocados.

Fotografías tomadas con la cámara frontal en modo Retrato



Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos con cierto ruido sin dificultades.

Precio y competidores

El Sony Xperia 1 II está a la venta en España por 1.199 €, un precio que está en línea con lo que encontramos en otros smartphones de gama alta del mercado.

A continuación, vamos a revisar algunos smartphones que compiten en especificaciones técnicas con el Sony Xperia 1 II.

Una buena alternativa con una gran cámara es el Galaxy S20 Ultra (999€ en Amazon), que posee una enorme pantalla Dynamic AMOLED de 6.9″, procesador Exynos 990, 12GB de RAM, 128 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 108MP (gran angular) + 48MP (teleobjetivo zoom óptico híbrido 10x) + 12MP (ultra gran angular) + ToF, cámara frontal de 40MP y batería de 5.000 mAh.

Si te gusta la fotografía, el Huawei P40 Pro 5G (999€ en Amazon) es un buen referente. Posee una pantalla OLED de 6,6″ Full HD+, procesador Kirin 990, 8GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara trasera de 50MP (gran angular) + periscopica con zoom óptico 5x (12MP) + cámara ultra gran angular (40MP) + profundidad cámara frontal de 32MP, conectividad 5G y batería de 4.200 mAh con carga inalámbrica directa e inversa. Ahora bien, no trae los servicios de Google preinstalados.

Otro smartphone que destaca en el apartado fotográfico es el Xiaomi Mi 10 Pro (906€ en Amazon) que posee una pantalla Super AMOLED de 6.7″, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 108MP (gran angular) + 12MP (teleobjetivo 2x) + 8MP (teleobjetivo 3.7x) + 20MP (ultra gran angular), cámara frontal de 20MP y batería de 4.500 mAh

También puede resultar interesante el OnePlus 8 Pro (879 € en Amazon) que posee una pantalla Fluid AMOLED de 6.8″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (48MP) + teleobjetivo (8MP) + ultra gran angular (48MP) + profundidad (5MP), cámara frontal de 16MP y batería de 4.510 mAh

Otro smartphone a tener en cuenta es el Oppo Find X2 Pro (1.059€ en Amazon) con una pantalla AMOLED de 6.7″, procesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera gran angular (48MP) + teleobjetivo 5x (13MP) + ultra gran angular (48MP), cámara frontal de 32MP y batería de 4.260 mAh

No podemos dejar de hablar del iPhone 11 Pro (1.159 EUR), que posee una pantalla OLED de 5.8 que ocupa casi todo el frontal (salvo el recorte de la parte superior), procesador A13 Bionic, conectividad 4G/LTE y una cámara triple de 12MP.

Conclusiones

El Sony Xperia 1 II posee un diseño diferente a otros competidores de gama alta ya que su cuerpo es más estrecho, más delgado y más alargado que otros smartphones. Esto se debe a que cuenta con una pantalla con un inusual ratio 21:9, que además está rodeada por marcos de una cierta anchura por arriba y por abajo.

Su menor anchura favorece la sujeción en la mano, pero la gran altura de su pantalla hace que sea complicado alcanzar la mitad superior con una sola mano.

Mientras que otros fabricantes optan por cuerpos con curvas — en los laterales de la pantalla, el cristal de la parte de atrás y/o los bordes laterales — Sony ha optado por superficies planas y líneas rectas en el Xperia 1 II, a excepción de las cuatro esquinas que son redondeadas.

Sony no suele darse mucha prisa en adoptar las nuevas tendencias de diseño y prueba de ello es que nunca ha llegado a incluir masivamente la muesca en sus terminales (el Xperia L4 fue la excepción).

Tampoco hace uso de soluciones como pantallas perforadas o cámaras emergentes para eliminar los marcos. Como resultado, nos encontramos ante un smartphone con un ratio de pantalla-a-cuerpo de un 84% según GSMArena.

Sony tampoco ha adoptado el uso de lectores de huella bajo la pantalla, por lo que ha incluido el escáner de huella dactilar en el botón de encendido.

Aunque no es una posición incómoda, personalmente preferiría que estuviera integrado en la propia pantalla. El lector funciona correctamente siempre que apoyes bien la superficie del dedo en el lector, ya que de lo contrario no se producirá la lectura. Lamentablemente, Sony no ha incluido reconocimiento facial.

El Sony Xperia 1 II utiliza Corning Gorilla Glass 6 en el cristal frontal y trasero, por lo que debería resistir bien los roces y arañazos. También cuenta con protección IP68 frente al agua y el polvo, así que no hay problema si sufre algún chapuzón.

La pantalla del Sony Xperia 1 II cuenta con un panel OLED de 6.5″ con resolución 4K que ofrece una densidad de píxeles elevada (643 ppp) que garantiza una gran nitidez (más de la necesaria, en mi opinión). El panel cubre sobradamente el gamut de color sRGB estándar y alcanza también el 100% del gamut Display P3, que ofrece un rango de colores más amplio.

La pantalla es compatible con la tecnología HDR por lo que podrás disfrutar de contenido de alto rango dinámico de Netflix, YouTube y otros servicios de streaming. Sony ha incluido un modo de color llamado Creador que se puede activar automáticamente al utilizar ciertas apps como Netflix para una mayor amplitud y fidelidad de color.

El brillo máximo de la pantalla es alto, 581 nits, pero se queda algo por debajo frente a otros smartphones de gama alta que he probado, que superan los 700 nits en condiciones de mucha luminosidad. Tampoco la fidelidad de color es tan espectacular como la de otros smartphones de gama alta que he probado, aunque es muy buena.

El Sony Xperia 1 II llega con la funcionalidad de Pantalla Ambiente (Pantalla Siempre Activa) para ver la hora/fecha, nivel de batería y notificaciones pendientes. Es posible seleccionar que esté siempre encendida o solo al notar movimiento o recibir notificaciones. Me hubiera gustado que la pantalla se encendiese al hacer doble toque sobre pero esta opción solo está disponible si dejamos la Pantalla Ambiente permanentemente activa.

Echo de menos que el panel tenga una alta tasa de refresco ya que, a día de hoy, casi todos los smartphones de gama alta ofrecen una tasa de al menos 90 Hz.

A nivel de hardware, el Xperia 1 II cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 y 8 GB de RAM, por lo que va sobrado en cuanto a potencia y memoria.El Xperia 1 II ha obtenido unos resultados excelentes en las pruebas de rendimiento, aunque a día de hoy todos los smartphones de gama alta obtienen resultados muy parecidos.

En el día a día, no he tenido ningún problema con el rendimiento del Xperia 1 II, que mueve con suavidad apps como WhatsApp, Twitter, Spotify, Facebook, Instagram, Google Maps, TikTok, etc. y maneja con soltura la multi-tarea.

Si eres aficionado a los juegos, he medido tasas altas y bastante estables de FPS en títulos 3D exigentes como Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty, por lo que el Xperia 1 II es una buena elección para los más jugones.

A esto se suma que su pantalla más alargada permite tener un mayor área de visualización al jugar sin que interfieran los pulgares.

El Xperia 1 II llega con 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.0 (no tan rápido como UFS 3.1), que puede ser ampliado mediante micro-SD hasta 512 GB.

En el aspecto de conectividad, el Sony Xperia 1 II va bien servido ya ofrece WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

También ofrece conectividad 5G en la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no en la banda mmWave (lo cual no es un problema en España ya que esta banda todavía no está asignada). Lamentablemente, no cuenta con Dual SIM ni tampoco es compatible con eSIM.

La capacidad de la batería del Sony Xperia 1 II es de 4.000 mAh, un valor que no es demasiado alto para lo que vemos hoy en día. En la prueba de autonomía con PCMark, los resultados han sido correctos, sin destacar por arriba ni por abajo. En el día a día, he obtenido una autonomía buena aunque hubiera preferido ver un poco más de batería aún a costa de incrementar el grosor.

Si necesitas cargarlo rápidamente, el Xperia 1 II es compatible con carga rápida USB Power Delivery a 21W y el cargador que incluye Sony en la caja es un cargador USB PD de 18W. En poco más de media hora, se alcanza el 50% de la carga, pero lleva dos horas alcanzar el 100% de la carga.

Como ya es habitual, Sony incorpora los modos de ahorro de energía Stamina que extienden la duración de la batería a costa de prescindir de ciertas funcionalidades, así como la funcionalidad Cuidado de la Batería que alarga el desgaste de la batería adaptando la hora de finalización de la carga al momento en el que sueles desconectar el teléfono del cargador.

El Sony Xperia 1 II también cuenta con carga inalámbrica Qi, por lo que podrás cargarlo cómodamente sin cables.

En el apartado fotográfico, el Sony Xperia 1 II llega con tres cámaras traseras — gran angular (12MP, f/1.7, OIS), ultra gran angular (12MP, f/2.2) y teleobjetivo 3X (12MP, f/2.4, OIS) — y una cámara ToF para enfocar más rápido en condiciones de poca luz.

La app Cámara de Sony nunca ha destacado por su rapidez y, una vez más, he encontrado algunos problemas de lentitud a la hora de tomar fotografías, que no se capturan de forma tan rápida como en otros smartphones.

La cámara principal es capaz de tomar fotografías muy nítidas en condiciones de buena luz y ofrece un resultado bueno en condiciones de poca luz, aunque se ve superado por algunos buques insignia con los que la he comparado.

Incorpora un modo Noche que se activa automáticamente para tomar fotos con exposiciones más largas que consigue buenos resultados pero no tan luminosos como algunos rivales. También ofrece la posibilidad de capturar ráfagas de hasta 20 FPS manteniendo el enfoque y la exposición automáticos, que es recalculado 3 veces en cada frame.

Las cámaras ultra gran angular y teleobjetivo 3x capturan imágenes con gran calidad por el día, pero no están pensadas para condiciones de poca luz, por lo que la calidad sufre por la noche o en interiores.

Sony ha incorporado un modo Retrato que hace uso de la cámara gran angular, por lo que los rostros se ven bastante deformados al tomar primeros planos. Otros smartphones utilizan una cámara teleobjetivo 2X o, si no tienen, un recorte equivalente a 2X en la imagen captada con la cámara principal para que no tengas que acercarte tanto.

El modo Retrato presenta algunas carencias, ya que no es posible modificar el grado de desenfoque a posteriori (aunque se guarda también la foto original), no se aplica HDR y la separación del sujeto respecto al fondo no es la mejor.

Sony ha añadido una app llamada Photo Pro que permite tomar fotografías en modo manual con una gran cantidad de opciones. No es una app para todos los usuarios pero los entendidos en fotografía apreciarán la gran cantidad de controles disponibles.

El Sony Xperia 1 II puede grabar vídeo 4K a 60 fps incluso con HDR aunque no tenemos un modo de grabación 8K como en otros smartphones — a decir verdad, tampoco es algo que eche de menos. Lo extraño es que el modo [email protected] no está disponible en la app de Cámara sino únicamente en la app Cinema Pro.

La grabación de vídeo es buena, especialmente en el aspecto de estabilización, donde SteadyShot vuelve a dar buenos resultados. No obstante, por la noche, en algunas ocasiones se pierde el enfoque puntualmente.

Sony ha incluido la app de grabación de vídeo Cinema Pro con opciones profesionales (grabación a 24 fps, diferentes looks de color, controles manuales, etc.) que puede resultar útil para vloggers. Su principal inconveniente es que, dada la gran cantidad de información que se muestra en pantalla y su reducido tamaño, el visor de la imagen que estamos grabando se ve bastante pequeño.

La cámara frontal cuenta con un sensor de 8MP y una apertura f/2.0 y produce buenos selfies en condiciones de buena luz. También ofrece un modo Retrato que viene acompañado de otros retoques como suavizado y brillo de la piel, aumento del tamaño de los ojos y adelgazamiento de la cara. Ahora bien, en mis pruebas me he encontrado con bastantes fotos desenfocadas al tomar selfies en modo Retrato.

Sony ha puesto especial atención al sonido, incorporando soporte para Dolby Atmos, altavoces estéreo frontales que suenan con gran potencia y un buen número de ajustes de sonido para mejorar la reproducción. Además, Sony ha mantenido del conector de auriculares de 3.5 mm. y eso es algo que no se ve todos los días.

Sony incorpora su propia app de reproducción de música pero ha perdido algunas funcionalidades, como la descarga automática de carátulas de canciones que estaba presente en versiones anteriores.

El Sony Xperia 1 II cuenta con un sistema llamado Vibración Dinámica que hace vibrar el teléfono al ritmo del sonido al reproducir música o vídeos (pero no juegos) y que, en mi opinión, es más una curiosidad que otra cosa.

El Sony Xperia 1 II llega con Android 10 y, por el momento, no hemos escuchado planes oficiales de actualización a Android 11. La capa de personalización de Sony ofrece algunas funcionalidades interesantes como los modos de ahorro de energía y los ajustes avanzados de sonido.

Sony incorpora una funcionalidad llamada Sensor Lateral ofrece un acceso rápido a ocho aplicaciones recomendadas tocando dos veces en cualquier parte de los laterales del teléfono, así como ir hacia atrás o abrir dos apps a la vez al arrastrar el dedo por el lateral.

Debo confesar que tengo problemas para activar Sensor Lateral ya que, en la mayoría de las ocasiones, no consigo activarlo a la primera.

Sony ha incluido una funcionalidad llamada Optimizador de juegos que permite exprimir al máximo el rendimiento del teléfono, ocultar notificaciones mientras juegas, tomar ráfagas de capturas de pantalla, grabar partidas incluyendo tu cara con la cámara frontal y el sonido ambiente, etc.

Sony ha preinstalado algunas pocas apps de terceros como LinkedIn, Facebook, Netflix y Tidal. No es posible desinstalarlas, por lo que tenemos que conformarnos con deshabilitarlas.

Echo de menos algunas funcionalidades en la capa de software de Sony como un segundo espacio privado, la protección de acceso mediante PIN/huella a apps y ciertas carpetas de fotografías, el clonado de apps para aquellas que no ofrecen multi-cuenta (como WhatsApp), un modo escritorio al conectar el teléfono a una pantalla, etc.

Por último, el Sony Xperia 1 II está a la venta en España por 1.199 €, un precio que está en línea con lo que encontramos en otros smartphones de gama alta del mercado.

Lo mejor:

Diseño elegante sin muesca ni orificio en la pantalla (para quienes huyen de ellos) y acabados de calidad.

Diseño elegante sin muesca ni orificio en la pantalla (para quienes huyen de ellos) y acabados de calidad. Cuerpo ligero y delgado con protección Gorilla Glass 6 en el frontal y en la parte de atrás.

Cuerpo ligero y delgado con protección Gorilla Glass 6 en el frontal y en la parte de atrás. Pantalla con altísima nitidez, elevado contraste, amplio gamut de color y soporte HDR. Su aspecto 21:9 permite ver películas sin bandas negras y disfrutar de juegos sin que los pulgares interfieran.

Pantalla con altísima nitidez, elevado contraste, amplio gamut de color y soporte HDR. Su aspecto 21:9 permite ver películas sin bandas negras y disfrutar de juegos sin que los pulgares interfieran. Fluidez gracias a un hardware potente basado en Snapdragon 855 con 8GB de RAM LPDDR5.

Fluidez gracias a un hardware potente basado en Snapdragon 855 con 8GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento interno de 256GB UFS 3.0 ampliable mediante micro-SD.

Almacenamiento interno de 256GB UFS 3.0 ampliable mediante micro-SD. Experiencia de software cercana a Android original

Experiencia de software cercana a Android original Funcionalidades software interesantes como modo de ahorro de energía, ajustes avanzados de sonido, optimización de juegos, etc.

Funcionalidades software interesantes como modo de ahorro de energía, ajustes avanzados de sonido, optimización de juegos, etc. Carga rápida USB Power Delivery con cargador incluido de 18W y carga inalámbrica.

Carga rápida USB Power Delivery con cargador incluido de 18W y carga inalámbrica. Altavoces estéreo frontales con soporte Dolby Atmos.

Altavoces estéreo frontales con soporte Dolby Atmos. Cámara trasera triple muy versátil: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x. Capacidad de disparar ráfagas de hasta 20 FPS manteniendo el enfoque automático.

Cámara trasera triple muy versátil: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x. Capacidad de disparar ráfagas de hasta 20 FPS manteniendo el enfoque automático. Las apps Photo Pro y Cinema Pro ofrecen más controles manuales para tomar fotos y grabar vídeo de los que un aficionado podría soñar en un smartphone.

Las apps Photo Pro y Cinema Pro ofrecen más controles manuales para tomar fotos y grabar vídeo de los que un aficionado podría soñar en un smartphone. Conectividad 5G en la banda sub 6GHz.

Conectividad 5G en la banda sub 6GHz. Conector de auriculares de 3.5 mm.

Conector de auriculares de 3.5 mm. Presencia de LED de notificaciones en el marco superior

Presencia de LED de notificaciones en el marco superior Resistencia IP68 al agua y el polvo.

Pantalla 21.9 muy alargada, lo que hace complicado alcanzar la mitad superior con una sola mano

Pantalla 21.9 muy alargada, lo que hace complicado alcanzar la mitad superior con una sola mano Escaso aprovechamiento del frontal (ratio del 84%) debido a unos marcos bastante anchos

Escaso aprovechamiento del frontal (ratio del 84%) debido a unos marcos bastante anchos Pantalla con tasa de refresco de solo 60 Hz y con una fidelidad de color y brillo máximo inferiores a otros smartphones de gama alta.

Pantalla con tasa de refresco de solo 60 Hz y con una fidelidad de color y brillo máximo inferiores a otros smartphones de gama alta. Cámara principal por debajo de otros buques insignia en condiciones de poca luz. Modo Retrato solo con la cámara gran angular, lo que hace que las caras en los primeros planos se vean deformadas.

Cámara principal por debajo de otros buques insignia en condiciones de poca luz. Modo Retrato solo con la cámara gran angular, lo que hace que las caras en los primeros planos se vean deformadas. Funcionalidad de Sensor Lateral difícil de activar al primer intento.

Funcionalidad de Sensor Lateral difícil de activar al primer intento. Ausencia de algunas funcionalidades software que encontramos en otros smartphones: clonado de apps, protección de apps o fotografías con contraseña, modo escritorio, etc.

Ausencia de algunas funcionalidades software que encontramos en otros smartphones: clonado de apps, protección de apps o fotografías con contraseña, modo escritorio, etc. Carga rápida más lenta que otros buques insignia

Carga rápida más lenta que otros buques insignia Lector de huella en un lateral (en lugar de bajo la pantalla) y sin reconocimiento facial

Lector de huella en un lateral (en lugar de bajo la pantalla) y sin reconocimiento facial Sin soporte para Dual SIM ni para eSIM

