Samsung ha anunciado este año tres modelos dentro de la familia Galaxy S20: Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra. Aunque los tres cuentan con especificaciones de gama alta, el rey indiscutible de la nueva serie es el Galaxy S20 Ultra.

El Samsung Galaxy S20 Ultra posee una enorme pantalla Dynamic AMOLED de 6.9″, procesador Exynos 990, 12GB de RAM, 128 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 108MP (gran angular) + 48MP (teleobjetivo zoom óptico híbrido 10x) + 12MP (ultra gran angular) + ToF, cámara frontal de 40MP y batería de 5.000 mAh.

El Samsung Galaxy S20 Ultra está a la venta por 1.359€ con 128 GB en la web de Samsung. No obstante, puedes encontrarlo a un precio más económico en Amazon España.

He tenido la oportunidad de probar el Samsung Galaxy S20 Ultra a fondo durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

Lo primero que llama la atención cuando tienes el Samsung Galaxy S20 Ultra en la mano es su contundente tamaño, ya que con una pantalla de 6.9″ es uno de los smartphones más grandes que puedes encontrar.

En favor de Samsung debo decir que el espacio está perfectamente aprovechado, con marcos extremadamente estrechos alrededor de la pantalla. El marco inferior es ligeramente más ancho que el superior, pero la diferencia de grosor es mínima y solo lo notarán los más obsesionados con la simetría.

Como es habitual en los smartphones de gama alta de Samsung, la pantalla está curvada a los lados, por lo que los marcos laterales pasan bastante desapercibidos, aunque no llegan a ser invisibles.

Samsung ha reducido la curvatura de la pantalla progresivamente desde el Galaxy S6 edge, por lo que la sensación de curva (y sus efectos negativos en cuanto a reflejos) no es tan acusada.

El año pasado, Samsung lanzó la familia Galaxy S10 con un orificio en la esquina derecha de la pantalla para la cámara frontal. Meses más tarde, lanzó el Galaxy Note10 y desplazó el orificio de la cámara al centro de la pantalla, y ese es el lugar que ocupa en el Galaxy S20 Ultra.

El orificio de la cámara es muy pequeño y, en comparación con el Galaxy Note10, se percibe de un tamaño menor.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, el orificio de la cámara no interfiere ya que la zona donde está ubicado pertenece a la barra de notificaciones.

En los juegos que se ejecutan a pantalla completa de lado a lado (sin barras negras a derecha o izquierda), el orificio sí que puede interferir con lo que vemos en pantalla.

Algunos juegos como Dead Effect 2 no están preparados para una pantalla tan ancha y muestran barras negras a ambos lados, por lo que la cámara no interfiere para nada.

En el caso del popular título Asphalt 9, esto no es problema porque justo ese espacio está libre de cualquier elemento pero, por ejemplo, en Call of Duty Mobile el orificio queda justo encima de algunos elementos de la interfaz. Creo que hubiera sido mejor idea colocar la cámara en la esquina superior izquierda para que cayera abajo a la izquierda al sostener el teléfono en horizontal.

En juegos a pantalla completa (20:9), el orificio puede interferir con la interfaz

La ubicación de la cámara en la propia pantalla permite al Samsung Galaxy S20 Ultra presumir de un elevado ratio de pantalla a cuerpo, en torno a un 90% según datos de GSM Arena. Esta cifra es una de las más elevadas que podemos encontrar a día de hoy.

El Galaxy S20 Ultra tiene un grosor de 8.8 mm, por lo que no es demasiado grueso frente a otros smartphones pero tampoco es precisamente delgado. Con un peso de 222 gramos, sí que se trata uno de los smartphones más pesados que podemos encontrar, por lo que si no te gustan los smartphones abultados, quizás quieras echar un vistazo al Galaxy S20+ o Galaxy S20.

Dimensiones (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% OPPO Find X2 Pro 165 × 74 × 8,8 207 6,7″ 91% Samsung Galaxy Note10+ 162 × 77 × 7,9 196 6,8″ 91% Samsung Galaxy S20+ 162 × 74 × 7,8 186 6,7″ 91% Samsung Galaxy S20 Ultra 167 × 76 × 8,8 222 6,9″ 90% Samsung Galaxy S20 152 × 69 × 7,9 163 6,2″ 90% Xiaomi Mi 10 163 × 75 × 9,0 208 6,7″ 90% Xiaomi Mi Note 10 158 × 74 × 9.7 208 6.5″ 88% Oppo Reno2 160 × 74 × 9.5 189 6,5″ 88% OnePlus 7T Pro 163 × 76 × 8.8 206 6,7″ 88% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% OnePlus 7T 161 × 74 × 8,1 190 6,6″ 86% Honor 20 Pro 155 × 74 × 8.4 182 6,3″ 84% LG V50 ThinQ 5G 159 × 76 × 8,3 183 6,4″ 83% LG G8x ThinQ 159 × 76 × 8,4 192 6,4″ 83% Sony Xperia 1 167 × 72 × 8.2 178 6,5″ 82% iPhone 11 Pro 144 × 71 × 8.1 188 5.8″ 82% Pixel 4 XL 160 × 75 × 8,2 193 6,3″ 81% Sony Xperia 5 158 × 68 × 8,2 164 6.1″ 81%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

Samsung ha prescindido del botón Bixby que durante un tiempo estaba situado en el lateral izquierdo, por lo que solo cuenta con dos botones laterales: encendido y volumen.

El año pasado, Samsung nos sorprendió colocando estos botones al lado izquierdo en el Galaxy Note10, pero ahora la compañía ha vuelto a colocarlos en el lado derecho, un lugar que encuentro más cómodo ya que es el habitual en la mayoría de smartphones.

La reducción al mínimo del marco superior deja al Samsung Galaxy S20 Ultra sin LED de notificaciones. Por suerte, Samsung ofrece la pantalla Always On Display que, de alguna forma, suple esta ausencia.

Otra ausencia más difícil de sobrellevar es el conector de auriculares,. Aunque ya fue eliminado por Samsung en el Galaxy Note10, manteníamos la esperanza de que volviera con la serie Galaxy S20 — a fin de cuentas, el espacio interior en el Galaxy Note10 está mucho más limitado por el S Pen. Sin embargo, parece que no hay vuelta atrás y Samsung ha eliminado definitivamente el conector de 3.5 mm en sus dispositivos de gama alta.

Samsung sigue utilizando aluminio para el chasis de sus smartphones, que no tiene la misma resistencia que el acero inoxidable que Apple utiliza en el iPhone 11, aunque es algo más ligero y no es tan propenso a que aparezcan arañazos sobre su superficie.

La parte de atrás del Samsung Galaxy S20 Ultra está cubierta por cristal Gorilla Glass 6 que se curva a los lados, lo que contribuye a que el teléfono parezca más delgado de lo que realmente es. En la parte de atrás solamente se encuentra el módulo de la cámara.

El módulo para la cámara es el más grande que hemos visto en un smartphone hasta la fecha y, siguiendo la tendencia actual, tiene una forma rectangular. En la parte inferior aparece la inscripción «SPACE ZOOM 100X» en clara alusión a las capacidades de la cámara.

Algunos usuarios han visto cómo el cristal del módulo de cámara se rompía y, aunque no está clara la causa, te recomiendo que tengas cuidado para que no se golpee esa zona. El módulo sobresale de la superficie, por lo que el teléfono baila al pulsar sobre la pantalla estando apoyado sobre una mesa.

El Galaxy S20 Ultra está disponible en colores Cosmic Grey (gris), Cosmic Black (negro) y Cloud White (blanco). El modelo que he probado es el color Cosmic Grey, que posee un color gris bastante discreto. A pesar de que tiene un acabado brillante, las huellas no quedan demasiado marcadas sobre su superficie aunque sí que tiende a ensuciarse con facilidad.

A continuación,vamos a revisar los cuatro lados del Galaxy S20 Ultra para ver con qué elementos nos encontramos.

En el lateral derecho encontramos un botón alargado de volumen y el botón de encendido.

El lateral izquierdo está libre de cualquier botón o ranura.

En la parte superior encontramos el compartimento para dos tarjeta nano-SIM o, si lo preferimos, una tarjeta nano-SIM y una tarjeta microSD.

La parte inferior del teléfono alberga un conector USB-C y el altavoz.

La posición del altavoz no es la mejor porque resulta fácil taparlo accidentalmente con la mano cuando sujetamos el teléfono en horizontal, por ejemplo al jugar, aunque por suerte el Galaxy S20 Ultra posee sonido estéreo, por lo que todavía queda otro altavoz libre.

El gran tamaño de la pantalla y su aspecto alargado hace que resulte complicado alcanzar la zona superior del teléfono con una sola mano. Samsung mejoró la accesibilidad de los controles cuando lanzó One UI y, como en el pasado, incorpora un modo de una sola mano que permite reducir el tamaño de la pantalla y que esta quede pegada a un lado.

Como viene siendo habitual, Samsung ha dotado al Galaxy S20 Ultra de resistencia IP68 frente al polvo y el agua, por lo que no debería haber ningún problema si el smartphone se moja accidentalmente.

Pantalla

El Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con un panel Dynamic AMOLED de 6.9″, con ratio 20:9, curvado a derecha e izquierda y con esquinas ligeramente redondeadas, pero menos que en modelos anteriores. La pantalla está protegida por Gorilla Glass 6, al igual que la parte de atrás.

Se trata de un tamaño de pantalla muy grande y, por tanto, ideal para disfrutar de contenidos multimedia como fotos y vídeos, así como navegar por páginas web.

La resolución de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra es Quad HD+ (3.200 x 1.440 píxeles), una cantidad de píxeles muy elevada que hace que la densidad de píxeles sea de 511 ppp.

Samsung es consciente de que en el día a día no es necesaria una resolución tan elevada y, por eso, la pantalla está configurada por defecto a una resolución Full HD+ (2.400 x 1.080), lo que equivale a una densidad de 381 ppp.

En la práctica, la resolución Full HD+ es suficiente incluso para una pantalla de este tamaño ya que los píxeles resultan indistinguibles a simple vista. Al reducir la resolución, se ahorra batería ya que el procesador tiene que mover menos píxeles.

La gran novedad del Samsung Galaxy S20 Ultra está en su tasa de refresco, que alcanza los 120 Hz, el doble de lo que encontramos habitualmente en un smartphone.

Samsung no es el primer fabricante en incorporar pantallas con una alta tasa de refresco, pero la mayoría se quedan en 90 Hz y solo unos pocos como el Xiaomi Mi 10 Pro, Poco X2, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro o Asus ROG Phone 2 igualan los 120 Hz. Ahora bien, Nubia ya ha anunciado un par de smartphones que superan esta marca con 144 Hz.

Si no has probado nunca un smartphone con una alta tasa de refresco, la diferencia es bastante apreciable y, hasta cierto punto, también adictiva porque una vez que lo has probado cuesta volver a los 60 Hz.

La tasa de refresco de 120 Hz del Samsung Galaxy S20 Ultra se nota especialmente al hacer scroll en el cajón de aplicaciones, el navegador o en tus feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. El contenido se mueve con más suavidad. Es una sensación similar a la que obtienes cuando ves un vídeo grabado a 60 fps en lugar de a 30 fps.

A día de hoy, hay pocos contenidos que se aprovechen de una alta tasa de refresco, ya que la mayoría de los juegos y vídeos están limitado a 60 fps.

El principal inconveniente de utilizar una alta tasa de refresco es el mayor consumo de batería. Por defecto, el Samsung Galaxy S20 Ultra está configurado a 60 Hz y debemos acceder a Ajustes para habilitar el modo de 120 Hz con resolución 1080p. Samsung no permite activar el modo de 120 Hz con resolución 1440p, posiblemente porque el impacto de batería sería enorme aunque otros smartphones como el OPPO Find X2 Pro sí que lo permiten.

Centrándonos en la calidad de la pantalla, el panel Dynamic AMOLED ofrece una gama de colores que alcanza el 100% del espacio de color DCI-P3, que es el utilizado habitualmente en la industria del cine. Las pantallas de Samsung cuentan con la certificación Mobile Color Volume 100% de VDE Alemania, que significa que cubre este gamut a todos los niveles de brillo.

Otra de las ventajas del panel Dynamic AMOLED es que, según Samsung, puede alcanzar un brillo máximo de 1.200 nits, un valor extremadamente alto, y un contraste de 2.000.000:1. La compañía no da detalles sobre en qué condiciones consigue ese brillo ya que en un panel OLED se puede conseguir un brillo muy alto midiendo un área iluminada muy pequeña.

Samsung también destaca la menor emisión de luz azul con respecto a otros dispositivos, y cuenta con la certificación Eye Care Certification de SGS. Según algunos estudios, la luz azul hace que te mantengas despierto después de haber estado utilizado el teléfono por la noche antes de ir a dormir.

La pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra soporta HDR10+, el formato que mejora el rango dinámico del estándar HDR y que está impulsado principalmente por la propia Samsung. HDR10+ compite con Dolby Vision, que en la actualidad está más extendido, y actualmente solo está disponible en Amazon Prime Video mientras que Dolby Vision está soportado por Netflix, Amazon y otras.

Además de todo lo anterior, el panel admite mapeo tonal dinámico, que consiste en alterar el vídeo de forma dinámica para que se ajuste mejor a las capacidades de la pantalla. Esto permite mejorar la calidad visual tanto de material HDR como no HDR, por ejemplo juegos.

Lo que no encontramos en el Samsung Galaxy S20 Ultra es un chip MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) para incrementar la tasa de frames por segundo de contenidos grabados a 30 FPS o menos. Algunos smartphones como el OPPO Find X2 Pro o el OnePlus 8 Pro ya cuentan con esta tecnología.

Dado que el Samsung Galaxy S20 Ultra posee un panel OLED, utiliza la misma matriz PenTile que Samsung viene usando desde hace tiempo, con sub-píxeles dispuestos en un patrón de rombo en lugar de estar en hileras.

Matriz PenTile de sub-píxeles del Samsung Galaxy S20 Ultra

A continuación, vamos a ver los resultados de un conjunto de pruebas realizadas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para comprobar la calidad de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra.

Desde hace ya un tiempo, Samsung ofrece únicamente dos modos de pantalla: Natural e Intenso. El modo Natural es el que refleja los colores de forma más natural tanto en el gamut estándar sRGB como en el más amplio gamut DCI P3, mientras que el modo Intenso está pensado para producir colores más vibrantes aunque más irreales.

La mayoría de los smartphones proporcionan uno o varios gamuts de color pero estos son fijos. Sin embargo, el Samsung Galaxy S20 Ultra, como su antecesor, ofrece gestión automática del color. Esto significa que cambia automáticamente al gamut de colores adecuado al mostrar un contenido de imagen que tenga un perfil ICC dentro del amplio espacio de color soportado por pantalla OLED, de modo que las imágenes se ven con los colores correctos. Esto funciona, por ejemplo, en apps como Google Fotos y Samsung Gallery.

En el modo Natural, la fidelidad es excelente ya que el error medio al mostrar contenidos sRGB resulta ser muy bajo, 3.1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser 5.5 dE, un valor también muy reducido.

La temperatura de color de la pantalla en el modo Natural es 6.336ºK, bastante cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un color blanco puro sin ningún tinte de color.

Resultado de pruebas de pantalla en el modo Natural

El modo Intenso aprovecha todo el gamut de color del panel OLED, por lo que ofrece una amplitud de colores impresionante. Ahora bien, si activamos este modo, notaremos que los colores se ven sobre-saturados ya que la inmensa mayoría de apps de Android están creadas pensando en que la pantalla ha sido calibrada para el gamut sRGB.

Esa es la razón por lo que Samsung denomina Intenso a este modo. A pesar de que los colores sean irreales, mucha gente prefiere ver colores más intensos (aunque no sean fieles realidad) que colores reales más apagados. Este modo tiene además otra ventaja importante y es que resulta muy útil cuando utilizamos el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

Debido al exceso de saturación de los colores que hemos comentado, la fidelidad de color del modo Intenso respecto al gamut sRGB es más baja. El error medio resulta ser 7.2 dE y el error máximo resulta ser también elevado, 16.8 dE.

La temperatura de color es 6.831ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Existe cierta tendencia a los fabricantes a hacer que sus pantallas azuleen ya que, instintivamente, nuestro cerebro asocia los colores cálidos a cosas antiguas (como un papel viejo) y los colores fríos a cosas modernas.

Por suerte, Samsung ha añadido un ajuste de color blanco llamado Balance de color que permite alterar el nivel de rojo, verde y azul de la pantalla. De esta forma podemos reducir el nivel de azul y acercarnos bastante al valor ideal de 6.500ºK.

Resultado de pruebas de pantalla en el modo Intenso

El brillo máximo del Samsung Galaxy S20 Ultra con el brillo automático desactivado es de unos 330 nits, pero al activar el modo de brillo automático se tiene acceso al modo de alto brillo (HBM) que nos ha permitido medir un brillo de 694 nits bajo una luz intensa como el sol. Estas pruebas se han realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco.

Si en lugar de mostrar toda la pantalla en blanco, reducimos la superficie blanca a un rectángulo que ocupe un 10% de la superficie (siendo el resto de color negro), el brillo del área iluminada se dispara y alcanza, en mis pruebas, 1.076 nits (el brillo máximo de una pantalla OLED depende de la cantidad de píxeles encendidos).

Samsung afirma que se pueden alcanzar los 1.200 nits pero probablemente eso requiere reducir el área iluminada a un tamaño demasiado pequeña para el colorímetro utilizado.

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El valor máximo de brillo con la pantalla iluminada al 100% es elevado, aunque es superado por algunos otros smartphones de gama alta. En cualquier caso, un brillo tan elevado asegura que podrás ver la pantalla en cualquier situación, incluso por la calle bajo la luz del sol.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito (según Samsung, es 2.000.000:1). Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android 10 tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Galaxy S20 Ultra , los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, los bordes curvados de la pantalla a ambos lados se ven ligeramente más oscuros que el resto de la pantalla, aunque a decir verdad este efecto no es tan marcado como en otros smartphones con pantallas más curvadas.

La mayoría de los smartphones cuentan con un solo sensor de luz ambiente en la parte de delante, pero esto puede generar problemas cuando la sombra de la cabeza del usuario incide sobre el sensor. Por ello, Samsung ha incorporado de nuevo un sensor de brillo en el frontal y otro en la parte de atrás para captar mejor el nivel de luz ambiente.

Una característica interesante de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra es la función Always On Display (Pantalla Siempre Activa) que hace que el teléfono muestre la hora (con varios diseños de reloj disponibles) y la fecha cuando el teléfono está bloqueado, junto con iconos de notificaciones con colores e información de contacto (por ejemplo, tu número de teléfono o dirección de e-mail). El nivel de brillo de los elementos de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiente.

Es posible configurar que la pantalla Always On Display esté activa en todo momento, solo durante 10 segundos cuando toquemos la pantalla o entre determinadas horas. También es posible controlar la reproducción de música desde esa pantalla.

Además de la reducción de luz azul de la que ya hemos hablado, el Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con una funcionalidad de filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Es posible establecer un horario para cuando quieras utilizar el filtro o configurar que se active del anochecer al amanecer.

Samsung también permite ajustar el modo Oscuro para que se active del anochecer al amanecer o a determinadas horas. Este modo oscuro se puede activar también al fondo de la pantalla de manera opcional.

El motor de vibración háptica del Galaxy S20 Ultra es idéntico al de la serie Note10 y supone una mejora importante respecto al del Galaxy S10. El Samsung Galaxy S20 Ultra no sólo produce vibraciones potentes para llamadas telefónicas y notificaciones – no vas a perder una llamada cuando esté apoyado en una mesa en otra habitación — sino que también es capaz de producir una vibración sutil para otras situaciones como la escritura.

Hardware y rendimiento

Como es habitual en los smartphones de gama alta de Samsung, la compañía comercializa dos variantes del Samsung Galaxy S20 Ultra, una con procesador Snapdragon 865 de Qualcomm y otra con procesador Exynos 990 de Samsung, que es la que hemos probado por ser la que se distribuye en España.

El procesador Exynos 990 fue presentado recientemente como una versión mejorada del procesador Exynos 9825 que encontramos en el Galaxy Note10, y ofrece un rendimiento similar al del Snapdragon 865, aunque en este aspecto siempre ha habido bastante polémica.

El Exynos 990 es un chip octacore fabricado en el mismo nodo LPP de 7nm que el Exynos 9825, y cuenta con dos núcleos M5 basado en el diseño del nuevo Cortex-A77 de ARM, dos núcleos Cortex-A76 y cuatro núcleos Cortex-A55 para tareas poco exigentes. El Exynos 990 es el primer chip que incorpora la nueva GPU Mali G77 basada en la nueva microarquitectura Valhall, que promete un rendimiento un 20 por ciento superior.

También es uno de los primeros chips con soporte de memoria LPDDR5 con frecuencias de hasta 2.740 MHz, y además incorpora una nueva NPU de dos núcleos para aplicaciones de IA como fotografía computacional.

El Exynos 990 no incorpora un módem integrado, por lo que Samsung ha incorporado un módem Exynos Modem 5123 5G que está fabricado también en 7 nm.

Galaxy S20 Ultra con

Qualcomm Snapdragon 865 Galaxy S20 Ultra con

Samsung Exynos 990 CPU 1 x Kryo 585 a 2.8GHz

3 x Kryo 585 Silver a 2.4GHz

4 x Kryo 585 a 1.8GHz 2 x Mongoose M5 a 2.7GHz

2 x Cortex-A76 a 2.5GHz

4 x Cortex-A55 a 2.0GHz Proceso 7 nm GPU Adreno 650 Mali-G77 MP11 Memoria 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 GB UFS 3.0

Características de las dos variantes regionales del Samsung Galaxy S20 Ultra

El Samsung Galaxy S20 Ultra tiene 12 GB de memoria RAM LPDDR5, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone. Hasta hace poco, los dispositivos móviles actuales más potentes utilizaban RAM LPDDR4X con una velocidad de transmisión de datos de 4.266 Mb/s. La nueva velocidad de 6.400 Mb/s permite a la memoria LPDDR5 transferir 51 GB de datos, es decir, aproximadamente 14 archivos de vídeo Full HD (3,7 GB cada uno) en un minuto.

La memoria LPDDR5 ha sido diseñada para reducir su voltaje de acuerdo con la velocidad de operación del procesador para maximizar el ahorro de energía. Las características de bajo consumo permiten que la memoria RAM LPDDR5 ofrezca reducciones del consumo de energía de hasta un 30 por ciento, lo que tiene impacto en la autonomía aunque la memoria no es precisamente el elemento que más consume.

He sometido al Galaxy S20 Ultra a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados en cada test. Samsung ofrece un modo de alto rendimiento que proporciona una mayor velocidad pero, para las pruebas, he utilizado el modo optimizado que es el que viene configurado por defecto.

En el benchmark AnTuTu v8, ha dado un resultado de 522.487 puntos, una puntuación muy alta que supera a muchos gama alta del momento

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 909/2.735 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados excelentes aunque no llegan a superar a algunos smartphones.

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación muy buena de 10.590 puntos.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados espectaculares en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura ya que cuenta con almacenamiento eUFS 3.0.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado ya que el rendimiento cae un 13% en dicho período. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes (como juegos) no se verá muy afectado por largas partidas.

No nos sorprende que el Samsung Galaxy S20 Ultra haya obtenido un rendimiento tan elevado en las pruebas de rendimiento, ya que incorpora un hardware muy potente que pocos smartphones actuales pueden igualar.

En el día a día, la interfaz Samsung One UI se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar de un buque insignia.

Tampoco he tenido problemas con la multi-tarea, ya que con sus 12 GB de RAM es capaz de mantener varias aplicaciones abiertas en memoria sin que se cierren inesperadamente.

El Samsung Galaxy S20 Ultra mueve con soltura los juegos más exigentes

A la hora de analizar la potencia gráfica, comenzamos con la prueba SlingShot de 3DMark, donde el teléfono ha obtenido unos resultados buenos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados muy elevados, aunque no tanto como otros smartphones.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), consigue unos resultados muy altos.

En las pruebas de rendimiento gráfico, la GPU ha obtenido unos buenos resultados en los benchmarks aunque debemos tener en cuenta que la pantalla está configurada por defecto en resolución Full HD+, por lo que sale favorecido en las pruebas que se realizan a la resolución de la pantalla frente a otros smartphones en los que las pruebas se realizan en Quad HD+.

Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado tres títulos 3D exigentes — Asphalt 9, Dead Effect 2 y Call of Duty Mobile — y, en todos ellos, la experiencia de juego ha sido muy buena.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

En los tres juegos se obtiene una tasa estable de 30 o 60 FPS, sin pérdidas de frames, incluso en Call of Duty Mobile con el modo de calidad gráfica alta.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS %CPU Asphalt 9 30 100% 30 9% Dead Effect 2 60 100% 58-61 4% Call of Duty 60 100% 60 10%

Resultados reales tras jugar varias partidas a tres títulos exigentes

Los smartphones de gama alta suelen calentarse bastante bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar a títulos 3D exigentes. En el caso del Samsung Galaxy S20 Ultra, he medido temperaturas en la superficie del teléfono de cerca de 38ºC por la zona central trasera, que no resulta para nada molesto.

Lo que sí que he notado es que el teléfono se calienta bastante más de lo habitual tras utilizar la Cámara durante un período largo de tiempo o si realizas mucha multitarea. En algunos casos he medido cerca de 41ºC tras tomar una serie de fotografías.

El Samsung Galaxy S20 Ultra se comercializa en España en una única variante de almacenamiento de 128 GB. Este almacenamiento es muy rápido ya que es tipo eUFS 3.0 (a día de hoy todavía no hay smartphones en el mercado con almacenamiento eUFS 3.1)

En caso de que quieras ampliar el almacenamiento, te alegrará saber que el Galaxy S20 Ultra es compatible con tarjetas micro-SD, aunque deberás renunciar a la segunda tarjeta SIM ya que comparten el mismo espacio en la bandeja.

Lamentablemente, Samsung no permite hacer uso de la funcionalidad Adoptable Storage de Android para formatear la tarjeta micro-SD como una extensión del almacenamiento interno.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 Gen 1 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy S20 Ultra soporta WiFi 6 (802.11ax), el nuevo estándar para redes WiFi que no solamente aumenta la velocidad sino que está especialmente pensado para conectar una gran cantidad de dispositivos a la vez sin perjudicar el rendimiento. Obviamente necesitas un router compatible para aprovechar esta tecnología.

En cuanto a conectividad celular, el Samsung Galaxy S20 Ultra solo se comercializa en versión 5G, a pesar de que el Galaxy S20 y S20+ sí que están disponibles también en versión LTE/4G.

Mientras que el Galaxy S20 solo puede hacer uso del llamado 5G Sub-6, los Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra ofrecen tanto Sub-6 como mmWave (y son los primeros dispositivos en soportar ambos). Si no sabes de qué estoy hablando, basta con que sepas que el espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio. Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como celular han sido satisfactorias. El Samsung Galaxy S20 Ultra ha alcanzado los 410 Mbps de bajada y 99 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de 1 Gbps. En la prueba de conectividad celular, he medido velocidades de alrededor de 44 Mbps de bajada y 12 Mbps de subida en una zona sin buena cobertura.

El Galaxy S20 Ultra es compatible con Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou). Por primera vez, Samsung ha implementado GPS de frecuencia dual, lo que significa que utiliza dos señales en lugar de solo una para determinar la ubicación, lo que permite fijar la ubicación con mucha más precisión.

En el apartado de «ausencias», cabe destacar que no incorpora radio FM, lo cual algunos usuarios lo encontrarán como una limitación, ni tampoco emisor de infrarrojos.

Biometría

Samsung ha incorporado un lector ultrasónico debajo de la pantalla del Galaxy S20 Ultra que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

A diferencia de los sensores ópticos, que generan imágenes 2D, un sensor ultrasónico crea una imagen 3D del dedo utilizando ondas de sonido, por lo que es un método más seguro. Además, debido a que el sensor utiliza pulsos ultrasónicos, el proceso de escaneo es menos sensible al sudor o la humedad en los dedos.

Lamentablemente, el sensor ultrasónico de segunda generación que presentó Qualcomm en diciembre no estaba todavía disponible para su comercialización, por lo que Samsung ha vuelto a utilizar el sensor de primera generación, cuyo rendimiento no es tan bueno como otros sensores ópticos del mercado.

Reconocimiento de huella dactilar del Samsung Galaxy S20 Ultra

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el lector. Un aspecto que me gusta del Galaxy S20 Ultra es que la zona de la huella de la pantalla aparece marcada en la pantalla Always On Display, por lo que es más sencillo acertar que en otros smartphones.

Samsung ha colocado el área de lectura de la huella algo más arriba con respecto al Galaxy S10 para que resulte más cómoda de alcanzar con el dedo. Aún con todo, me gustaría que estuviera todavía un poco más arriba, como el Huawei P40.

En las pruebas que he llevado a cabo, el lector de huella ha funcionado bien siempre que coloques una buena parte del dedo sobre la zona del sensor, ya que si lo colocas ligeramente ladeado, no funciona o tarda más tiempo en reconocer. La velocidad de desbloqueo es inferior a la de los lectores tradicionales pero es lo suficientemente rápida como para que no sea un problema.

Samsung también ha incluido un sistema de reconocimiento facial que utiliza una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D del iPhone o ciertos smartphones Android. En cualquier caso, en mis pruebas no he sido capaz de engañar al sistema con una fotografía de mi rostro ni siquiera en el modo de reconocimiento más rápido que reduce la seguridad.

Samsung permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

El Samsung Galaxy S20 Ultra con su gran pantalla de 6.9″ llega con una batería de 5.000 mAh. Se trata de una de las baterías más grandes que he visto en un smartphone, aunque también es cierto que el temaó de su pantalla supera a la mayoría de los smartphones.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 2.0.

Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y obtienen valores en esta prueba que no sirven para nada ya que no son comparables.

PCMark Work 2.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba he obtenido un resultado de 8 horas y 20 minutos, que no es valor especialmente bueno si la comparamos con otros smartphones de gama alta. De hecho, es inferior a la que medimos con el Galaxy S20+.

Esta prueba se ha realizado con la tasa de refresco de la pantalla configurada a 60 Hz, que es la configuración que viene por defecto. Si ajustamos la tasa de refresco a 120 Hz, la autonomía se reduce a 7 horas, lo que supone una caída de alrededor de un 16 por ciento. Esto significa que, si quieres disfrutar de la tasa de refresco a 120 Hz, tendrás que acostumbrarte a una peor autonomía.

En la práctica, la autonomía del Galaxy S20 Ultra es correcta y no deberías tener problemas para llegar al final del día con batería restante siempre que no hagas un uso demasiado intenso del teléfono.

En cualquier caso, si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, te alegrará saber que Samsung incorpora, además del modo optimizado por defecto y el de alto rendimiento, dos modos de ahorro energía: medio y máximo.

El modo ahorro de energía medio limita el rendimiento máximo de la CPU al 70%, reduce el brillo máximo a un 90%, cambia la resolución de la pantalla a Full HD+, restringe el uso de redes y ubicación en segundo plano, desactiva la pantalla Always On Display y cambia la conectividad de 5G a 4G/LTE.

En el modo de ahorro de energía máximo, además de todo lo anterior, se limita el número de aplicaciones que podemos utilizar, se activa el modo Oscuro y se restringe el uso de las funcionalidades biométricas.

Samsung ha añadido una opción llamada ahorro de energía adaptable, que establece el modo de rendimiento en función de tus patrones de uso para ahorrar energía cuando no lo necesites. No obstante, no sabemos bien cómo funciona ya que la explicación sobre este modo es muy escasa.

Samsung también permite seleccionar individualmente aquellas aplicaciones que no queremos que consuman batería cuando no están siendo utilizadas.

Opciones de batería y ahorro de energía

Samsung también ha incorporado una opción que permite poner en modo inactivo apps que llevan un tiempo sin usarse. Estas aplicaciones no se ejecutan en segundo plano, por lo que es posible que no reciban actualizaciones ni envíen notificaciones. Podemos elegir manualmente aquellas apps que no queden nunca inactivas, así como aquellas que deben estar siempre en modo inactivo.

El Galaxy S20 Ultra ofrece carga rápida por cable a 45W, pero Samsung ha incluido un cargador de «solo» 25W en la caja.

Si quieres aprovechar la carga más rápida, tendrás que hacerte con un cargador por tu cuenta a un precio de 49,90€ en la web oficial de Samsung (aparece en la sección de accesorios del Galaxy Note10) o por 30,99€ en Amazon España.

En mis pruebas, el proceso completo de carga del Galaxy S20 Ultra con el cargador de 25W incluido ha llevado un total de 1 hora y 4 minutos. Como podemos apreciar en la gráfica, la carga es más rápida hasta el 85 por ciento y se ralentiza ligeramente al final. En 30 minutos, se carga un 61 por ciento de la batería.

Proceso de carga del Samsung Galaxy S20 Ultra

El Samsung Galaxy S20 Ultra soporta los estándares de carga inalámbrica WPC (Qi) y PMA, que permiten cargar el teléfono sin utilizar cable y además lo hace de forma rápida a 15W si cuentas con una base de carga inalámbrica con esta tecnología.

Samsung ha incluido la funcionalidad Wireless PowerShare a 9W que permite utilizar el Galaxy S20 Ultra como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta y no demasiado eficiente (se pierde energía en el proceso de transmisión).

Software y aplicaciones

Dado que el software del Samsung Galaxy S20 Ultra es exactamente el mismo que el del Galaxy S20+ que analizamos hace unas semanas, te invitamos a que el apartado Software de nuestro análisis del Galaxy S20+ en lugar de repetirlo íntegramente aquí.

Multimedia

El Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo pero el sonido que emiten no está balanceado ya que el inferior emite con más potencia y riqueza de tonos que el superior. Uno de los altavoces está situado en la parte inferior del dispositivo, al lado del conector USB-C, y el otro se encuentra en el auricular para el oído.

Mientras que es posible tapar accidentalmente el altavoz de la parte inferior al sostener el teléfono en horizontal, es más complicado tapar el auricular del oído.

El sonido de los altavoces del Galaxy S20 Ultra resulta agradable, con una correcta reproducción de tonos medios y agudos.

Al máximo volumen, el sonido se escucha sin distorsión y, aunque algunos teléfonos consiguen un volumen más elevado, es suficiente para ver vídeos o escuchar podcasts en un entorno que no sea demasiado ruidoso.

El Samsung Galaxy S20 Ultra es compatible con sonido surround Dolby Atmos, que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono. Es posible seleccionar que se active el sonido Dolby Atmos automáticamente para juegos.

El Samsung Galaxy S20 Ultra es compatible con audio UHQ de 32 bits, y también soporta PCM hasta 32 bits.

Además, cuenta con la funcionalidad Bluetooth Dual Audio que permite reproducir música en dos altavoces Bluetooth al mismo tiempo, lo cual puede ser útil si tenemos más de un altavoz o de unos auriculares Bluetooth. Ahora bien, los altavoces no suenan necesariamente en perfecta sincronía, por lo que está más pensado para situaciones en las que los altavoces están separados — por ejemplo, uno en cada habitación — o se usan auriculares.

Samsung ha incorporado algunas funciones interesantes de sonido como Adapt Sound para calibrar el sonido emitido a través de los auriculares a la respuesta frecuencial de nuestro oído. Samsung incorpora un ecualizador y una función llamada Optimizador UHQ que mejora la resolución del sonido de la música y vídeos.

Otra opción interesante es sonido de aplicación independiente, que permite reproducir el sonido de una aplicación en otro dispositivo de audio. De esta forma podemos hacer que una app como Spotify reproduzca el sonido por un altavoz Bluetooth mientras que el resto de sonidos siguen sonando en el teléfono.

Samsung ha añadido una funcionalidad llamada Music Share que permite a tus amigos reproducir música en tu altavoz Bluetooth con solo conectarse a tu smartphone por Bluetooth. De esta forma, no es necesario que tú te desconectes del altavoz de tu coche para que pueda conectarse tu amigo. Ahora bien, para que esto funcione el smartphone de tu amigo debe correr Android 10.

Como ya hizo en el Galaxy Note10+, Samsung ha optado por eliminar el conector de auriculares de 3.5 mm., lo que dejar más espacio a la batería y mejora la respuesta háptica al eliminar cavidades. Esto significa que tendrás que recurrir a auriculares Bluetooth o USB-C, o bien utilizar un adaptador de USB-C a 3.5 mm. que Samsung no ha incluido en la caja.

En la caja del Samsung Galaxy S20 Ultra, encontramos unos auriculares AKG by Harman con conector USB-C que suenan bastante mejor que los auriculares que incluyen otros fabricantes.

Samsung ha optado por no incorporar su propio reproductor de música sino que ha recurrido a YT Music, el reproductor de Google. También podemos descargar la app Samsung Music de Samsung desde la tienda Galaxy Apps, que cuenta con un diseño atractivo y está integrado con el resto de servicios y aplicaciones de Samsung.

La aplicación Galería se utiliza para visualizar las fotos y vídeos almacenados en el teléfono, así como para editar las imágenes mediante diversas funcionalidades integradas.

La app cuenta con cuatro pestañas en la parte inferior: Imágenes, Álbumes, Historias y Compartido. Esta última pestaña permite a tus amigos y familiares ver las imágenes y vídeos que compartas en sus teléfonos, televisores, frigoríficos y cualquier otro dispositivo conectado a sus cuentas de Samsung.

Una de las novedades que incorpora esta app es que ahora puedes ampliar una fotografía y pulsar sobre un nuevo botón de Recorte que aparece en la pantalla para crear una nueva imagen a partir de la zona recortada de la imagen.

Otra novedad es la posibilidad de agrupar fotografías similares de un mismo objeto (hasta 100 tomas en un mismo día) en la galería para una mayor limpieza. De esta forma no verás tantas fotografías repetidas si has tomado más de una foto del mismo objeto.

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su excelente pantalla que, como hemos comentado, ofrece negros profundos y un brillo alto. He probado a reproducir vídeos 4K codificados tanto con H.264 como con el codec HEVC más moderno, y el teléfono ha podido reproducirlos sin problema.

Por supuesto, también podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Además, el Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD sin problemas.

Por último, en YouTube y Netflix podemos disfrutar de contenidos no solo en alta resolución sino también en formato HDR.

Fotografía y vídeo

⚠️ Aviso: Debido a la extraordinaria situación de confinamiento que vivimos en España desde hace algunas semanas a causa de la pandemia del COVID-19, no hemos podido poner a prueba la cámara en tantas situaciones como hacemos en otros análisis. Esperamos que podáis comprender la situación.

Samsung ha incorporado tres cámaras principales en la parte trasera del Galaxy S20 Ultra:

Cámara gran angular (26mm, 79º) de 108MP (1/1.33″, 0.8µm) con apertura f/1.8, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica.

de 108MP (1/1.33″, 0.8µm) con apertura f/1.8, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (13 mm, 120º) de 12MP (1.4µm) con apertura f/2.2 pero sin enfoque automático.

de 12MP (1.4µm) con apertura f/2.2 pero sin enfoque automático. Cámara teleobjetivo con zoom óptico 4x (103 mm, 24º) de 48MP (1/1.2″, 0.8µm) con apertura f/3.5, enfoque PDAF y estabilización óptica.

A estas tres cámaras se añade una cuarta cámara de profundidad 3D ToF con 0.3MP de resolución que permite medir la distancia de los objetos y, por tanto, resulta especialmente útil para aplicaciones de Realidad Aumentada (AR) y emular el efecto bokeh en el modo Retrato.

El Samsung Galaxy S20 Ultra posee tres cámaras y un sensor ToF en la parte de atrás

La cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece una gran versatilidad ya que permite tomar fotografías tanto con un amplio campo de visión (ultra gran angular) como con un elevado zoom (teleobjetivo óptico híbrido 10x) para acercarnos a los detalles.

A continuación, podemos ver las mismas escenas capturada por las tres cámaras desde el mismo punto y la diferencia de perspectiva es abismal.

La app de Cámara no se limita a hacer fotografías sino que te sugiere modificar el encuadre en ciertas capturas. No obstante, si eres un fotógrafo con cierta experiencias, probablemente querrás desactivar estos consejos ya que están reñidos con la creatividad.

En otras ocasiones, la app de Cámara sugiere que utilices una cámara en particular. Esto ocurre, por ejemplo, al fotografiar paisajes, ya que suele aparecer un mensaje que anima a utilizar la cámara ultra gran angular.

La app de Cámara muestra varios modos principales de disparo — Captura Única, Foto y Vídeo — pero ofrece modos adicionales: Pro, Panorámica, Comida, Noche, Enfoque dinámico, Vídeo dinámico, Vídeo profesional, Superlenta, Cámara lenta y Cámara rápida. Como novedad, el modo Cámara rápida incluye ahora un modo especial de Cámara rápida nocturna especialmente pensado para grabar el paso de coches por la noche.

A la hora de capturar fotos, podemos aplicar filtros existentes así como crear nuestros propios filtros a partir de fotos que hayamos tomado y guardarlos para usarlos en el futuro. En este último caso, me da la sensación que lo que hace es aplicar un filtro del color predominante de la foto que hayamos elegido.

Comenzamos con la cámara ultra gran angular, que permite tomar fotografías muy espectaculares gracias a que capta muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, Samsung ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas. La principal limitación de esta cámara es que no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

La cámara teleobjetivo incorpora un sistema periscópico que consigue alcanzar un zoom óptico 4x. Sin embargo, Samsung no habla de zoom óptico 4x sino de zoom híbrido óptico 10x.

Para mayor confusión, el botón que permite conmutar a la cámara teleobjetivo en la interfaz de cámara muestra 5X, aunque a la derecha aparecen opciones 4X, 10X, 30X y 100X para escoger otros factores de ampliación. Un aspecto curioso es que, a partir de 20X, se muestra una miniatura de la imagen 1X para que puedas tener una guía de dónde estás apuntando.

En cualquier caso, la realidad es que el Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece zoom óptico 4x y, desde 4x hasta 10x se consigue hacer zoom por software, combinando la imagen captada por varias cámaras mediante complejos algoritmos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con distintos factores de ampliación. Como se puede apreciar, el factor de ampliación es impresionante, aunque el factor 100X se ve demasiado artificial.

Aunque sobre el papel un zoom óptico 4x suena mejor que 2x o 3x, hay que tener en cuenta que esto no siempre es así. A diferencia de las cámaras compactas o réflex con zoom variable, las cámaras de los smartphones poseen una distancia focal fija (en este caso, 103 mm, o sea, 4x), por lo que cualquier otra distancia focal inferior a la de la cámara teleobjetivo se consigue ampliando por software la imagen tomada por la cámara principal (25 mm), sin aprovechar para nada la cámara teleobjetivo.

Esto significa que cualquier fotografía que tomes con el Samsung Galaxy S20 Ultra con un zoom menor que 4x (por ejemplo, 2x) es un recorte y ampliación por software de la cámara gran angular. La calidad de imagen, por tanto, es inferior a la que se obtiene con un smartphone cuya cámara zoom ofreciera, siguiendo con el ejemplo, zoom óptico 2x.

Dado que normalmente no necesitamos ampliar hasta 4x, en mi opinión contar con una cámara con zoom 3x (o incluso 2x) puede ser mejor que 4x, salvo que el uso que le vayas a dar al teléfono es fotografiar objetos lejanos como animales, aviones, detalles de arquitectura, cantantes en conciertos, actuaciones, etc.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente teleobjetivo. La calidad de la imagen con luz abundante es buena pero, debido a la limitada apertura de la lente, en condiciones de poca luz, la calidad de imagen se degrada significativamente.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo

Dado que parece existir una competición entre los fabricantes por ver quién puede ofrecer un mayor zoom, hemos querido enfrentar la calidad del zoom 10X del Samsung Galaxy S20 Ultra a otros dos smartphones que también presumen de zoom periscópico: OPPO Find X2 Pro y Huawei P40 Pro.

En esta comparativa, el que ofrece una imagen algo más nítida es el Huawei P40 Pro, seguido del Samsung Galaxy S20 Ultra y, en última posición, el OPPO Find X2 Pro.

Por último, la cámara principal gran angular es la que se utiliza habitualmente para tomar fotografías y, por tanto, la que más veces utilizarás.

Un aspecto curioso es que Samsung ha abandonado la apertura dual de la lente, que permitía ajustar la apertura de la lente a f/1.5 o f/2.4 a nuestro gusto. Nunca he visto gran utilidad a esta funcionalidad ya que la apertura más grande (f/1.5) era apta para cualquier situación, incluso para escenas muy iluminadas (de hecho, el LG V50 ThinQ tiene una lente f/1.5 y las fotografías a plena luz del día no salen quemadas). Por tanto, no me sorprende que Samsung haya decidido abandonar la apertura dual.

Ahora bien, en lugar de incluir una lente con apertura f/1.5, Samsung ha optado por una lente f/1.8 que no es tan luminosa como nos gustaría. Otros smartphones poseen lentes con aperturas más amplias como el Oppo Find X2 Pro y el Xiaomi Mi 10 Pro son su lente f/1.7, o el Huawei Mate 30 Pro con su lente f/1.6.

Aunque el sensor de la cámara gran angular es de 108 MP, por defecto las fotografías se toman a una resolución de 12 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 9 píxeles en 1 para reducir el ruido.

No obstante, Samsung ofrece la posibilidad de capturar fotografías a la resolución original de 108 MP si deseas obtener una captura con una gran nitidez.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma imagen capturada a 108MP y a 12MP y, aunque a simple vista no se aprecia diferencia, basta con acercarse para notar que la imagen a 108MP retiene mucho más detalle, aunque a cambio ocupa 26 MB en lugar de 3.5 MB.

Un pequeño problema de la cámara principal es que no es capaz de enfocar a distancias muy cortas. A continuación podemos ver algunas fotografías tomadas por un Samsung Galaxy S20 Ultra y un Samsung Galaxy S20+ a corta distancia.

Mientras que el Samsung Galaxy S20+ enfoca sin problemas los objetos que están en primer plano, el Samsung Galaxy S20 Ultra no es capaz de enfocarlos. Según ha explicado Samsung, se trata de una limitación del hardware, por lo que no cabe esperar que una actualización de software cambie esto.

Diferencia de enfoque a corta distancia entre Samsung Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20+

Otro aspecto a tener en cuenta de la cámara principal es que la profundidad de campo es bastante pequeña. Esto quiere decir que, cuando enfocas un punto, la distancia de enfoque por delante y por detrás de ese punto es más pequeña que en otros smartphones.

Aunque esto muy útil a la hora de tomar retratos ya que produce un efecto bokeh natural, para otros tipo de fotografías puede resultar frustrante porque no aparecen todos los elementos de la imagen enfocados.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma imagen capturada por el Galaxy S20 Ultra y el Galaxy S20+. Aunque en ambos casos el punto de enfoque está en las gafas, las letras de la camiseta se ven enfocadas en el Galaxy S20+ mientras que están fuera de foco en el Galaxy S20 Ultra. De igual forma, los elementos que están detrás del pequeño Teknófilo, también se ven más enfocados en la imagen del Galaxy S20+.

Diferencia en la profundidad de campo entre Samsung Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20+

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara estándar. En general, la cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y mantener un buen colorido incluso en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal

Samsung ha incorporado un sistema de optimización de escenas mediante IA que optimiza los parámetros de captura en función de lo que estemos fotografiando: comida, flores, edificios, etc.

Este modo puede desactivarse fácilmente mientras tomamos la fotografía pero no a posteriori. En muchos casos, el ajuste consiste en incrementar la saturación de los colores para que el objeto se vea más vivo pero, por suerte, el efecto no es demasiado exagerado.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas sin y con el sistema de optimización de escenas.

Ejemplos de funcionamiento de Optimización de escenas

Samsung también ofrece un modo Noche que incrementa la luz en escenas oscuras mediante la captura y posterior fusión de varias imágenes con distintas exposiciones. Sin embargo, no resulta tan cómodo como en el iPhone 11, que se activa automáticamente cuando es necesario, ya que en el Galaxy S20 Ultra es necesario activarlo manualmente.

Este modo tarda un poco más de tiempo en registrar la imagen pero el resultado es bastante llamativo ya que hace que escenas oscuras parezcan haber sido tomadas con mucha más luz y, además, se ven mucho más nítidas.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos del modo Noche.

Ejemplos de funcionamiento del modo Noche

Otra de las funcionalidades de la cámara del Samsung Galaxy S20 Ultra es el modo AR Emoji, que permite crear un avatar animado inspirado en nuestro rostro al que podemos dar vida mediante nuestra voz y movimientos faciales.

El proceso de creación del avatar o, como le llama Samsung, del AR Emoji, es muy sencillo ya que basta con tomarse un selfie y dejar al teléfono trabajar durante unos segundos. El resultado es un emoji que, supuestamente, se parece a nosotros y que puede ser personalizado cambiando la piel, pelo, vello facial, cara, ojos, cejas, nariz, labios y orejas, así como modificando la ropa y añadiendo accesorios.

El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece tres curiosos modos de uso de los AR Emoji: Escena, Máscara, Espejo y Jugar. El modo Escena imita tus movimientos captados mediante la cámara, el modo Máscara coloca la cabeza del emoji encima de la de otra persona captada por la cámara, el modo Espejo coloca el emoji sobre el terreno y el modo Jugar permite hacer que el emoji se desplace sobre el terreno.

Ejemplo de los AR Emoji imitando los movimientos de una persona

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que Samsung incluye un modo Pro que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También podemos guardar las imágenes en formato JPEG y RAW para su posterior edición.

Centrándonos en la calidad de la imagen, he puesto a prueba la calidad de la cámara principal del Samsung Galaxy S20 Ultra enfrentándolo a algunos de los mejores smartphones del momento: iPhone 11 Pro, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2 Pro y OnePlus 8.

En primer lugar, he querido probar la calidad de imagen en condiciones de buena iluminación, donde casi todos los smartphones suelen obtener unos buenos resultados. He tomado la misma imagen en el mismo momento y, a continuación, podemos comparar la misma zona recortada de la imagen.

Comparativa de fotografías durante el día

En esta comparativa, el Xiaomi Mi 10 Pro es el que ofrece una imagen más nítida gracias a que captura las fotografías a 25 MP, mientras que el resto lo hacen a 12 MP.

El resto de smartphones ofrecen una nitidez similar, aunque el iPhone 11 Pro y el Oppo Find X2 Pro parecen resolver ligeramente mejor los detalles de las letras del cartel que cuelga en comparación con el Samsung Galaxy S20 Ultra y el OnePlus 8 Pro.

El que peor sale parado en esta comparativa es el Huawei P40 Pro, que ofrece una imagen mucho más borrosa y con una excesiva saturación de color.

📷 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy S20 Ultra ] [ Huawei P40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10 Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ OnePlus 8 ]

Debido al pequeño tamaño de sus sensores, los smartphones no suelen ofrecer una gran calidad de imagen cuando la luz escasea. A continuación, podemos ver la misma escena en condiciones de poca iluminación.

Comparativa de fotografías durante la noche

En esta escena, el Xiaomi Mi 10 Pro consigue retener una gran cantidad de detalle sin apenas ruido, pero la imagen tiene una apariencia algo artificial, como si estuviera pintada al óleo (fíjate en las hojas de los árboles), por lo que el resultado final no acaba de convencerme.

El iPhone 11 Pro opta por una aproximación más equilibrada ya que, aunque mantiene un mayor nivel de ruido, las texturas se ven más naturales. El Huawei P40 Pro consigue una imagen con algo menos de ruido y, en algunas zonas, mantiene un mayor detalle, como en las hojas de los árboles.

El Samsung Galaxy S20 Ultra aplica un algoritmo de reducción de ruido bastante agresivo, por lo que se reduce el ruido a costa de perder excesivo detalle en las texturas. Basta con fijarse en los ladrillos de la pared, cuyo contorno apenas se distingue, o las letras del cartel pequeño, que son casi ilegibles.

En cuanto al Oppo Find X2 Pro y el OnePlus 8, ambos quedan claramente por detrás de sus rivales en esta imagen debido a que el nivel detalle que ofrecen es muy inferior.

📷 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy S20 Ultra ] [ Huawei P40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10 Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ OnePlus 8 ]

Por último, he querido comparar también la efectividad del modo Noche que ofrece el Samsung Galaxy S20 Ultra frente a otros rivales que también lo incorporan.

La imagen captada por el iPhone 11 Pro es la que ofrece una mayor calidad de imagen, con una diferencia bastante amplia frente a sus rivales. Por detrás, encontramos al Oppo Find X2 Pro y el OnePlus 8, que consiguen una resultado que también es bastante aceptable.

El Xiaomi Mi 10 Pro obtiene un resultado bastante bueno aunque, de nuevo, peca de un procesado algo excesivo que le aporta una apariencia artificial.

El Samsung Galaxy S20 Ultra no ha hecho un buen trabajo en esta ocasión, y el resultado es una imagen muy poco definida. Algo parecido ocurre con el Huawei P40 Pro, que tampoco consigue estar a la altura de sus rivales.

📷 Si quieres ver las fotografías a resolución completa, puedes acceder a ellas en los siguientes enlaces: [ iPhone 11 Pro ] [ Samsung Galaxy S20 Ultra ] [ Huawei P40 Pro ] [ Xiaomi Mi 10 Pro ] [ Oppo Find X2 Pro ] [ OnePlus 8 ]

La presencia de una cámara de profundidad ayuda al Galaxy S20 Ultra tomar fotografías con “enfoque dinámico”, es decir, detectando la profundidad de los objetos y reduciendo mediante software la profundidad de campo para conseguir el deseado efecto bokeh (fondo difuminado) en los retratos.

El modo Retrato permite escoger entre zoom 1x y 2x pero en todos los casos se utiliza la cámara principal (gran angular) ya que la cámara teleobjetivo (4x) ofrece un zoom demasiado alto para que sea práctico tomar un retrato — tendrías que alejarte mucho de la persona para tomar el retrato.

Si pretendes sacar un primer plano de la cara con el zoom 1x, el rostro se verá algo deformado, como si estuviera captado por una lente ojo de pez. Con la opción de zoom 2x, podemos alejarnos más del sujeto pero debemos tener en cuenta que la nitidez será inferior ya que el zoom se consigue mediante una ampliación digital de la imagen.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas con y sin enfoque dinámico. Como podemos apreciar, el Galaxy S20 Ultra hace un excelente trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, incluso en la zona del pelo.

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

A continuación, podemos ver algunos ejemplos más de fotografías tomadas con el modo de Enfoque Dinámico.

Fotografías tomadas en modo Enfoque Dinámico

El Samsung Galaxy S20 Ultra permite ajustar el grado de desenfoque del fondo a posteriori, así como aplicar efectos artísticos al segundo plano tales como crear un efecto de giro / zoom o teñirlo de blanco y negro.

A continuación, podemos ver varios de estos efectos aplicados a un retrato:

Efectos artísticos que se pueden aplicar a los Retratos

Como curiosidad, el Desenfoque Dinámico no solamente puede aplicarse personas sino también a objetos, como podemos ver en este ejemplo.

El Samsung Galaxy S20 Ultra es capaz de grabar vídeo en resolución 8K (7680×4320) a 24 fps, una novedad que por el momento no aprovecharán muchos usuarios ya que los televisores 8K todavía no están muy extendidos. A esta resolución solo es posible grabar con la cámara principal.

También es posible grabar vídeo en UHD/4K (3840×2160) a 30/60fps, Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fps y HD/720p (1280×720) con las tres lentes, mientras que la cámara frontal puede grabar vídeos en formatos UHD/4K, Full HD/1080p y HD/720p a 30fps. Además, el Samsung Galaxy S20 Ultra permite grabar vídeo HDR10+ a [email protected] de forma experimental con un mayor contraste y colorido.

Durante la grabación en resolución 8K, 4K a 30/60fps o Full HD a 60fps, no están disponibles las funciones de AF con seguimiento (mantener la cámara enfocada en el sujeto seleccionado incluso si se mueve) ni efectos de vídeo.

Como curiosidad, el Samsung Galaxy S20 Ultra incorpora Audio Zoom, una funcionalidad que permite centrar el sonido en el elemento que estamos enfocando cuando hacemos zoom sobre él. No es el primer smartphone que cuenta con esta característica, pero es algo bienvenido.

También encontramos un nuevo modo de grabación llamado Vídeo Profesional que ofrece controles manuales para escoger el nivel de ISO, la velocidad de obturación, el punto de enfoque, la temperatura de color y exposición. Es posible cambiar de la cámara frontal a la trasera mientras se está grabando para obtener un vídeo único con la grabación de ambas tomas.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] por el día. En todos los casos la calidad de la imagen es muy buena.

Vídeos grabados por el día en [email protected], [email protected] y [email protected]

También he grabado algunos vídeos por la noche, en condiciones de poca iluminación, a resoluciones [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected]

En todos los casos la calidad de la imagen es bastante buena salvo en la grabación en [email protected] y [email protected], en los que aparece mucho ruido. Si pretendes grabar vídeo por la noche, mi consejo es que escojas un modo de grabación [email protected] o inferior.

Vídeos grabados por la noche en [email protected], [email protected] y [email protected]

A la hora de grabar vídeo, el Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un modo Super Estabilización que solamente está disponible en resolución Full HD a 30 fps y que utiliza siempre la cámara ultra gran angular. Este modo produce una imagen muy estable, aunque debido a las características de la cámara ultra gran angular solo es útil en condiciones d ebuena iluminación.

Con objeto de reducir el espacio ocupado por los vídeos, Samsung permite utilizar el formato HEVC (H.265) de alta eficiencia que reduce el espacio ocupado por el vídeo pero puedes tener problemas de compatibilidad al reproducirlo en otro dispositivo. Incluso en este formato, un vídeo 8K de 30 segundos ocupa casi 300 MB.

Otra funcionalidad interesante del Samsung Galaxy S20 Ultra es que permite grabar Vídeo Dinámico, es decir, grabar vídeo con el fondo desenfocado, como si estuviéramos aplicando el modo Enfoque Dinámico al vídeo.

A continuación, se puede ver el resultado de grabar un vídeo dinámico que, aunque no es perfecto, se ve bastante bien para ser un efecto aplicado en tiempo real.

Samsung ha incluido una funcionalidad llamada Toma Única con la que sólo tienes que apuntar con el teléfono a un sujeto, apretar el obturador y esperar unos 10 segundos. La cámara capturará una pequeña película, algunos GIF y algunas fotos con todas las cámaras. Luego los presenta todos en un collage donde puedes elegir tus favoritos. En mi opinión, es más una curiosidad que algo realmente útil.

La cámara frontal del Samsung Galaxy S20 Ultra consta de una cámara de 40MP con enfoque automático Dual Pixel y apertura f/2. En comparación con el Galaxy S10, la apertura de la cámara frontal es ahora algo peor (f/2.2 vs. f/1.9), posiblemente debido al menor tamaño del orificio.

Las fotografías se toman con una resolución de 10MP ya que se hace uso de pixel binning para agrupar cuatro píxeles en uno, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz.

Samsung ha incluido una cámara gran angular que está especialmente indicada para tomar selfies de dos personas, pero también ofrece un modo de disparo individual en el que hace un recorte de 6.5 MP sobre la imagen captada por el sensor. Cuando la cámara detecta que hay dos personas en la imagen, conmuta automáticamente a un modo de selfie panorámico.

A continuación podemos ver la diferencia entre tomar una fotografía con el modo de selfies para dos personas o selfies individuales.

Diferencia entre los modos de selfie individual / dos personas

A continuación, podemos ver algunos selfies captados con la cámara del Galaxy S20 Ultra, que ofrecen una excelente calidad de imagen sin sobreexponer en exceso el fondo incluso en situaciones de alto contraste.

Selfies tomados con la cámara frontal del Samsung Galaxy S20 Ultra

La cámara frontal ofrece un modo Enfoque Dinámico que puede difuminar el fondo para producir el efecto bokeh.

A continuación, podemos ver un par de ejemplos de selfies tomados con esta funcionalidad donde podemos apreciar que Samsung ha hecho un buen trabajo a la hora de implementar este procesado.

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

» Fotografías originales: Normal y Desenfoque

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de Contactos de Samsung y la de Teléfono cumplen adecuadamente con su cometido. Si abrimos los detalles de un contacto, se muestran todas las posibles formas de contactar con él, incluso mediante aplicaciones de terceros como WhatsApp.

Una funcionalidad interesante es que puedes realizar una llamada rápidamente arrastrando el dedo de izquierda a derecha sobre el nombre de un contacto. Si lo arrastras en dirección contraria le envías un mensaje de texto.

Precio y competidores

El Samsung Galaxy S20 Ultra posee un precio bastante elevado, como era de esperar dado que nos encontramos ante el smartphone más potente de la compañía. Está a la venta en la web de Samsung por 1.359€ únicamente con conectividad 5G y 128GB de almacenamiento. No obstante, puedes encontrarlo por unos 1.200€ en Amazon España,

Si nos fijamos en otros teléfonos de gama alta, tenemos varias opciones interesantes que pueden ser alternativas al Galaxy S20 Ultra, entre las que destacamos las siguientes.

En primer lugar, tenemos Samsung Galaxy S20+ (899€ con 4G y 999€ con 5G) que cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7″, procesador Exynos 990, 12GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 12MP (gran angular) + 64MP (teleobjetivo 3x) + 12MP (ultra gran angular) + ToF, cámara frontal de 10MP y batería de 4.500 mAh.

Si buscas algo más compacto y económico, también tienes el hermano «pequeño» Samsung Galaxy S20 (909€ en Samsung) que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.2″, procesador Exynos 990, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera triple 12MP (gran angular) + 64MP (teleobjetivo) + 12MP (ultra gran angular), cámara frontal de 10MP y batería de 4.000 mAh.

Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20+ y Samsung Galaxy S20 (de izquierda a derecha)

Si te gusta la fotografía, el Huawei P40 Pro 5G (1.099€ en Amazon) es un buen referente. Posee una pantalla OLED de 6,6″ Full HD+, procesador Kirin 990, 8GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara trasera de 50MP (gran angular) + periscopica con zoom óptico 5x (12MP) + cámara ultra gran angular (40MP) + profundidad cámara frontal de 32MP, conectividad 5G y batería de 4.200 mAh con carga inalámbrica directa e inversa.

Otro smartphone que destaca en el apartado fotográfico es el Xiaomi Mi 10 Pro (906€ en Amazon) que posee una pantalla Super AMOLED de 6.7″, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera de 108MP (gran angular) + 12MP (teleobjetivo 2x) + 8MP (teleobjetivo 3.7x) + 20MP (ultra gran angular), cámara frontal de 20MP y batería de 4.500 mAh

También puede resultar interesante el OnePlus 8 Pro (909 € en Amazon) que posee una pantalla Fluid AMOLED de 6.8 a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (48MP) + teleobjetivo (8MP) + ultra gran angular (48MP) + profundidad (5MP), cámara frontal de 16MP y batería de 4.510 mAh

Otro smartphone a tener en cuenta es el Oppo Find X2 Pro (1.199€ cuando salga a la venta) con una pantalla AMOLED de 6.7″, procesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento UFS 3.0, cámara trasera gran angular (48MP) + teleobjetivo 5x (13MP) + ultra gran angular (48MP), cámara frontal de 32MP y batería de 4.260 mAh

No podemos dejar de hablar del iPhone 11 Pro (1.159 EUR), que posee una pantalla OLED de 5.8 que ocupa casi todo el frontal (salvo el recorte de la parte superior), procesador A13 Bionic, conectividad 4G/LTE y una cámara triple de 12MP.

Conclusiones

Samsung presentó en febrero sus tres buques insignia para la primera mitad de año: Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra. Aparte del tamaño de pantalla y la configuración de las cámaras, no hay grandes diferencias entre ellos ya que todos comparten unas especificaciones técnicas muy potentes y un diseño similar.

El Samsung Galaxy S20 Ultra no es solamente el modelo que posee el conjunto de cámaras más avanzado, sino que también es el modelo con mayor diagonal de pantalla. Este smartphone cuenta con una gigantesco panel de 6.9″ que hará las delicias de quienes disfrutan viendo vídeos en su smartphone pero, a cambio, también lo convierte en un smartphone muy voluminoso.

A favor de Samsung debo decir que ha reducido al mínimo los marcos alrededor de la pantalla, por lo que su cuerpo no es tan exageradamente grande como cabría esperar. Aún con todo, con unas dimensiones de 167 x 76 x 8,8 mm y un peso de 222 gramos, no es un smartphone precisamente compacto.

Samsung ha repetido la fórmula de la cámara perforada en el centro de la pantalla que vimos en el Galaxy Note10, pero ha conseguido reducir el diámetro del orificio. En el día a día, la cámara frontal no interfiere en el uso de teléfono salvo en algunos juegos que muestran elementos de la interfaz justo en la zona del orificio.

La pantalla del Galaxy S20 Ultra está curvada a los lados pero esta curvatura es menos pronunciada que en modelos anteriores, por lo que no se producen reflejos tan molestos.

Tanto el frontal como la parte de atrás está cubierta por cristal Gorilla Glass 6 curvado a los lados. El Samsung Galaxy S20 Ultra está disponible en colores Cosmic Grey (gris), Cosmic Black (negro) y Cloud White (blanco).

El acabado que he probado es Cosmic Grey, que tiene un acabado oscuro brillante que tiende a ensuciarse con facilidad, aunque las huellas no quedan demasiado marcas. No puedo negar que me hubiera gustado ver algún acabado mate para cambiar.

Samsung ha incorporado un lector de huella ultrasónico bajo la pantalla pero es de primera generación, por lo que el rendimiento no es tan bueno. El reconocimiento es bastante rápido si aciertas a colocar el dedo en la zona de lectura ya que, si te desvías un poco, el reconocimiento falla. Por suerte, el área de la huella aparece marcada cuando la pantalla está en modo Always On Display.

Samsung también ha incorporado un sistema de reconocimiento facial que, pese a no ser 3D, no he sido capaz de engañar con una careta (otros smartphones han caído).

Como es habitual en los smartphones de Samsung, la pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra es espectacular. Cuenta con un panel Dynamic AMOLED con soporte HDR10+ y dos modos de color llamados Natural e Intenso que cubren el amplio espacio de color DCI P3.

En el modo de color Natural, la fidelidad del color es excelente, mientras que el modo Intenso produce colores sobresaturados que muchos usuarios encuentran más llamativos aunque sean menos realistas y te puedan llevar a engaño (por ejemplo, si compras una prenda de ropa o un mueble desde el móvil).

La pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece negros puros y unos amplios ángulos de visión, y el brillo de la pantalla es de los más altos que he medido en un smartphone, aunque es superado por algunos rivales. Alcanza los 694 nits con un 100% de la pantalla blanca y he llegado a medir más de 1.076 nits al reducir el área iluminada a un 10%.

Por supuesto, Samsung incorpora la funcionalidad Always On Display, que muestra la hora y los iconos de notificaciones pendientes de leer, y ha implementado el doble toque para encender la pantalla.

La principal novedad de la pantalla del Galaxy S20 Ultra es que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, la más alta que podemos encontrar en un smartphone (con permiso de Nubia que ya ha anunciado un par de smartphones a 144 Hz). Esta elevada tasa de refresco hace que el scroll y las animaciones se perciban más suaves. Ahora bien, por defecto está activada la tasa de 60 Hz (probablemente por el menor consumo de batería).

El rendimiento del Galaxy S20 Ultra es muy elevado, como era de esperar dado que incorpora el potente procesador Exynos 990, que supone una pequeña mejora respecto al Exynos 9825 del Galaxy Note10. No puedo negar que me hubiera gustado ver el procesador Snapdragon 865 de Qualcomm, pero Samsung reserva los chips Snapdragon para otros mercados.

El procesador viene acompañado por unos generosos 12 GB de RAM, que te aseguran una excelente experiencia multitarea.

En los benchmarks, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha conseguido unos resultados extraordinarios aunque no siempre ha superado a otros rivales del año pasado, especialmente en las pruebas del chip gráfico.

En cualquier caso, en mi experiencia de uso, el Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un rendimiento extraordinario.

No solamente las apps se manejan con total fluidez sino que también juegos 3D exigentes como Asphalt 9, Dead Effect 2 y Call of Duty Mobile se mueven a toda velocidad con tasas estables de 30 o 60 FPS, según las limitaciones de cada juego, sin apenas pérdidas de frames.

El Samsung Galaxy S20 Ultra llega con 128 de almacenamiento eUFS 3.0, el más rápido que podemos encontrar a día de hoy sin contar con el eUFS 3.1 que todavía no forma parte de ningún smartphone.

El almacenamiento es ampliable mediante tarjetas micro-SD, en caso de que necesites todavía más capacidad pero esto supone que perderás la posibilidad de introducir una segunda SIM. Dado que nos encontramos ante un verdadero buque insignia, me hubiera gustado ver al menos 256 GB de partida.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy S20 Ultra soporta WiFi 6 (802.11ax), el nuevo protocolo para redes WiFi, y conectividad celular 5G con soporte para redes tanto sub-6 GHz como mmWave (no todos los smartphones pueden decir lo mismo). Por primera vez en un smartphone Samsung, el Galaxy S20 Ultra ofrece GPS de frecuencia dual para un posicionamiento más preciso.

Samsung ha dotado al Galaxy S20 Ultra de una batería de 5.000 mAh, una capacidad bastante generosa sobre el papel pero no podemos olvidar que cuenta con una gran pantalla.

En mis pruebas, el Galaxy S20 Ultra ha obtenido unos resultados buenos de autonomía pero no tanto como algunos de sus rivales. Con la tasa de refresco a 120 Hz, la autonomía se resiente y la duración de la batería en esta prueba cae un 16 por ciento. En la práctica, no deberías tener problema para llegar al final del día pero no andas tan sobrado como con otros smartphones.

Samsung ha incorporado un sistema de carga rápida de 45W por cable pero el cargador USB C-PD 3.0 que viene en la caja es de «solo» 25W. Con este cargador, tarda unos 64 minutos en cargar por completo y, en media hora, consigues un 61 por ciento de carga. Samsung ha incorporado además carga inalámbrica rápida a 15W y permite dar energía a otros dispositivos de manera inalámbrica (por ejemplo, smartphones u otros accesorios) aunque de forma bastante lenta.

El Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con altavoces estéreo, uno de ellos en el auricular del oído y otro situado junto al conector USB-C, aunque el sonido no está totalmente equilibrado ya que el inferior suena con más potencia y mejor calidad.

Estos altavoces emiten un sonido con suficiente potencia y buena calidad. Ofrece sonido envolvente Dolby Atmos, que puede disfrutarse tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono. También incorpora Bluetooth dual para enviar sonido a dos altavoces a la vez.

En el apartado de ausencias debemos citar el conector de auriculares de 3.5mm, que ha sido eliminado como ya ocurrió con el Galaxy Note10+. Pensábamos que podría volver con la serie Galaxy S20, que no tiene el problema de espacio por el orificio para eel S Pen, pero no ha sido así.

El Samsung Galaxy S20 Ultra llega con Android 10 Pie y, por encima, la capa de personalización Samsung One UI 2.1 que busca simplificar el uso del smartphone y hacer más accesibles los botones y controles más utilizados.

Samsung ha eliminado casi todas las aplicaciones propias que venían antiguamente pre-cargadas pero puedes acceder a todas ellas desde la Tienda Galaxy y, por supuesto, también está disponible la Play Store de Google.

El Samung Galaxy S20 Ultra cuenta con una gran cantidad de funcionalidades software por encima de Android como el control por gestos, los modos de ahorro de energía, la carpeta segura, la mensajería dual, las Game Tools, los paneles Edge, Samsung Pass, Samsung Pay, Quick Share, Music Share o el asistente virtual Bixby.

Una de las funcionalidades interesantes de Samsung es DeX, que permite utilizar el teléfono como si fuera un ordenador con solo conectarlo mediante un cable HDMI a una pantalla y, opcionalmente, a un teclado y ratón por Bluetooth.

Además es posible conectarlo a un ordenador Windows 7/10 o macOS y acceder a DeX en una ventana del ordenador.

Samsung ha incorporado cuatro cámaras en la parte trasera del Galaxy S20 Ultra que ofrecen una gran versatilidad ya que permiten tomar capturas en ultra gran angular (12MP f/2.2), gran angular (108MP f/1.8) y zoom híbrido óptico 10x (48MP f/3.5). La cuarta cámara es una cámara de profundidad para Realidad Aumentada y fotografías con efecto bokeh.

La cámara ultra gran angular ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz, pero no es una cámara pensada para fotos nocturnas debido a su limitada apertura y ausencia de estabilización óptica.

La cámara zoom óptico híbrido 10x es en realidad una cámara periscópica con zoom óptico 4x y, de ahí en adelante, consigue mayores ampliaciones por software combinando varias cámaras. Permite acercarse a objetos lejanos como pocos smartphones pueden hacerlo, aunque su limitada apertura produce resultados bastante pobres en situaciones de poca luz.

Ahora bien, debes tener en cuenta que cualquier ampliación inferior a 4x es una ampliación digital de cámara gran angular, por lo que la calidad a factores de zoom inferiores a 4x se reduce frente a otros smartphones que ofrecen zoom óptico 2x o 3x.

Por último, la cámara principal (gran angular) es capaz de capturar excelentes en imágenes tanto en condiciones de buena luz como cuando esta escasea. No obstante, en condiciones de poca luz, el algoritmo que aplica para la reducción de ruido es bastante agresivo, por lo que la nitidez se ve perjudicada.

Un pequeño inconveniente de esta cámara es que, debido a una limitación del hardware, no es capaz de enfocar a distancias muy cortas, lo que puede ser un problema si quieres acercarte mucho a un objeto. Además, la profundidad de campo es muy pequeña, por lo que no siempre aparecen enfocados todos los elementos de la escena.

Samsung ha añadido una funcionalidad llamada Optimización de Escenas que, mediante IA, detecta una escena como comida o vegetación y aplica ciertos ajustes de manera automática, normalmente relacionados con la saturación del color.

También nos encontramos con un modo Noche que aumenta el brillo de la escena como si estuviéramos tomando una fotografía de larga exposición, pero sin riesgo de que salga movida. La fotografía tarda más en capturarse pero el resultado es bastante bueno, aumentando la nitidez y reduciendo el ruido.

Y por supuesto, no puede faltar un modo «retrato» llamado Enfoque Dinámico que permite desenfocar el fondo de una fotografía (incluso a posteriori) para simular el conocido efecto bokeh, y el resultado es de lo mejorcito que he visto.

La cámara frontal del Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con un sensor de 40MP y apertura f/2.2, y permite tomar selfies individuales o selfies de grupo con un ángulo de visión más amplio. La calidad de la imagen es muy buena y es posible incluso tomar selfies con fondo desenfocado.

La cámara trasera es capaz de grabar vídeo en resolución 8K (7680×4320) a 24 fps, una novedad más pensada para el futuro que para hoy.

También es posible grabar en UHD/4K (3840×2160) a 30/60fps, Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fps y HD/720p (1280×720), mientras que la cámara frontal puede grabar vídeos en formatos UHD, Full HD y HD a 30fps.

Además, el Samsung Galaxy S20 Ultra permite grabar vídeo HDR10+ a [email protected] con un mayor contraste y colorido aunque esta funcionalidad está en beta.

En los vídeos que he grabado, la calidad de imagen ha sido excelente en todos los modos, aunque los modos de grabación a 60 fps por la noche presentan demasiado ruido. Samsung ofrece un modo Super Estabilización pero solo está disponible a [email protected]

Por último, no puedo dejar de nombrar los AR Emoji, la funcionalidad que permite crear avatares a nuestra imagen y semejanza y, posteriormente, animarlos. Samsung ha añadido algunos nuevos juegos que pueden entretener a los más pequeños de la casa.

En conclusión, el Samsung Galaxy S20 Ultra es una gran elección si andas detrás de un dispositivo con una enorme pantalla, un diseño atractivo, una elevada potencia y un conjunto de cámaras muy versátil para cubrir todas las situaciones. Ahora bien, no dejes de considerar el Galaxy S20+ porque ofrece prácticamente lo mismo a un precio y un tamaño más ajustados.

Lo mejor:



Excelente construcción y diseño atractivo en metal y cristal con una gran pantalla rodeada por unos marcos mínimos. Elevado ratio de pantalla a cuerpo.

Excelente construcción y diseño atractivo en metal y cristal con una gran pantalla rodeada por unos marcos mínimos. Elevado ratio de pantalla a cuerpo. Pantalla de 6.9″ con panel Super AMOLED compatible con HDR10+, que ofrece excelente nitidez, contraste, fidelidad de color y ángulos de visión. Pantalla Always On Display y refresco a 120 Hz.

Pantalla de 6.9″ con panel Super AMOLED compatible con HDR10+, que ofrece excelente nitidez, contraste, fidelidad de color y ángulos de visión. Pantalla Always On Display y refresco a 120 Hz. Excelente motor de vibración háptica: potente para notificaciones y llamadas pero sutil para escritura.

Excelente motor de vibración háptica: potente para notificaciones y llamadas pero sutil para escritura. Rapidez en el manejo del teléfono gracias a un potente procesador Exynos 990 (o Snapdragon 865 en ciertas regiones) y 12 GB de RAM LPDDR5.

Rapidez en el manejo del teléfono gracias a un potente procesador Exynos 990 (o Snapdragon 865 en ciertas regiones) y 12 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento de 128 GB muy rápido (eUFS 3.0) y ampliable mediante tarjeta micro-SD de hasta 1TB.

Almacenamiento de 128 GB muy rápido (eUFS 3.0) y ampliable mediante tarjeta micro-SD de hasta 1TB. Capacidad Dual SIM (aunque a costa de perder la ranura para micro-SD).

Capacidad Dual SIM (aunque a costa de perder la ranura para micro-SD). Cámara trasera muy versátil (gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo 4X y profundidad) con buen rendimiento general. Grabación de vídeo [email protected]/60fps HDR, [email protected]/60fps y [email protected]

Cámara trasera muy versátil (gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo 4X y profundidad) con buen rendimiento general. Grabación de vídeo [email protected]/60fps HDR, [email protected]/60fps y [email protected] Excelente rendimiento en retratos con efecto bokeh tanto en la cámara frontal como trasera

Excelente rendimiento en retratos con efecto bokeh tanto en la cámara frontal como trasera Cámara frontal con auto-enfoque, modos selfie individual / grupo, enfoque dinámico y excelente calidad de imagen.

Cámara frontal con auto-enfoque, modos selfie individual / grupo, enfoque dinámico y excelente calidad de imagen. Interfaz Samsung One UI con mejoras interesantes sobre Android como Game Tools, Carpeta Segura, Mensajería Dual, modos de Ahorro de Energía, Samsung Pass, Samsung Pay, control por gestos, DeX, Quick Share, Music Share, etc.

Interfaz Samsung One UI con mejoras interesantes sobre Android como Game Tools, Carpeta Segura, Mensajería Dual, modos de Ahorro de Energía, Samsung Pass, Samsung Pay, control por gestos, DeX, Quick Share, Music Share, etc. Conectividad 5G con soporte mmWave y Sub-6.

Conectividad 5G con soporte mmWave y Sub-6. GPS de frecuencia dual para un posicionamiento más preciso (primera vez en un smartphone de Samsung).

GPS de frecuencia dual para un posicionamiento más preciso (primera vez en un smartphone de Samsung). Carga rápida por cable a 45W (aunque el cargador incluido es de «solo» 25W) e inalámbrica a 15W. Posibilidad de carga inalámbrica inversa para un apuro.

Carga rápida por cable a 45W (aunque el cargador incluido es de «solo» 25W) e inalámbrica a 15W. Posibilidad de carga inalámbrica inversa para un apuro. Altavoces estéreo que ofrecen una buena calidad de sonido. Soporte Dolby Atmos y envío de sonido a dos dispositivos a la vez (Dual Bluetooth).

Altavoces estéreo que ofrecen una buena calidad de sonido. Soporte Dolby Atmos y envío de sonido a dos dispositivos a la vez (Dual Bluetooth). Resistencia frente al polvo y el agua IP68

Tamaño y peso contundentes, lo que puede echar para atrás a algunos usuarios

Tamaño y peso contundentes, lo que puede echar para atrás a algunos usuarios El área de lectura de la huella dactilar tiene un tamaño reducido, por lo que a veces el reconocimiento no funciona a la primera.

El área de lectura de la huella dactilar tiene un tamaño reducido, por lo que a veces el reconocimiento no funciona a la primera. El chip Exynos 990 del modelo que se vende en España es inferior en rendimiento y eficiencia al Snapdragon 865 que se vende en algunas regiones.

El chip Exynos 990 del modelo que se vende en España es inferior en rendimiento y eficiencia al Snapdragon 865 que se vende en algunas regiones. Autonomía por debajo de otros competidores, sobre todo si activamos la tasa de refresco a 120 Hz.

Autonomía por debajo de otros competidores, sobre todo si activamos la tasa de refresco a 120 Hz. La cámara teleobjetivo ofrece un rendimiento mejorable en condiciones de poca luz debido a su limitada apertura. La cámara principal tiene problemas para enfocar a distancias cortas.

La cámara teleobjetivo ofrece un rendimiento mejorable en condiciones de poca luz debido a su limitada apertura. La cámara principal tiene problemas para enfocar a distancias cortas. Precio al alcance de pocos bolsillos

