Apple anuncia la WWDC26: fechas, novedades y cómo seguir el evento

Apple ya ha confirmado oficialmente la celebración de su esperada Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26), uno de los eventos más importantes del año en el calendario tecnológico. La compañía reunirá a su comunidad global de desarrolladores del 8 al 12 de junio en una edición que volverá a combinar formato online con una experiencia presencial exclusiva en Apple Park.

Como es habitual, la WWDC servirá de escaparate para presentar importantes novedades en software, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo que marcarán el rumbo del ecosistema Apple en los próximos meses.

📱 OSCAL PILOT 6: Smartphone ultra resistente con cámara térmica [ Saber más ]

Un evento global con formato híbrido

La WWDC26 se celebrará principalmente en formato online, permitiendo que desarrolladores de todo el mundo puedan seguir el evento sin necesidad de desplazarse. Sin embargo, Apple también ha confirmado un evento presencial especial el 8 de junio en su sede de Apple Park, en Cupertino.

Esta combinación de formatos busca mantener la accesibilidad global que Apple ha impulsado en los últimos años, sin renunciar a la experiencia más cercana y exclusiva que ofrece el evento físico.

Keynote y sesiones clave: el arranque del evento

La conferencia comenzará el lunes 8 de junio con dos de los momentos más esperados:

La tradicional Keynote, donde Apple presentará sus principales novedades

La sesión Platforms State of the Union, centrada en detalles técnicos para desarrolladores

A partir de ahí, el evento continuará durante toda la semana con una amplia agenda de contenidos diseñados para desarrolladores de todos los niveles.

Más de 100 sesiones y contacto directo con ingenieros de Apple

Durante los cinco días que dura la WWDC26, Apple ofrecerá más de 100 sesiones en vídeo, talleres interactivos y encuentros especializados. Uno de los aspectos más valorados de este evento es la posibilidad de interactuar directamente con los equipos de ingeniería y diseño de la compañía.

Los asistentes podrán profundizar en nuevas tecnologías, resolver dudas técnicas y descubrir de primera mano cómo sacar el máximo partido a las plataformas de Apple.

Todo el contenido estará disponible a través de múltiples canales, incluyendo la app Apple Developer, la página web y el canal de YouTube. y plataformas adicionales como bilibili en China.

La inteligencia artificial será protagonista

Uno de los focos principales de la WWDC26 serán los avances en inteligencia artificial. Apple aprovechará el evento para mostrar cómo está integrando nuevas capacidades inteligentes en sus sistemas operativos y herramientas de desarrollo.

Se esperan importantes novedades en plataformas como iOS, iPadOS, macOS y visionOS, con funciones más avanzadas que permitirán a los desarrolladores crear aplicaciones más potentes, automatizadas y personalizadas.

Swift Student Challenge: impulso al talento joven

Apple continúa apostando por las nuevas generaciones de desarrolladores con el Swift Student Challenge, una iniciativa que reconoce proyectos destacados creados por estudiantes.

Los ganadores de esta edición recibirán notificación el 26 de marzo y podrán optar a asistir al evento presencial en Apple Park. Además, 50 participantes seleccionados como Distinguished Winners disfrutarán de una experiencia exclusiva de tres días en Cupertino.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de Apple con la formación y el desarrollo del talento tecnológico del futuro.