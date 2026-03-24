Apple Business: la nueva plataforma todo en uno para empresas ya es oficial

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Apple ha presentado oficialmente Apple Business, una ambiciosa plataforma diseñada para centralizar en un único entorno todas las herramientas que necesitan las empresas para gestionar dispositivos, empleados, comunicaciones y presencia digital.

Este nuevo servicio busca simplificar la administración tecnológica tanto para pequeñas compañías como para grandes organizaciones, eliminando la fragmentación de soluciones que existía hasta ahora.

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La propuesta de Apple combina gestión de dispositivos, servicios de colaboración y herramientas de marketing en un mismo ecosistema, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y facilitar el crecimiento empresarial.

Una solución unificada para gestionar toda la empresa

Apple Business nace como evolución y sustituto de varias soluciones existentes, como Apple Business Essentials, Apple Business Manager y Apple Business Connect, que dejarán de estar disponibles tras su lanzamiento. Todos los datos actuales se migrarán automáticamente a la nueva plataforma, lo que garantiza una transición fluida para los usuarios existentes.

La plataforma estará disponible a partir del 14 de abril en más de 200 países y regiones, incluido España, y se ofrecerá de forma gratuita como base para empresas de cualquier tamaño. Este enfoque refuerza la estrategia de Apple de posicionarse como un socio clave en la transformación digital de las organizaciones.

Según la compañía, Apple Business representa un paso importante en su compromiso de ayudar a las empresas a operar de forma más eficiente, segura y conectada.

Gestión de dispositivos simplificada con MDM integrado

Uno de los pilares de Apple Business es la gestión integrada de dispositivos móviles (MDM), que permite a las empresas supervisar y configurar todos sus dispositivos Apple desde una única interfaz.

Esta funcionalidad está diseñada especialmente para facilitar el trabajo de los equipos de TI, incluso en organizaciones sin recursos técnicos especializados. Gracias a los nuevos proyectos Blueprint, las empresas pueden definir configuraciones preestablecidas que incluyen apps, ajustes y políticas de seguridad.

Esto permite desplegar dispositivos listos para usar desde el primer momento, sin necesidad de intervención manual por parte de los empleados. El resultado es una implantación más rápida, homogénea y segura.

Además, la plataforma incluye herramientas avanzadas como:

Cuentas de Apple gestionadas, que separan de forma criptográfica los datos personales y profesionales

Integración con servicios de identidad como Google Workspace o Microsoft Entra ID

Creación de grupos de usuarios y roles personalizados

Distribución centralizada de apps desde el App Store

Acceso a APIs para despliegues a gran escala

Productividad y comunicación con identidad profesional

Apple Business también introduce servicios integrados de email, calendario y directorio corporativo, pensados para que las empresas puedan crear fácilmente una identidad profesional.

Las organizaciones pueden utilizar su propio dominio o adquirir uno nuevo directamente desde la plataforma. Esto permite gestionar comunicaciones internas y externas de forma más profesional y coherente.

Entre las funcionalidades destacadas se encuentran las delegaciones de calendario, directorios compartidos y fichas personalizadas de empleados, lo que facilita la colaboración entre equipos y mejora la organización interna.

Control total de la marca en el ecosistema Apple

Otro de los aspectos clave de Apple Business es la gestión centralizada de la marca y la presencia digital. Las herramientas heredadas de Apple Business Connect ahora se integran en esta nueva plataforma, permitiendo controlar cómo aparece la empresa en los servicios de Apple.

Las empresas pueden configurar perfiles de marca con nombre, logotipo e información relevante, que se mostrarán en aplicaciones como Mapas de Apple, Mail o Cartera.

Además, se pueden crear fichas de ubicación detalladas con fotos, horarios y datos de contacto, visibles en servicios como Safari, Spotlight y Apple Maps. También es posible destacar promociones, lanzamientos o campañas mediante contenido personalizado.

Las acciones integradas permiten dirigir a los usuarios directamente a páginas web o apps para realizar compras, reservas u otras interacciones, mejorando la conversión.

Datos y analítica para entender a los clientes

Apple Business incorpora estadísticas que permiten a las empresas analizar cómo los clientes descubren e interactúan con sus negocios dentro del ecosistema Apple.

Estas métricas incluyen información sobre búsquedas, visualizaciones y acciones realizadas, lo que ayuda a optimizar la estrategia digital y mejorar la visibilidad.

Además, la presencia de la marca en servicios como Mail o Cartera —por ejemplo, en el seguimiento de pedidos— contribuye a reforzar la confianza del cliente y aumentar el reconocimiento de marca.

Pagos y experiencia de cliente con Tap to Pay

La plataforma también se integra con Tap to Pay en iPhone, lo que permite a las empresas aceptar pagos directamente desde el dispositivo sin necesidad de hardware adicional.

Durante el proceso de pago, el nombre y el logotipo de la empresa se muestran en pantalla, lo que refuerza la confianza del cliente y mejora la experiencia de compra.

Almacenamiento y soporte opcional para empresas

Aunque Apple Business es gratuito en su versión base, las empresas pueden contratar servicios adicionales según sus necesidades.

El almacenamiento en iCloud se puede ampliar hasta 2 TB por usuario, con precios desde 0,99 € al mes por usuario. Además, Apple ofrece AppleCare+ for Business como opción de soporte técnico avanzado.

Este servicio tiene un coste desde 6,99 USD al mes por dispositivo (unos 6,40 €) o 13,99 USD al mes por usuario (unos 12,90 €) para cubrir hasta tres dispositivos.

Requisitos y compatibilidad

Para utilizar todas las funcionalidades de Apple Business, incluyendo la app dedicada y los servicios de comunicación, será necesario contar con dispositivos actualizados a iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26.

Esto refuerza la integración vertical del ecosistema Apple, donde hardware, software y servicios trabajan de forma conjunta para ofrecer una experiencia unificada.

Apple refuerza su apuesta por el mercado empresarial

Con Apple Business, la compañía da un paso importante en su estrategia de crecimiento en el sector empresarial. La unificación de herramientas en una sola plataforma simplifica la gestión tecnológica y reduce la complejidad para las empresas.

Este movimiento también refleja una tendencia clara en la industria: ofrecer soluciones integradas que combinen productividad, seguridad y presencia digital en un único entorno.

Si Apple consigue consolidar esta propuesta, podría convertirse en un actor aún más relevante en el ámbito corporativo, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones sencillas pero potentes.