Apple Maps empezará a mostrar anuncios: Así cambiará la búsqueda en iPhone, iPad y Mac

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Apple está preparando un cambio importante en una de sus aplicaciones más utilizadas: Mapas. La compañía planea introducir anuncios en los resultados de búsqueda de Apple Maps, una decisión que podría materializarse tan pronto como este verano.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el negocio de servicios de Apple, un área cada vez más relevante para sus ingresos. De hecho, la empresa podría anunciar oficialmente estos planes en las próximas semanas.

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Cómo funcionarán los anuncios en Apple Maps

El funcionamiento de la publicidad en Apple Maps será similar al que ya vemos en otras plataformas como Google Maps. Las marcas y negocios podrán pujar por palabras clave relacionadas con sus servicios.

Por ejemplo, una cadena como Starbucks podría aparecer destacada cuando un usuario busque “café” en la app. De la misma forma, restaurantes, tiendas y otros comercios podrán competir por aparecer en las primeras posiciones de los resultados.

El sistema priorizará los anuncios de los anunciantes con mayor puja, lo que significa que los resultados patrocinados ocuparán un lugar destacado dentro de la interfaz.

Disponible en todos los dispositivos de Apple

Apple no limitará esta funcionalidad a un único dispositivo. Los anuncios en Maps estarán presentes en el iPhone, iPad, Mac e incluso en la versión web del servicio.

Esto permitirá a la compañía ofrecer una experiencia publicitaria unificada en todo su ecosistema, aumentando el alcance para los anunciantes y, al mismo tiempo, generando nuevas fuentes de ingresos.

Un proyecto que lleva tiempo gestándose

Aunque ahora parece inminente, la idea de incluir publicidad en Apple Maps no es nueva. Ya el año pasado comenzaron a surgir informaciones sobre esta posibilidad, lo que indica que Apple lleva tiempo trabajando en esta integración.

La diferencia es que ahora el desarrollo estaría prácticamente finalizado, lo que explicaría su posible lanzamiento en el corto plazo.

El objetivo: impulsar los ingresos por servicios

La inclusión de anuncios en Maps responde a una necesidad estratégica. Apple busca diversificar y aumentar sus ingresos dentro de su división de servicios, que incluye productos como iCloud, Apple Music o la App Store.

Este enfoque cobra aún más importancia en un contexto donde la compañía podría ver reducidos algunos de sus ingresos tradicionales. Por ejemplo, los cambios regulatorios en la App Store o la posible pérdida de acuerdos con Google en materia de búsquedas podrían afectar a su negocio.

Apple ya ha intensificado la publicidad en la App Store

Este movimiento no llega de forma aislada. Apple ya ha comenzado a expandir su presencia publicitaria dentro de la App Store.

A partir del 3 de marzo, la compañía ha aumentado el número de espacios publicitarios en los resultados de búsqueda. Hasta ahora, solo aparecía un anuncio por búsqueda, pero el nuevo sistema introduce múltiples posiciones patrocinadas.

Esta expansión comenzó en mercados como Reino Unido y Japón, y se ha ido extendiendo progresivamente a otros países, incluyendo Estados Unidos.

De “Search Ads” a “Apple Ads”: una estrategia más ambiciosa

El año pasado, Apple dio un paso significativo al cambiar el nombre de su plataforma publicitaria de “Search Ads” a “Apple Ads”. Este rebranding no fue casual, sino que reflejaba la intención de la compañía de ampliar la presencia de anuncios más allá de la App Store.

La llegada de publicidad a Apple Maps encaja perfectamente dentro de esta estrategia, consolidando un ecosistema publicitario propio que compite directamente con gigantes como Google.

Qué implica esto para los usuarios

La introducción de anuncios en Apple Maps cambiará la forma en que los usuarios interactúan con la aplicación. Los resultados de búsqueda ya no serán completamente orgánicos, sino que incluirán contenido patrocinado.

Esto puede facilitar el descubrimiento de negocios locales, pero también plantea preguntas sobre la neutralidad de los resultados y la experiencia de usuario.

Como suele ocurrir con este tipo de cambios, la clave estará en cómo Apple implemente estos anuncios y en si consigue mantener un equilibrio entre utilidad y monetización.