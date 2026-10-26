Apple Music Familiar tiene una ventaja sobre Spotify Premium Familiar si tu familia está dispersa

Una familia puede seguir compartiendo música aunque sus miembros adultos tengan viviendas distintas. Ese detalle da a Apple Music Familiar una ventaja frente a Spotify Premium Familiar: las condiciones publicadas por ambos servicios utilizan criterios diferentes para decidir quién puede formar parte del grupo.

La diferencia cobra más importancia con las comprobaciones de convivencia de Spotify. En España también hay una pequeña distancia de precio, pero el domicilio puede pesar más que ahorrar un euro al mes cuando padres, hijos o hermanos ya viven por separado.

Compartir país y compartir domicilio son requisitos distintos

Apple Music Familiar permite reunir hasta seis personas, incluida la que organiza el grupo, mediante En Familia. Las reglas de los servicios multimedia de Apple exigen que sus integrantes compartan el mismo país de origen, pero no establecen el requisito de vivir en una misma dirección que sí aparece expresamente en Spotify.

Para una familia cuyos miembros tienen hogares propios dentro del mismo país, esa diferencia resulta relevante. La documentación consultada de Apple no vincula el grupo a una vivienda común; mantener una suscripción familiar puede seguir teniendo sentido aunque los hijos adultos ya no residan con sus padres.

Apple también establece límites propios. Cada cuenta solo puede pertenecer a un grupo de En Familia a la vez y existen restricciones para cambiar de grupo o de cuenta asociada; por tanto, el país compartido es un requisito importante, pero no el único que conviene revisar.

Spotify, por su parte, presenta Premium Familiar como una suscripción para familiares que viven en el mismo domicilio. Esa condición se refiere a quién puede pertenecer al plan: cada integrante conserva su cuenta independiente y puede escuchar música fuera de casa, sin tener que reproducirla siempre desde esa dirección.

Spotify puede pedir una verificación presencial mediante un código QR

Spotify explica que puede solicitar a algunos miembros una comprobación de convivencia mediante un código QR. La petición no equivale a un requisito nuevo de residencia, sino a otra forma de verificar una condición que ya figuraba en su plan Familiar.

El administrador abre el código desde su perfil, entrando en Tu Premium y Administrar, y la otra persona lo escanea con su teléfono. Ambos deben estar en el mismo lugar, utilizar la aplicación móvil actualizada y completar el proceso con un código que cambia cada pocos segundos.

Quien recibe la notificación dispone de siete días para completar la verificación. La ayuda de Spotify describe la pérdida del acceso al plan y el paso a la versión gratuita cuando no puede verificarse el domicilio, junto con una restricción de 12 meses para incorporarse a otro plan Familiar o Duo.

Ese último matiz importa: la restricción se refiere a otro plan diferente.

Cuánto cuestan en España y qué ofrece Apple Music Familiar

Las tarifas españolas sitúan Apple Music Familiar en 19,99 € al mes y Spotify Premium Familiar en 20,99 €. Ambos admiten hasta seis personas en total, aunque el cumplimiento de sus requisitos determina quién puede aprovechar esas plazas.

Concepto Apple Music Familiar Spotify Premium Familiar Cuota mensual en España 19,99 € 20,99 € Personas, incluida la organizadora Hasta 6 Hasta 6 Reparto por persona con 6 plazas ocupadas Unos 3,33 €/mes Unos 3,50 €/mes Cuenta y recomendaciones propias Sí Sí

Con las seis plazas ocupadas, el coste orientativo por persona sería de 3,33 € mensuales en Apple Music y 3,50 € en Spotify. Es un reparto calculado, no una facturación individual: el plan se cobra a quien lo contrata, y la diferencia entre las cuotas completas suma 12 € al año.

Apple Music incluye más de 100 millones de canciones sin anuncios, descargas, audio espacial con Dolby Atmos y audio sin pérdida, además de Apple Music Classical. Cada miembro mantiene su biblioteca, recomendaciones y playlists, y el servicio también está disponible en Android y Windows, entre otras plataformas.

La calidad sin pérdida también figura ya entre las prestaciones de Spotify Premium, con dispositivos y contenido compatibles. La comparación debe tener en cuenta las funciones actuales de ambos servicios, además de las preferencias por sus recomendaciones, aplicaciones y opciones sociales; para familias con distintas viviendas, el criterio de residencia añade una diferencia especialmente práctica.

Cómo configurar En Familia y cuándo valorar Apple One

En un iPhone o iPad, la persona que organiza el grupo puede ir a Ajustes, tocar su nombre y entrar en Familia. Desde ahí se inicia la configuración y se envían invitaciones; los demás miembros pueden aceptarlas mediante el mensaje o correo recibido, utilizando sus propias cuentas de Apple.

Después, en la aplicación Música, se puede elegir el plan Familiar entre las opciones de suscripción y confirmar la facturación. Si ya existe un grupo de En Familia, sus integrantes obtienen acceso al contratar esa modalidad; quien ya paga un plan individual también dispone de una opción para cambiarlo.

Para quienes utilizan más servicios de la compañía, Apple One Familiar cuesta 27,95 € al mes en España e incluye Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y 200 GB de iCloud+. El plan Premium sube a 36,95 € mensuales, amplía el almacenamiento a 2 TB y añade Apple Fitness+; ambos permiten compartir los servicios con otras cinco personas.

La elección depende de qué se vaya a utilizar y de cómo esté formada la familia. El plan musical es más económico que el paquete Apple One, mientras que el paquete puede compensar si sustituye varias cuotas que ya se pagan; en cualquier caso, revisar el país de las cuentas y la pertenencia a otros grupos ayuda a evitar problemas al configurarlo.