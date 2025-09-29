Apple prepara hasta seis nuevos lanzamientos en 2025

Con el iPhone 17 ya en el mercado, Apple aún tendría cartas bajo la manga antes de que termine 2025. Aunque los esperados Mac con chip M5 se retrasarían hasta principios de 2026, la compañía no dejará pasar la oportunidad de sorprender con otros dispositivos y accesorios que podrían ver la luz en las próximas semanas.

La estrategia de la marca de Cupertino podría incluir un nuevo evento especial en octubre o noviembre, o incluso una serie de lanzamientos diarios directamente en su web oficial, algo que ya ha hecho en el pasado con productos como los iPad, los AirPods Max o los HomePod.

iPad Pro con chip M5, la gran apuesta de Apple

Los rumores más recientes apuntan a que Apple planea presentar un nuevo iPad Pro en octubre. Este modelo no solo debutaría con el procesador M5, sino que también incluiría una doble cámara frontal. Gracias a esta mejora, la experiencia de videollamadas con Center Stage sería más avanzada, siguiendo la línea marcada por el iPhone 17.

El nuevo iPad Pro podría convertirse en el primer dispositivo en estrenar el chip M5, marcando una nueva hoja de ruta en la evolución de la familia Apple Silicon.

Apple TV 4K con más potencia y Apple Intelligence

Otro producto en el radar es un Apple TV 4K renovado. Según filtraciones, la compañía prepara un modelo con el chip A19 y memoria RAM ampliada, lo que permitiría un mejor rendimiento general y soporte completo para Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial integrada en los dispositivos de la marca.

HomePod 3 y/o HomePod mini 2, la incógnita

En el terreno del audio, la gran duda es si Apple lanzará un HomePod de tercera generación y/o un HomePod mini 2. El modelo original lleva más tiempo sin recibir novedades, pero el altavoz pequeño también acumula varios años sin actualización. En cualquier caso, la compañía tendría lista una nueva versión de su ecosistema de altavoces inteligentes para antes de finalizar el año.

AirTag 2, el accesorio más esperado

Los AirTag han sido uno de los accesorios más exitosos de Apple, y su renovación parece inminente. La segunda generación, que se esperaba inicialmente en la WWDC 2025, llegaría finalmente a finales de este año. Entre sus novedades destacaría el chip U2, que mejoraría la localización precisa y añadiría nuevas funciones para usuarios del ecosistema Apple.

Un nuevo MacBook de entrada con chip de iPhone

Aunque los Mac con chip M5 no verán la luz hasta 2026, Apple podría sorprender con un nuevo MacBook de gama de entrada equipado con un chip derivado del iPhone. Este movimiento le permitiría ofrecer un portátil más asequible sin sacrificar rendimiento en tareas básicas, ampliando su base de usuarios.

Calendario de posibles lanzamientos

La hoja de ruta de Apple para finales de 2025 incluiría, por tanto:

iPad Pro con chip M5 y doble cámara frontal.

Apple TV 4K con procesador A19 y soporte para Apple Intelligence.

Un nuevo HomePod, ya sea un HomePod 3 o un HomePod mini 2.

AirTag 2 con chip U2.

Un MacBook de entrada basado en chip de iPhone.

Aunque la ausencia de los M5 Macs pueda parecer un freno, estos lanzamientos refuerzan el catálogo de Apple en áreas clave: tablets, accesorios, audio inteligente y ordenadores portátiles.