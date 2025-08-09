Apple Watch Series 11: todo lo que sabemos antes del evento de septiembre

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

Falta aproximadamente un mes para que Apple desvele la nueva generación de su reloj en el evento de septiembre.

Tras un 2024 marcado por mejoras de pantalla, todo apunta a que este año el foco estará en la salud y en una experiencia de uso más inteligente. A continuación, un repaso ordenado de los rumores más sólidos sobre el Apple Watch Series 11 y su integración con watchOS 26.

Chip S11 más rápido y eficiente

Se espera un nuevo procesador S11 con un diseño más compacto y eficiente. Este salto debería traducirse en mejor rendimiento y, potencialmente, en más autonomía. El ahorro de espacio interno también abriría la puerta a una batería de mayor capacidad u otros componentes adicionales.

Los modelos Series 11 podrían estrenar módems de MediaTek con soporte 5G RedCap, una modalidad de 5G pensada para wearables que no necesitan las velocidades máximas de 5G estándar. Hoy los Apple Watch celulares se limitan a LTE; con RedCap, la conectividad ganaría en eficiencia y estabilidad.

Alertas de presión arterial y asistente de entrenamiento

Apple trabaja en un sistema de monitorización de presión arterial cuyo lanzamiento en 2025 todavía no es seguro por retos de precisión y fiabilidad. En caso de llegar, no ofrecería lecturas exactas de sistólica y diastólica como un tensiómetro tradicional. E

n su lugar, detectaría tendencias compatibles con hipertensión a lo largo del tiempo y avisaría al usuario para que consulte con un profesional, de forma similar al enfoque preventivo usado con la fibrilación auricular.

El Series 11 llegará con watchOS 26, ya en beta. La gran novedad es Workout Buddy, un asistente que te anima durante el ejercicio. Requiere un iPhone compatible con Apple Intelligence y emplea un modelo de texto a voz entrenado con voces reales de entrenadores de Apple Fitness+, buscando una guía vocal más humana y motivadora para cumplir objetivos.

Puntuación de sueño: pistas en iOS 26

En el código de iOS 26 aparecen indicios de una futura “puntuación de sueño” para el Apple Watch. La idea sería estimar cómo podrías rendir durante el día según la calidad del descanso nocturno, combinando métricas como las ya disponibles (fases REM, Core y Deep, tiempo en cama y despierto) y, posiblemente, señales agregadas al estilo de la función Vitals introducida en watchOS 11.

Décimo aniversario: qué puede cambiar y qué no

En 2025 se cumple el 10.º aniversario del Apple Watch. Circularon rumores sobre una edición especial con rediseño profundo, un sistema magnético para acoplar correas y una caja más delgada.

Con el Series 10 ya se logró adelgazar el chasis, pero no hubo novedades en el anclaje de las correas. Para el Series 11 no se espera un cambio en los sistemas de bandas, aunque Apple podría conmemorar el aniversario de algún modo.