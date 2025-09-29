¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! ¡El descuento en Office 2021 Pro es aún mayor!
¿Por qué gastar cientos de euros en nuevo hardware cuando una de las actualizaciones de PC más baratas y potentes del año cuesta menos que un café? Ahora mismo puedes conseguir una clave de Win 11 Pro por solo 13,63€ (PVP 199€) gracias a la Keysfan Autumn Sale.
Compartir Keysfan con tus amigos y actualizar el software del PC juntos hace esta oferta aún más atractiva: Windows 11 Pro cuesta tan solo 11,01€ por clave. Actualiza ahora y desbloquea funciones de seguridad avanzadas como el cifrado BitLocker y Win Hello para inicios de sesión seguros, además de herramientas profesionales como Escritorio remoto, Hyper-V y compatibilidad con Azure Active Directory para mejorar la gestión empresarial y la productividad.
Y algo más a tener en cuenta: Microsoft finalizará el soporte para Win 10 el 14 de octubre de 2025. Eso significa que no habrá más actualizaciones de seguridad, parches ni soporte técnico, así que ahora es el momento de actualizar. Keysfan también ofrece Windows 10 Enterprise LTSC con soporte extendido por 12,80€ para ayudarte a seguir en Win 10.
¡Por tiempo limitado, Keysfan baja los precios para ofrecerte el software más potente a precios increíbles! Esta es la oferta que estabas esperando. ¡No pierdas la oportunidad de tener licencias de por vida de software profesional a una fracción de su coste!
Cada licencia es 100% auténtica y con garantía, entregada al instante mediante su sistema digital. Segundos después de tu compra, recibirás todo lo que necesitas en tu bandeja de entrada, asegurando una instalación rápida y sin complicaciones. Y si aún tienes dudas, el equipo de atención al cliente de Keysfan está listo para ayudarte en cualquier momento.
» 🛒 Claves genuinas de Microsoft con descuento «
¡Aplica el 50% de descuento en claves genuinas de Win OS antes de que expire! (Código de cupón: SKF50)
- Clave Win 11 Pro – 1 PC – 13,63€
- Pack 2 claves Win 11 Pro – 25,88€ (Solo 12,94€/clave)
- Pack 3 claves Win 11 Pro – 36,12€ (Solo 12,04€/clave)
- Pack 5 claves Win 11 Pro – 55,05€ (Solo 11,01€/clave)
- Clave Win 11 Home – 1 PC – 26€
- Pack 2 claves Win 11 Home – 25,05€ (Solo 12,53€/clave)
- Clave Win 10 Pro – 1 PC – 8,78€
- Clave Win 10 Home – 1 PC – 8,58€
- Clave Win 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 80€
Paga una vez, úsalo para siempre: tu pago único asegura una licencia de Office de por vida. Keysfan ofrece un 62% de descuento en toda la suite Office. Ahora Office 2021 Pro cuesta solo 31,75€. Sin sorpresas, sin pagos recurrentes. ¡Deja de pagar cuotas por tu software!
¡62% de descuento disponible en diferentes versiones de Office! (Código de cupón: SKF62)
- Clave Office 2021 Pro – 1 PC – 31,75€
- Pack 2 claves Office 2021 Pro – 59,99€ (Solo 30€/clave)
- Pack 3 claves Office 2021 Pro – 81,99€ (Solo 27,33€/clave)
- Clave Office 2021 Pro – 5 PCs – 131,55€ (Solo 26,31€/PC)
- Clave Office 2019 Pro – 1 PC – 25,50€
- Clave Office 2024 Home and Business – 140,99€
- Clave Office 2021 Home and Business para Mac – 59,99€
- Clave Office 2019 Home and Business para Mac – 39,99€
Actualiza tu PC con packs combinados y ahorra más (Código de cupón: SKF62)
- Pack Win 11 Pro + Office 2021 Pro – 42,47€
- Pack Win 11 Pro + Office 2019 Pro – 36,92€
- Pack Win 11 Home + Office 2021 Pro – 42,10€
- Pack Win 11 Home + Office 2019 Pro – 36,55€
¡Licencias para empresas! Grandes demandas, grandes ahorros
- Win 11 Pro – 50 claves – 400€ (Solo 8€/clave)
- Win 11 Pro – 100 claves – 750€ (Solo 7,5€/clave)
- Win 11 Home – 50 claves – 389€ (Solo 7,59€/clave)
- Win 11 Home – 100 claves – 699€ (Solo 6,99€/clave)
- Office 2021 Pro – 50 claves – 1.250€ (Solo 25€/clave)
- Office 2021 Pro – 100 claves – 2.400€ (Solo 24€/clave)
Software práctico para PC
- Ashampoo PDF Pro 4 – 99€
- IObit Driver Booster 12 – 69€
- Adguard – 3 dispositivos – De por vida – 32,74€
- AWZ Screen Recorder – Mac – De por vida – 23,99€
- Internet Download Manager – 1 PC – De por vida – 99€
» 🛒 Claves genuinas de Microsoft con descuento «
¿Por qué elegir Keysfan?
Como ves, todos estos excelentes productos se pueden adquirir en Keysfan a precios muy bajos. Solo hay que mirar las más de 2.000 reseñas positivas en TrustPilot – donde la tienda tiene una valoración de 4,8 sobre 5 estrellas – para tener la respuesta. Licencias 100% originales y genuinas, métodos de pago seguros, entrega instantánea, sin gastos de envío, soporte técnico gratuito: razones de sobra para recomendar Keysfan. Con soluciones completas para cada necesidad y descuentos imbatibles, ¿qué esperas para actualizarte?
Email de contacto: [email protected]
¿Cómo pagar?
- Añade el producto a la cesta de la compra, haz clic en «Proceder al pago» después de la confirmación
- Después de rellenar la información necesaria, haga clic en «CDZEPay» para seleccionar el método de pago.