¿Te falta espacio en el PC? Chrome podría haber descargado un modelo de IA de 4 GB

Google Chrome ya tenía fama de ser un navegador algo tragón con la memoria RAM, pero ahora algunos usuarios se han encontrado con otra sorpresa: también puede estar ocupando varios gigabytes adicionales en el disco duro sin que resulte demasiado evidente.

Según una investigación publicada por Cybernews, varios usuarios han detectado en las carpetas internas de Chrome un archivo llamado weights.bin, con un tamaño cercano a los 4 GB. Este archivo estaría relacionado con las nuevas funciones de inteligencia artificial que Google está integrando en su navegador, especialmente aquellas que funcionan directamente en el dispositivo.

Qué es el archivo weights.bin que aparece en Chrome

El archivo weights.bin no parece ser malware ni un componente sospechoso instalado por terceros. Todo apunta a que forma parte de Gemini Nano, el modelo de inteligencia artificial ligero de Google diseñado para ejecutarse localmente en el ordenador, sin depender siempre de los servidores de la compañía.

Este modelo se usa para alimentar funciones de IA dentro de Chrome, como ayudas de escritura, resúmenes, sugerencias inteligentes, autocompletado avanzado o sistemas de detección de estafas y phishing. La idea, en principio, tiene sentido: si el procesamiento se realiza en tu propio equipo, parte de la información no necesita enviarse a la nube.

El problema es que esa ventaja tiene un coste bastante visible: el almacenamiento.

Por qué un modelo “ligero” puede ocupar varios gigabytes

Aunque Gemini Nano se presenta como una versión compacta frente a otros modelos de IA más grandes, sigue necesitando almacenar en el dispositivo una enorme cantidad de parámetros para funcionar. Esos datos son, simplificando mucho, lo que permite al modelo generar respuestas, interpretar texto o reconocer patrones.

En este caso, esos parámetros se guardarían en el archivo weights.bin, dentro de una carpeta llamada OptGuideOnDeviceModel. Algunos usuarios han reportado que el archivo ronda los 4 GB, una cifra que puede no ser dramática en un PC con un SSD de 1 TB, pero que sí puede molestar bastante en portátiles con 128 GB o 256 GB de almacenamiento.

Además, lo incómodo no es solo el tamaño, sino la forma en la que muchos usuarios se han enterado: revisando manualmente qué estaba ocupando espacio en su equipo.

¿Chrome lo instala sin pedir permiso?

Aquí es donde empieza la polémica. No hay pruebas sólidas de que Chrome esté descargando este archivo en absolutamente todos los equipos sin ningún tipo de condición previa. Lo que sí se ha señalado es que el modelo puede descargarse cuando determinadas funciones de IA están activadas o se utilizan, sin que el navegador explique de forma clara que eso implica añadir varios gigabytes al disco.

Dicho de otro modo: puede que el usuario haya aceptado usar una función de IA, pero no necesariamente haya entendido que esa función iba a traer consigo una descarga de este tamaño.

Y ahí está el problema principal. Google puede argumentar que el archivo forma parte del funcionamiento normal de Chrome y de sus nuevas capacidades de IA, pero para el usuario medio no hay un aviso especialmente visible del tipo: “Esta función descargará un modelo local de unos 4 GB”.

Cómo saber si tienes este archivo en tu ordenador

Si notas que Chrome está ocupando más espacio de lo habitual, puedes comprobarlo manualmente desde el explorador de archivos.

En Windows, una ubicación habitual mencionada por algunas guías es:

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel

En macOS, puede aparecer dentro de las carpetas de soporte de aplicaciones de Chrome, aunque la ruta concreta puede variar según la instalación y el perfil del usuario.

Lo importante es buscar una carpeta llamada OptGuideOnDeviceModel y comprobar si dentro aparece un archivo llamado weights.bin. Si está ahí y pesa varios gigabytes, probablemente se trate del modelo local de IA utilizado por Chrome.

¿Se puede borrar weights.bin?

Sí, se puede borrar, pero no siempre servirá de mucho.

Si eliminas manualmente el archivo y las funciones de IA siguen activas, Chrome podría volver a descargarlo más adelante. Esto puede ocurrir al reiniciar el navegador, al actualizarlo o al volver a utilizar alguna función que dependa del modelo local.

Por eso, si el objetivo es liberar espacio de forma permanente, no basta con borrar el archivo. También conviene desactivar las funciones de IA asociadas.

Cómo evitar que Chrome lo vuelva a descargar

La opción más sencilla es revisar los ajustes de Chrome y buscar funciones relacionadas con IA local o “on-device AI”. Algunos usuarios también han señalado que se pueden desactivar opciones experimentales desde chrome://flags , especialmente las relacionadas con Gemini Nano o modelos de optimización en el dispositivo.

Ahora bien, hay que tener cuidado al tocar los flags de Chrome, ya que son funciones experimentales y pueden cambiar de nombre, desaparecer o comportarse de forma distinta según la versión del navegador.

En cualquier caso, si desactivas estas opciones, es posible que pierdas algunas funciones inteligentes de Chrome, como ayuda para escribir, sugerencias avanzadas o herramientas de resumen. Para muchos usuarios, liberar 4 GB merecerá la pena; para otros, puede que las funciones de IA compensen ese espacio ocupado.

La IA local llega al navegador, pero con letra pequeña

Este caso es una muestra bastante clara de hacia dónde se dirige el software de consumo. Hasta hace poco, cuando hablábamos de inteligencia artificial en navegadores, móviles o aplicaciones, lo normal era pensar en servidores remotos procesando la información. Ahora, cada vez más compañías están apostando por ejecutar parte de esos modelos directamente en nuestros dispositivos.

La ventaja es evidente: más privacidad, menor latencia y posibilidad de usar ciertas funciones incluso con conexión limitada. La desventaja también empieza a serlo: tu ordenador necesita guardar modelos, datos y componentes que antes no estaban ahí.

Chrome no es el único producto que irá por este camino. Es previsible que veamos cada vez más aplicaciones con modelos locales integrados, especialmente en sistemas operativos, suites de productividad, navegadores y apps de edición.