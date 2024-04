El emulador de Game Boy ha durado poco en la App Store

El reciente cambio en las normas de revisión de aplicaciones de Apple finalmente permite a los desarrolladores ofrecer emuladores de ordenadores y consolas retro.

Una semana después de que Apple anunciara este cambio, la App Store recibió su primer emulador de Game Boy, convirtiéndose rápidamente en una de las aplicaciones gratuitas más populares después de su debut mundial. Sin embargo, ha sido breve.

El primer emulador de Game Boy para la App Store fue eliminado poco después de su debut. Aunque Apple no proporcionó detalles específicos, mencionó que el emulador de juegos fue eliminado por no cumplir con las Pautas de revisión de la App Store relacionadas con los derechos de autor (sección 5.2) y el correo no deseado (sección 4.3). Pero si descargaste iGBA antes de que fuera eliminado, aún puedes seguir usándolo.

El emulador de Game Boy llamado iGBA era una imitación de la aplicación GBA4iOS de código abierto desarrollada por Riley Testut. Como el desarrollador mencionó en un post, Testut no autorizó a nadie a ponerlo en la App Store de Apple. También señaló que iGBA está «lleno de anuncios + rastreo».

Para aquellos que no pudieron probar iGBA cuando estaba disponible en la App Store, permitía cargar cualquier ROM de Game Boy. Eso significa que simplemente podías piratear ROMs y ejecutarlos en el emulador de juegos, lo cual, según Nintendo, es ilegal. Si quisieras jugar juegos de Game Boy en una máquina moderna, una de las formas legales sería ejecutarlos en la consola Nintendo Switch.

Dicho esto, la eliminación del emulador plantea la pregunta de si Apple permitirá que se listen aplicaciones que permitan la carga de ROMs como iGBA. La sección 5.2 de las Pautas de revisión de aplicaciones actualizadas tampoco explica claramente lo que no está permitido. Sin embargo, esta eliminación podría hacer que Apple ofrezca una clarificación al respecto.

En cuanto a la aplicación, Testut mencionó que GBA4iOS fue el predecesor de Delta, el nuevo emulador de juegos de Nintendo del desarrollador. Actualmente, planea distribuir la aplicación a través de su tienda de aplicaciones alternativa llamada AltStore, que está disponible para usuarios de iPhone en la UE.