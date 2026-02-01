El gadget retro de 39 € en Amazon que está enamorando a los nostálgicos

La nostalgia tiene una capacidad curiosa para colarse en nuestro día a día. A veces aparece a través de un olor concreto, otras mediante una canción, un objeto decorativo o incluso un dispositivo tecnológico que nos transporta directamente a otra época.

En pleno auge de los gadgets modernos, hay productos que triunfan precisamente por mirar al pasado, y uno de ellos se ha ganado el consenso de los usuarios de Amazon como un pequeño homenaje a la edad dorada de la informática doméstica.

Maclock es de un curioso gadget USB a la venta en Amazon con estética retro que, por menos de 40 €, consigue despertar recuerdos de los primeros ordenadores personales y de una época en la que la tecnología parecía más simple, tangible y cercana.

Reloj retro Maclock PRECIO: 39€ 🎁 Ver 1 oferta Amazon

Un falso mini PC que apuesta todo a la estética retro

Este dispositivo recuerda a un mini ordenador clásico, con un diseño claramente inspirado en los primeros ordenadores de sobremesa de los años 80 y 90. A simple vista podría parecer un mini PC funcional, pero la realidad es distinta: no es un ordenador como tal, sino un objeto de colección con funciones muy concretas.

Su elemento más llamativo es la presencia de una disquetera frontal totalmente funcional… al menos a nivel visual. Al introducir el disquete incluido, el dispositivo simula una secuencia de arranque, recreando la experiencia de encender un ordenador antiguo. Un detalle puramente estético, pero cuidadosamente pensado para reforzar esa sensación de viaje al pasado.

Funciones reales: reloj despertador con toques modernos

Más allá de su apariencia, este gadget cumple una función práctica: actúa como reloj despertador. Integra cinco modos de alarma personalizables, lo que permite adaptarlo a distintos horarios o rutinas diarias. También incorpora una retroiluminación regulable, ideal para utilizarlo como reloj de escritorio sin resultar molesto durante la noche.

El control de la luz se realiza mediante un sensor táctil moderno, una curiosa combinación entre diseño retro y tecnología actual. La alimentación se realiza a través de un cable USB-C incluido en la caja, lo que facilita su uso tanto en el escritorio como en una mesilla de noche.

Accesorios incluidos y detalles para coleccionistas

El enfoque coleccionista del Maclock se refuerza con varios extras incluidos de serie. Además del propio dispositivo, se entrega un pequeño soporte para el disquete, una hoja de pegatinas decorativas y el cable USB-C necesario para su funcionamiento.

Estos pequeños detalles no añaden funcionalidades avanzadas, pero sí contribuyen a que el conjunto se sienta cuidado y pensado para quienes disfrutan de los objetos con personalidad y carácter.

Reloj retro Maclock PRECIO: 39€ 🎁 Ver 1 oferta Amazon