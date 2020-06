El HONOR Magic podría debutar con cámara bajo la pantalla

Huawei podría tener acceso exclusivo a la tecnología de cámara bajo la pantalla que ha desarrollado la compañía china de pantallas Visionox.

Visionox anunció recientemente que su tecnología de cámara bajo la pantalla está lista para funcionar. La compañía la producirá en masa, y es posible que Huawei tenga acceso exclusivo a ella en 2020 según fuentes chinas.

Huawei no será la única compañía que utilice esta tecnología pero sí que tendrá acceso exclusivo al principio, según estos informes. La tecnología de cámaras de Visionox llega con con sus propias pantallas, ya que Visionox es un fabricante de pantallas, no de cámaras.

Los informes afirman que el próximo smartphone HONOR Magic podría ser el primer smartphone compatible con dicha tecnología. HONOR es propiedad de Huawei, así que no es extraño. A HONOR le gusta experimentar con sus smartphones «Magic», así que este rumor no suena descabellado.

Tanto OPPO como Xiaomi hicieron una demostración de la tecnología de la cámara bajo la pantalla el año pasado, pero no tienen planes de lanzar un smartphone con cámara bajo pantalla pronto, al menos no OPPO.

Un ejecutivo de OPPO dijo que los consumidores no deberían albergar mucha esperanza de ver esta tecnología este año.Según explicó, la tecnología aún necesita madurar, ya que no está lista para salir al mercado. Visionox parece no estar de acuerdo con eso.

Xiaomi tampoco parece estar lista para lanzar un smartphone con esta tecnología, aunque podría sorprendernos. Un ejecutivo de Meizu también está de acuerdo con la OPPO, ya que tampoco ve tal tecnología en los teléfonos de consumo a corto plazo.

Las cámaras bajo la pantalla podrían resolver uno de los mayores problemas de los teléfonos de hoy en día: eliminar las muescas y los orificios de la pantalla. Estas tendencias comenzaron hace varios años, y siguen muy presentes.

Algunas compañías optaron por incluir cámaras emergentes para evitar el uso de una muesca o un orificio. Sin embargo, a mucha gente no le gusta la idea de tener componentes móviles dentro del teléfono ya que lo hacen más delicado.

Así que no sabemos qué ocurrirá, pero ahora tenemos la esperanza de ver esta tecnología en un teléfono de consumo este año.