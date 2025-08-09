El lanzamiento fallido de GPT-5: Qué ha pasado y por qué OpenAI recula

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

El lanzamiento fallido de GPT-5: qué pasó y por qué OpenAI reculaEl 8 de agosto de 2025, OpenAI presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial generativa, GPT-5. Según el CEO Sam Altman, ChatGPT ahora sería como tener “un superpoder” y un “experto con nivel de doctorado en cualquier área” disponible al instante.

Sin embargo, apenas 24 horas después del lanzamiento, las críticas inundaron las redes sociales, obligando a la compañía a revertir parte de sus cambios.

Quejas generalizadas y modelos eliminados

Usuarios de pago denunciaron que, junto con la llegada de GPT-5, OpenAI había eliminado sin previo aviso ocho modelos, entre ellos 4o, o3, o3-Pro y 4.5. Para muchos, estas versiones eran fundamentales en sus flujos de trabajo, ya que cada una se usaba para tareas específicas como creatividad, lógica, investigación profunda o redacción.

Algunos usuarios destacaron no solo el valor técnico de modelos como 4o, sino también su impacto emocional, describiéndolos como herramientas que les habían ayudado en periodos de ansiedad y depresión. La desaparición repentina fue percibida como una pérdida tanto funcional como personal.

Decisión de OpenAI: regreso parcial de modelos

Ante el descontento, Altman anunció que los suscriptores de ChatGPT Plus podrán volver a utilizar el modelo 4o. También prometió duplicar los límites de uso de GPT-5 y mejorar la interfaz para facilitar el cambio entre modelos. Según el directivo, parte de los problemas se debieron a un fallo en el “autoswitcher”, lo que hizo que el nuevo modelo pareciera “menos inteligente”.

Mientras algunos usuarios simplemente criticaron la gestión del lanzamiento, otros fueron más allá, especulando que la eliminación de modelos respondía a un intento de “control social” o supresión de la creatividad. Estas teorías alimentaron la desconfianza hacia OpenAI y hacia Altman, a quien acusan de haber perdido credibilidad.

Problemas técnicos y ejemplos de fallos

Además de la eliminación de modelos, GPT-5 fue señalado por cometer errores básicos y dar respuestas incoherentes. Usuarios en redes compartieron ejemplos de resultados absurdos, reforzando la idea de que el nuevo modelo no cumplía las expectativas.

El tropiezo de OpenAI podría abrir la puerta a competidores como Claude de Anthropic, Grok de xAI y Gemini de Google, que compiten directamente en el mercado de asistentes de inteligencia artificial avanzados.

Promesas de mejora y estabilidad

Altman reconoció en X que el despliegue fue “más accidentado” de lo esperado y aseguró que seguirán escuchando el feedback de los usuarios para estabilizar el servicio. También señaló que la demanda ha sido masiva, con el tráfico de la API duplicándose en las primeras 24 horas.

Aunque el regreso de 4o puede calmar a algunos suscriptores, no está claro si bastará para recuperar la confianza de quienes han cancelado sus planes. La clave estará en la capacidad de OpenAI para ofrecer un GPT-5 más estable, útil y adaptable a los distintos casos de uso que los usuarios demandan.