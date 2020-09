El Samsung Galaxy Z Fold 2 llega con chip de Qualcomm a todos los países

Los seguidores de Samsung saben que la compañía acostumbra a lanzar sus buques insignia con dos chips diferentes en función del mercado.

Mientras que Estados Unidos y Asia reciben la versión con el chip Snapdragon de Qualcomm, al resto del mundo llega la variante con chip Exynos de Samsung.

Aunque ambos chips son muy potentes, los chips de Qualcomm suelen ofrecer un rendimiento algo superior, lo que ha llevado a que algunos grupos de usuarios a quejarse por la diferenciación entre modelos según el mercado.

Esta diferencia se agravó más con la familia Galaxy Note20, que llegó a Estados Unidos y Asia con el chip Snapdragon 865 Plus lanzado en julio de 2020, mientras que al resto del mundo llegó con el Exynos 990 anunciado en octubre de 2019, cuyo rendimiento está más cerca del Snapdragon 865 (no Plus).

Si estás pensando en hacerte con el nuevo smartphone plegable Galazy Z Fold 2, tenemos buenas noticias ya que, como su antecesor, se comercializa en una única variante. En este caso, Samsung ha optado por equipar al Galaxy Z Fold 2 con chip Snapdragon 865 Plus.

Aunque el Samsung Galaxy Z Fold 2 no es un smartphone para todos los bolsillos — cuesta 2.009 € en España — al menos invertirás tu dinero en el chip más potente de Android que el dinero puede comprar hoy.

Aún con todo, aún existe una pequeña diferencia regional. Aunque el Samsung Galaxy Z Fold 2 se comercializa en variantes con 256 y 512 GB de almacenamiento, esta última está limitada a China continental, Hong Kong y Taiwán.