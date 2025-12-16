El truco de iPhone para grabar notas de voz en WhatsApp sin ruido de fondo
Enviar notas de voz con WhatsApp el iPhone es algo habitual, pero hasta ahora hacerlo en entornos ruidosos solía dar como resultado audios llenos de sonidos de fondo.
Con iOS 26, Apple ha dado un paso importante al incorporar una función de aislamiento de voz, pensada para que tus grabaciones suenen mucho más claras y profesionales, incluso en lugares complicados.
iOS 26 mejora radicalmente la calidad de las notas de voz
La función de aislamiento de voz de iOS 26 está diseñada para reducir el ruido ambiental y priorizar la voz del usuario. El sistema analiza el sonido en tiempo real y atenúa conversaciones cercanas, tráfico, música de fondo u otros ruidos constantes, dejando la voz mucho más limpia y definida.
El resultado es sorprendente, sobre todo si grabas en espacios como cafeterías concurridas, calles con tráfico o interiores con mucho eco. Esta función está disponible en otras aplicaciones que utilizan el micrófono del teléfono, no solamente en Whatsapp.
Cómo activar el aislamiento de voz al grabar una nota
Activar esta función es muy sencillo, aunque está algo escondida y muchos usuarios no la han descubierto todavía. Para utilizarla, sigue estos pasos:
- Abre la app Whatsapp.
- Pulsa el icono de micrófono para iniciar una nueva grabación de mensaje de voz.
- Mientras se está grabando, desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha para abrir el Centro de control.
- Toca WhatsApp Controles en la parte superior de la pantalla.
- Selecciona la opción Aislamiento de voz entre las disponibles.
A partir de ese momento, el sistema aplicará el filtrado de ruido automáticamente durante la grabación.
Audio mucho más limpio incluso en entornos ruidosos
Una de las grandes ventajas de esta función es que funciona en tiempo real, no como un filtro aplicado después. Esto permite obtener grabaciones con un sonido mucho más profesional desde el primer momento, sin necesidad de editar el audio posteriormente.
Incluso en lugares con ruido constante, la voz se mantiene clara y en primer plano, evitando distracciones y mejorando la inteligibilidad del mensaje.