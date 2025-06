Estas gafas de realidad aumentada bloquean anuncios en el mundo real

Imagina caminar por la calle sin ver ni un solo anuncio publicitario. Gracias a la realidad aumentada y la inteligencia artificial, ese escenario empieza a dejar de ser ciencia ficción.

Un desarrollador belga ha creado una aplicación capaz de ocultar en tiempo real carteles publicitarios, logotipos de productos y marcas visibles a través de unas gafas inteligentes.

El autor del proyecto es Stijn Spanhove, un ingeniero de software de Bélgica que ha desarrollado una aplicación de bloqueo de publicidad para las gafas AR Spectacles de quinta generación de Snap.

Utilizando la IA Gemini de Google, la app detecta anuncios, marcas y logotipos a través de las lentes, y los oculta mediante la superposición de un recuadro rojo que incluye el nombre de la marca censurada.

En un vídeo compartido en la red social X, puede verse cómo las gafas identifican y bloquean anuncios en paneles publicitarios, pósters e incluso periódicos. También reconocen logotipos en envases de comida, ocultándolos con eficacia. La aplicación no solo bloquea la imagen, sino que muestra el nombre de la marca, evidenciando su presencia.

Spanhove reconoce que su creación aún está en una etapa temprana, pero ya plantea un escenario prometedor: un mundo donde controlamos el contenido físico que percibimos. En respuestas a comentarios, el ingeniero ha insinuado futuras funciones como reemplazar los recuadros rojos por imágenes personalizadas o listas de texto procedentes de apps de notas.

🚫🕶️ I've been building an XR app for a real-world ad blocker using Snap @Spectacles. It uses Gemini to detect and block ads in the environment.

It’s still early and experimental, but it’s exciting to imagine a future where you control the physical content you see. pic.twitter.com/ySkFfF6rxS

— Stijn Spanhove (@stspanho) June 19, 2025