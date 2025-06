Fútbol entre robots: China impresiona al mundo con IA en acción

Un encuentro de fútbol celebrado en una zona industrial de Pekín podría marcar un antes y un después en la evolución de la inteligencia artificial aplicada a la robótica humanoide. Lo que a simple vista parecía un grupo de niños tambaleantes jugando al balón fue, en realidad, una exhibición tecnológica avanzada que dejó entrever el potencial de los robots autónomos.

Vestidos con camisetas negras y moradas y dorsales individuales, los robots disputaron dos tiempos de 10 minutos en los que demostraron su capacidad para mantener el equilibrio, tomar decisiones y ejecutar acciones complejas. Todo esto sin la intervención de entrenadores humanos: sus movimientos estaban gestionados por algoritmos integrados.

Aunque el ritmo del juego no fue vertiginoso y algunos jugadores llegaron a caer encima unos de otros, el evento no se trató de velocidad, sino de agilidad, autonomía y toma de decisiones en tiempo real. Cada gol fue celebrado con puños alzados, incluso si los porteros no pusieron demasiada resistencia.

Witness an absolute screamer scored by a humanoid robot at the 2025 RoBoLeague World Robot Football League in Beijing! #robot #football #beijing pic.twitter.com/19jnO0niOE — Beijing Evening News (@BeijingEvening) June 28, 2025

El campeonato, que reunió a equipos de la Universidad de Tsinghua y otras instituciones como la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Pekín, sirvió también como escaparate para el liderazgo tecnológico de China. Uno de los equipos de Tsinghua, llamado Vulcan, se alzó con la victoria tras una intensa competición, según informó China News Network.

Los robots demostraron importantes avances gracias a sensores y cámaras que les permitieron detectar el balón a más de 18 metros con un 90% de precisión. También fueron capaces de identificar la portería, las líneas del campo y a sus oponentes, tomando decisiones como pasar, driblar o disparar en función de la situación.

Con un mercado valorado en 47.000 millones de dólares —el 40% del total global—, China está invirtiendo talento y recursos en consolidar su posición como potencia en robótica. Según Morgan Stanley, se espera que el mercado crezca a un ritmo del 23% anual hasta alcanzar los 108.000 millones de dólares en 2028.

Los analistas destacan que China no solo lidera en tamaño, sino que también se ha convertido en un centro mundial de innovación, impulsando desarrollos de nueva generación y reduciendo costes de producción.