Galaxy S27 Ultra: la gran filtración revela sus nuevas cámaras y dos teleobjetivos

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Samsung podría estar preparando una de las mayores renovaciones fotográficas de la familia Galaxy S de los últimos años. Tras varias generaciones en las que buena parte del hardware se ha mantenido prácticamente intacto, las primeras filtraciones sobre los Galaxy S27 apuntan a nuevos sensores, cámaras frontales mejoradas y una configuración más ambiciosa en los modelos superiores.

La futura gama estaría formada por cuatro dispositivos: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra. El nuevo modelo Pro ocuparía el espacio existente entre los Galaxy convencionales y el Ultra, ofreciendo algunas de las cámaras más avanzadas sin adoptar necesariamente el tamaño, el precio o el S Pen del modelo más completo.

Los Galaxy S27 y S27+ compartirían una cámara principal Sony de 50 MP, mientras que el Galaxy S27 Pro incorporaría cámaras ultra gran angular y teleobjetivo de 50 MP. El Galaxy S27 Ultra conservaría una configuración de cuatro cámaras traseras, incluyendo dos niveles diferentes de zoom óptico.

Todo procede por ahora de información no oficial, por lo que conviene mantener cierta prudencia. Aun así, la filtración sugiere que Samsung quiere responder a las críticas sobre el estancamiento de las cámaras en sus modelos de gama alta y diferenciar mejor cada escalón de su catálogo.

La familia Galaxy S27 podría crecer hasta cuatro modelos

Samsung lleva años organizando su gama Galaxy S alrededor de tres teléfonos principales: un modelo estándar, una variante Plus con mayor pantalla y batería, y un Ultra que reúne las especificaciones más avanzadas. Esa estructura podría cambiar con la llegada de la generación Galaxy S27.

La compañía estaría preparando cuatro modelos denominados Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra. El Pro sería una alternativa de gama alta más compacta y económica que el Ultra, pero claramente superior a los dos dispositivos convencionales.

Samsung ya experimentó con un cuarto modelo mediante el Galaxy S25 Edge, aunque aquel dispositivo centraba su propuesta en un cuerpo especialmente delgado. El supuesto Galaxy S27 Pro seguiría otra estrategia y buscaría competir por prestaciones, especialmente en fotografía.

El nombre comercial todavía podría cambiar antes del lanzamiento. La información filtrada utiliza denominaciones internas y provisionales, por lo que Samsung podría modificar la composición de la familia o incluso cancelar alguno de los dispositivos durante su desarrollo.

Galaxy S27 y S27+ compartirían el mismo sistema fotográfico

Los dos modelos más accesibles de la familia utilizarían una configuración de cámaras prácticamente idéntica. Esto continuaría la estrategia seguida por Samsung en las últimas generaciones, donde el Galaxy S convencional y la variante Plus se diferencian principalmente por el tamaño, la pantalla y la batería.

Ambos teléfonos incorporarían una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo cuya resolución y distancia focal todavía no se han revelado. La principal novedad estaría en el sensor utilizado por la cámara principal.

La cámara ultra gran angular se mantendría aparentemente sin cambios respecto a la generación Galaxy S26. Esto significa que Samsung seguiría utilizando un sensor de 12 MP en lugar de dar el salto a los 50 MP reservados para los modelos Pro y Ultra.

La decisión permitiría controlar el coste de los modelos básicos, pero también mantendría una diferencia clara frente a los dispositivos más caros. El ultra gran angular es precisamente una de las cámaras en las que los fabricantes suelen recortar para separar sus distintas gamas.

Samsung recurriría a Sony para las cámaras principales

La filtración asegura que los Galaxy S27 y Galaxy S27+ estrenarán sensores principales fabricados por Sony. Sería un cambio importante para una compañía que suele recurrir a sus propios sensores ISOCELL en buena parte de sus teléfonos.

No se ha desvelado el modelo exacto del sensor, pero mantendría una resolución de 50 MP. Una resolución idéntica no implica necesariamente que el hardware vaya a ser igual, ya que el tamaño, los píxeles, la velocidad de lectura y el rango dinámico pueden mejorar considerablemente.

Samsung ha utilizado cámaras principales de 50 MP durante varias generaciones en sus Galaxy S convencionales. Aunque el procesamiento y las lentes han evolucionado, el mantenimiento prolongado de una misma base ha alimentado las críticas sobre la falta de innovación.

Un nuevo sensor Sony podría mejorar la captura nocturna, el enfoque, el vídeo y el tratamiento de escenas con alto contraste. Sin embargo, será necesario conocer sus dimensiones y especificaciones para determinar si estamos ante una renovación profunda o una actualización incremental.

La cámara de 50 MP no sería una simple repetición

Los megapíxeles se han convertido en una referencia fácil de comparar, pero solo explican una parte de la calidad fotográfica. Dos sensores de 50 MP pueden producir resultados muy diferentes dependiendo de su superficie, sus píxeles y la tecnología utilizada.

Un sensor más grande puede captar más luz y reducir la necesidad de aplicar una reducción de ruido agresiva. Esto resulta especialmente importante en fotografías nocturnas, retratos en interiores y vídeos grabados con poca iluminación.

La velocidad de lectura también influye en el rendimiento. Un sensor más rápido puede reducir las distorsiones al fotografiar sujetos en movimiento y mejorar funciones como el HDR, la grabación a alta velocidad y la combinación de varias exposiciones.

Samsung seguirá apoyándose en su plataforma ProVisual Engine y en el procesamiento computacional. La mejora final dependerá de cómo combine el nuevo hardware de Sony con los algoritmos, el procesador de imagen y las funciones de inteligencia artificial.

El ultra gran angular de los modelos básicos seguiría estancado

La cámara ultra gran angular de los Galaxy S27 y S27+ mantendría una resolución de 12 MP. Sobre el papel, sería similar a la utilizada en los Galaxy S26 y S26+, por lo que no cabe esperar un salto comparable al de la cámara principal.

Esta cámara suele utilizarse para paisajes, arquitectura, fotografías de grupos y vídeos en espacios reducidos. Su menor calidad respecto a la cámara principal se aprecia especialmente durante la noche y en las esquinas de la imagen.

Un sensor de mayor resolución permitiría capturar más detalles y realizar mejores recortes, aunque también necesitaría una buena óptica y un procesamiento adecuado. Samsung parece querer reservar esa mejora para los modelos Pro y Ultra.

La estrategia puede resultar decepcionante para quienes esperaban una renovación completa. No obstante, todavía podrían existir avances en la lente, el enfoque automático o el procesamiento aunque el sensor mantenga la misma resolución.

El teleobjetivo de los Galaxy S27 sigue siendo una incógnita

La filtración confirma la presencia de un teleobjetivo en los Galaxy S27 y S27+, pero no ofrece detalles sobre su resolución. Los Galaxy S26 actuales utilizan una cámara de 10 MP con zoom óptico 3x, por lo que Samsung podría mantenerla o sustituirla.

Esta cámara es una de las piezas más veteranas de la familia Galaxy S. Samsung lleva varias generaciones apoyándose en sensores relativamente pequeños para ofrecer el zoom intermedio de sus modelos convencionales.

Una actualización podría mejorar los retratos, las fotografías nocturnas con zoom y la grabación de vídeo. Incluso manteniendo un aumento óptico de 3x, un sensor más grande o de mayor resolución ofrecería un margen superior para el recorte digital.

Por ahora, no existe información suficiente para afirmar que el teleobjetivo vaya a renovarse. Esta ausencia de datos puede indicar que Samsung todavía está evaluando diferentes configuraciones o que el componente no representa una mejora destacada.

El Galaxy S27 Pro sería la gran novedad de la gama

El Galaxy S27 Pro se situaría justo por debajo del Ultra y ofrecería una combinación de tamaño contenido y cámaras avanzadas. Samsung intentaría atraer a quienes quieren prestaciones prémium, pero consideran demasiado grande o pesado el modelo Ultra.

Filtraciones anteriores han apuntado a una pantalla cercana a las 6,47 pulgadas. El dispositivo podría convertirse en una especie de Galaxy S27 Ultra compacto, aunque sin S Pen y con algunos recortes cuidadosamente seleccionados.

La fotografía sería uno de sus principales argumentos. El Pro incorporaría un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo también de 50 MP y una nueva cámara frontal de 16 MP.

Todavía no hay información concluyente sobre su cámara principal. Algunos rumores anteriores mencionaban un sensor de 200 MP, pero la nueva filtración no confirma ese dato y se centra en las cámaras secundarias.

El sensor Sony IMX855 llegaría al ultra gran angular

El Galaxy S27 Pro utilizaría un sensor Sony IMX855 de 50 MP para su cámara ultra gran angular. Sería el mismo componente previsto para el Galaxy S27 Ultra y ya utilizado por Samsung en uno de sus plegables más avanzados.

La elevada resolución permitiría captar más detalle que el sensor de 12 MP de los modelos básicos. También ofrecería mejores posibilidades para corregir la distorsión y realizar recortes sin perder tanta nitidez.

Un ultra gran angular de 50 MP puede funcionar además como cámara macro si incorpora enfoque automático. Esto permitiría fotografiar objetos a muy corta distancia sin tener que añadir un sensor específico de menor calidad.

El resultado dependerá de la lente y del procesamiento. Los bordes de las fotografías ultra gran angulares suelen presentar pérdida de detalle, aberraciones y deformaciones que no desaparecen simplemente aumentando la resolución.

Una cámara teleobjetivo de 50 MP acercaría el Pro al Ultra

El supuesto Galaxy S27 Pro también incorporaría un teleobjetivo de 50 MP con estabilización óptica. La filtración no especifica el aumento óptico, aunque podría utilizar un sensor similar al de alguna de las cámaras de zoom del Ultra.

Esta resolución supondría un salto importante frente al teleobjetivo de 10 MP utilizado en los Galaxy S26 y S26+. El sensor ofrecería más margen para ampliar digitalmente la imagen y mantener un nivel de detalle razonable.

Samsung podría optar por un zoom 3x, 4x o 5x dependiendo del espacio disponible y de la posición que quiera dar al dispositivo. Un modelo compacto plantea mayores limitaciones para alojar sistemas periscópicos de gran tamaño.

La estabilización óptica sería especialmente importante. Cuanto mayor es el aumento, más visibles resultan los pequeños movimientos de la mano, por lo que el OIS ayuda a mantener la imagen estable y permite utilizar exposiciones más largas.

La cámara principal del Galaxy S27 Pro no está confirmada

La información publicada no detalla qué sensor ocupará la cámara principal del Galaxy S27 Pro. Esto impide saber hasta qué punto se acercará realmente al Galaxy S27 Ultra en el apartado fotográfico.

Algunas filtraciones anteriores han sugerido que podría utilizar una cámara de 200 MP. De confirmarse, el Pro ofrecería una configuración muy próxima a la del Ultra en un cuerpo potencialmente más compacto.

También es posible que Samsung opte por un sensor de 50 MP más avanzado para reducir costes, grosor y consumo energético. Una buena cámara de 50 MP puede superar a otra de 200 MP si dispone de mayor superficie y mejores píxeles.

La ausencia de información obliga a tratar cualquier especificación adicional con cautela. El dispositivo todavía se encuentra en desarrollo y Samsung podría estar probando más de una configuración antes de tomar una decisión definitiva.

El Galaxy S27 Ultra mantendría cuatro cámaras traseras

Los primeros rumores sobre el Galaxy S27 Ultra habían planteado la posibilidad de eliminar uno de sus dos teleobjetivos. La nueva información contradice esa posibilidad y señala que el teléfono conservará una configuración con dos cámaras de zoom.

El modelo Ultra tendría una cámara principal, un ultra gran angular y dos teleobjetivos con diferentes distancias focales. Samsung mantendría así una de las configuraciones fotográficas más versátiles del mercado.

La presencia de dos cámaras permite optimizar cada una para un nivel de aumento. Un teleobjetivo intermedio resulta útil para retratos y escenas cercanas, mientras que otro más largo permite fotografiar sujetos situados a mayor distancia.

Todavía no se conocen todos los sensores ni las aperturas. La filtración ofrece información parcial, por lo que la configuración final podría incorporar cambios adicionales en las ópticas o en el sistema de estabilización.

El zoom óptico 5x subiría hasta los 50 MP

El Galaxy S27 Ultra incorporaría una cámara de 50 MP asociada a un zoom óptico 5x. Esta combinación continuaría la estrategia actual de Samsung, que utiliza un teleobjetivo periscópico de alta resolución para los aumentos más largos.

Un sensor de 50 MP permite ofrecer el zoom óptico 5x y ampliar posteriormente mediante recorte. Samsung podría utilizar la zona central del sensor para generar imágenes cercanas al aumento 10x sin recurrir exclusivamente a la interpolación.

La calidad dependerá del tamaño del sensor y de la apertura de la lente. Los teleobjetivos reciben menos luz que las cámaras principales, por lo que cualquier mejora en esos dos elementos puede tener un impacto importante durante la noche.

La estabilización óptica seguirá siendo imprescindible. A 5x, incluso un pequeño movimiento puede arruinar la fotografía, especialmente cuando el sistema necesita utilizar una velocidad de obturación más lenta por falta de luz.

El segundo teleobjetivo seguiría presente en el Ultra

La nueva filtración menciona una segunda cámara de zoom en el Galaxy S27 Ultra, aunque no revela su resolución ni su distancia focal. Todo apunta a que ocuparía el lugar del teleobjetivo intermedio utilizado en la generación actual.

El Galaxy S26 Ultra ofrece zoom óptico 3x mediante una cámara de 10 MP. Samsung podría conservar esta configuración o aprovechar la nueva generación para actualizar uno de los sensores más antiguos del conjunto.

Eliminar el zoom intermedio habría obligado al teléfono a depender de recortes de la cámara principal o del teleobjetivo 5x. Mantener una lente específica debería ofrecer mejores resultados en retratos y escenas situadas a una distancia moderada.

La falta de detalles impide confirmar una mejora. No obstante, el simple hecho de conservar las dos distancias focales tranquilizará a quienes valoran la flexibilidad fotográfica de los modelos Ultra.

El ultra gran angular del Ultra también usaría el IMX855

El Galaxy S27 Ultra compartiría con el Galaxy S27 Pro el sensor Sony IMX855 de 50 MP para su cámara ultra gran angular. Samsung utilizaría así un componente de Sony en una posición que actualmente ocupa un sensor de alta resolución.

Esta cámara permitiría mantener una calidad más consistente al cambiar entre la lente principal y el ultra gran angular. La utilización del mismo sensor en el Pro y el Ultra también facilitaría a Samsung optimizar el procesamiento para ambos dispositivos.

El enfoque automático permitiría utilizarla para fotografía macro y mejorar el seguimiento de sujetos durante el vídeo. También podría beneficiarse de una lectura más rápida para reducir distorsiones al grabar escenas con movimiento.

Queda por comprobar si la óptica será idéntica en los dos teléfonos. Samsung podría reservar una lente más luminosa o un campo de visión diferente para el Ultra con el fin de mantener cierta diferenciación.

La cámara principal del Ultra podría seguir en 200 MP

La filtración no especifica el sensor principal del Galaxy S27 Ultra, aunque todo apunta a que Samsung mantendrá una resolución de 200 MP. La compañía lleva utilizando esta cifra desde el Galaxy S23 Ultra.

Los últimos modelos han mejorado la apertura, las lentes y el procesamiento sin cambiar radicalmente el tamaño del sensor. La gran incógnita es si Samsung estrenará finalmente un sensor más grande o continuará refinando la misma base.

Otros fabricantes han comenzado a utilizar sensores cercanos a una pulgada o cámaras teleobjetivo de 200 MP. Samsung necesita equilibrar el grosor del módulo, el coste y la calidad para no quedarse atrás frente a sus competidores.

También se ha hablado de recuperar una apertura variable, aunque esa posibilidad no aparece en la última filtración. El mecanismo permitiría controlar físicamente la cantidad de luz y la profundidad de campo.

La cámara frontal subiría hasta los 16 MP

Los Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra incorporarían una nueva cámara frontal de 16 MP. Los modelos actuales utilizan sensores de 12 MP, por lo que sería la primera subida de resolución relevante en varias generaciones.

Más megapíxeles pueden aportar detalle adicional, pero no garantizan automáticamente mejores selfies. El tamaño del sensor, la lente, el enfoque y el procesamiento de la piel tendrán una influencia mayor en muchas situaciones.

La cámara contaría con enfoque automático, una característica útil para mantener el rostro nítido a diferentes distancias. También podría mejorar las videollamadas, los vídeos frontales y las fotografías de grupo realizadas con un palo para selfies.

No está claro si los Galaxy S27 y S27+ recibirán la misma actualización. La filtración solo relaciona expresamente la cámara de 16 MP con los dos modelos superiores.

La estabilización óptica frontal sería una novedad poco habitual

La fuente menciona estabilización óptica para las cámaras de 16 MP de los Galaxy S27 Pro y S27 Ultra. El OIS no es frecuente en las cámaras frontales porque ocupa espacio y aumenta la complejidad del módulo.

Esta tecnología mueve físicamente elementos de la lente o del sensor para compensar las vibraciones. Su presencia podría mejorar notablemente los vídeos grabados mientras se camina y las fotografías nocturnas tomadas con la cámara frontal.

En las videollamadas, una imagen más estable también puede ofrecer una sensación más profesional. Los creadores de contenido que graban directamente con la cámara frontal serían uno de los grupos más beneficiados.

Conviene mantener cierta cautela, ya que la redacción de la filtración podría referirse a la estabilización de alguna de las cámaras traseras asociadas. Habrá que esperar a información más detallada para confirmar el OIS frontal.

Samsung quiere corregir años de mejoras incrementales

La gama Galaxy S ha mantenido durante varias generaciones componentes fotográficos muy similares. Samsung ha mejorado los resultados mediante software, inteligencia artificial, lentes más luminosas y procesadores más potentes, pero algunos sensores han permanecido casi intactos.

Esta estrategia ha permitido conservar una experiencia fiable, aunque también ha reducido la sensación de innovación. Los rivales chinos han avanzado rápidamente con sensores más grandes, teleobjetivos de alta resolución y sistemas fotográficos desarrollados junto a marcas especializadas.

La serie Galaxy S27 podría marcar un cambio de rumbo al introducir nuevos sensores en casi todos los niveles de la gama. Los modelos básicos renovarían la cámara principal, mientras los superiores recibirían mejoras en ultra gran angular, zoom y selfies.

Samsung todavía tendrá que demostrar que el nuevo hardware se traduce en resultados visibles. Una ficha técnica más llamativa no sirve de mucho si el procesado genera imágenes artificiales o inconsistentes entre las distintas cámaras.

El procesamiento seguirá siendo tan importante como los sensores

Los smartphones actuales combinan varias exposiciones, reconocimiento de escenas y reducción de ruido antes de mostrar la fotografía final. Por eso, cambiar el sensor es solo una parte del proceso necesario para mejorar las cámaras.

Samsung utilizará previsiblemente una nueva generación de ProVisual Engine y procesadores de imagen más potentes. El sistema tendrá que ajustar color, contraste y detalle para que las cuatro cámaras produzcan resultados coherentes.

Uno de los desafíos habituales consiste en evitar cambios bruscos al pasar de una lente a otra durante el vídeo. Las diferencias de exposición y balance de blancos pueden resultar evidentes incluso cuando todas las cámaras tienen buenas especificaciones.

La inteligencia artificial también desempeñará un papel relevante en el zoom y la fotografía nocturna. El objetivo debería ser recuperar detalles reales sin inventar texturas ni aplicar un exceso de nitidez.

El nuevo modelo Pro podría complicar la elección

Añadir un cuarto dispositivo permite cubrir más tamaños y precios, pero también hace que la gama sea más difícil de entender. Samsung tendrá que explicar con claridad qué ofrece el Galaxy S27 Pro frente al S27+ y el Ultra.

El Pro podría atraer a quienes desean cámaras avanzadas en un formato relativamente compacto. Su éxito dependerá de que la diferencia de precio respecto al Ultra sea suficientemente grande y de que los recortes no resulten excesivos.

El Galaxy S27+ podría quedar en una posición delicada si comparte cámaras con el modelo básico y se diferencia principalmente por la pantalla y la batería. Muchos compradores podrían preferir ahorrar con el S27 o subir directamente al Pro.

Samsung ya tuvo dificultades para encontrar un público amplio para el modelo Edge. La compañía necesitará evitar que el Pro parezca simplemente una versión cara sin todas las ventajas del Ultra.

Las especificaciones todavía pueden cambiar antes de 2027

La familia Galaxy S27 no se presentará previsiblemente hasta comienzos de 2027. Quedan varios meses de desarrollo, validación y negociación con proveedores antes de que Samsung cierre todas las especificaciones.

Durante ese periodo pueden cambiar los sensores, las lentes e incluso la composición de la gama. Los prototipos internos no siempre llegan al mercado con el mismo nombre o la misma configuración con la que fueron probados.

La filtración de Roland Quandt resulta relevante por su historial de informaciones precisas, pero sigue sin ser una confirmación oficial. Samsung no ha anunciado ningún detalle sobre sus próximos buques insignia.

Habrá que esperar a nuevas filtraciones, registros regulatorios y documentación comercial para completar el puzle. Las primeras especificaciones oficiales probablemente no llegarán hasta las semanas previas al lanzamiento.