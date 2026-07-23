HONOR estrena nueva identidad y deja de ser solo una marca de smartphones

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HONOR ha estrenado una nueva identidad de marca con la que quiere dejar claro que su futuro ya no gira exclusivamente alrededor de los smartphones. La compañía se presenta ahora como una empresa dedicada a construir un ecosistema inteligente de dispositivos conectados mediante inteligencia artificial, una transformación que lleva varios años preparando.

El cambio visual sirve, por tanto, como escaparate de una evolución mucho más profunda. HONOR quiere que móviles, ordenadores, tabletas, wearables y futuros productos robóticos puedan compartir información y colaborar entre sí para ofrecer experiencias más naturales, personalizadas y coherentes.

Esta estrategia también muestra cómo está cambiando el mercado tecnológico. Los fabricantes ya no compiten únicamente por tener la mejor cámara, la pantalla más brillante o el procesador más potente, sino por crear plataformas capaces de comprender al usuario y anticiparse a lo que necesita.

La nueva HONOR aspira a convertirse en una compañía de ecosistema con IA, y no simplemente en otra marca de teléfonos Android. El reto será demostrar que esa ambiciosa visión puede traducirse en funciones útiles para el día a día y no quedarse únicamente en conceptos futuristas.

Una nueva identidad para una compañía diferente

La renovación de HONOR debe entenderse como algo más que un cambio de logotipo, colores o elementos gráficos. La compañía considera que su identidad anterior estaba demasiado vinculada al negocio tradicional de los smartphones, mientras que su catálogo y sus planes abarcan actualmente muchas más categorías.

Durante los últimos años, HONOR ha ampliado su presencia en ordenadores portátiles, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos conectados. Esta expansión ha ido acompañada de una inversión creciente en software e inteligencia artificial, dos áreas que serán fundamentales para conseguir que todos esos productos funcionen como parte de una misma experiencia.

El objetivo es que el usuario no perciba cada dispositivo como una isla independiente. Un ordenador debería poder continuar una tarea iniciada en el móvil, una tableta podría aprovechar información recopilada por otros equipos y un wearable tendría que integrarse con el resto del ecosistema sin configuraciones innecesariamente complejas.

No se trata de una idea completamente nueva, ya que Apple, Samsung, Google y otros fabricantes llevan años desarrollando ecosistemas conectados. La diferencia es que HONOR quiere situar la inteligencia artificial en el centro de esa relación, permitiendo que los dispositivos no solo compartan archivos, sino que comprendan contextos y ejecuten acciones de forma coordinada.

La inteligencia artificial pasa al centro de la estrategia

HONOR ya había anticipado este rumbo con su ALPHA PLAN, la estrategia presentada en 2025 para transformarse en una compañía global de ecosistemas de dispositivos con IA. La nueva identidad busca hacer visible esa transición y unificar bajo una misma imagen los productos, servicios y tecnologías que están surgiendo de este plan.

Una de las claves será el procesamiento local. Ejecutar funciones de IA directamente en el dispositivo permite reducir los tiempos de respuesta, seguir utilizando determinadas herramientas sin conexión y limitar la cantidad de información que debe enviarse a servidores externos.

La nube seguirá desempeñando un papel importante cuando sean necesarios modelos más potentes o grandes cantidades de información. HONOR apuesta por una arquitectura híbrida en la que el dispositivo y la nube colaboren según el tipo de tarea, el nivel de privacidad y los recursos necesarios.

Esta combinación debería aplicarse a funciones tan diferentes como la fotografía, la productividad, la traducción, la edición de contenidos, la configuración automática del sistema o la comunicación entre dispositivos. El verdadero valor no estará en colocar la etiqueta «IA» en cada menú, sino en conseguir que esas capacidades ahorren tiempo y reduzcan pasos.

Robot Phone representa la cara más futurista de HONOR

El producto que mejor simboliza esta transformación es el HONOR Robot Phone, un dispositivo que intenta romper con la idea del smartphone como una pieza completamente estática. Su elemento más llamativo es un sistema de cámara móvil capaz de girar, seguir sujetos y cambiar físicamente el encuadre.

HONOR mostró en el MWC 2026 una versión del dispositivo con un diminuto sistema de estabilización de cuatro grados de libertad. La cámara puede realizar movimientos robotizados, reaccionar mediante gestos y seguir al usuario durante videollamadas o grabaciones, combinando percepción multimodal con controles mecánicos.

Este planteamiento podría resultar especialmente interesante para quienes crean contenido sin ayuda de otra persona. En lugar de depender únicamente del recorte digital, el teléfono podría mover la cámara para mantener al protagonista dentro del plano, ajustar la perspectiva o realizar transiciones de vídeo con movimientos físicos.

Todavía quedan preguntas importantes sobre la resistencia del mecanismo, el espacio que ocupará, el consumo energético y su utilidad real. En nuestro artículo sobre la fecha de lanzamiento del HONOR Robot Phone analizamos las posibilidades de este peculiar dispositivo y los desafíos que deberá superar para ser algo más que una demostración llamativa.

AiMAGE quiere transformar la fotografía móvil

La fotografía computacional es otro de los pilares de la nueva etapa de HONOR. La compañía agrupa sus tecnologías de imagen bajo la marca AiMAGE, una plataforma diseñada para combinar modelos de inteligencia artificial ejecutados localmente con servicios de procesamiento disponibles en la nube.

Según HONOR, su arquitectura emplea un núcleo de IA capaz de decidir cómo debe procesarse cada imagen. El sistema puede recurrir a los recursos del teléfono para realizar ajustes inmediatos y complementar el resultado con modelos externos cuando la escena requiere operaciones más complejas. (HONOR)

La intención es mejorar la fotografía sin depender únicamente de sensores más grandes o lentes más avanzadas. El reconocimiento de escenas, la recuperación de detalles, el tratamiento de rostros, la reducción de ruido y el movimiento del sujeto pueden abordarse mediante algoritmos especializados.

Como ocurre con cualquier sistema de fotografía computacional, el equilibrio será fundamental. Un procesado demasiado agresivo puede producir imágenes espectaculares a primera vista, pero también pieles artificiales, texturas inventadas o colores alejados de la realidad. HONOR tendrá que demostrar que AiMAGE es capaz de mejorar las fotografías sin borrar su naturalidad.

La colaboración con ARRI apunta al vídeo cinematográfico

HONOR también ha reforzado sus ambiciones fotográficas mediante una colaboración técnica con ARRI, una de las compañías más reconocidas en el mundo de las cámaras de cine profesional. La alianza fue anunciada el 1 de marzo de 2026 durante el Mobile World Congress de Barcelona.

El acuerdo pretende trasladar parte de la ciencia de imagen de ARRI a futuros dispositivos de consumo. Esto puede incluir aspectos como la reproducción del color, la transición de las altas luces, el rango tonal y la creación de una imagen menos artificial que la producida habitualmente por algunos smartphones.

El primer producto que incorporará tecnologías surgidas de esta colaboración será el HONOR Robot Phone. La compañía quiere que su cámara robotizada no destaque únicamente por moverse, sino también por ofrecer un lenguaje visual más próximo al de las producciones cinematográficas.

Naturalmente, integrar la ciencia de color de ARRI no convertirá un teléfono en una cámara ALEXA ni eliminará las limitaciones físicas de un sensor móvil. Sin embargo, sí podría ayudar a obtener vídeos con colores más consistentes, luces menos quemadas y perfiles que se adapten mejor a flujos de edición profesional.

Agentic OS quiere que el sistema actúe por el usuario

Otra pieza importante de la estrategia es Agentic OS, la evolución del sistema operativo de HONOR hacia un modelo basado en agentes. En lugar de limitarse a responder preguntas o generar textos, estos agentes deberían ser capaces de interpretar una intención, planificar varios pasos y completar determinadas tareas.

Un ejemplo sencillo sería organizar una reserva teniendo en cuenta el calendario, el tráfico y las preferencias del usuario. El sistema podría consultar distintas fuentes, proponer la mejor alternativa y completar el proceso con una intervención mínima, siempre que disponga de los permisos necesarios.

Este enfoque supone pasar de las aplicaciones aisladas a servicios capaces de colaborar entre sí. El sistema operativo dejaría de ser únicamente una capa para abrir apps y se convertiría en un coordinador activo de tareas, especialmente cuando intervienen varios dispositivos.

La idea también plantea retos considerables relacionados con la seguridad, la privacidad y el control. Un agente capaz de realizar acciones debe explicar qué va a hacer, solicitar autorización cuando corresponda y permitir que el usuario revise o cancele cualquier operación antes de que tenga consecuencias importantes.

Los plegables siguen siendo una pieza fundamental

Aunque HONOR habla cada vez más de inteligencia artificial y robótica, los smartphones plegables continúan siendo uno de los escaparates más importantes de su capacidad tecnológica. La compañía ha utilizado esta categoría para experimentar con baterías de silicio-carbono, bisagras más resistentes y diseños extremadamente delgados.

El HONOR Magic V6 representa la generación más reciente de esta estrategia. El dispositivo combina un grosor de solo 8,75 mm cuando está cerrado con una batería de 6.660 mAh, resistencia IP68 e IP69 y un sistema de cámaras encabezado por un teleobjetivo periscópico.

En nuestro análisis a fondo del HONOR Magic V6 comprobamos que el plegable destaca por su diseño ultrafino, sus dos pantallas OLED, su buena autonomía y una experiencia de software que aprovecha adecuadamente el panel interior.

Los plegables son especialmente relevantes para el futuro ecosistema de HONOR porque obligan al software a adaptarse a distintos formatos. Las aplicaciones, los agentes de IA y las herramientas multitarea deben funcionar de manera coherente tanto en una pantalla convencional como en un panel interior cercano al tamaño de una tableta.

Un ecosistema que va mucho más allá del smartphone

La visión de HONOR incluye ordenadores, tabletas, wearables y nuevos tipos de dispositivos inteligentes. Durante el MWC 2026, la compañía presentó productos como el MagicPad 4 y el MagicBook Pro 14 junto al Magic V6, reforzando la idea de que sus avances de IA no quedarán restringidos a los teléfonos.

La clave estará en la continuidad. Copiar archivos entre dispositivos es útil, pero un ecosistema verdaderamente inteligente tendría que permitir continuar tareas, compartir periféricos, sincronizar contextos y utilizar el equipo más adecuado para cada operación sin que el usuario tenga que organizarlo todo manualmente.

También será importante la compatibilidad con productos de otras marcas. HONOR insiste en que su ecosistema será abierto y colaborativo, algo especialmente relevante en un mercado donde muchos usuarios combinan un móvil Android con un ordenador Windows, auriculares de otra compañía y diferentes servicios en la nube.

Un ecosistema abierto puede ser menos controlable, pero resulta mucho más realista para la mayoría de los consumidores. Si HONOR consigue que sus dispositivos colaboren con plataformas externas sin perder funciones esenciales, podría diferenciarse de alternativas más cerradas.

La robótica abre una nueva etapa para la compañía

Robot Phone no es la única incursión de HONOR en el mundo de la robótica. La compañía también presentó en Barcelona su primer robot humanoide y explicó que está explorando aplicaciones relacionadas con la asistencia en tiendas, la inspección de entornos de trabajo y el acompañamiento personal.

HONOR considera que su experiencia fabricando móviles puede aportar una ventaja en este terreno. Los smartphones ya integran cámaras, micrófonos, sensores, conectividad, baterías y procesadores capaces de ejecutar modelos de IA, muchos de los componentes necesarios para construir robots de consumo.

El salto, no obstante, es considerable. Un teléfono puede fallar al interpretar una orden y limitarse a mostrar un resultado incorrecto, mientras que un robot que interactúa con el mundo físico necesita niveles mucho más altos de seguridad, precisión y fiabilidad.

Por el momento, los robots de HONOR deben contemplarse como una línea de investigación y una declaración de intenciones. Su llegada al mercado dependerá tanto de la evolución técnica como de la capacidad de la compañía para encontrar casos de uso que justifiquen su coste y mantenimiento.

El crecimiento internacional respalda la transformación

La nueva identidad llega en un momento en el que HONOR está intentando consolidar su presencia fuera de China. De acuerdo con los datos compartidos por la propia compañía, durante el primer trimestre de 2026 registró un crecimiento interanual del 25 % en su negocio global.

HONOR afirma además que más de la mitad de sus ingresos ya procede de mercados internacionales. Este dato ayuda a explicar por qué la compañía quiere proyectar una imagen más global y menos dependiente de su posición histórica en el mercado chino.

La expansión internacional también está modificando su catálogo. En Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros mercados, HONOR compite tanto con modelos de gama media como con dispositivos prémium y plegables, una estrategia que busca mejorar el reconocimiento de marca y elevar el valor medio de sus ventas.

El crecimiento será relevante únicamente si puede mantenerse de forma rentable y sostenida. El mercado de smartphones es muy competitivo, los ciclos de renovación son cada vez más largos y los usuarios esperan muchos años de actualizaciones, soporte técnico y servicios posventa.

HONOR quiere reforzar su posición en los plegables

La compañía sostiene que se ha consolidado entre los dos principales fabricantes mundiales de smartphones plegables. Estos dispositivos representan todavía una parte pequeña del mercado total, pero se han convertido en una categoría estratégica por su mayor precio y por la visibilidad que aportan a las marcas.

HONOR ha centrado buena parte de sus esfuerzos en reducir el grosor y el peso, dos de las críticas más habituales hacia los plegables de tipo libro. También ha trabajado en la capacidad de las baterías y en la resistencia del chasis para acercar la experiencia a la de un móvil convencional.

El objetivo no consiste únicamente en vender más plegables, sino en normalizar su uso. Para ello, estos dispositivos deben dejar de percibirse como productos delicados, voluminosos o reservados para entusiastas dispuestos a asumir numerosos sacrificios.

El precio continúa siendo una barrera importante. Aunque la competencia está aumentando y cada generación introduce mejoras relevantes, los plegables más avanzados siguen situándose muy por encima de la mayoría de smartphones tradicionales de gama alta.

Más colaboraciones para acercarse a nuevos públicos

La transformación de HONOR también afecta a la manera en la que la marca se relaciona con los consumidores. La compañía está reforzando su presencia en eventos internacionales y desarrollando campañas vinculadas al deporte, la creatividad, la cultura y la exploración tecnológica.

Estas colaboraciones buscan conectar especialmente con las generaciones más jóvenes, para las que el smartphone no es solo una herramienta de comunicación. El móvil es también una cámara, una consola, un estudio de edición, un medio para consumir contenidos y una extensión de la identidad digital.

HONOR ha lanzado, por ejemplo, campañas internacionales relacionadas con el fútbol y con herramientas capaces de convertir imágenes en vídeos mediante IA. La estrategia combina acontecimientos de gran audiencia con demostraciones de las funciones creativas disponibles en sus dispositivos.

La dificultad estará en evitar que la comunicación prometa más de lo que la tecnología puede ofrecer. En un mercado saturado de mensajes sobre inteligencia artificial, las funciones concretas, comprensibles y fáciles de utilizar tendrán más valor que cualquier eslogan.

Un cambio de imagen que también implica riesgos

Reorientar una marca alrededor de la inteligencia artificial puede resultar atractivo, pero también entraña riesgos. El término se utiliza con tanta frecuencia que corre el peligro de perder significado, especialmente cuando las mejoras ofrecidas son pequeñas o podrían conseguirse mediante automatizaciones convencionales.

HONOR necesitará explicar con claridad qué operaciones se ejecutan en el dispositivo, cuáles requieren la nube y qué información se utiliza para personalizar la experiencia. La transparencia será esencial para ganarse la confianza de quienes se muestran preocupados por la privacidad.

La fragmentación es otro posible problema. Un ecosistema solo resulta útil cuando sus productos reciben actualizaciones durante suficiente tiempo y mantienen la compatibilidad entre generaciones. La experiencia conectada no puede depender de sustituir todos los dispositivos cada pocos años.

También habrá que comprobar cómo se integran estas funciones en los mercados internacionales. Algunas herramientas de IA dependen del idioma, de acuerdos con proveedores externos o de servicios que no están disponibles en todos los países, por lo que la experiencia puede variar considerablemente de una región a otra.

Una identidad visual al servicio de una estrategia ambiciosa

El cambio de identidad permite a HONOR presentar bajo una misma narrativa proyectos que hasta ahora podían parecer independientes. AiMAGE, Agentic OS, Robot Phone, los plegables, los ordenadores y la robótica pasan a formar parte de una única visión centrada en la inteligencia artificial.

Desde un punto de vista empresarial, esta reorganización tiene sentido. Los smartphones son productos cada vez más maduros, y depender exclusivamente de sus ventas limita las posibilidades de crecimiento. Los servicios, los dispositivos conectados y las nuevas categorías pueden generar relaciones más duraderas con los usuarios.

Para el consumidor, sin embargo, el éxito no se medirá por la coherencia del discurso corporativo. Lo realmente importante será que los dispositivos funcionen mejor juntos, simplifiquen tareas y mantengan al usuario al mando de sus datos y decisiones.

La nueva imagen de HONOR es, en definitiva, la parte visible de una transformación que todavía está en marcha. La compañía ha mostrado tecnologías prometedoras, pero tendrá que convertirlas en productos accesibles, fiables y útiles para demostrar que su evolución va mucho más allá de un cambio estético.

HONOR se prepara para competir en una nueva era tecnológica

La industria se dirige hacia una etapa en la que el teléfono dejará de ser el único centro de la vida digital. Gafas inteligentes, robots, ordenadores con IA, wearables y dispositivos domésticos compartirán información para ofrecer experiencias cada vez más contextuales.

HONOR quiere ocupar una posición relevante en esa transición aprovechando su experiencia en hardware móvil. Su apuesta por la fotografía computacional, los agentes de software y la inteligencia incorporada en dispositivos físicos muestra una estrategia más amplia que la de un fabricante tradicional.

La competencia será intensa. Apple, Google, Samsung, Huawei, Xiaomi y numerosas empresas especializadas trabajan en propuestas similares, cada una con diferentes ventajas en sistemas operativos, servicios, chips, distribución o desarrollo de modelos de IA.

La nueva identidad de HONOR marca el inicio de una etapa prometedora, pero será la ejecución la que determine su éxito. Robot Phone y Agentic OS pueden atraer todas las miradas, aunque la verdadera prueba llegará cuando estas tecnologías tengan que resolver problemas cotidianos de manera sencilla, segura y consistente.