Análisis y opinión del Aiper Scuba V3: la inteligencia artificial llega a la limpieza de piscinas

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Si tienes piscina en casa, estarás de acuerdo conmigo en que retirar la suciedad que se acumula en el suelo, las paredes y la línea de flotación no es precisamente la tarea más entretenida.

Por suerte, desde hace tiempo existen robots limpiafondos capaces de encargarse de buena parte del mantenimiento de forma autónoma. Además, las últimas generaciones han evolucionado mucho frente a los antiguos modelos conectados por cable, incorporando baterías de larga duración, navegación inteligente, aplicaciones móviles y diferentes programas de limpieza.

El Scuba V3 va un paso más allá que muchos robots de piscina al integrar un sistema de visión y procesamiento mediante inteligencia artificial. Su cámara no se limita a ayudarle a orientarse, sino que permite identificar la suciedad, reconocer obstáculos y adaptar el recorrido a las características concretas de la piscina.

Entre sus principales características encontramos los modos Patrulla con IA y AI Navium, la navegación VisionPath, la limpieza horizontal de la línea de flotación JetAssist, un doble cepillo activo, una potencia de succión máxima de 4.800 GPH y un sistema de filtración multicapa con filtro ultrafino MicroMesh.

Aiper Scuba V3 está a la venta por 🛒 899€, frente a un precio recomendado de 999€.

Durante las últimas semanas he estado probando el Aiper Scuba V3 en mi piscina de aproximadamente 25.000 litros, rodeada de vegetación y expuesta a la habitual combinación de hojas, arena, polvo e insectos que termina acumulándose en el agua.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El Aiper Scuba V3 mantiene la estética robusta y futurista habitual en los robots limpiafondos de la marca. Su cuerpo compacto recuerda a un pequeño vehículo de exploración submarina, con un sistema de orugas que le permite desplazarse por el suelo y trepar por las paredes.

El robot tiene unas dimensiones de 44,4 × 38 × 21,8 cm y un peso de 8,25 kg. No es precisamente pequeño, pero resulta notablemente más ligero que modelos como el Aiper Scuba X1, que alcanza los 11 kg.

Tras utilizarlo durante varias semanas, puedo decir que el peso es uno de esos aspectos que parecen secundarios hasta que toca sacar el robot de la piscina. Los 8,25 kg se manejan razonablemente bien y no me ha resultado incómodo transportarlo desde la zona de carga hasta el borde.

El asa superior permite agarrarlo con firmeza, incluso cuando el cuerpo está mojado. Al sacarlo del agua, conviene dejarlo unos segundos junto a la superficie para que expulse buena parte del líquido acumulado antes de levantarlo por completo.

En mi caso, este proceso resulta bastante rápido y evita la sensación de estar levantando un recipiente lleno de agua. Aun así, no deja de ser un dispositivo de más de 8 kg, por lo que es recomendable sujetarlo bien y no intentar extraerlo tirando del cable del gancho o de alguna pieza móvil.

La construcción está preparada para funcionar en piscinas de hormigón, fibra de vidrio, vinilo y azulejos. Aiper indica que puede trabajar a profundidades comprendidas entre 0,3 y 3 metros, con una temperatura del agua de entre 10 y 40 °C.

El fabricante también establece un intervalo de pH de entre 7,0 y 7,8, así como una concentración máxima de cloro inferior a 4 ppm. Estos valores se corresponden con las condiciones habituales de una piscina correctamente mantenida.

Mi piscina presenta un fondo relativamente regular, pero incluye paredes verticales y algunos cambios de nivel que sirven para poner a prueba la tracción. En general, las orugas han mantenido un buen agarre y el robot ha conseguido subir por las paredes sin desprenderse prematuramente.

Como sucede con cualquier robot de este tipo, la presencia de algas o una superficie demasiado resbaladiza puede reducir la adherencia.

En la parte inferior encontramos un sistema de doble cepillo activo. Estos rodillos giran mientras el robot se desplaza para desprender la suciedad antes de que el flujo de agua la conduzca hacia el filtro.

Uno de los elementos que diferencia visualmente al Scuba V3 es su sistema de visión. La cámara y los sensores forman parte de la tecnología que utiliza el robot para reconocer el entorno y localizar residuos dentro de la piscina.

Aunque la cámara queda integrada de una forma bastante discreta, es el componente que marca la mayor diferencia frente a modelos más convencionales como el Scuba S3.

Sistema de limpieza y filtración

El Aiper Scuba V3 puede limpiar el suelo, las paredes y la línea de flotación. Esta cobertura permite realizar un ciclo completo sin tener que utilizar dispositivos diferentes para cada zona.

Su sistema de cuatro motores sin escobillas alcanza una potencia máxima de aspiración de 4.800 GPH, equivalentes aproximadamente a 18.169 litros por hora.

Aunque esta cifra queda por debajo de los 6.600 GPH del Scuba X1, sigue siendo una capacidad de succión elevada para un robot de 8,25 kg. Además, la eficacia real no depende únicamente de mover una gran cantidad de agua, sino también de la navegación, los cepillos y la calidad del filtrado.

En mi piscina de 25.000 litros, el Scuba V3 ha retirado sin dificultad la suciedad habitual del fondo: hojas pequeñas, insectos, partículas de tierra y arena arrastrada desde el exterior.

Después de varios días de viento, la diferencia antes y después de un ciclo resulta claramente visible. Las hojas y los residuos más grandes desaparecen casi por completo, mientras que el fondo recupera un aspecto mucho más uniforme.

El doble cepillo activo se encarga de frotar la superficie para levantar arena, polvo, hojas y otros residuos. A continuación, el sistema de aspiración dirige la suciedad hacia la cesta situada en el interior del robot.

En las zonas más despejadas, el resultado ha sido muy bueno. Donde más le cuesta, como era de esperar, es en algunos ángulos, escalones estrechos y puntos donde la suciedad queda acumulada justo en la unión entre el suelo y la pared. En esos casos, he obtenido mejores resultados pasando previamente un cepillo manual para desplazar los residuos hacia una zona accesible. Una vez movida, el robot suele recogerla en la siguiente pasada.

La cesta ofrece una capacidad de 3,5 litros. No es tan grande como el depósito de 5 litros del Scuba X1, pero en mi piscina ha sido suficiente para completar un ciclo normal sin llenarse.

Tras una tormenta o después de varios días sin utilizar el robot, sí conviene revisar la cesta al terminar. En mi caso, la combinación de hojas, insectos y tierra puede ocupar un volumen considerable, aunque no he llegado a bloquear por completo la entrada.

El Scuba V3 utiliza un sistema de filtración multicapa compuesto por una cesta de filtro fino y un filtro ultrafino MicroMesh reemplazable. La cesta retiene los residuos más grandes, como hojas, insectos, ramitas o grava, mientras que el MicroMesh se encarga de capturar partículas más pequeñas, como polvo, polen y arena fina.

Al abrir el compartimento después de un ciclo, resulta fácil comprobar que el robot no solamente recoge la suciedad visible. El filtro ultrafino suele presentar una capa de polvo y partículas muy pequeñas que habrían atravesado una cesta convencional.

Esta combinación me ha parecido especialmente útil en los días en los que el agua parecía limpia a simple vista, pero el fondo mostraba una fina capa de arena o sedimento.

El acceso superior simplifica el mantenimiento. Basta con abrir la tapa, extraer la cesta y enjuagar tanto el depósito como el filtro con una manguera. En mi experiencia, el proceso completo no lleva más que unos minutos. La mayor parte de las hojas cae al volcar la cesta, mientras que las partículas finas requieren un enjuague algo más cuidadoso.

Conviene limpiar el filtro después de cada uso. Si se deja secar el polvo sobre la malla, cuesta más retirarlo y el flujo de agua puede reducirse en el siguiente ciclo.

La tecnología JetAssist permite que el Scuba V3 se desplace horizontalmente por la línea de flotación. Esta zona suele acumular grasa, protector solar, polvo y depósitos arrastrados por el movimiento del agua. En mi piscina, el robot ha conseguido recorrer el perímetro manteniéndose a la altura de la línea de agua.

Navegación e inteligencia artificial

El gran elemento diferencial del Aiper Scuba V3 es su plataforma de inteligencia artificial. Aiper describe este modelo como su primer robot de piscina equipado con IA cognitiva.

El sistema combina una cámara, sensores y procesamiento local para analizar el interior de la piscina. En lugar de limitarse a seguir un patrón fijo, el robot puede reconocer obstáculos, localizar suciedad y adaptar su trayectoria.

La tecnología VisionPath utiliza la información visual para planificar el recorrido y evitar movimientos innecesarios. El objetivo es dedicar más tiempo a las zonas donde realmente hay residuos y reducir las pasadas repetidas sobre superficies que ya están limpias.

Durante mis pruebas, he comprobado que el recorrido no siempre parece tan geométrico como el de un robot aspirador doméstico, pero tampoco da la impresión de moverse de forma completamente aleatoria.

En varias ocasiones, el Scuba V3 ha cambiado su trayectoria al aproximarse a una acumulación visible de hojas o suciedad. No siempre se dirige de manera inmediata al residuo, pero sí termina regresando a la zona y realizando varias pasadas.

Aiper afirma que el sistema ha sido entrenado con información recopilada en más de 200 piscinas reales durante dos años de investigación y desarrollo. Esta base de datos ayuda al robot a interpretar diferentes formas, superficies y configuraciones.

El modo Patrulla con IA está pensado para detectar y perseguir zonas concretas de suciedad. La cámara analiza el suelo mientras el robot se mueve y modifica su ruta cuando identifica residuos que requieren atención.

En mi piscina, este modo tiene más sentido después de un día de viento, cuando las hojas y la suciedad no están distribuidas de manera uniforme, sino concentradas en varios puntos.

En esas situaciones, el robot dedica más atención a las acumulaciones que encuentra. El comportamiento no es infalible, pero sí transmite una mejor sensación que los recorridos completamente predefinidos.

El modo AI Navium lleva esta idea un paso más allá. El robot aprende las particularidades de la piscina y adapta su estrategia de limpieza en tiempo real.

En los primeros ciclos, el Scuba V3 parece dedicar más tiempo a explorar el espacio y ajustar sus movimientos. Tras varias sesiones, el comportamiento resulta algo más fluido, especialmente al aproximarse a las paredes y cambiar de zona.

No significa que el dispositivo posea una comprensión del entorno comparable a la de una persona, pero sí que puede utilizar las imágenes y los datos de navegación para tomar decisiones más avanzadas que un limpiafondos convencional.

La cámara también ayuda a detectar obstáculos y a reducir el riesgo de quedarse bloqueado. Escaleras, desagües, pendientes y cambios en la geometría pueden afectar al recorrido de cualquier robot de piscina. En mi caso, no se ha quedado atascado, aunque mi piscina es bastante sencilla.

La inteligencia artificial se procesa de manera local en el propio robot. Por tanto, las imágenes utilizadas para navegar no necesitan enviarse continuamente a servidores externos.

Funcionamiento y modos de limpieza

El Aiper Scuba V3 puede ponerse en marcha desde los controles situados en el propio robot o mediante la aplicación móvil de Aiper.

La forma más sencilla de utilizarlo consiste en seleccionar el programa deseado, introducirlo en el agua e iniciar la limpieza. A partir de ese momento, el robot se desplaza de forma autónoma por la piscina.

En mi uso diario, normalmente preparo el modo desde la aplicación mientras el robot está fuera del agua, lo coloco en la piscina y espero unos segundos hasta que expulsa el aire y comienza a descender. El proceso es sencillo y no requiere conectar cables ni instalar ningún elemento en el borde. Esta libertad es una de las ventajas más evidentes frente a los robots tradicionales con alimentación continua.

El Scuba V3 ofrece los siguientes modos:

Modo suelo: El robot se concentra exclusivamente en limpiar el fondo de la piscina, opcionalmente con VisionPath para identificar y limpiar manchas localizadas.

El robot se concentra exclusivamente en limpiar el fondo de la piscina, opcionalmente con VisionPath para identificar y limpiar manchas localizadas. Modo paredes: Dedica el ciclo a trepar y limpiar las superficies verticales.

Dedica el ciclo a trepar y limpiar las superficies verticales. Modo línea de flotación: Utiliza JetAssist para desplazarse horizontalmente por la línea de flotación.

Utiliza JetAssist para desplazarse horizontalmente por la línea de flotación. Modo automático: Combina la limpieza del suelo y las paredes, opcionalmente con VisionPath para identificar y limpiar manchas localizadas.

Combina la limpieza del suelo y las paredes, opcionalmente con VisionPath para identificar y limpiar manchas localizadas. Limpieza programada: Permite establecer sesiones periódicas desde la aplicación.

Permite establecer sesiones periódicas desde la aplicación. Modo ECO: Reduce el consumo para ampliar la autonomía hasta 210 minutos.

Reduce el consumo para ampliar la autonomía hasta 210 minutos. Modo Patrulla con IA: Utiliza la cámara para localizar y perseguir zonas con suciedad.

Utiliza la cámara para localizar y perseguir zonas con suciedad. Modo AI Navium: Analiza el diseño de la piscina, los patrones de limpieza y las condiciones meteorológicas para adaptar el recorrido de manera autónoma.

La variedad de programas permite evitar ciclos completos cuando solamente necesitamos limpiar una zona concreta.

En mi piscina, el modo suelo es el que más utilizo tras un día de viento. La suciedad termina concentrándose abajo y no siempre merece la pena gastar batería recorriendo todo el perímetro. El modo automático resulta más apropiado para una limpieza general. En este programa, el robot alterna el suelo, las paredes y la línea de flotación sin que tengamos que intervenir.

El modo de paredes me ha resultado útil para realizar repasos puntuales, aunque la efectividad depende bastante del estado de la superficie. Cuando existe algo de suciedad adherida pero no incrustada, los cepillos consiguen retirarla razonablemente bien.

Patrulla con IA tiene sentido cuando hay restos claramente visibles concentrados en varios puntos. El robot no se limita a ejecutar un patrón uniforme, sino que ajusta la ruta a medida que encuentra suciedad. AI Navium es el programa más avanzado y el que mejor aprovecha el hardware del Scuba V3. En este modo, el robot intenta organizar la limpieza en función de lo que observa y de las características de la piscina.

La aplicación debe configurarse antes de introducir el robot en el agua. Las señales WiFi y Bluetooth convencionales tienen muchas dificultades para propagarse bajo la superficie, por lo que el control directo mediante el teléfono no permanece disponible durante todo el ciclo.

En la práctica, esto significa que no podemos cambiar de modo a mitad de la limpieza ni manejar el robot como si fuera un vehículo teledirigido mientras está en el fondo. Esta limitación no afecta al funcionamiento autónomo. Una vez iniciada la limpieza, el Scuba V3 continúa trabajando gracias a sus sensores, su cámara y el procesamiento integrado.

Autonomía, carga y recuperación

El Aiper Scuba V3 ofrece una autonomía de hasta 180 minutos en el modo estándar y de hasta 210 minutos en el modo ECO.

En mi piscina de 25.000 litros, la batería no ha supuesto ninguna limitación. El robot puede completar una sesión de limpieza con margen suficiente, incluso cuando combina el fondo, las paredes y la línea de flotación.

La duración real varía según el modo seleccionado. Los ciclos en los que trepa repetidamente por las paredes consumen más energía que una limpieza dedicada únicamente al suelo. También influyen la temperatura del agua, el estado del filtro y la cantidad de obstáculos. Un filtro saturado reduce el flujo y puede afectar tanto a la capacidad de limpieza como a la eficiencia.

El proceso completo de carga requiere aproximadamente 5 horas. El robot incluye una base de carga inalámbrica sobre la que se coloca después de utilizarlo.

La base me ha resultado cómoda porque evita tener que manipular tapas o conectores después de sacar el robot mojado de la piscina. Basta con secar superficialmente la zona de contacto y colocarlo en la posición correcta.

El tiempo de carga no es especialmente rápido, pero tampoco ha sido un problema en mi uso. Normalmente realizo un ciclo y dejo el robot cargando hasta el día siguiente.

Al terminar la limpieza, el robot utiliza su sistema de recuperación para acercarse a la línea de flotación. La aplicación puede enviar una alerta en tiempo real para avisar de que el ciclo ha finalizado.

En mis pruebas, el Scuba V3 ha terminado cerca de una pared y a una altura accesible en la mayoría de las ocasiones. Esto evita tener que localizarlo en el fondo y tirar de él con una pértiga. No siempre queda exactamente en el punto donde lo introduje, pero suele resultar sencillo acercarse y agarrarlo por el asa.

Aiper incluye de todos modos un gancho de recuperación que puede acoplarse a una barra telescópica. Este accesorio resulta útil si el robot se queda sin batería o no consigue regresar correctamente.

Aplicación móvil y privacidad

La aplicación de Aiper permite configurar el Scuba V3, seleccionar los programas compatibles y recibir avisos sobre su estado.

El proceso inicial de vinculación es sencillo. Basta con activar el robot, abrir la aplicación y seguir las instrucciones para asociarlo al teléfono y a la red inalámbrica.

Desde el móvil podemos preparar una limpieza programada, activar el modo ECO o seleccionar las funciones inteligentes Patrulla con IA y AI Navium. También es posible iniciar el ciclo antes de introducir el robot en el agua y recibir una notificación cuando el sistema de recuperación lo haya llevado hasta la superficie.

La comunicación inalámbrica directa está condicionada por las limitaciones de las señales WiFi y Bluetooth bajo el agua. Por este motivo, el control mediante la aplicación funciona principalmente cuando el robot está fuera del agua.

Durante la limpieza no es posible seguir su posición exacta ni cambiar el modo en tiempo real. La aplicación funciona más como herramienta de configuración y aviso que como un sistema de control constante.

El Scuba V3 procesa localmente las imágenes y los datos esenciales de navegación. Aiper asegura que la cámara no necesita enviar continuamente las imágenes de la piscina a la nube. La compañía anuncia una certificación de privacidad de datos de TÜV. La conexión con la aplicación se reserva para los comandos iniciados por el usuario y para las alertas de estado.

Este enfoque resulta especialmente importante en un dispositivo equipado con una cámara. Aunque el objetivo sea observar el interior de una piscina, es razonable que los usuarios quieran saber dónde se procesan y almacenan las imágenes.

Al terminar una limpieza, se puede ver cuántos tipos de residuos ha identificado, aunque no aporta más detalles ni imágenes de los misos.

También es posible seleccionar la ruta de limpieza:

En forma de S, adecuado para piscina de fondo plana para una mejor cobertura de limpieza. Es el recomendado para la mayoría de las piscinas.

adecuado para piscina de fondo plana para una mejor cobertura de limpieza. Es el recomendado para la mayoría de las piscinas. Ruta adaptativa, que es ideal para fondos de piscina con forma ovalada, de diamante o complejos. Evita bucles infinitos y puntos muertos para limpieza en diseños irregulares.

Comparativa con el Aiper Scuba S3

El Scuba V3 (🛒 899€) y el Scuba S3 (🛒 599€) comparten buena parte de su plataforma. Ambos limpian el suelo, las paredes y la línea de flotación, incorporan filtración multicapa MicroMesh y están diseñados para piscinas de hasta 150 m².

También son robots relativamente ligeros. El Scuba V3 pesa 8,25 kg, mientras que el Scuba S3 se queda en 7,7 kg. La diferencia de 550 gramos no es enorme, pero juega a favor del modelo S3 cuando llega el momento de sacarlo del agua.

El Scuba V3 ofrece una potencia máxima de aspiración de 4.800 GPH o 18.169 litros por hora. El Scuba S3 alcanza 4.200 GPH o 15.900 litros por hora.

Por tanto, el V3 mueve aproximadamente un 14 por ciento más de agua y dispone de algo más de margen cuando la piscina acumula una cantidad elevada de suciedad.

En una piscina como la mía, de 25.000 litros, ambos deberían disponer de potencia y autonomía suficientes. La diferencia no está tanto en si pueden completar el trabajo, sino en cómo organizan el recorrido. Los dos modelos tienen una cesta de 3,5 litros y utilizan un filtro fino acompañado de un MicroMesh ultrafino reemplazable.

La autonomía estándar es de hasta 180 minutos en ambos casos. Sin embargo, el Scuba S3 puede alcanzar 240 minutos en modo ECO, frente a los 210 minutos del Scuba V3. El S3 también se carga más rápido: necesita aproximadamente entre 3 y 4 horas, mientras que el V3 requiere unas 5 horas.

La principal diferencia está en la inteligencia artificial. El Scuba S3 utiliza navegación avanzada, pero no incorpora la cámara ni los modos Patrulla con IA y AI Navium.

El Scuba V3 puede identificar residuos, orientar su recorrido hacia las zonas sucias y aprender las particularidades de la piscina. El S3 sigue patrones de limpieza más convencionales.

Tras probar el V3, considero que la cámara tiene más valor en piscinas donde la suciedad suele concentrarse en puntos concretos o donde existen obstáculos y formas irregulares.

En una piscina rectangular, pequeña y con un fondo sencillo, el Scuba S3 puede ofrecer un resultado similar por menos dinero, especialmente si se utiliza con frecuencia y la suciedad nunca llega a acumularse demasiado.

En ambos modelos encontramos programas para el suelo, las paredes, la limpieza automática, la programación y el ahorro de energía. El V3 añade el modo específico de línea de agua y las dos funciones basadas en visión artificial.

La elección entre ambos depende de las prioridades. El Scuba S3 es más ligero, se carga antes, ofrece mayor autonomía ECO y resulta más económico.

El Scuba V3, por su parte, ofrece más potencia de succión y un sistema de navegación mucho más ambicioso, capaz de localizar la suciedad mediante una cámara y adaptar dinámicamente el recorrido.

Precio

El Aiper Scuba V3 está disponible en la tienda oficial de Aiper por 🛒 899€, frente a un precio recomendado de 999€. Existe un pack Aiper Experts Duo que combina un Aiper Scuba V3 con un robot limpiador de superficie de la piscina Aiper EcoSurfer S2 por 1.298€.

Aiper ofrece una garantía de tres años desde la fecha de compra, así como envío y devoluciones gratuitos. Las compras realizadas en su tienda también disponen de un periodo de devolución de 30 días.

Su precio lo sitúa en la gama alta de los robots limpiafondos, aunque queda por debajo de modelos como el Scuba X1 Pro Max.

Aiper Scuba X1 Pro Max

Después de probarlo en mi piscina, tengo claro que la principal justificación de su precio no está únicamente en la potencia de aspiración. Lo que realmente diferencia al V3 es su sistema de visión y la capacidad de modificar el recorrido en función de la suciedad detectada.

Frente al Scuba S3 (🛒 599€) , el desembolso adicional se justifica principalmente por la cámara, los modos basados en inteligencia artificial, la mayor potencia de aspiración y el sistema de planificación VisionPath.

El Scuba S3 puede ser una compra más razonable para quien busque una limpieza completa y una gran autonomía sin necesitar reconocimiento visual de la suciedad. Por el contrario, el Scuba V3 está dirigido a quienes quieren un sistema más autónomo y adaptativo, capaz de buscar los residuos en lugar de limitarse a recorrer toda la piscina siguiendo trayectorias predefinidas.

Mi opinión

Después de varias semanas utilizando el Aiper Scuba V3 en mi piscina, la sensación general es que estamos ante un robot potente, cómodo y bastante más inteligente que los limpiafondos que se limitan a recorrer el fondo mediante patrones fijos.

Mi piscina está rodeada de vegetación, por lo que es habitual encontrar hojas, pequeños insectos, arena y restos de tierra, especialmente después de días de viento. En este escenario, el Scuba V3 ha demostrado ser realmente útil.

El robot no elimina por completo la necesidad de realizar mantenimiento manual, pero sí reduce mucho el trabajo. En una limpieza normal, basta con introducirlo en el agua, iniciar el programa y vaciar el filtro cuando termina.

El fondo queda visiblemente más limpio después de cada ciclo. Las hojas y los residuos grandes desaparecen casi por completo, y el filtro MicroMesh recoge una cantidad sorprendente de polvo y arena fina.

La potencia de succión de 4.800 GPH se nota especialmente con hojas y partículas sueltas. El robot pasa por encima y las recoge sin necesidad de repetir demasiadas veces la misma zona. Los cepillos activos también ayudan a retirar la suciedad menos suelta, aunque no pueden hacer milagros frente a manchas incrustadas o una capa de algas.

En las zonas donde el suelo se une con las paredes, a veces quedan restos fuera del alcance directo. En esos casos, he conseguido mejores resultados moviendo la suciedad con un cepillo y dejando que el robot la recoja después.

El comportamiento en las paredes ha sido bueno. El Scuba V3 asciende con decisión y alcanza la línea de flotación sin perder adherencia en la mayoría de las ocasiones.

JetAssist le permite desplazarse lateralmente por la línea de agua, lo que supone una mejora frente a robots que simplemente suben, permanecen unos segundos y vuelven a descender. En mi piscina, ha retirado bien la suciedad reciente de esta zona, aunque las marcas de cal o los residuos que llevan tiempo adheridos siguen necesitando limpieza manual.

La navegación mediante cámara es el apartado más llamativo. No diría que el robot se comporte como una persona que observa cada rincón, pero sí se percibe que sus movimientos tienen cierta intención. Cuando encuentra una acumulación de hojas, suele cambiar la trayectoria y regresar varias veces a la zona. Esto es especialmente visible en Patrulla con IA.

El sistema no acierta siempre a la primera y, en ocasiones, pasa cerca de un residuo sin recogerlo. Sin embargo, durante el resto del ciclo suele volver a intentarlo.

AI Navium resulta más difícil de evaluar a corto plazo, ya que su propuesta consiste en adaptarse progresivamente a la piscina. Tras varias sesiones, he percibido recorridos algo más fluidos y menos correcciones cerca de las paredes.

La inteligencia artificial no debe entenderse como una garantía de limpieza perfecta. Sigue habiendo esquinas y escalones a los que un robot de este tamaño no puede acceder correctamente. Aun así, sí aporta una diferencia frente a un modelo que se desplaza de manera completamente aleatoria.

La autonomía ha sido más que suficiente para mis necesidades. En una piscina de 25.000 litros, el Scuba V3 termina el ciclo con batería de sobra, incluso cuando limpia el suelo, las paredes y la línea de flotación. El modo ECO puede resultar útil para piscinas más grandes o para sesiones prolongadas, aunque en mi caso no he necesitado recurrir siempre a él.

El tiempo de carga de unas 5 horas es algo largo, pero no me ha supuesto un inconveniente real. Normalmente dejo el robot cargando después de limpiarlo y vuelve a estar preparado mucho antes del siguiente uso. La base inalámbrica resulta cómoda y evita manipular conectores cerca del agua. Solo hay que asegurarse de que los contactos están limpios y de que el robot queda bien colocado.

La recuperación en la línea de flotación también funciona bien. Al finalizar, el robot suele quedar en una posición accesible y puedo sacarlo agarrándolo directamente por el asa. El peso de 8,25 kg es razonable, sobre todo si lo comparamos con el Scuba X1. No diría que sea ligero, pero sí lo bastante manejable como para no convertir cada extracción en un esfuerzo excesivo.

Tras probarlo, considero que el Aiper Scuba V3 (🛒 899€) es una buena opción para quienes tienen una piscina de tamaño medio, quieren reducir al mínimo el mantenimiento manual y valoran especialmente la navegación inteligente.

Lo mejor:

La detección visual de suciedad resulta útil en una piscina real.

La detección visual de suciedad resulta útil en una piscina real. Los modos Patrulla con IA y AI Navium adaptan el recorrido al entorno.

Los modos Patrulla con IA y AI Navium adaptan el recorrido al entorno. Potencia de succión máxima de 4.800 GPH (o 18.169 litros por hora).

Potencia de succión máxima de 4.800 GPH (o 18.169 litros por hora). El doble cepillo activo recoge bien hojas, tierra y arena.

El doble cepillo activo recoge bien hojas, tierra y arena. Limpia el suelo, las paredes y la línea de flotación.

Limpia el suelo, las paredes y la línea de flotación. El filtro MicroMesh captura una gran cantidad de partículas finas.

El filtro MicroMesh captura una gran cantidad de partículas finas. Autonomía sobrada para una piscina de 25.000 litros.

Autonomía sobrada para una piscina de 25.000 litros. La recuperación en superficie facilita bastante su extracción.

Lo peor:

Los rincones, escalones estrechos y manchas incrustadas siguen requiriendo ayuda manual.

Los rincones, escalones estrechos y manchas incrustadas siguen requiriendo ayuda manual. Necesita unas 5 horas para completar la carga.

Necesita unas 5 horas para completar la carga. Su precio (🛒 899€) es considerablemente superior al del Scuba S3 (🛒 599€) .

Preguntas frecuentes sobre el Aiper Scuba V3

¿Qué partes de la piscina limpia el Aiper Scuba V3?

El Aiper Scuba V3 limpia el suelo, las paredes y la línea de flotación de la piscina. En mis pruebas ha cubierto correctamente las tres zonas, aunque las esquinas cerradas, los escalones estrechos y algunos rincones pueden requerir un repaso manual.

¿Para qué tamaño de piscina sirve el Aiper Scuba V3?

Aiper recomienda el Scuba V3 para piscinas de hasta 150 m². En mi piscina de 25.000 litros dispone de autonomía más que suficiente para completar un ciclo de limpieza del suelo, las paredes y la línea de agua.

¿Qué potencia de succión tiene el Aiper Scuba V3?

El Aiper Scuba V3 alcanza una potencia máxima de aspiración de 4.800 GPH, equivalentes aproximadamente a 18.169 litros por hora. Esta capacidad le permite recoger hojas, insectos, arena, polvo y otros residuos habituales.

¿Cuánto pesa el Aiper Scuba V3?

El Aiper Scuba V3 pesa 8,25 kg. Se puede transportar y extraer de la piscina con relativa comodidad, aunque es recomendable esperar unos segundos a que expulse el agua antes de levantarlo por completo.

¿Cuáles son las dimensiones del Aiper Scuba V3?

El robot mide 44,4 × 38 × 21,8 cm. Su tamaño le permite combinar una buena superficie de limpieza con un cuerpo más manejable que el de otros robots limpiafondos de gama alta.

¿Cuánto dura la batería del Aiper Scuba V3?

El Aiper Scuba V3 ofrece hasta 180 minutos de autonomía en el modo estándar y hasta 210 minutos en el modo ECO. La duración real puede variar según el programa elegido, la temperatura del agua, el estado del filtro y la complejidad de la piscina.

¿Cuánto tarda en cargarse el Aiper Scuba V3?

Una carga completa del Aiper Scuba V3 requiere aproximadamente 5 horas. El robot se coloca sobre su base de carga después de sacarlo y dejar que expulse el agua acumulada.

¿Qué capacidad tiene la cesta del Aiper Scuba V3?

La cesta de recogida tiene una capacidad de 3,5 litros. En una piscina de 25.000 litros ha sido suficiente para completar ciclos normales sin llenarse, aunque conviene vaciarla después de tormentas o jornadas con mucho viento.

¿Qué sistema de filtración utiliza el Aiper Scuba V3?

El robot combina una cesta de filtro fino con un filtro ultrafino MicroMesh reemplazable. Este sistema permite retener tanto residuos grandes, como hojas e insectos, como partículas pequeñas de polvo, polen y arena fina.

¿Qué es el modo Patrulla con IA del Aiper Scuba V3?

El modo Patrulla con IA utiliza la cámara del robot para detectar acumulaciones de suciedad y modificar el recorrido hacia las zonas donde encuentra residuos. Resulta especialmente útil cuando las hojas o la arena no están distribuidas uniformemente por el fondo.

¿Qué es AI Navium en el Aiper Scuba V3?

AI Navium es el sistema de navegación inteligente del Scuba V3. Analiza la forma de la piscina, reconoce obstáculos y adapta la estrategia de limpieza en función del entorno y de la suciedad detectada.

¿La cámara del Aiper Scuba V3 envía imágenes a la nube?

Según Aiper, el procesamiento principal de la cámara, la navegación y la detección de suciedad se realiza localmente en el propio robot, sin necesidad de enviar continuamente las imágenes de la piscina a servidores externos.

¿El Aiper Scuba V3 limpia la línea de flotación?

Sí. El Aiper Scuba V3 utiliza la tecnología JetAssist para desplazarse horizontalmente por la línea de flotación. En mi piscina ha eliminado bien la suciedad reciente, aunque la cal y las manchas incrustadas pueden seguir necesitando limpieza manual.

¿El Aiper Scuba V3 es compatible con piscinas de vinilo?

Sí. El Aiper Scuba V3 es compatible con piscinas de vinilo, hormigón, fibra de vidrio y azulejos. El rendimiento al trepar por las paredes puede variar si la superficie está muy resbaladiza o cubierta de algas.

¿Se puede controlar el Aiper Scuba V3 desde el móvil?

Sí. El robot es compatible con la aplicación móvil de Aiper, desde la que se pueden configurar modos de limpieza, programar ciclos y recibir avisos. Debido a las limitaciones de las señales inalámbricas bajo el agua, la mayoría de los ajustes deben realizarse antes de sumergirlo.

¿Qué diferencias hay entre el Aiper Scuba V3 y el Aiper Scuba S3?

El Aiper Scuba V3 incorpora cámara, detección visual de suciedad, Patrulla con IA y AI Navium, además de ofrecer una mayor potencia de aspiración. El Aiper Scuba S3 es más ligero, tarda menos en cargarse, ofrece una mayor autonomía en modo ECO y tiene un precio inferior.

¿Cómo se saca el Aiper Scuba V3 de la piscina?

Al terminar la limpieza, el Aiper Scuba V3 se aproxima a la línea de flotación y puede enviar una alerta a la aplicación. Desde ahí se puede agarrar por el asa o recuperar mediante el gancho incluido y una pértiga telescópica.

¿El Aiper Scuba V3 puede sustituir por completo la limpieza manual?

El robot reduce considerablemente el mantenimiento, pero no elimina por completo la necesidad de intervenir. Las esquinas estrechas, los escalones, las manchas de cal y la suciedad muy incrustada pueden requerir un cepillo o un producto específico.

¿Merece la pena comprar el Aiper Scuba V3?

El Aiper Scuba V3 merece la pena para quienes buscan un robot limpiafondos sin cable con cámara, navegación mediante inteligencia artificial y limpieza de suelo, paredes y línea de agua. El Scuba S3 puede ofrecer una mejor relación calidad-precio si no necesitas detección visual de la suciedad.

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