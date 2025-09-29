Galaxy Z Flip 6 recibe Google Gemini en la pantalla de cubierta

Samsung por fin ha cumplido con una de las funciones más esperadas por los usuarios de la serie plegable. El Galaxy Z Flip 6 ya es compatible con Google Gemini en su pantalla de cubierta, una característica que hasta ahora solo estaba disponible en los nuevos Galaxy Z Flip7 y Z Flip 7 FE.

Con esta actualización, los propietarios del Z Flip6 pueden disfrutar de la inteligencia artificial de Google directamente desde la pantalla externa, lo que aumenta notablemente las posibilidades de uso sin necesidad de desplegar el teléfono.

Una función exclusiva que ahora llega a más usuarios

Cuando Samsung presentó los Galaxy Z Flip7 y Z Flip7 FE, la integración de Gemini en la pantalla de cubierta fue uno de los puntos más destacados. Aunque el hardware del Z Flip 5 y Z Flip 6 es similar en este apartado, la ausencia de Gemini generó cierta frustración en los usuarios.

Esa limitación ya es cosa del pasado, y ahora los Z Flip 6, que cuentan con el mismo tamaño de panel externo que el 7 FE, pueden aprovechar las capacidades de la IA de Google.

Cómo activar Gemini en la pantalla externa

Para utilizar Gemini en la cubierta del Galaxy Z Flip6, basta con activar el asistente mediante el comando de voz “Hey Google” o añadiendo la aplicación al widget del lanzador de Good Lock. Esto permite realizar consultas rápidas, interactuar con la IA mediante voz o texto e incluso acceder a Gemini Live, con la posibilidad de compartir la cámara.

La única limitación es que, al mantener pulsado el botón de encendido, todavía aparece el aviso de “abre el teléfono para continuar”, lo que hace que el acceso no sea tan fluido como podría ser. Se espera que Samsung y Google lo solucionen en próximas actualizaciones.

Funciones disponibles en la pantalla de cubierta

Casi todas las capacidades de Gemini están presentes en el panel externo del Z Flip6. Los usuarios pueden:

Realizar consultas por voz o texto.

Utilizar Gemini Live con cámara compartida.

Disfrutar de respuestas rápidas y contextualizadas.

La única característica ausente es el uso compartido de pantalla, algo comprensible teniendo en cuenta el reducido tamaño del panel.

One UI 8 y Android 16: la clave de la actualización

Samsung ya había confirmado que la compatibilidad de Gemini en la pantalla de cubierta llegaría con la actualización a One UI 8, basada en Android 16. Aunque la activación no se produjo exactamente tras una OTA, todo apunta a que se trata de un cambio del lado del servidor o de una actualización directa de la app de Gemini.

Hasta ahora, todos los dispositivos que han recibido Gemini en la pantalla externa funcionan con One UI 8, por lo que las probabilidades aumentan para los usuarios que ya tienen esta versión del sistema.